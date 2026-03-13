Гериг - Царь, Который будет править вечно
Книга Джона Герига «Царь, Который будет править вечно» представляет собой вдохновенное исследование библейского учения о мессианском правлении Иисуса Христа. Автор ставит задачу раскрыть величие божественного замысла от первых обещаний в Ветхом Завете до триумфального завершения истории, описанного в Откровении. Основная идея произведения заключается в том, что Иисус является не просто историческим учителем или религиозным лидером, а законным и вечным Монархом вселенной, чье царствование обеспечивает надежду, справедливость и мир для всего человечества.
Содержательная часть труда последовательно прослеживает тему царственности через ключевые библейские сюжеты: завет с Давидом, пророчества Исаии и провозглашение Царства Божьего в Евангелиях. Гериг детально анализирует природу этого правления, подчеркивая, что оно качественно отличается от земных империй: это царство любви, истины и духовного преображения, которое начинается в сердцах верующих уже сейчас, но достигнет своей полноты в будущем. Автор уделяет особое внимание тому, как признание Христа Царем влияет на повседневную жизнь христианина, требуя верности, посвящения и активного участия в делах Его Царства на земле.
Текст написан в доступном, назидательном и глубоко благоговейном стиле, что делает его ценным ресурсом для личного изучения Библии, проповедей и групповых дискуссий. Джон Гериг мастерски соединяет доктринальную строгость с практическим применением, помогая читателю увидеть масштабность Божьего плана спасения. Работа служит мощным напоминанием о незыблемости божественной власти в нестабильном мире. Это чтение укрепляет уверенность в том, что за пределами временных политических и социальных потрясений стоит Тот, чье Царство не будет иметь конца.
Гериг, Джон - Царь, Который будет править вечно
СПб.: Местная религиозная организация евангельских христиан-баптистов, 2022. — 84 с.
ISBN 978-5-7454-1708-5
Гериг, Джон - Царь, Который будет править вечно - Содержание
Что говорили об Иисусе известные люди?
Что представляет собой эта книга?
Введение: До сотворения
Глава 1: Сотворение и потоп
Глава 2: Авраам поверил Богу
Глава 3: Как вернуться домой, в землю обетованную?
Глава 4: Царь, Который будет править вечно?
Глава 5: Мессия грядет
Глава 6: Израиль в изгнании
Глава 7: Сын Божий приходит в наш мир
Глава 8: Крещение Иисуса и искушение от сатаны
Глава 9: Раввин (Учитель) избирает Себе учеников
Глава 10: Вот это да! Он творит чудеса!
Глава 11: «Имеющий уши да услышит!»
Глава 12: Почему не все принимали Иисуса?
Глава 13: Последняя неделя жизни Христа
Глава 14: Миссия выполнена — крест и смерть Иисуса
Глава 15: Христос воскрес!
Глава 16: Церковь—Тело Иисуса на земле
Глава 17: Церковь Иисуса Христа для всех
Глава 18: Что Иисус делает сейчас?
Глава 19: Иисус вернется. Ты готов?
Послесловие: Иисус и мы
Приложения
Как сделать Библию частью своей жизни
Стихи об Иисусе для запоминания
Что делать, если у меня есть сомнения насчет Библии?
Библейские ссылки по главам
Родословное древо Христа
Карта Израиля времен Иисуса
