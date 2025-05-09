Гериг - А как думаешь ты? - Полет над Библией
Очень рад, что вы работаете или хотите работать с подростками. Этот возраст и важен, и интересен.
В этом пособии 30 бесед для подростков. Большая часть бесед предназначена для нецерковных ребят, и в них нет «твердой пищи» из Писания — только «молоко». Однако они будут интересны также и церковным ребятам, но в этом случае стоит добавить больше стихов из Библии. Все беседы построены по следующей схеме:
Одна-две игры для всей группы. Они называются «ледоколами», потому что их цель — сломать холодную атмосферу (если такая есть) и одновременно настроить ребят на обсуждение. Если вашей группе трудно угомониться и игры провоцируют лишь беспорядок, лучше играть, когда урок закончится. Описание игр находится в конце пособия.
Введение. (Игра / сценка/ опросник/ видео, которые настраивают на беседу.) Их цель — подготовить ребят к размышлению над темой.
Вопросы. Приводятся вопросов 10, на которые невозможно ответить односложными «да» или «нет». По опыту знаю, что 12-15 вопросов — слишком много, а 5-6 — мало. Во время беседы ведущему не стоит высказывать свое мнение — у него будет такая возможность в конце беседы. Ребята смелее выражают свои мысли, если знают, что их ответы не будут поправлять или оценивать.
Итог (3-4 вывода и стих из Библии). Итог — это НЕ проповедь! Это подытоживание того, к чему подростки сами пришли. Также можно добавить: «Давайте посмотрим, что Бог говорит на эту тему». Откройте Библию и прочитайте 1-2 стиха. Это показывает, что мы обращаемся к Библии за ответами на самые разные жизненные вопросы.
Дополнительные части: после беседы сделайте объявления о следующей неделе, праздниках и т. д. Неплохо закончить угощением. В этом случае будет возможность продолжить общение уже в неформальной обстановке. Можно спеть песни (христианские, например), помолиться, если в группе больше церковных ребят. Разумеется, формат встреч необходимо подстраивать под вашу группу.
Есть только один плохой формат — это тот, который используется постоянно. Ребята слишком привыкают к нему, и он теряет действенность. В этом пособии, однако, предлагается лишь один формат, поэтому беседы по пособию рекомендуется проводить не чаще трех раз в месяц. Один раз в месяц рекомендуется заняться чем-либо другим, может, просто развлечением для лучшего знакомства и укрепления дружбы. Можно проводить праздники, пикники, походы, соревнования, экскурсии, чаепития, суперклуб (встреча с ребятами других клубов), можно кататься вместе на санках, играть в волейбол или в другие спортивные игры.
Гериг, Джон - А как думаешь ты? - Тематические беседы для подростковых клубов
СПб.: Санкт-Петербургский христианский университет, 2019.
ISBN 978-5-7454-1559-3
Гериг, Джон - А как думаешь ты? – Содержание
ГЛАВА 1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ПОСОБИЕМ
ГЛАВА 2. ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВЫХ КЛУБОВ
- Алкоголь и наркотики
- Баланс жизни
- Бог
- Будущее
- Быть как все
- Вещизм
- Герои и героизм (к 9 Мая)
- Гнев
- Гордость и смирение
- Дружба
- Зависть / довольство
- Кино
- Кто такой христианин
- Ложь
- Любовь
- Маски
- Настоящий мужчина
- Обида
- Одиночество
- Оскорбления
- Отношения с противоположным полом
- Отношения с родителями
- Привычки
- Принятие других
- Самоуважение и чувство неполноценности
- Секс
- Смысл Рождества
- Социальные сети
- Страх
- Эволюция
ГЛАВА 3. ИГРЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВЫХ КЛУБОВ
- 1. Игры знакомства
- 2. Игры для групп в 8-12 человек
- 3. Игры для больших групп
Гериг Д. - Полет над Библией - Материалы для обсуждения с подростками - год 1
2-е издание. - СПб.: Санкт-Петербургский христианский университет, 2018. – 114 с.
ISBN 978-5-7454-1775-7
Гериг Д. - Полет над Библией – Год 1 – Содержание
Благодарности
Введение в преподавание Библии подросткам
Методика заучивания названий книг Нового Завета
Использование карточек для ответов и опросов (обратная связь)
Один год уроков по Библии в порядке очередности
Введение в Ветхий Завет
ЖИЗНЬ ДАВИДА
- Не суди об арбузе по корке. -1 Царств 16:1-13 (Внешность)
- Чем больше проблема, тем громче победа. -1 Царств 17:20- (Победа над проблемами)
- Искать волю Бога. - 1 Царств 30:1-19 (Воля Бога)
- Когда Бог говорит... «НЕТ». - 2 Царств 7:1-5 (Ответ «нет» на молитву)
- Царь навеки! - 2 Царств 7:8-29 (Господство Христа)
- Коготок увяз - всей птичке пропасть. - 2 Царств 11:1-5 (Преодоление искушения)
ПСАЛТИРЬ
Смой свой грех. - Псалом 50:1-12 (Прощение грехов)
- Будьте как дерево! - Псалом 1 (Думать о правильном)
- «Господь - Пастырь мой». - Псалом 22 (Забота Божья)
- Пришла беда - отворяй ворота. - Псалом 120 (Справляться со стрессом)
- Бог всегда с нами! - Псалом 138 (Присутствие Бога)
ПРОРОЧЕСТВА ОБ ИИСУСЕ
- Указывает ли Ветхий Завет на Иисуса? (Пророчества об Иисусе)
- «...младенец родился...» - Исаия 9:6,7 (Описание Мессии)
- Глупые ли мы овцы? - Исаия 53 (Прощение во Христе)
- Введение в Новый Завет
ВСТРЕЧА ИИСУСА С...
