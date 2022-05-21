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Гейтер - Настольная книга астронома

Гейтер - Настольная книга астронома
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Category ESXATOS BOOKS, Educational, Reference
Испокон веков люди вглядывались в небо, усеянное недосягаемыми блестками, и старались понять свое место в окружающем пространстве, кажущемся таким бездонным. Непонятные явления, происходящие на небесах, внушали благоговейный трепет. Люди приходили в ужас от затмений, не понимая, куда скрывается солнце и почему при этом неожиданно темнеет, и холодает. И по сей день в различных уголках земного шара живет первобытный страх перед затмениями и кометами. Простых людей мало трогают научные объяснения космических явлений, человеческому сознанию свойственно их мистифицировать. Нам интересны не только химические реакции и физические явления, происходящие в звездах и галактиках; мы ищем ответы на извечные вопросы: как произошла Вселенная и есть ли жизнь на других планетах? И мы не перестаем восхищаться той совершенной красотой, которой обладают многие объекты во Вселенной.
Занятия астрономией следует начать с трех простых вещей: нужно понять, что вы хотите наблюдать, когда имеет смысл этим заниматься и как найти интересующий вас объект. Конечно, мы с природой играем не на равных, и все запланировать невозможно. Откуда ни возьмись, появится комета, и нужно быть готовым к неожиданностям разного рода. Потому и бодрствуют на земном шаре астрономы, вооруженные телескопами и Интернетом, чтобы сразу оповестить мировое астрономическое сообщество о новом, необычном космическом явлении. Эта книга поможет вам стать полноправным членом этого сообщества.
В первой части книги рассказывается о разных типах астрономических объектов, которые вы, возможно, захотите наблюдать: о планетах, звездах и туманностях. Вы поймете, как астрономы ориентируются на небе, заменив его воображаемой сферой. Мы подскажем вам, какой телескоп лучше купить и как его подготовить к наблюдениям, а также как делать снимки астрономических объектов. Книга снабдит вас подробными картами созвездий и объяснит, как их найти на небе; расскажет о планетах Солнечной системы и звездах нашей Галактики. За короткое время вы научитесь находить на небе планеты, познакомитесь со многими звездами, увидите, как небесные тела перемещаются по небу, будете легко распознавать созвездия. Желаем удачи в звездном путешествии!

Уилл Гейтер, Антон Вэмплю - Настольная книга астронома-любителя

М.: Издательство «Астрель», 2010. — 256 с.
ISBN 978-5-271-36822-6

Уилл Гейтер, Антон Вэмплю - Настольная книга астронома-любителя – Содержание

ВВЕДЕНИЕ
1. ЧТО ТАКОЕ ВСЕЛЕННАЯ
  • ВСЕЛЕННАЯ
  • НЕБО, КАК МЫ ЕГО ВИДИМ
  • ПЛАНЕТЫ
  • ЧТО ТАКОЕ ЗВЕЗДА
  • НАБЛЮДЕНИЯ ЗВЕЗД
  • ТУМАННОСТИ
  • ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ
  • ГАЛАКТИКИ
  • СПЕКТР КОСМОСА
2. НЕБО НАД НАМИ
  • ВРАЩЕНИЕ НЕБОСВОДА
  • НЕБЕСНАЯ СФЕРА
  • КАК ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА НЕБЕ
  • УСЛОВИЯ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЙ
3. НАБЛЮДЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ
  • ПОДГОТОВКА К НАБЛЮДЕНИЯМ
  • НАБЛЮДЕНИЯ В БИНОКЛЬ
  • ОПТИКА ТЕЛЕСКОПА
  • ТЕЛЕСКОПЫ И МОНТИРОВКИ
  • УСТАНОВКА ТЕЛЕСКОПА
  • АВТОНАВЕДЕНИЕ
  • АСТРОФОТОГРАФИЯ
4. В ПОМОЩЬ НАБЛЮДАТЕЛЮ
  • СОЗВЕЗДИЯ
  • ЗВЕЗДНЫЕ КАРТЫ
  • КАРТЫ ЗВЕЗДНОГО НЕБА
  • БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА
  • ПОИСК ОТ БОЛЬШОГО КОВША
  • МАЛАЯ МЕДВЕДИЦА И ДРАКОН
  • КАССИОПЕЯ
  • ЦЕФЕЙ И ЖИРАФ
  • ГОНЧИЕ ПСЫ
  • ВОЛОПАС И ВОЛОСЫ ВЕРОНИКИ
  • ДЕВА
  • СЕВЕРНАЯ КОРОНА И ГОЛОВА ЗМЕИ
  • ЗМЕЕНОСЕЦ И ХВОСТ ЗМЕИ
  • ЛИРА И ГЕРКУЛЕС
  • ЛЕБЕДЬ
  • ПОИСК ОТ ЛЕТНЕГО ТРЕУГОЛЬНИКА
  • ОРЕЛ
  • ЛИСИЧКА
  • ПЕГАС И РЫБЫ
  • ПОИСК ОТ КВАДРАТА ПЕГАСА
  • АНДРОМЕДА
  • ОВЕН И ТРЕУГОЛЬНИК
  • ПЕРСЕЙ
  • ВОЗНИЧИЙ
  • ТЕЛЕЦ
  • БЛИЗНЕЦЫ
  • ЛЕВ И РАК
  • ЕДИНОРОГ И МАЛЫЙ ПЕС
  • ОРИОН
  • ПОИСК ОТ ОРИОНА
  • ЮЖНЫЙ КРЕСТ
  • ПОИСК ОТ ЮЖНОГО КРЕСТА
  • КЕНТАВР
  • КИЛЬ
  • ПАРУСА
  • ЗОЛОТАЯ РЫБА
  • ТУКАН
  • ПАВЛИН
  • ВЕСЫ И ГИДРА
  • КОРМА
  • БОЛЬШОЙ ПЕС
  • КИТ И НАУГОЛЬНИК
  • ВОДОЛЕЙ
  • КОЗЕРОГ И ЩИТ
  • СТРЕЛЕЦ
  • СКОРПИОН
5. СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА
  • НАШИ КОСМИЧЕСКИЕ СОСЕДИ
  • НАБЛЮДЕНИЯ ПЛАНЕТ
  • МЕРКУРИЙ И ВЕНЕРА
  • МАРС
  • ЮПИТЕР
  • САТУРН
  • УРАН И НЕПТУН
  • КАРЛИКОВЫЕ ПЛАНЕТЫ И АСТЕРОИДЫ
  • СОЛНЦЕ
  • ЛУНА
  • КОМЕТЫ И МЕТЕОРЫ
  • АТМОСФЕРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
  • МКС И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ
6. АСТРОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
  • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЛЕНДАРЯ
  • ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО НЕБУ
  • МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦЕМ
7. СПРАВОЧНИК НАБЛЮДАТЕЛЯ
  • ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ
  • СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
УКАЗАТЕЛЬ
БЛАГОДАРНОСТИ
Views 205
Rating 5.0 / 5
Added 21.05.2022
Author zenkevich
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5.0/5 (3)

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