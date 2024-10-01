Гессманн - Растения в магическом искусстве

Вера в возможность особыми средствами производить необыкновенные действия и умение влиять на естественный ход вещей - так же стары, как и человеческий род; соответственно, и вера в волшебство существует с тех пор, как человек живет на Земле.

В конечном итоге, в основе веры в магию, вероятно, лежит неискоренимое убеждение в том, что организмам, кроме известных, большей частью видимых физических свойств, присущи еще и скрытые (волшебные) силы природы, обнаружить которые может далеко не каждый. Полагают также, что духовные силы путем «магического» воздействия могут непосредственно влиять на физические силы.

Человеческой природе свойственно приписывать такие тайные силы в основном редко встречающимся объектам мира природы, которые, главным образом из-за необыкновенного, неповседневного характера вещей и событий, рассматривались как носители особой силы и воздействия.

Когда же так называемые точные исследования пытаются оспаривать и отрицать существование подобных скрытых духовных сил, то эти попытки почти ежедневно доводятся до абсурда необъяснимыми случаями. А поскольку и наука, к сожалению, тоже не прилагает особых усилий для исследований и прояснений подобных необычных явлений, то совершенно естественно, что суеверия, связанные с такими событиями или объектами, только укрепляются.

Более своеобразный способ - вера в такие события и скрытое влияние естественных вещей - наиболее распространен у тех народов, которые в основном имеют дело с натуральными продуктами матери Природы. А более своеобразный потому, что людей, которые ежечасно и ежеминутно имеют возможность наблюдать Природу, нелегко ввести в заблуждение. Естественно, к примеру, предположить, что крестьяне почти всегда довольно точно и верно определяют погоду, ибо исходят из ежедневных наблюдений. Сельский житель (по только ему одному известным приметам) уже весной знает, каким будет урожай в этом году. И ошибается он лишь в редких случаях, главным образом, если растительность погибает из-за непредвиденных стихийных бедствий - поражений молнией, засухи, града, сильных ливней и т.п.

Как уже говорилось, история культуры учит, что вера в магию и чудеса наиболее распространена у тех народов, которые менее «подвержены» так называемому просвещению.

Нации и племена, сохранившие в наибольшей чистоте тонкость и остроту своих чувств, настойчивы в воззрении, что вся Природа находится под невидимым духовным влиянием, которое могут познать и использовать специально подготовленные или обладающие особыми способностями люди при определенных обстоятельствах.

Г.В. Гессманн - Растения в магическом искусстве

Пер с нем. - К.: ИП Береза, 2012. - 224 с.

ISBN 978-966-195-004-6

Г.В. Гессманн - Растения в магическом искусстве – Содержание

Первая глава. Растения в магическом искусстве

Глава вторая. Алфавитный список растений, используемых в магических целях

Названия растений

Третья глава. Место растений в астрологии

Время цветения растений

Время сбора растений и их частей

Четвертая глава. Волшебные мази и средства для окуривания

Колдовские мази

Волшебные напитки

Порошки для окуривания

Пятая глава. Магическое воздействие на растения

Магический рост растений

Палингенез растений (растение-феникс)

Приложение. Символика растений