- Встреча Иисуса с Симоном Петром. - Луки 5:1-11 (Жертвенность)
- Встреча Иисуса с римским офицером. - Луки 7:1-10 (Вера)
- Встреча Иисуса с Марфой. - Луки 10:38-42 (Приоритеты)
- Встреча Иисуса с детьми. - Луки 18:15-17 (Доверие)
- Встреча Иисуса с богатым начальником. - Луки 18:18-30 (Вещизм)
- Встреча Иисуса с Закхеем. - Луки 19:1-10 (Господство Христа)
- Встреча Иисуса с народом. Торжественный въезд в Иерусалим. - Луки 19:28- (Отношение разных групп людей к Иисусу)
ПЕРВОЕ МИССИОНЕРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПАВЛА
- Счастливого пути! - Деяния 13:1-3 (Призвание Бога)
- Осторожно, подделка! - Деяния 13:4-12 (Лжеучения)
- Радостная весть. - Деяния 13:13-52 (Рассказать о Христе)
- В Иконии. - Деяния 14:1-7 (Делиться верой во Христа)
- Листра и Дервия. - Деяния 14:8-20 (Христос на первом месте)
- В гостях хорошо, а дома лучше! - Деяния 14:21-28 (Что делает Бог?)
ПОСЛАНИЕ К ФИЛИМОНУ И ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ ПЕТРА
- Из раба - в брата. - Послание к Филимону (Прощение)
- Пусть у вас будет жажда этого молока! -1 Петра 2:1-3
- (Духовная зрелость - бескорыстие)
- Живые камни. -1 Петра 2:4-8 (Иисус - краеугольный камень жизни)
- Пришельцы и странники на земле. -1 Петра 2:9-12 (Мирская культура)
- За что?! -1 Петра 2:18-23 (Несправедливое наказание)
Гериг Д. - Полет над Библией - Материалы для обсуждения с подростками — год 2
СПб.: Санкт-Петербургский христианский университет, 2019. – 118 с.
ISBN 978-5-7454-1476-3
Гериг Д. - Полет над Библией – Год 2 – Содержание
Введение в преподавание Библии подросткам
ЖИЗНЬ ИОСИФА
- Семья вместе — душа на месте. Бытие 37:1-11,1 Иоанна 4:7-12 (Семейные отношения)
- «Он достал меня! Что мне делать?» Бытие 37:12-36; Иакова 1:2-5 (Неприятные люди)
- Стоп! Всему свое время. Бытие 39:1-23,1 Коринфянам 6:12-20 (Сексуальная чистота)
- Потрепан, но не побежден. Бытие 40; Римлянам 8:28 (Трудности)
- Вложение в будущее. Бытие 41; Матфея 6:19-21 (Несгораемые вложения)
- Простить их?! Бытие 45:1-15 (Прощение)
КНИГА ПРИТЧЕЙ
- Зачем вести себя хорошо? Книга Притчей (Страх Господень)
- Честно говоря... Книга Притчей и Деяния 5:1-11 (Честность)
- Как найти хороших друзей. Книга Притчей о дружбе (Дружба)
- Укрощение языка. Книга Притчей о языке (Язык)
КНИГА МАЛАХИИ
- На Тебе, Боже, что мне негоже. Малахия 1:6-14 (Почитание Бога)
- Один + Один = Один. Малахия 2:13-16 (Развод)
- Божие — Богу. Малахия 3:6-12 (Десятина)
- Иисус грядет. Малахия 4 (Второе пришествие)
НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ
- Каков ты, когда тебя никто не видит (Матфея 5-7). Введение к Нагорной проповеди (Внутренняя духовная жизнь)
- Соль и свет. Матфея 5:13-16 (Свет миру)
- Не давай воли глазам! Матфея 5:27-29 (Порнография)
- Давать или не давать? Матфея 6:1-4 (Милостыня)
- Молитва «Отче наш». Нагорная проповедь: Матфея 6:5-15 (Молитва)
- У страха глаза велики! Матфея 6:25-34 (Преодоление страха)
- Вынь бревно у себя из глаза. Матфея 7:1-6 (Осуждение других)
- Каков фундамент — таков и дом. Матфея 7:24-27 — Притча о двух строителях (Исполнение Слова Божьего)
СОЗДАНИЕ ЦЕРКВИ
- Свидетели. Деяния 1:1-11 (Свидетели Христа)
- Вы заряжены? Деяния 2:1-13 (Святой Дух)
- Ранняя Церковь и ты. Деяния 2:37-47 (Уподобление Христу)
- Будьте внимательны к указателям. Деяния 4:1-20 (Путь к Богу)
1 КОРИНФЯНАМ
- Место назначения: Коринф. 1 Коринфянам 1:10-13 (Разделения в церкви)
- Христос: насколько Он выше всего остального. 1 Коринфянам 1:18-25, 30 (Христианское мировоззрение)
- Строительство на Христе (или) «Наф-наф и Ниф-Ниф». 1 Коринфянам 3:10-15 (Приоритеты)
- Брак: в горе и радости. 1 Коринфянам 7:1-11, 32-40 (Брак)
- С вас не сводят глаз. 1 Коринфянам 8:4-13 (Более слабый верующий)
- Бегите в забеге. 1 Коринфянам 9:24-27 (Духовная дисциплина)
- Что такое любовь? 1 Коринфянам 13 (Истинная любовь)
- Христос воскрес! 1 Коринфянам 15:3-8,13-20 (Воскресение Христа)
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