Гермес Трисмегист и герметическая традиция Востока и Запада

Category ESXATOS BOOKS, History, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology

Предлагаемая читателю книга является самым полным в мире изданием текстов Гермеса Трисмегиста - легендарного Творца мира и открывателя всех наук, чья теологическая доктрина, по выражению Ф. Ф. Зелинского, проиграла в соперничестве с христианством, но под чьим именем естественнонаучная доктрина господствовала вплоть до эпохи Просвещения и дожила до наших дней в виде астрологии и доктрины Соответствий. От фундаментальных исследований Андре Фестюжьера - четырехтомного «Герметического Свода» и четырехтомного «Откровения Гермеса Трисмегиста» - настоящее издание отличается тем, что в нем значительно сокращен критический материал, тексты, касающиеся египетского бога Тота до его отождествления с Гермесом и некоторые сочинения, приписываемые самому Гермесу Трисмегисту: «Изумрудная Скрижаль», «Трутина Гермеса», фрагменты «Медицинской астрологии», «Койранид» и «Афоризмов».

Датировать это всеобъемлющее произведение чрезвычайно трудно: по преданиям, оно пришло к нам от богов, с долунных, допотопных (Генон, Моссиньон) времен, вбирало в себя мудрость различных народов, тщательно разрабатывалось в вавилонских и египетских храмах и дорабатывалось во времена Средневековья, постепенно преобразуясь в современные науки (теология, философия, медицина, химия, астрономия и т. д.).

Сравнительно точно мы можем датировать лишь самую древнюю известную нам редакцию астрологической «Книги Гермеса» - по положению большинства звезд из ее каталога: 130-60 гг. до н. э., а также первую и вторую книги «Герметического Свода»: соотвественно I-III и IV вв. н. э. Космогонические и теологические элементы уводят нас во времена авестийской книги «Дамдад-Наск» (около 500 г. до н. э.) или вообще в доисторические времена. Большинство же герметических фрагментов дошло до нас в списках, переводах и пересказах, поэтому их точная датировка не представляется возможной.

Мы придерживаемся разделения герметизма Зелинским на высокий (теология, философия) и низкий (естественнонаучные произведения: магия, астрология, алхимия). Высокий герметизм - это, во-первых, «Герметический Свод» - трактаты, дошедшие до нас на древнегреческом языке, на котором они, судя по игре слов, и были написаны; во-вторых, диалог «Асклепий» - латинский перевод книги, известной также в коптском варианте; и, наконец, фрагмент учения Гермеса Трисмегиста, дошедшие до нас в цитатах или изложении Стобея, Лактанция и других христианских авторов. Многочисленные и разнообразные произведения низкого герметизма мы по мере возможности характеризуем по ходу книги. Кроме того, мы считаем целесообразным привести статьи некоторых исследователей, проясняющие место и роль Тота-Гермеса и герметизма в истории цивилизации.

Сост., коммент., пер. с др.-греч., лат., фр., англ., нем., польск. К. Бугучкого.

М.: Издательство «Новый Акрополь», 2012. - 632 с.

ISBN 978-5-91896-033-2

Гермес Трисмегист и герметическая традиция Востока и Запада - Содержание

Гимн Гермесу

От составителя

ВЫСОКИЙ ГЕРМЕТИЗМ

  • Герметический свод

  • I. Поймандр Гермеса Триждывеличайшего

  • II. Вселенская речь

  • III. Священная речь Гермеса Триждывеличайшего

  • IV. Кубок, или единство

  • V. О том, что Бог невидим и в то же время в наивысшей степени явен

  • VI. О том, что Благо существует только в Боге одном, и нигде более

  • VII. О том, что наибольшее зло для людей есть незнание Бога

  • VIII. О том, что ни одно из существ не погибает и заблуждение есть то, что люди называют перемены разрушением и смертью

  • IX. О мышлении и об ощущении (Прекрасное и Благо суть только в БОге, и нигде более)

  • X. Ключ

  • XI. Ум к Гермесу

  • XII. О всеобщем уме

  • XIII. Тайная проповедь на горе о возрождении и правиле молчания

  • XIV. Здоровье души

  • XVI. Определения

  • XVII.

  • XVIII. О волнениях тела, сковывающих душу

Акслепий, или Священная книга Гермеса Триждывеличайшего, обращенная к Акслепию

  • Пролог

  • I. Иерархия и непрерывность мира

  • II. Двойная роль человека

  • III. Двойственная природа человека

  • IV. Первопричины, Бог, Материя, Дух

  • V. Иерархия богов умопостигаемых и богов чувственных

  • VI. Причины и способ сотворения всех существ

  • VII. Величие человека, наделенного умом

  • VIII. Человек - творец земных богов

  • IX. Апокалипсис

  • X. О бессмертном и смертном

  • XI. Время и вечность

  • XII. Совершенство мира полно и разнообразно в различных его частях

  • XIII. Человек - творец богов

  • XIV. Судьба (эймарменэ), Необходимость (necessitas), Порядок (ordo)

  • Эпилог и заключительная молитва

Герметические фрагменты

  • Избранные фрагменты Стобея

  • Поздние герметические фрагменты

НИЗКИЙ ГЕРМЕТИЗМ

  • Древнеегипетские магические тексты

  • Герметическая магия на греческом языке

  • Койраниды

  • Герметические тексты по астрологии и стромагии

  • Алхимия Гермеса Трисмегиста

  • Изумрудная Скрижаль

  • Афоризмы Гермеса Трисмегиста

ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ ШТУДИИ

  • Ф. Ф. Зелинский. Гермес трижды-Величайший (фрагменты из книги)

  • Л. Менар. Опыт о происхождении героических книг

  • Г. Йонас. Религия гнозиса (глава из книги)

  • Р. Генон. Традиционные формы и космические циклы (главы из книги)

  • Ф. Ф. Зелинский. Страсбургская космогония

  • Б. А. Тураев. Египетская литература (отрывки из книги)

  • Б. А. Тураев. Бог Тот (отрывки из книги)

  • М. Бертело. Происхождение алхимии (глава из книги)

  • Л. Массиньон. Введение в инвентарь арабской герметической литературы

  • Л. Трондайк. История магии и экспериментальной науки

ПРИЛОЖЕНИЯ

Комментарии

Библиография

