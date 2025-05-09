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Гериг - А как думаешь ты? - Полет над Библией

Гериг, Джон - А как думаешь ты? - Тематические беседы для подростковых клубов
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Educational
Очень рад, что вы работаете или хотите работать с подростками. Этот возраст и важен, и интересен.
В этом пособии 30 бесед для подростков. Большая часть бесед предназначена для нецерковных ребят, и в них нет «твердой пищи» из Писания — только «молоко». Однако они будут интересны также и церковным ребятам, но в этом случае стоит добавить больше стихов из Библии. Все беседы построены по следующей схеме:
Одна-две игры для всей группы. Они называются «ледоколами», потому что их цель — сломать холодную атмосферу (если такая есть) и одновременно настроить ребят на обсуждение. Если вашей группе трудно угомониться и игры провоцируют лишь беспорядок, лучше играть, когда урок закончится. Описание игр находится в конце пособия.
Введение. (Игра / сценка/ опросник/ видео, которые настраивают на беседу.) Их цель — подготовить ребят к размышлению над темой.
Вопросы. Приводятся вопросов 10, на которые невозможно ответить односложными «да» или «нет». По опыту знаю, что 12-15 вопросов — слишком много, а 5-6 — мало. Во время беседы ведущему не стоит высказывать свое мнение — у него будет такая возможность в конце беседы. Ребята смелее выражают свои мысли, если знают, что их ответы не будут поправлять или оценивать.
Итог (3-4 вывода и стих из Библии). Итог — это НЕ проповедь! Это подытоживание того, к чему подростки сами пришли. Также можно добавить: «Давайте посмотрим, что Бог говорит на эту тему». Откройте Библию и прочитайте 1-2 стиха. Это показывает, что мы обращаемся к Библии за ответами на самые разные жизненные вопросы.
Дополнительные части: после беседы сделайте объявления о следующей неделе, праздниках и т. д. Неплохо закончить угощением. В этом случае будет возможность продолжить общение уже в неформальной обстановке. Можно спеть песни (христианские, например), помолиться, если в группе больше церковных ребят. Разумеется, формат встреч необходимо подстраивать под вашу группу.
Есть только один плохой формат — это тот, который используется постоянно. Ребята слишком привыкают к нему, и он теряет действенность. В этом пособии, однако, предлагается лишь один формат, поэтому беседы по пособию рекомендуется проводить не чаще трех раз в месяц. Один раз в месяц рекомендуется заняться чем-либо другим, может, просто развлечением для лучшего знакомства и укрепления дружбы. Можно проводить праздники, пикники, походы, соревнования, экскурсии, чаепития, суперклуб (встреча с ребятами других клубов), можно кататься вместе на санках, играть в волейбол или в другие спортивные игры.

Гериг, Джон - А как думаешь ты? - Тематические беседы для подростковых клубов

СПб.: Санкт-Петербургский христианский университет, 2019.
ISBN 978-5-7454-1559-3

Гериг, Джон - А как думаешь ты? – Содержание

ГЛАВА 1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ПОСОБИЕМ
ГЛАВА 2. ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВЫХ КЛУБОВ
  • Алкоголь и наркотики
  • Баланс жизни
  • Бог
  • Будущее
  • Быть как все
  • Вещизм
  • Герои и героизм (к 9 Мая)
  • Гнев
  • Гордость и смирение
  • Дружба
  • Зависть / довольство
  • Кино
  • Кто такой христианин
  • Ложь
  • Любовь
  • Маски
  • Настоящий мужчина
  • Обида
  • Одиночество
  • Оскорбления
  • Отношения с противоположным полом
  • Отношения с родителями
  • Привычки
  • Принятие других
  • Самоуважение и чувство неполноценности
  • Секс
  • Смысл Рождества
  • Социальные сети
  • Страх
  • Эволюция
ГЛАВА 3. ИГРЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВЫХ КЛУБОВ
  • 1. Игры знакомства
  • 2. Игры для групп в 8-12 человек
  • 3. Игры для больших групп

