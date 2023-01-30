Отвечая многочисленным просьбам моих собратьев, я решился напечатать настоящий сборник моих проповедей, надеясь чрез это внести со своей стороны скромную лепту на дело распространения Евангелия и утверждения Царства Божия на земле.

На самом деле, нет более важного, ответственного и трудного служения, как служение пастыря и проповедника. И если каждый писатель, художник и ремесленник старается дело свое выполнить наилучшим образом и с наивозможнейшей добросовестностью, то тем более относится это к служению проповедующего Евангелие, ибо его труд есть по преимуществу дело Господне; поэтому благовестнику следует оказывать всемерную помощь и содействие. Хотя я держусь того мнения, что благовестник должен самостоятельно приготовлять свои проповеди, однако для начинающих или странствующих проповедников, а равно и для перегруженных работой, как и для учителей воскресных школ, настоящий сборник может оказаться весьма желательной помощью.

Несомненно, что предлагаемые проповеди нужно рассматривать, скорее, как проекты таковых, пользуясь ими лишь как материалом при выработке самостоятельных мыслей и положений. Большинство этих проповедей годится как для произнесения в церквах или молитвенных собраниях, так и на религиозных собеседованиях или при обучении взрослых детей закону Божию, ибо в предлагаемом сборнике последовательно и в отдельности разработаны темы о грехе, предызбрании, искуплении, оправдании, возрождении и т.д., а также о жизни Иисуса Христа, путях спасения, Десяти заповедях и прочее.

В предлагаемых проповедях объясняется Священное Писание, преподаются указания учителю, давая направление его мыслям. Преподавая детям, весьма полезно заставлять их прочитывать и наизусть заучивать встречающиеся при чтении этих проповедей библейские тексты. Конечно, некоторые из предлагаемых проектов могут быть, в крайнем случае, использованы без предварительной обработки для непосредственного прочтения их в виде проповеди.

Мориц Гейслер - Двести проектов проповедей с приложением краткого руководства к составлению таковых

СПб.: Издание Христианского общества «Библия для всех»,1998. - 380 с.

ISBN 5-7454-0222-9

Мориц Гейслер - Двести проектов проповедей с приложением краткого руководства к составлению таковых - Содержание

Предисловие

Об основах христианского вероучения

О земной жизни Иисуса Христа

Об Иисусе Христе, Его личности, жизни, служении и делах

О способах спасения и снискания благодати

О каждой из десяти заповедей

О различных учениях и истинах

Начало, течение и конец таковой

Некоторые указания о том как составлять проповеди

О служении словом или краткая гомилетика

Перечень проповедей