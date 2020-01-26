Здесь собраны записи разных лет. Не все в них удовлетворяет меня сейчас, но я оставляю их без изменения, и, таким образом, они отражают некоторый период эволюции моих взглядов. Мне кажется, что эти записи могут оказаться полезными тому, кто честен и правдив, кто способен искать и найти свою веру, способен осознать Бога, но не в состоянии пока сделать это в силу своего воспитания, образования, влияния среды и всего склада нынешней жизни. Едва ли есть надобность говорить, что если я сумею помочь хоть одному такому человеку сделать один- единственный шаг к истинной вере, то не только мой скромный труд будет этим оправдав, во и вся жизнь моя обретет добавочный смысл.

Герман Брановер - Из глубин

Институт публикаций по вопросам иудаизма для репатриантов основан отделом иудаизма министерства образования и культуры и министерством религий

""АМАНА" ИЕРУСАЛИМ 1991 101 ст

Герман Брановер - Из глубин - Предисловие

Люди представляются мне выше разделяющимися на З главные группы. Первую составляют носители религии, одухотворяющие материальный :мир, оправдывающие его существование. Группа эта, увы, сейчас немногочисленна. Вторая группа объединяет честных и действительно талантливых деятелей науки, философии, литературы. Внешний блеск естественных наук, стремительные темпы их развития, прогресс техники заслонили от них сущность и действительные возможности науки, и она стала исподволь объектом их веры и поклонения.

Эта группа, несмотря на свою малочисленность, задает тон в печати по мировоззренческим вопросам и оказывает решающее Влияние на официальное общественное мнение в этой области. Между названными двумя крайними группами - подавляющее большинство людей, от скромного сапожника до себялюбца, кормящегося наукой или литературой, огромная инертная масса людей, неприхотливо пользующаяся крохами официального мировоззрения (благо оно удобно и необременительно), или же вообще обходящаяся без мировоззрения, охотно уступающая привилегию обладания мировоззрением "науке", "ученым".