Гериг Д. - Полет над Библией - Материалы для обсуждения с подростками - год 1Гериг Д. - Полет над Библией - Материалы для обсуждения с подростками - год 1

2-е издание. - СПб.: Санкт-Петербургский христианский университет, 2018. – 114 с.
ISBN 978-5-7454-1775-7

Гериг Д. - Полет над Библией – Год 1 – Содержание

Благодарности
Введение в преподавание Библии подросткам
Методика заучивания названий книг Нового Завета
Использование карточек для ответов и опросов (обратная связь)
Один год уроков по Библии в порядке очередности
Введение в Ветхий Завет
ЖИЗНЬ ДАВИДА
  • Не суди об арбузе по корке. -1 Царств 16:1-13 (Внешность)
  • Чем больше проблема, тем громче победа. -1 Царств 17:20- (Победа над проблемами)
  • Искать волю Бога. - 1 Царств 30:1-19 (Воля Бога)
  • Когда Бог говорит... «НЕТ». - 2 Царств 7:1-5 (Ответ «нет» на молитву)
  • Царь навеки! - 2 Царств 7:8-29 (Господство Христа)
  • Коготок увяз - всей птичке пропасть. - 2 Царств 11:1-5 (Преодоление искушения)
ПСАЛТИРЬ
Смой свой грех. - Псалом 50:1-12 (Прощение грехов)
  • Будьте как дерево! - Псалом 1 (Думать о правильном)
  • «Господь - Пастырь мой». - Псалом 22 (Забота Божья)
  • Пришла беда - отворяй ворота. - Псалом 120 (Справляться со стрессом)
  • Бог всегда с нами! - Псалом 138 (Присутствие Бога)
ПРОРОЧЕСТВА ОБ ИИСУСЕ
  • Указывает ли Ветхий Завет на Иисуса? (Пророчества об Иисусе)
  • «...младенец родился...» - Исаия 9:6,7 (Описание Мессии)
  • Глупые ли мы овцы? - Исаия 53 (Прощение во Христе)
  • Введение в Новый Завет
ВСТРЕЧА ИИСУСА С...
  • Встреча Иисуса с Симоном Петром. - Луки 5:1-11 (Жертвенность)
  • Встреча Иисуса с римским офицером. - Луки 7:1-10 (Вера)
  • Встреча Иисуса с Марфой. - Луки 10:38-42 (Приоритеты)
  • Встреча Иисуса с детьми. - Луки 18:15-17 (Доверие)
  • Встреча Иисуса с богатым начальником. - Луки 18:18-30 (Вещизм)
  • Встреча Иисуса с Закхеем. - Луки 19:1-10 (Господство Христа)
  • Встреча Иисуса с народом. Торжественный въезд в Иерусалим. - Луки 19:28- (Отношение разных групп людей к Иисусу)
ПЕРВОЕ МИССИОНЕРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПАВЛА
  • Счастливого пути! - Деяния 13:1-3 (Призвание Бога)
  • Осторожно, подделка! - Деяния 13:4-12 (Лжеучения)
  • Радостная весть. - Деяния 13:13-52 (Рассказать о Христе)
  • В Иконии. - Деяния 14:1-7 (Делиться верой во Христа)
  • Листра и Дервия. - Деяния 14:8-20 (Христос на первом месте)
  • В гостях хорошо, а дома лучше! - Деяния 14:21-28 (Что делает Бог?)
ПОСЛАНИЕ К ФИЛИМОНУ И ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ ПЕТРА
  • Из раба - в брата. - Послание к Филимону (Прощение)
  • Пусть у вас будет жажда этого молока! -1 Петра 2:1-3
  • (Духовная зрелость - бескорыстие)
  • Живые камни. -1 Петра 2:4-8 (Иисус - краеугольный камень жизни)
  • Пришельцы и странники на земле. -1 Петра 2:9-12 (Мирская культура)
  • За что?! -1 Петра 2:18-23 (Несправедливое наказание)

