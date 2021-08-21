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Гэй - Модернизм

Гэй Питер - Модернизм. Соблазн ереси: от Бодлера до Беккета и далее
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History
Эта книга посвящена модернизму — его зарождению, расцвету и упадку. Читателю будет нетрудно заметить, что это историческое исследование и, хотя время от времени я для пользы дела пренебрегал хронологией, движение в основном направлено в нем от прошлого к будущему, от главы к главе, от начала — к концу. Это труд историка еще и потому, что я не сковывал себя рамками формального анализа романов, скульптур или архитектурных сооружений, стараясь показать связь творений художников-модернистов с тем миром, в котором они жили.
И все-таки это не история модернизма: учитывая обилие материала, его невозможно было бы уместить в один том так, чтобы книга не превратилась в нагромождение разрозненных фрагментов. Какое место занимают Уильям Фолкнер и Сол Беллоу среди писателей? А Уильям Батлер Йейтс и Уоллес Стивенс — среди поэтов ? Какую роль сыграли Фрэнсис Бэкон и Виллем де Кунинг в истории модернистской живописи и почему я вскользь говорю о Матиссе, да и то — как о скульпторе? Правомерно ли обходить стороной таких композиторов, как Аарон Копленд и Франсис Пуленк, или таких архитекторов, как Рихард Нойтра и Элиэль Сааринен ?
Не самонадеянно ли с моей стороны показывать развитие модернизма в кинематографе на примере всего лишь четырех имен? А где опера и фотография? В историческом труде следовало бы найти место всему этому. Но введение, надеюсь, разъяснит мою задачу: я хотел показать то, что объединяло модернистов, и ту социальную среду, которая либо вдохновляла их, либо старалась выбить почву из-под их ног.

Гэй Питер - Модернизм. Соблазн ереси: от Бодлера до Беккета и далее

М. : Ад Маргинем Пресс, Музей современного искусства «Гараж», 2019. 492 с. : ил.
ISBN 978-5-91103-454-2

Гэй Питер - Модернизм. Соблазн ереси: от Бодлера до Беккета и далее - Оглавление

Предисловие
Климат модернизма
  • Часть первая Зачинатели
    • Глава I. Профессиональные аутсайдеры
    • Глава II. Непримиримые и антрепренеры
  • Часть вторая Классики
    • Глава III. Живопись и скульптура. Нежданное безумие
    • Глава IV. Проза и поэзия. Перебои чувства
    • Глава V. Музыка и танец. Освобождение звука
    • Глава VI. Архитектура и дизайн. Машина — новый партнер человека
    • Глава VII. Драма и кино. Человеческая стихия
  • Часть третья Завершители
    • Глава VIII. Эксцентрики и варвары
    • Глава IX. Жизнь после смерти?
Кода. Гери в Бильбао
Примечания
Библиографический очерк
Благодарности
Источники иллюстраций
Именной указатель
Views 244
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Added 21.08.2021
Author brat Andron
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