Старчество - Мысли Святых Отцов о духовной жизни

Вознамерились мы на основании творений Святых Отцов указать тот вид монашеской жизни, при котором наиболее удобно преуспевать в духовной жизни, а вместе с тем — действенный способ поднятия монашества на должную высоту. Решились мы на это; прочитав в декабрьском номере «Душеполезного чтения» за 1903 год статью достопочтенного отца архимандрита (ныне епископа) Никона (Рождественского), в конце которой упоминается, что некто предложил вопрос: как упорядочить монашескую жизнь там, где она поослабла, и что сделать, чтобы монастыри могли в полной мере осуществлять свое назначение. Прежде всего, конечно, вся сила в начальниках обителей: архимандритах и игуменах. И теперь есть монастыри, в которых, благодаря ревностным начальникам, монашеская жизнь стоит высоко. Монастыри эти большей частью общежительные и те именно, в которых процветает старчество. Что старчество есть основание доброй монастырской жизни вообще и в частности — каждого инока, в этом нет сомнения, и эту-то истину мы и решились подтвердить словами Святых Отцов. Старчество - Мысли Святых Отцов о необходимости и пользе старческого руководства в духовной жизни Сост. прп. Герман Зосимовский М.: Местная религиозная организация Православный приход храма Святаго Духа сошествия на Лазаревском кладбище гор. Москвы Московской епархии Русской Православной Церкви Издательство Сестричества во имя святителя Игнатия Ставропольского, 2015 - 176 с.

Старчество - Мысли Святых Отцов о необходимости и пользе старческого руководства в духовной жизни - Содержание

Он всю жизнь свою стоял на страже Православия. Из воспоминаний епископа Арсения (Жадановского) о схиигумене Германе Зосимовском Старчество I. Старчество — наиболее действенный способ совершенствования монашеской жизни. Основания в пользу учения о старчестве в Св. Писании. Рассуждения свт. Феофана Затворника о необходимости и пользе старчества

ІІ. Святоотеческое учение о необходимости старчества для желающего спастись. Наставления преподобного Антония Великого, свт. Василия Великого, прпп. Варсонуфия, Иоанна Лествичника, аввы Дорофея, Марка Подвижника, Феодора Освященного, Никиты Стифата, Петра Дамаскина

III. Учение о высоте подвига подчинения старцу: прпп. Антония Великого, Иоанна Лествичника, Феодора Студита, Феодора Эдесского

IV. Учение об избрании старца, правилах выбора и качествах старца. Рассуждение прпп. Иоанна Кассиана и Петра Дамаскина о возможности ошибок при избрании. Учение других Свв. Отцов: прп. Иоанна Лествичника, свт. Василия Великого, прпп. Ефрема Сирина, Симеона Нового Богослова, Никифора Уединенного

V. Учение о главных обязанностях в отношении к старцу, исповедании помыслов и послушании прп. Антония Великого, свт. Василия Великого, прпп. аввы Исайи, аввы Дорофея, Иоанна Лествичника, Симеона Нового Богослова, Паисия Величковского, Зосимы Верховского

VI. Учение о послушании старцу: прпп. Иоанна Лествичника, Варсонуфия Великого, свт. Василия Великого, прпп. Симеона Нового Богослова, Феодора Эдесского, свт. Григория Паламы

VII. Учение Свв. Отцов-подвижников о препятствиях со стороны диавола к прохождению подвига исповедания помыслов и послушания: прпп. Иоанна Лествичника, аввы Дорофея, Нила Синайского, Феодора Эдесского

VIII. Учение о благих плодах исповедания помыслов и послушания старцу: прпп. Антония Великого, Иоанна Лествичника, Иоанна Кассиана, Григория Синаита, аввы Дорофея, Феодора Студита, Симеона Нов. Богослова, Зосимы Верховского

IX. Учение о пагубных последствиях самочинного подвижничества: прпп. Иоанна Лествичника, Ефрема Сирина, свт. Василия Великого, прпп. аввы Дорофея, Феодора Студита, Марка Подвижника, Симеона Нового Богослова, Зосимы Верховского. О жительстве в послушании у старца. О жительстве по совету От издателей

Старчество - Мысли Святых Отцов о необходимости и пользе старческого руководства в духовной жизни - От издателей

Прочитанная Вами брошюра составлена была в начале века. Автор ее, ревнуя о восстановлении монашеской жизни в прежней ее красоте, как на одно из существенных средств к этому, указырает на восстановление старчества.

