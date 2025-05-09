Очень рад, что вы работаете или хотите работать с подростками. Этот возраст и важен, и интересен.

В этом пособии 30 бесед для подростков. Большая часть бесед предназначена для нецерковных ребят, и в них нет «твердой пищи» из Писания — только «молоко». Однако они будут интересны также и церковным ребятам, но в этом случае стоит добавить больше стихов из Библии. Все беседы построены по следующей схеме:

Одна-две игры для всей группы. Они называются «ледоколами», потому что их цель — сломать холодную атмосферу (если такая есть) и одновременно настроить ребят на обсуждение. Если вашей группе трудно угомониться и игры провоцируют лишь беспорядок, лучше играть, когда урок закончится. Описание игр находится в конце пособия.

Введение. (Игра / сценка/ опросник/ видео, которые настраивают на беседу.) Их цель — подготовить ребят к размышлению над темой.

Вопросы. Приводятся вопросов 10, на которые невозможно ответить односложными «да» или «нет». По опыту знаю, что 12-15 вопросов — слишком много, а 5-6 — мало. Во время беседы ведущему не стоит высказывать свое мнение — у него будет такая возможность в конце беседы. Ребята смелее выражают свои мысли, если знают, что их ответы не будут поправлять или оценивать.

Итог (3-4 вывода и стих из Библии). Итог — это НЕ проповедь! Это подытоживание того, к чему подростки сами пришли. Также можно добавить: «Давайте посмотрим, что Бог говорит на эту тему». Откройте Библию и прочитайте 1-2 стиха. Это показывает, что мы обращаемся к Библии за ответами на самые разные жизненные вопросы.

Дополнительные части: после беседы сделайте объявления о следующей неделе, праздниках и т. д. Неплохо закончить угощением. В этом случае будет возможность продолжить общение уже в неформальной обстановке. Можно спеть песни (христианские, например), помолиться, если в группе больше церковных ребят. Разумеется, формат встреч необходимо подстраивать под вашу группу.

Есть только один плохой формат — это тот, который используется постоянно. Ребята слишком привыкают к нему, и он теряет действенность. В этом пособии, однако, предлагается лишь один формат, поэтому беседы по пособию рекомендуется проводить не чаще трех раз в месяц. Один раз в месяц рекомендуется заняться чем-либо другим, может, просто развлечением для лучшего знакомства и укрепления дружбы. Можно проводить праздники, пикники, походы, соревнования, экскурсии, чаепития, суперклуб (встреча с ребятами других клубов), можно кататься вместе на санках, играть в волейбол или в другие спортивные игры.

Гериг, Джон - А как думаешь ты? - Тематические беседы для подростковых клубов

СПб.: Санкт-Петербургский христианский университет, 2019.

ISBN 978-5-7454-1559-3

Гериг, Джон - А как думаешь ты? – Содержание

ГЛАВА 1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ПОСОБИЕМ

ГЛАВА 2. ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВЫХ КЛУБОВ

Алкоголь и наркотики

Баланс жизни

Бог

Будущее

Быть как все

Вещизм

Герои и героизм (к 9 Мая)

Гнев

Гордость и смирение

Дружба

Зависть / довольство

Кино

Кто такой христианин

Ложь

Любовь

Маски

Настоящий мужчина

Обида

Одиночество

Оскорбления

Отношения с противоположным полом

Отношения с родителями

Привычки

Принятие других

Самоуважение и чувство неполноценности

Секс

Смысл Рождества

Социальные сети

Страх

Эволюция

ГЛАВА 3. ИГРЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВЫХ КЛУБОВ

1. Игры знакомства

2. Игры для групп в 8-12 человек

3. Игры для больших групп

Гериг Д. - Полет над Библией - Материалы для обсуждения с подростками - год 1

2-е издание. - СПб.: Санкт-Петербургский христианский университет, 2018. – 114 с.

ISBN 978-5-7454-1775-7

Гериг Д. - Полет над Библией – Год 1 – Содержание

Благодарности

Введение в преподавание Библии подросткам

Методика заучивания названий книг Нового Завета

Использование карточек для ответов и опросов (обратная связь)

Один год уроков по Библии в порядке очередности

Введение в Ветхий Завет

ЖИЗНЬ ДАВИДА

Не суди об арбузе по корке. -1 Царств 16:1-13 (Внешность)

Чем больше проблема, тем громче победа. -1 Царств 17:20- (Победа над проблемами)

Искать волю Бога. - 1 Царств 30:1-19 (Воля Бога)

Когда Бог говорит... «НЕТ». - 2 Царств 7:1-5 (Ответ «нет» на молитву)

Царь навеки! - 2 Царств 7:8-29 (Господство Христа)

Коготок увяз - всей птичке пропасть. - 2 Царств 11:1-5 (Преодоление искушения)

ПСАЛТИРЬ

Смой свой грех. - Псалом 50:1-12 (Прощение грехов)

Будьте как дерево! - Псалом 1 (Думать о правильном)

«Господь - Пастырь мой». - Псалом 22 (Забота Божья)

Пришла беда - отворяй ворота. - Псалом 120 (Справляться со стрессом)

Бог всегда с нами! - Псалом 138 (Присутствие Бога)

ПРОРОЧЕСТВА ОБ ИИСУСЕ

Указывает ли Ветхий Завет на Иисуса? (Пророчества об Иисусе)

«...младенец родился...» - Исаия 9:6,7 (Описание Мессии)

Глупые ли мы овцы? - Исаия 53 (Прощение во Христе)

Введение в Новый Завет

ВСТРЕЧА ИИСУСА С...

