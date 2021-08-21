Эта книга посвящена модернизму — его зарождению, расцвету и упадку. Читателю будет нетрудно заметить, что это историческое исследование и, хотя время от времени я для пользы дела пренебрегал хронологией, движение в основном направлено в нем от прошлого к будущему, от главы к главе, от начала — к концу. Это труд историка еще и потому, что я не сковывал себя рамками формального анализа романов, скульптур или архитектурных сооружений, стараясь показать связь творений художников-модернистов с тем миром, в котором они жили.

И все-таки это не история модернизма: учитывая обилие материала, его невозможно было бы уместить в один том так, чтобы книга не превратилась в нагромождение разрозненных фрагментов. Какое место занимают Уильям Фолкнер и Сол Беллоу среди писателей? А Уильям Батлер Йейтс и Уоллес Стивенс — среди поэтов ? Какую роль сыграли Фрэнсис Бэкон и Виллем де Кунинг в истории модернистской живописи и почему я вскользь говорю о Матиссе, да и то — как о скульпторе? Правомерно ли обходить стороной таких композиторов, как Аарон Копленд и Франсис Пуленк, или таких архитекторов, как Рихард Нойтра и Элиэль Сааринен ?

Не самонадеянно ли с моей стороны показывать развитие модернизма в кинематографе на примере всего лишь четырех имен? А где опера и фотография? В историческом труде следовало бы найти место всему этому. Но введение, надеюсь, разъяснит мою задачу: я хотел показать то, что объединяло модернистов, и ту социальную среду, которая либо вдохновляла их, либо старалась выбить почву из-под их ног.

Гэй Питер - Модернизм. Соблазн ереси: от Бодлера до Беккета и далее

М. : Ад Маргинем Пресс, Музей современного искусства «Гараж», 2019. 492 с. : ил.

ISBN 978-5-91103-454-2

Гэй Питер - Модернизм. Соблазн ереси: от Бодлера до Беккета и далее - Оглавление

Предисловие

Климат модернизма

Часть первая Зачинатели Глава I. Профессиональные аутсайдеры Глава II. Непримиримые и антрепренеры

Часть вторая Классики Глава III. Живопись и скульптура. Нежданное безумие Глава IV. Проза и поэзия. Перебои чувства Глава V. Музыка и танец. Освобождение звука Глава VI. Архитектура и дизайн. Машина — новый партнер человека Глава VII. Драма и кино. Человеческая стихия

Часть третья Завершители Глава VIII. Эксцентрики и варвары Глава IX. Жизнь после смерти?



Кода. Гери в Бильбао

Примечания

Библиографический очерк

Благодарности

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