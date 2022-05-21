Гейтер - Настольная книга астронома
Испокон веков люди вглядывались в небо, усеянное недосягаемыми блестками, и старались понять свое место в окружающем пространстве, кажущемся таким бездонным. Непонятные явления, происходящие на небесах, внушали благоговейный трепет. Люди приходили в ужас от затмений, не понимая, куда скрывается солнце и почему при этом неожиданно темнеет, и холодает. И по сей день в различных уголках земного шара живет первобытный страх перед затмениями и кометами. Простых людей мало трогают научные объяснения космических явлений, человеческому сознанию свойственно их мистифицировать. Нам интересны не только химические реакции и физические явления, происходящие в звездах и галактиках; мы ищем ответы на извечные вопросы: как произошла Вселенная и есть ли жизнь на других планетах? И мы не перестаем восхищаться той совершенной красотой, которой обладают многие объекты во Вселенной.
Занятия астрономией следует начать с трех простых вещей: нужно понять, что вы хотите наблюдать, когда имеет смысл этим заниматься и как найти интересующий вас объект. Конечно, мы с природой играем не на равных, и все запланировать невозможно. Откуда ни возьмись, появится комета, и нужно быть готовым к неожиданностям разного рода. Потому и бодрствуют на земном шаре астрономы, вооруженные телескопами и Интернетом, чтобы сразу оповестить мировое астрономическое сообщество о новом, необычном космическом явлении. Эта книга поможет вам стать полноправным членом этого сообщества.
В первой части книги рассказывается о разных типах астрономических объектов, которые вы, возможно, захотите наблюдать: о планетах, звездах и туманностях. Вы поймете, как астрономы ориентируются на небе, заменив его воображаемой сферой. Мы подскажем вам, какой телескоп лучше купить и как его подготовить к наблюдениям, а также как делать снимки астрономических объектов. Книга снабдит вас подробными картами созвездий и объяснит, как их найти на небе; расскажет о планетах Солнечной системы и звездах нашей Галактики. За короткое время вы научитесь находить на небе планеты, познакомитесь со многими звездами, увидите, как небесные тела перемещаются по небу, будете легко распознавать созвездия. Желаем удачи в звездном путешествии!
Уилл Гейтер, Антон Вэмплю - Настольная книга астронома-любителя
М.: Издательство «Астрель», 2010. — 256 с.
ISBN 978-5-271-36822-6
Уилл Гейтер, Антон Вэмплю - Настольная книга астронома-любителя – Содержание
ВВЕДЕНИЕ
1. ЧТО ТАКОЕ ВСЕЛЕННАЯ
- ВСЕЛЕННАЯ
- НЕБО, КАК МЫ ЕГО ВИДИМ
- ПЛАНЕТЫ
- ЧТО ТАКОЕ ЗВЕЗДА
- НАБЛЮДЕНИЯ ЗВЕЗД
- ТУМАННОСТИ
- ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ
- ГАЛАКТИКИ
- СПЕКТР КОСМОСА
2. НЕБО НАД НАМИ
- ВРАЩЕНИЕ НЕБОСВОДА
- НЕБЕСНАЯ СФЕРА
- КАК ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА НЕБЕ
- УСЛОВИЯ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЙ
3. НАБЛЮДЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ
- ПОДГОТОВКА К НАБЛЮДЕНИЯМ
- НАБЛЮДЕНИЯ В БИНОКЛЬ
- ОПТИКА ТЕЛЕСКОПА
- ТЕЛЕСКОПЫ И МОНТИРОВКИ
- УСТАНОВКА ТЕЛЕСКОПА
- АВТОНАВЕДЕНИЕ
- АСТРОФОТОГРАФИЯ
4. В ПОМОЩЬ НАБЛЮДАТЕЛЮ
- СОЗВЕЗДИЯ
- ЗВЕЗДНЫЕ КАРТЫ
- КАРТЫ ЗВЕЗДНОГО НЕБА
- БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА
- ПОИСК ОТ БОЛЬШОГО КОВША
- МАЛАЯ МЕДВЕДИЦА И ДРАКОН
- КАССИОПЕЯ
- ЦЕФЕЙ И ЖИРАФ
- ГОНЧИЕ ПСЫ
- ВОЛОПАС И ВОЛОСЫ ВЕРОНИКИ
- ДЕВА
- СЕВЕРНАЯ КОРОНА И ГОЛОВА ЗМЕИ
- ЗМЕЕНОСЕЦ И ХВОСТ ЗМЕИ
- ЛИРА И ГЕРКУЛЕС
- ЛЕБЕДЬ
- ПОИСК ОТ ЛЕТНЕГО ТРЕУГОЛЬНИКА
- ОРЕЛ
- ЛИСИЧКА
- ПЕГАС И РЫБЫ
- ПОИСК ОТ КВАДРАТА ПЕГАСА
- АНДРОМЕДА
- ОВЕН И ТРЕУГОЛЬНИК
- ПЕРСЕЙ
- ВОЗНИЧИЙ
- ТЕЛЕЦ
- БЛИЗНЕЦЫ
- ЛЕВ И РАК
- ЕДИНОРОГ И МАЛЫЙ ПЕС
- ОРИОН
- ПОИСК ОТ ОРИОНА
- ЮЖНЫЙ КРЕСТ
- ПОИСК ОТ ЮЖНОГО КРЕСТА
- КЕНТАВР
- КИЛЬ
- ПАРУСА
- ЗОЛОТАЯ РЫБА
- ТУКАН
- ПАВЛИН
- ВЕСЫ И ГИДРА
- КОРМА
- БОЛЬШОЙ ПЕС
- КИТ И НАУГОЛЬНИК
- ВОДОЛЕЙ
- КОЗЕРОГ И ЩИТ
- СТРЕЛЕЦ
- СКОРПИОН
5. СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА
- НАШИ КОСМИЧЕСКИЕ СОСЕДИ
- НАБЛЮДЕНИЯ ПЛАНЕТ
- МЕРКУРИЙ И ВЕНЕРА
- МАРС
- ЮПИТЕР
- САТУРН
- УРАН И НЕПТУН
- КАРЛИКОВЫЕ ПЛАНЕТЫ И АСТЕРОИДЫ
- СОЛНЦЕ
- ЛУНА
- КОМЕТЫ И МЕТЕОРЫ
- АТМОСФЕРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
- МКС И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ
6. АСТРОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЛЕНДАРЯ
- ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО НЕБУ
- МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦЕМ
7. СПРАВОЧНИК НАБЛЮДАТЕЛЯ
- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ
- СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
УКАЗАТЕЛЬ
БЛАГОДАРНОСТИ
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