Упадок монашеской жизни в России начал замечаться еще в Синодальный период. Патриаршество было упразднено. Поместные Церковные Соборы были заменены Синодами с оберпрокурорами во главе. Соборное началоЦеркви тем самым было попрано и поглощено светским государственным началом.

У монастырей отнималось имущество и земли. Были введены ограничения на количество насельников, постриги разрешались лишь определенным возрастным и социальным группам лиц. Многие обители были упразднены и закрыты Императорскими указами. Все это отнюдь не способствовало развитию монашеской жизни.

Яркую картину страшного нравственного упадка в обителях XIX века представляет собой дневник скончавшегося в Оптиной пустыни игумена Феодосия, ученика Оптинских старцев, много лет подвизавшегося в Троицко-Лебедянской пустыни. В частности, игумен Феодосии горько сетует о нравственном вреде, причиняемом монастырям насельниками, не имеющими стремления к монашеской жизни.

Святитель Тихон Задонский взывал: «Нынче почти нет истинного благочестия, нынче одно лицемерство; христианство незаметно удаляется от людей, остается одно лицемерство». Созвучно свт. Тихону писал святитель Игнатий, еп. Ставропольский: «Христианство, этот таинственный духовный дар человекам, удаляется неприметным образом для невнимающих своему спасению из общества человеческого, пренебрегшего этим даром. Надо увидеть это, чтобы не быть обманутым актерами и актерством благочестия».

Конечно, во все периоды жизни Церкви являлись святые. Были они и в Синодальный период. Стоит отметить такое отрадное явление, как прп. Паисий Величковский с его учениками—возобновителями монастырей и монашеской жизни. Были и благоустроенные обители. В них процветало старчество, духовная жизнь насельников стояла на высоком уровне.

Таковы были Оптина пустынь, Валаамский монастырь, Саровский монастырь, Глинская пустынь, Свято-Троицкая Сергиева пустынь Санкт-Петербургской епархии, Зосимова пустынь Владимирской епархии и немногие другие.

Но на фоне общего упадка все это может рассматриваться скорее как редкие исключения. Последовавшее затем гонение на Церковь коммунистической власти вызвало повсеместно окончательное закрытие монастырей, что привело монашескую жизнь к еще большему упадку.

В раннюю эпоху мучеников христиане были духовно сильными и гонения на Церковь только еще больше воспламеняли благочестивую ревность подвижников. В последующие времена монашество и вообще христианство утеряло прежнюю силу, нас, скорее, можно назвать «солью обуявшей». Поэтому монашествующие первых веков жили в пустынях, не имея, порой, самого необходимого, несли великие аскетические подвиги. Подражание им сделалось невозможным по нашей душевной и телесной немощи. Иноки более позднего времени проводили жизнь в условиях менее строгих. Современные иноки, по возможности, должны иметь все необходимое.

Скорби всегда признавались существенным оружием диавола, которым он старается совратить душу с пути спасения. Господь, по Своей Премудрости и благости, обращает это оружие диавола в средство для спасения, Он попускает только такое зло, которое имеет добрые последствия (Свт. Иоанн Тобольский). Безмерные скорби более разрушительны, чем созидательны. Лишения и гонения современными христианами переживаются тяжелее. Если иноки первых времен мужественно вступали даже в борьбу с бесами, то более немощным и слабым Святые Отцы, например, прп. Исаак Сирин, советовали благоразумно уклоняться от искушений, превышающих их силы.