Встреча Иисуса с Симоном Петром. - Луки 5:1-11 (Жертвенность)

Встреча Иисуса с римским офицером. - Луки 7:1-10 (Вера)

Встреча Иисуса с Марфой. - Луки 10:38-42 (Приоритеты)

Встреча Иисуса с детьми. - Луки 18:15-17 (Доверие)

Встреча Иисуса с богатым начальником. - Луки 18:18-30 (Вещизм)

Встреча Иисуса с Закхеем. - Луки 19:1-10 (Господство Христа)

Встреча Иисуса с народом. Торжественный въезд в Иерусалим. - Луки 19:28- (Отношение разных групп людей к Иисусу)

ПЕРВОЕ МИССИОНЕРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПАВЛА

Счастливого пути! - Деяния 13:1-3 (Призвание Бога)

Осторожно, подделка! - Деяния 13:4-12 (Лжеучения)

Радостная весть. - Деяния 13:13-52 (Рассказать о Христе)

В Иконии. - Деяния 14:1-7 (Делиться верой во Христа)

Листра и Дервия. - Деяния 14:8-20 (Христос на первом месте)

В гостях хорошо, а дома лучше! - Деяния 14:21-28 (Что делает Бог?)

ПОСЛАНИЕ К ФИЛИМОНУ И ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ ПЕТРА

Из раба - в брата. - Послание к Филимону (Прощение)

Пусть у вас будет жажда этого молока! -1 Петра 2:1-3

(Духовная зрелость - бескорыстие)

Живые камни. -1 Петра 2:4-8 (Иисус - краеугольный камень жизни)

Пришельцы и странники на земле. -1 Петра 2:9-12 (Мирская культура)

За что?! -1 Петра 2:18-23 (Несправедливое наказание)

Гериг Д. - Полет над Библией - Материалы для обсуждения с подростками — год 2

СПб.: Санкт-Петербургский христианский университет, 2019. – 118 с.

ISBN 978-5-7454-1476-3

Гериг Д. - Полет над Библией – Год 2 – Содержание

Введение в преподавание Библии подросткам

ЖИЗНЬ ИОСИФА

Семья вместе — душа на месте. Бытие 37:1-11,1 Иоанна 4:7-12 (Семейные отношения)

«Он достал меня! Что мне делать?» Бытие 37:12-36; Иакова 1:2-5 (Неприятные люди)

Стоп! Всему свое время. Бытие 39:1-23,1 Коринфянам 6:12-20 (Сексуальная чистота)

Потрепан, но не побежден. Бытие 40; Римлянам 8:28 (Трудности)

Вложение в будущее. Бытие 41; Матфея 6:19-21 (Несгораемые вложения)

Простить их?! Бытие 45:1-15 (Прощение)

КНИГА ПРИТЧЕЙ

Зачем вести себя хорошо? Книга Притчей (Страх Господень)

Честно говоря... Книга Притчей и Деяния 5:1-11 (Честность)

Как найти хороших друзей. Книга Притчей о дружбе (Дружба)

Укрощение языка. Книга Притчей о языке (Язык)

КНИГА МАЛАХИИ

На Тебе, Боже, что мне негоже. Малахия 1:6-14 (Почитание Бога)

Один + Один = Один. Малахия 2:13-16 (Развод)

Божие — Богу. Малахия 3:6-12 (Десятина)

Иисус грядет. Малахия 4 (Второе пришествие)

НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ

Каков ты, когда тебя никто не видит (Матфея 5-7). Введение к Нагорной проповеди (Внутренняя духовная жизнь)

Соль и свет. Матфея 5:13-16 (Свет миру)

Не давай воли глазам! Матфея 5:27-29 (Порнография)

Давать или не давать? Матфея 6:1-4 (Милостыня)

Молитва «Отче наш». Нагорная проповедь: Матфея 6:5-15 (Молитва)

У страха глаза велики! Матфея 6:25-34 (Преодоление страха)

Вынь бревно у себя из глаза. Матфея 7:1-6 (Осуждение других)

Каков фундамент — таков и дом. Матфея 7:24-27 — Притча о двух строителях (Исполнение Слова Божьего)

СОЗДАНИЕ ЦЕРКВИ

Свидетели. Деяния 1:1-11 (Свидетели Христа)

Вы заряжены? Деяния 2:1-13 (Святой Дух)

Ранняя Церковь и ты. Деяния 2:37-47 (Уподобление Христу)

Будьте внимательны к указателям. Деяния 4:1-20 (Путь к Богу)

1 КОРИНФЯНАМ