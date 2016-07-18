Геростергиос Астериос - Юстиниан Великий - император и святой

В этой книге впервые предпринимается попытка внимательного, систематического исследования религиозной политики великого византийского императора Юстиниана I в ее взаимосвязи с его религиозными убеждениями.

Основываясь прежде всего на богословских сочинениях, письмах и религиозно-законодательных произведениях Юстиниана и на сочинениях его современников, а также на исследованиях греческих, латинских, английских, немецких, французских и итальянских ученых прошлого и настоящего, доктор Астериос Геростергиос в значительной степени преуспел в своем начинании.

Убедительно и ясно он вскрывает природу религиозной политики и религиозных убеждений Юстиниана и их тесные взаимоотношения по многим аспектам.

Император Юстиниан предстает как верный и преданный член Православной Церкви, опытный богослов, лучший среди богословов своего времени, игравший значительную роль в формулировании и проведении в жизнь священных канонов, как защитник, покровитель и хранитель догматических истин Православия и Священного Предания, покровитель монашества, великий филантроп, основатель многих церквей, монастырей и благотворительных институтов (сиротских домов, богаделен, приютов, больниц) и как святой.

Как и предыдущая книга отца Геростергиоса «Святой Фотий Великий», книга «Юстиниан Великий, император и святой» обращена к широкой аудитории.

Она заслуживает внимания не только историков Византии, но также и всех тех, кто желает узнать о жизни, убеждениях, стремлениях и трудах одного из наиболее значительных исторических деятелей всех времен и ближе познакомиться с восточным православным христианством.

Константин Каварнос