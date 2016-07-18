Геростергиос - Юстиниан Великий
В этой книге впервые предпринимается попытка внимательного, систематического исследования религиозной политики великого византийского императора Юстиниана I в ее взаимосвязи с его религиозными убеждениями.
Основываясь прежде всего на богословских сочинениях, письмах и религиозно-законодательных произведениях Юстиниана и на сочинениях его современников, а также на исследованиях греческих, латинских, английских, немецких, французских и итальянских ученых прошлого и настоящего, доктор Астериос Геростергиос в значительной степени преуспел в своем начинании.
Убедительно и ясно он вскрывает природу религиозной политики и религиозных убеждений Юстиниана и их тесные взаимоотношения по многим аспектам.
Император Юстиниан предстает как верный и преданный член Православной Церкви, опытный богослов, лучший среди богословов своего времени, игравший значительную роль в формулировании и проведении в жизнь священных канонов, как защитник, покровитель и хранитель догматических истин Православия и Священного Предания, покровитель монашества, великий филантроп, основатель многих церквей, монастырей и благотворительных институтов (сиротских домов, богаделен, приютов, больниц) и как святой.
Как и предыдущая книга отца Геростергиоса «Святой Фотий Великий», книга «Юстиниан Великий, император и святой» обращена к широкой аудитории.
Она заслуживает внимания не только историков Византии, но также и всех тех, кто желает узнать о жизни, убеждениях, стремлениях и трудах одного из наиболее значительных исторических деятелей всех времен и ближе познакомиться с восточным православным христианством.
Константин Каварнос
Геростергиос Астериос - Юстиниан Великий - император и святой
Пер. с англ. прот. М. Козлова. — М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2010. — 448 с.: ил.
ISBN 978-5-7533-0398-1
Геростергиос Астериос - Юстиниан Великий — император и святой - Содержание
Предисловие
Глава 1 Введение
Глава 2 Юстиниан и его эпоха
1. Окружающий мир
- Политическая ситуация в 518 году
- Религиозная ситуация в 518 году
2. Юстиниан Великий
Глава 3 Юстиниан как писатель и богослов
1. Труды Юстиниана
- Богословские труды
- Письма
- Декреты
2. Проблемы Православия в VI веке
3. Исповедание Юстиниана, как оно проявляется в его трудах
- Бог Отец
- Бог Сын
- Святой Дух
- Пресвятая Дева Мария
- Церковь
- Священное Писание и Священное Предание
- Человек и Страшный Суд
- Заключительные замечания
Глава 4 Юстиниан и нехристиане
1. Приписываемая Юстиниану нетерпимость в целом
2. Декреты против язычников
3. Декреты против иудеев
4. Декреты против самаритян
5. Декреты против манихеев
Глава 5 Юстиниан и христианские еретики
1. Позиция Юстиниана касательно проблемы отношений между Церковью и государством
2. Раскол Акакия
3. Монофизиты
- Первый период 518—536 годов. Полемика о «Пострадавшем во плоти»
- Второй период 536—553 годов. Полемика о «Трех главах»
- Третий период 553—565 годов. Афтартодокестическая полемика
Глава 6 Юстиниан и Православная Церковь
1. Декреты, касающиеся церковных институтов
- Епископы
- Система церковного управления
- Пресвитеры и диаконы
- Монахи и монашеские институты
2. Благотворительная деятельность
3. Память о Юстиниане в Церкви
Глава 7 Итоги и выводы
Примечания
Библиография
Геростергиос Астериос - Юстиниан Великий - император и святой - Введение
Государственнои деятельности императора Юстиниана I в целом и ее отдельным аспектам посвящено много специальных исследований известных ученых-историков. Особый интерес ученых привлекала прежде всего законодательная и военная деятельность императора, его архитектурные программы, экономическая и религиозная политика. Мнения исследователей о личности Юстиниана и его делах значительно расходятся, хотя по некоторым вопросам и совпадают. В настоящем Глава Астериос Геростергиос трактате, посвященном религиозной политике Юстиниана, делается попытка раскрыть его религиозные убеждения и дать им оценку, а также установить зависимость между религиозными взглядами и официальной религиозной политикой императора.
Исследователи древней политической истории и ранней церковной истории характеризуют эпоху Юстиниана как конец длительного периода, именуемого «древней историей», и как начало нового периода, который принято называть «средневековой византийской историей». Действительно, государственная деятельность Юстиниана и его религиозные труды явились значительной вехой в истории человечества и жизни христианской Церкви.
Религиозная деятельность императора всегда привлекала внимание историков. Причина этого внимания коренится в том, что в религиозной политике Юстиниана были закреплены окончательные формы церковных и государственных отношений, ставшие нормой для Византийской империи во все последующие века.
Вмешательство Юстиниана в религиозные проблемы его времени получало в исторической науке разнообразные и подчас противоречивые объяснения. Некоторые исследователи оценивали его церковную политику как «цезарепапизм», то есть как систему правления, в которой Церковь подчинена государству, другие же — как «папоцезаризм», основанный на подчинении государства Церкви. Чтобы обосновать свои точки зрения, ученые исследовали личность Юстиниана и его религиозные труды, а также его ближайших соратников, их вклад в политическую и религиозную деятельность императора.
Значительный интерес также вызывала и вызывает приписываемая Юстиниану крайняя нетерпимость к нехристианам, к тем, кто отрицал традиционную веру Церкви, а также характеристика его как узурпатора религиозной свободы.
В настоящей работе приняты указанные ниже ограничения: во-первых, исследуется преимущественно религиозная политика Юстиниана. Политическая, военная и экономическая сферы, а также другие аспекты политики Юстиниана не рассматриваются, исключая те случаи, когда они имели прямое отношение к религиозной политике. Во-вторых, мы ограничимся рассмотрением религиозной политики, которую Юстиниан проводил в основном в период своего правления империей. Метод настоящего исследования — историкокритический. В нем на основании указанных выше источников характеризуется религиозная политика, которую осуществлял Юстиниан в период с 518 по 565 г. Анализируются также основные положения личного кредо императора, как они отражены в его произведениях. Наконец, делается попытка ответить на вопрос, в какой степени религиозная политика и действия Юстиниана соответствовали его религиозным убеждениям.
Чтобы помочь читателю лучше понять и воспринять личность Юстиниана, его деятельность и ее значение для христианского мира и цивилизации в целом, я включил в книгу 32 иллюстрации, показывающие некоторые замечательные достижения культуры в период его правления: церкви, мозаики, монастыри, рукописи и диптих.
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