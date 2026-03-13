Гериг - Царь, Который будет править вечно

Category ESXATOS BOOKS, Theology, History

Книга Джона Герига «Царь, Который будет править вечно» представляет собой вдохновенное исследование библейского учения о мессианском правлении Иисуса Христа. Автор ставит задачу раскрыть величие божественного замысла от первых обещаний в Ветхом Завете до триумфального завершения истории, описанного в Откровении. Основная идея произведения заключается в том, что Иисус является не просто историческим учителем или религиозным лидером, а законным и вечным Монархом вселенной, чье царствование обеспечивает надежду, справедливость и мир для всего человечества.

Содержательная часть труда последовательно прослеживает тему царственности через ключевые библейские сюжеты: завет с Давидом, пророчества Исаии и провозглашение Царства Божьего в Евангелиях. Гериг детально анализирует природу этого правления, подчеркивая, что оно качественно отличается от земных империй: это царство любви, истины и духовного преображения, которое начинается в сердцах верующих уже сейчас, но достигнет своей полноты в будущем. Автор уделяет особое внимание тому, как признание Христа Царем влияет на повседневную жизнь христианина, требуя верности, посвящения и активного участия в делах Его Царства на земле.

Текст написан в доступном, назидательном и глубоко благоговейном стиле, что делает его ценным ресурсом для личного изучения Библии, проповедей и групповых дискуссий. Джон Гериг мастерски соединяет доктринальную строгость с практическим применением, помогая читателю увидеть масштабность Божьего плана спасения. Работа служит мощным напоминанием о незыблемости божественной власти в нестабильном мире. Это чтение укрепляет уверенность в том, что за пределами временных политических и социальных потрясений стоит Тот, чье Царство не будет иметь конца.

Гериг, Джон - Царь, Который будет править вечно

СПб.: Местная религиозная организация евангельских христиан-баптистов, 2022. — 84 с.

ISBN 978-5-7454-1708-5

Гериг, Джон - Царь, Который будет править вечно - Содержание

Что говорили об Иисусе известные люди?

Что представляет собой эта книга?

Введение: До сотворения

  • Глава 1: Сотворение и потоп

  • Глава 2: Авраам поверил Богу

  • Глава 3: Как вернуться домой, в землю обетованную?

  • Глава 4: Царь, Который будет править вечно?

  • Глава 5: Мессия грядет

  • Глава 6: Израиль в изгнании

  • Глава 7: Сын Божий приходит в наш мир

  • Глава 8: Крещение Иисуса и искушение от сатаны

  • Глава 9: Раввин (Учитель) избирает Себе учеников

  • Глава 10: Вот это да! Он творит чудеса!

  • Глава 11: «Имеющий уши да услышит!»

  • Глава 12: Почему не все принимали Иисуса?

  • Глава 13: Последняя неделя жизни Христа

  • Глава 14: Миссия выполнена — крест и смерть Иисуса

  • Глава 15: Христос воскрес!

  • Глава 16: Церковь—Тело Иисуса на земле

  • Глава 17: Церковь Иисуса Христа для всех

  • Глава 18: Что Иисус делает сейчас?

  • Глава 19: Иисус вернется. Ты готов?

Послесловие: Иисус и мы

Приложения

  • Как сделать Библию частью своей жизни

  • Стихи об Иисусе для запоминания

  • Что делать, если у меня есть сомнения насчет Библии?

  • Библейские ссылки по главам

  • Родословное древо Христа

  • Карта Израиля времен Иисуса

Views 52
Added 13.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

zalservik 4 weeks ago
Благодарю.

Related Books

All Books