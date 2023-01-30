Гейслер - Двести проектов проповедей
Отвечая многочисленным просьбам моих собратьев, я решился напечатать настоящий сборник моих проповедей, надеясь чрез это внести со своей стороны скромную лепту на дело распространения Евангелия и утверждения Царства Божия на земле.
На самом деле, нет более важного, ответственного и трудного служения, как служение пастыря и проповедника. И если каждый писатель, художник и ремесленник старается дело свое выполнить наилучшим образом и с наивозможнейшей добросовестностью, то тем более относится это к служению проповедующего Евангелие, ибо его труд есть по преимуществу дело Господне; поэтому благовестнику следует оказывать всемерную помощь и содействие. Хотя я держусь того мнения, что благовестник должен самостоятельно приготовлять свои проповеди, однако для начинающих или странствующих проповедников, а равно и для перегруженных работой, как и для учителей воскресных школ, настоящий сборник может оказаться весьма желательной помощью.
Несомненно, что предлагаемые проповеди нужно рассматривать, скорее, как проекты таковых, пользуясь ими лишь как материалом при выработке самостоятельных мыслей и положений. Большинство этих проповедей годится как для произнесения в церквах или молитвенных собраниях, так и на религиозных собеседованиях или при обучении взрослых детей закону Божию, ибо в предлагаемом сборнике последовательно и в отдельности разработаны темы о грехе, предызбрании, искуплении, оправдании, возрождении и т.д., а также о жизни Иисуса Христа, путях спасения, Десяти заповедях и прочее.
В предлагаемых проповедях объясняется Священное Писание, преподаются указания учителю, давая направление его мыслям. Преподавая детям, весьма полезно заставлять их прочитывать и наизусть заучивать встречающиеся при чтении этих проповедей библейские тексты. Конечно, некоторые из предлагаемых проектов могут быть, в крайнем случае, использованы без предварительной обработки для непосредственного прочтения их в виде проповеди.
Мориц Гейслер - Двести проектов проповедей с приложением краткого руководства к составлению таковых
СПб.: Издание Христианского общества «Библия для всех»,1998. - 380 с.
ISBN 5-7454-0222-9
Мориц Гейслер - Двести проектов проповедей с приложением краткого руководства к составлению таковых - Содержание
Предисловие
Об основах христианского вероучения
О земной жизни Иисуса Христа
Об Иисусе Христе, Его личности, жизни, служении и делах
О способах спасения и снискания благодати
О каждой из десяти заповедей
О различных учениях и истинах
Начало, течение и конец таковой
Некоторые указания о том как составлять проповеди
О служении словом или краткая гомилетика
Перечень проповедей
Перечень стихов из священного писания, на которых строятся проповеди
Проекты проповедей применительно к особым случаям или праздникам
На Пасху
На Вознесение
На Пятидесятницу
Рождество Христово
Новый год
Страдания и смерть Иисуса
Проповеди, призывающие к покаянию
При погребении
Миссионерский праздник
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