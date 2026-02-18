Гермес Трисмегист и герметическая традиция Востока и Запада

Предлагаемая читателю книга является самым полным в мире изданием текстов Гермеса Трисмегиста - легендарного Творца мира и открывателя всех наук, чья теологическая доктрина, по выражению Ф. Ф. Зелинского, проиграла в соперничестве с христианством, но под чьим именем естественнонаучная доктрина господствовала вплоть до эпохи Просвещения и дожила до наших дней в виде астрологии и доктрины Соответствий. От фундаментальных исследований Андре Фестюжьера - четырехтомного «Герметического Свода» и четырехтомного «Откровения Гермеса Трисмегиста» - настоящее издание отличается тем, что в нем значительно сокращен критический материал, тексты, касающиеся египетского бога Тота до его отождествления с Гермесом и некоторые сочинения, приписываемые самому Гермесу Трисмегисту: «Изумрудная Скрижаль», «Трутина Гермеса», фрагменты «Медицинской астрологии», «Койранид» и «Афоризмов».

Датировать это всеобъемлющее произведение чрезвычайно трудно: по преданиям, оно пришло к нам от богов, с долунных, допотопных (Генон, Моссиньон) времен, вбирало в себя мудрость различных народов, тщательно разрабатывалось в вавилонских и египетских храмах и дорабатывалось во времена Средневековья, постепенно преобразуясь в современные науки (теология, философия, медицина, химия, астрономия и т. д.).

Сравнительно точно мы можем датировать лишь самую древнюю известную нам редакцию астрологической «Книги Гермеса» - по положению большинства звезд из ее каталога: 130-60 гг. до н. э., а также первую и вторую книги «Герметического Свода»: соотвественно I-III и IV вв. н. э. Космогонические и теологические элементы уводят нас во времена авестийской книги «Дамдад-Наск» (около 500 г. до н. э.) или вообще в доисторические времена. Большинство же герметических фрагментов дошло до нас в списках, переводах и пересказах, поэтому их точная датировка не представляется возможной.

Мы придерживаемся разделения герметизма Зелинским на высокий (теология, философия) и низкий (естественнонаучные произведения: магия, астрология, алхимия). Высокий герметизм - это, во-первых, «Герметический Свод» - трактаты, дошедшие до нас на древнегреческом языке, на котором они, судя по игре слов, и были написаны; во-вторых, диалог «Асклепий» - латинский перевод книги, известной также в коптском варианте; и, наконец, фрагмент учения Гермеса Трисмегиста, дошедшие до нас в цитатах или изложении Стобея, Лактанция и других христианских авторов. Многочисленные и разнообразные произведения низкого герметизма мы по мере возможности характеризуем по ходу книги. Кроме того, мы считаем целесообразным привести статьи некоторых исследователей, проясняющие место и роль Тота-Гермеса и герметизма в истории цивилизации.

Гермес Трисмегист и герметическая традиция Востока и Запада

Сост., коммент., пер. с др.-греч., лат., фр., англ., нем., польск. К. Бугучкого.

М.: Издательство «Новый Акрополь», 2012. - 632 с.

ISBN 978-5-91896-033-2

Гермес Трисмегист и герметическая традиция Востока и Запада - Содержание

Гимн Гермесу

От составителя

ВЫСОКИЙ ГЕРМЕТИЗМ

Герметический свод

I. Поймандр Гермеса Триждывеличайшего

II. Вселенская речь

III. Священная речь Гермеса Триждывеличайшего

IV. Кубок, или единство

V. О том, что Бог невидим и в то же время в наивысшей степени явен

VI. О том, что Благо существует только в Боге одном, и нигде более

VII. О том, что наибольшее зло для людей есть незнание Бога

VIII. О том, что ни одно из существ не погибает и заблуждение есть то, что люди называют перемены разрушением и смертью

IX. О мышлении и об ощущении (Прекрасное и Благо суть только в БОге, и нигде более)

X. Ключ

XI. Ум к Гермесу

XII. О всеобщем уме

XIII. Тайная проповедь на горе о возрождении и правиле молчания

XIV. Здоровье души

XVI. Определения

XVII.

XVIII. О волнениях тела, сковывающих душу

Акслепий, или Священная книга Гермеса Триждывеличайшего, обращенная к Акслепию

Пролог

I. Иерархия и непрерывность мира

II. Двойная роль человека

III. Двойственная природа человека

IV. Первопричины, Бог, Материя, Дух

V. Иерархия богов умопостигаемых и богов чувственных

VI. Причины и способ сотворения всех существ

VII. Величие человека, наделенного умом

VIII. Человек - творец земных богов

IX. Апокалипсис

X. О бессмертном и смертном

XI. Время и вечность

XII. Совершенство мира полно и разнообразно в различных его частях

XIII. Человек - творец богов

XIV. Судьба (эймарменэ), Необходимость (necessitas), Порядок (ordo)

Эпилог и заключительная молитва

Герметические фрагменты

Избранные фрагменты Стобея

Поздние герметические фрагменты

НИЗКИЙ ГЕРМЕТИЗМ

Древнеегипетские магические тексты

Герметическая магия на греческом языке

Койраниды

Герметические тексты по астрологии и стромагии

Алхимия Гермеса Трисмегиста

Изумрудная Скрижаль

Афоризмы Гермеса Трисмегиста

ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ ШТУДИИ

Ф. Ф. Зелинский. Гермес трижды-Величайший (фрагменты из книги)

Л. Менар. Опыт о происхождении героических книг

Г. Йонас. Религия гнозиса (глава из книги)

Р. Генон. Традиционные формы и космические циклы (главы из книги)

Ф. Ф. Зелинский. Страсбургская космогония

Б. А. Тураев. Египетская литература (отрывки из книги)

Б. А. Тураев. Бог Тот (отрывки из книги)

М. Бертело. Происхождение алхимии (глава из книги)

Л. Массиньон. Введение в инвентарь арабской герметической литературы

Л. Трондайк. История магии и экспериментальной науки

ПРИЛОЖЕНИЯ

Комментарии

Библиография