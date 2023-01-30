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Гейслер - Двести проектов проповедей

Мориц Гейслер - Двести проектов проповедей с приложением краткого руководства к составлению таковых
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Homiletics

Отвечая многочисленным просьбам моих собратьев, я решился напечатать настоящий сборник моих проповедей, надеясь чрез это внести со своей стороны скромную лепту на дело распространения Евангелия и утверждения Царства Божия на земле.

На самом деле, нет более важного, ответственного и трудного служения, как служение пастыря и проповедника. И если каждый писатель, художник и ремесленник старается дело свое выполнить наилучшим образом и с наивозможнейшей добросовестностью, то тем более относится это к служению проповедующего Евангелие, ибо его труд есть по преимуществу дело Господне; поэтому благовестнику следует оказывать всемерную помощь и содействие. Хотя я держусь того мнения, что благовестник должен самостоятельно приготовлять свои проповеди, однако для начинающих или странствующих проповедников, а равно и для перегруженных работой, как и для учителей воскресных школ, настоящий сборник может оказаться весьма желательной помощью.

Несомненно, что предлагаемые проповеди нужно рассматривать, скорее, как проекты таковых, пользуясь ими лишь как материалом при выработке самостоятельных мыслей и положений. Большинство этих проповедей годится как для произнесения в церквах или молитвенных собраниях, так и на религиозных собеседованиях или при обучении взрослых детей закону Божию, ибо в предлагаемом сборнике последовательно и в отдельности разработаны темы о грехе, предызбрании, искуплении, оправдании, возрождении и т.д., а также о жизни Иисуса Христа, путях спасения, Десяти заповедях и прочее.

В предлагаемых проповедях объясняется Священное Писание, преподаются указания учителю, давая направление его мыслям. Преподавая детям, весьма полезно заставлять их прочитывать и наизусть заучивать встречающиеся при чтении этих проповедей библейские тексты. Конечно, некоторые из предлагаемых проектов могут быть, в крайнем случае, использованы без предварительной обработки для непосредственного прочтения их в виде проповеди.

Мориц Гейслер - Двести проектов проповедей с приложением краткого руководства к составлению таковых

СПб.: Издание Христианского общества «Библия для всех»,1998. - 380 с.

ISBN 5-7454-0222-9

Мориц Гейслер - Двести проектов проповедей с приложением краткого руководства к составлению таковых - Содержание

Предисловие

  • Об основах христианского вероучения

  • О земной жизни Иисуса Христа

  • Об Иисусе Христе, Его личности, жизни, служении и делах

  • О способах спасения и снискания благодати

  • О каждой из десяти заповедей

  • О различных учениях и истинах

  • Начало, течение и конец таковой

  • Некоторые указания о том как составлять проповеди

  • О служении словом или краткая гомилетика

Перечень проповедей

  • Перечень стихов из священного писания, на которых строятся проповеди

  • Проекты проповедей применительно к особым случаям или праздникам

  • На Пасху

  • На Вознесение

  • На Пятидесятницу

  • Рождество Христово

  • Новый год

  • Страдания и смерть Иисуса

  • Проповеди, призывающие к покаянию

  • При погребении

  • Миссионерский праздник

Views 740
Rating 4.4 / 5
Added 30.01.2023
Author brat Vadim
Rate this publication:
4.4/5 (6)

Comments (3 comments)

Z
zalservik 4 months ago
Благодарю.
B
brat Eduard 3 years ago

Спасибо! Полезные книги.
 
S
Sergey05 3 years ago

Большое спасибо!

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