Гериг Д. - Полет над Библией - Материалы для обсуждения с подростками — год 2Гериг Д. - Полет над Библией - Материалы для обсуждения с подростками — год 2

СПб.: Санкт-Петербургский христианский университет, 2019. – 118 с.
ISBN 978-5-7454-1476-3

Гериг Д. - Полет над Библией – Год 2 – Содержание

Введение в преподавание Библии подросткам
ЖИЗНЬ ИОСИФА
  • Семья вместе — душа на месте. Бытие 37:1-11,1 Иоанна 4:7-12 (Семейные отношения)
  • «Он достал меня! Что мне делать?» Бытие 37:12-36; Иакова 1:2-5 (Неприятные люди)
  • Стоп! Всему свое время. Бытие 39:1-23,1 Коринфянам 6:12-20 (Сексуальная чистота)
  • Потрепан, но не побежден. Бытие 40; Римлянам 8:28 (Трудности)
  • Вложение в будущее. Бытие 41; Матфея 6:19-21 (Несгораемые вложения)
  • Простить их?! Бытие 45:1-15 (Прощение)
КНИГА ПРИТЧЕЙ
  • Зачем вести себя хорошо? Книга Притчей (Страх Господень)
  • Честно говоря... Книга Притчей и Деяния 5:1-11 (Честность)
  • Как найти хороших друзей. Книга Притчей о дружбе (Дружба)
  • Укрощение языка. Книга Притчей о языке (Язык)
КНИГА МАЛАХИИ
  • На Тебе, Боже, что мне негоже. Малахия 1:6-14 (Почитание Бога)
  • Один + Один = Один. Малахия 2:13-16 (Развод)
  • Божие — Богу. Малахия 3:6-12 (Десятина)
  • Иисус грядет. Малахия 4 (Второе пришествие)
НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ
  • Каков ты, когда тебя никто не видит (Матфея 5-7). Введение к Нагорной проповеди (Внутренняя духовная жизнь)
  • Соль и свет. Матфея 5:13-16 (Свет миру)
  • Не давай воли глазам! Матфея 5:27-29 (Порнография)
  • Давать или не давать? Матфея 6:1-4 (Милостыня)
  • Молитва «Отче наш». Нагорная проповедь: Матфея 6:5-15 (Молитва)
  • У страха глаза велики! Матфея 6:25-34 (Преодоление страха)
  • Вынь бревно у себя из глаза. Матфея 7:1-6 (Осуждение других)
  • Каков фундамент — таков и дом. Матфея 7:24-27 — Притча о двух строителях (Исполнение Слова Божьего)
СОЗДАНИЕ ЦЕРКВИ
  • Свидетели. Деяния 1:1-11 (Свидетели Христа)
  • Вы заряжены? Деяния 2:1-13 (Святой Дух)
  • Ранняя Церковь и ты. Деяния 2:37-47 (Уподобление Христу)
  • Будьте внимательны к указателям. Деяния 4:1-20 (Путь к Богу)
1 КОРИНФЯНАМ
  • Место назначения: Коринф. 1 Коринфянам 1:10-13 (Разделения в церкви)
  • Христос: насколько Он выше всего остального. 1 Коринфянам 1:18-25, 30 (Христианское мировоззрение)
  • Строительство на Христе (или) «Наф-наф и Ниф-Ниф». 1 Коринфянам 3:10-15 (Приоритеты)
  • Брак: в горе и радости. 1 Коринфянам 7:1-11, 32-40 (Брак)
  • С вас не сводят глаз. 1 Коринфянам 8:4-13 (Более слабый верующий)
  • Бегите в забеге. 1 Коринфянам 9:24-27 (Духовная дисциплина)
  • Что такое любовь? 1 Коринфянам 13 (Истинная любовь)
  • Христос воскрес! 1 Коринфянам 15:3-8,13-20 (Воскресение Христа)
Views 232
Rating 5.0 / 5
Added 09.05.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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