Гейдж - Сокровища, которые мы не замечали

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Homiletics

Книга Джой Гейдж «Сокровища, которые мы не замечали» — это практическое духовное исследование, посвященное поиску истинного смысла и радости в обыденной жизни. Автор обращается к христианам, которые чувствуют духовную усталость или разочарование, помогая им обнаружить бесценные «сокровища» Божьей благодати, скрытые за пеленой повседневных забот, рутины и трудных обстоятельств. Основной посыл книги заключается в том, что полнота жизни во Христе доступна здесь и сейчас, а не только в идеализированном будущем или в особых моментах духовного подъема.

В своих размышлениях Гейдж фокусируется на изменении внутреннего восприятия реальности. Она подробно разбирает библейские истины о Божьем присутствии, мире и обеспечении, которые часто воспринимаются верующими как теоретические догмы, а не как живой опыт. Автор учит распознавать Божью руку в простых вещах и превращать обычные моменты в акты поклонения, подчеркивая, что величайшие сокровища веры часто заложены в испытаниях и смиренном служении, которые мы склонны недооценивать или избегать.

Текст написан в теплой, сопереживающей манере и содержит множество жизненных примеров, которые делают глубокие библейские принципы доступными для каждого. Книга служит путеводителем по внутреннему обновлению, призывая читателя остановиться в суете и увидеть «алмазы» Божьей любви в собственной судьбе. «Сокровища, которые мы не замечали» помогает обрести благодарное сердце и уверенность в том, что Бог уже наделил Своих детей всем необходимым для счастливой и плодотворной жизни.

Джой П. Гейдж - Сокровища, которые мы не замечали

Пер. с англ. А. Рыбачук.-Александрия: Ездра, 2007. -160 с.:ил.

ISBN 966-8182-61-8

Джой П. Гейдж - Сокровища, которые мы не замечали – Содержание

Вступление

  • Глава 1. Дорожный сундук. Лоскуток Раав

  • Глава 2. Каменная тарелка. Сосуд вдовы

  • Глава 3. Письма из прошлого. Неотправленные письма Павла

  • Глава 4. Дубовый секретер. Кольцо для блудного сына

  • Глава 5. Детское платье ручной работы. Накидки Самуила

  • Глава 6. Каменная маслобойка. Женщина у колодца

  • Глава 7. Скрипка. Гусли Давида

  • Глава 8. Символы дружбы. Пояс воина

  • Глава 9. Часы. Копье Иисуса

  • Глава 10. Дедушкины сокровища из оникса. Гипсовый кувшин Марии

  • Глава 11. Сто и больше платочков. Сокровища двух гостеприимных женщин

  • Глава 12. Глиняные предметы. Две горсти грязи

  • Глава 13. Письменный стол адвоката. Письмо в защиту Онисима

  • Глава 14. Покрывало из грубой полушерстяной ткани. Накидка Руфь

  • Глава 15. Чайник. Руно Гедеона

  • Глава 16. Первоклассная корзина из Брэнсона. Плавающая колыбель Иохаведы

  • Глава 17. Платок и кедровый сундук. Воспоминания Марии

Личные примечания автора

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

