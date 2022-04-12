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Герман - Импрессионизм - Основоположники и последователи

Михаил Юрьевич Герман - Импрессионизм - Основоположники и последователи
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Category ESXATOS BOOKS, Cultural Studies Art
«ИМПРЕССИОНИЗМ: система в живописи, заключающаяся в простом и непосредственном воспроизведении впечатления таким, каким оно физически воспринято художником». Это первое нормативное определение импрессионизма, предложенное в 1878 году Большим универсальным словарем Ларусса (том XIV).
Такая и для современного читателя вполне корректная дефиниция, в сущности, не спорит ни с более ранними определениями, ни с теми суждениями, которые появились позднее. Иное дело — понятие расширялось в некоторых частных аспектах и уточнялось, определялось в историческом и художественном контекстах.
Импрессионизму посвящено великое множество книг и статей, альбомов, популярных изданий, в том числе и по-русски — переведенных и оригинальных; многие из них превосходны и справедливо почитаются классикой. Изданы комментированные письма, источники, воспоминания, созданы стройные и убедительные теории; несть числа справочникам и специальным энциклопедиям. Рассказана в деталях — порой и избыточных — жизнь каждого из известных художников-импрессионистов; о них написаны романы и сняты фильмы.
И все же книги продолжают появляться, и среди них — эта.

Михаил Юрьевич Герман - Импрессионизм : Основоположники и последователи

СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. — 352 с.: ил.
ISBN 978-5-389-10295-8

Михаил Юрьевич Герман - Импрессионизм : Основоположники и последователи - Содержание

ВВЕДЕНИЕ
I. «ЗАРЯ АРТИСТИЧЕСКИХ БИТВ»
II. ИМПРЕССИОНИСТЫ
III. ПРОРЫВ И ПРЕОБРАЖЕНИЕ
IV. НА ПОРОГЕ XX ВЕКА
  • Интерлюдия. ФРАНЦУЗСКИЙ ИМПРЕССИОНИЗМ: ЗАВЕЩАНИЕ И ПРОЛОГ
V. МЕЖДУ МИФОМ И РЕАЛЬНОСТЬЮ: ИМПРЕССИОНИЗМ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ФРАНЦИИ
  • Великобритания и Новый Свет
  • Континентальная Европа
  • Россия
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  • Избранная библиография
  • Список принятых сокращений
  • Примечания
  • Указатель имен
  • Краткая синхронистическая таблица
  • Список иллюстраций
Views 264
Rating 5.0 / 5
Added 12.04.2022
Author brat christifid
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5.0/5 (1)

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