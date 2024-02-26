Геворков Валерий – Блаженны милостивые

Наступила зима. Иней узорами покрыл стекла больничных палат. В одну из них поступил тридцатидвухлетний тяжелобольной Александр.

Около десяти лет как он бомжует. Его исхудалое, угрюмое лицо с густыми бесцветными бровями и маленькими колючими глазами, смотрящими исподлобья, производило впечатление, будто этот человек побывал в плену. С медсестрами он говорил грубовато и порой с губ его срывались нецензурные словечки. Казалось, что этот мир его страшно обидел, и все ему что-то должны.

С Александром мне довелось познакомиться после консультации больного, кровать которого стояла в коридоре, недалеко от дверей указанной палаты. В этот день в больнице служили сестры милосердия. Я услышал за спиной, как молоденькая медсестра жаловалась сестре милосердия на Александра, говоря, что с ним Трудно общаться, а пожаловаться лечащему врачу не хочет, так как ей жалко больного.

- Может быть, у вас, Любовь Ивановна, получится образумить его? - так завершила свою жалобу медсестра.

У меня возникло желание войти в палату и сделать Александру замечание, но я остановился, задав себе вопрос: «Что победит? Святая любовь или хамство?».

Любовь Ивановна, пожилая седовласая сестрица с добрым взглядом светло-голубых глаз, была в белом халате, с косыночкой на голове, на которой был вышит маленький красный крестик. Войдя в палату, она всех радушно приветствовала и подошла к больному Александру со словами:

- Сашенька, сыночек, чем тебе послужить? Переодеть или покормить?

Больной повернул к ней свое пепельного цвета изможденное лицо, осмотрел сестрицу и с ухмылкой процедил:

- Да пошла ты... святоша здесь нашлась, - и с губ его сорвалось непристойное слово.

Валерий Геворков – Блаженны милостивые

Посвящается 10-летию (1988-1998 гг.) служения сестер милосердия в петербургской больнице святого Георгия. – Б.в.д. – 18 с.

Ива и цветок

Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.

Иак. 4:6

- Скажи, о небо, где пример смиренья?

Я жил слепцом, не зная вдохновенья.

- Смотри на иву с гибкою красой,

Склонилась ветвь её, покрытая росой.

- Поведай, небосвод, секрет терпенья,

Пример смирения у Твоего творенья!

- Смотри, как асфальт пробивает росток,

Тянется к солнышку дивный цветок.