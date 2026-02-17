Книга Джой Гейдж «Сокровища, которые мы не замечали» — это практическое духовное исследование, посвященное поиску истинного смысла и радости в обыденной жизни. Автор обращается к христианам, которые чувствуют духовную усталость или разочарование, помогая им обнаружить бесценные «сокровища» Божьей благодати, скрытые за пеленой повседневных забот, рутины и трудных обстоятельств. Основной посыл книги заключается в том, что полнота жизни во Христе доступна здесь и сейчас, а не только в идеализированном будущем или в особых моментах духовного подъема.

В своих размышлениях Гейдж фокусируется на изменении внутреннего восприятия реальности. Она подробно разбирает библейские истины о Божьем присутствии, мире и обеспечении, которые часто воспринимаются верующими как теоретические догмы, а не как живой опыт. Автор учит распознавать Божью руку в простых вещах и превращать обычные моменты в акты поклонения, подчеркивая, что величайшие сокровища веры часто заложены в испытаниях и смиренном служении, которые мы склонны недооценивать или избегать.

Текст написан в теплой, сопереживающей манере и содержит множество жизненных примеров, которые делают глубокие библейские принципы доступными для каждого. Книга служит путеводителем по внутреннему обновлению, призывая читателя остановиться в суете и увидеть «алмазы» Божьей любви в собственной судьбе. «Сокровища, которые мы не замечали» помогает обрести благодарное сердце и уверенность в том, что Бог уже наделил Своих детей всем необходимым для счастливой и плодотворной жизни.

Джой П. Гейдж - Сокровища, которые мы не замечали

Пер. с англ. А. Рыбачук.-Александрия: Ездра, 2007. -160 с.:ил.

ISBN 966-8182-61-8

Джой П. Гейдж - Сокровища, которые мы не замечали – Содержание

Вступление

Глава 1. Дорожный сундук. Лоскуток Раав

Глава 2. Каменная тарелка. Сосуд вдовы

Глава 3. Письма из прошлого. Неотправленные письма Павла

Глава 4. Дубовый секретер. Кольцо для блудного сына

Глава 5. Детское платье ручной работы. Накидки Самуила

Глава 6. Каменная маслобойка. Женщина у колодца

Глава 7. Скрипка. Гусли Давида

Глава 8. Символы дружбы. Пояс воина

Глава 9. Часы. Копье Иисуса

Глава 10. Дедушкины сокровища из оникса. Гипсовый кувшин Марии

Глава 11. Сто и больше платочков. Сокровища двух гостеприимных женщин

Глава 12. Глиняные предметы. Две горсти грязи

Глава 13. Письменный стол адвоката. Письмо в защиту Онисима

Глава 14. Покрывало из грубой полушерстяной ткани. Накидка Руфь

Глава 15. Чайник. Руно Гедеона

Глава 16. Первоклассная корзина из Брэнсона. Плавающая колыбель Иохаведы

Глава 17. Платок и кедровый сундук. Воспоминания Марии

Личные примечания автора