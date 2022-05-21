Гейтер - Настольная книга астронома

Испокон веков люди вглядывались в небо, усеянное недосягаемыми блестками, и старались понять свое место в окружающем пространстве, кажущемся таким бездонным. Непонятные явления, происходящие на небесах, внушали благоговейный трепет. Люди приходили в ужас от затмений, не понимая, куда скрывается солнце и почему при этом неожиданно темнеет, и холодает. И по сей день в различных уголках земного шара живет первобытный страх перед затмениями и кометами. Простых людей мало трогают научные объяснения космических явлений, человеческому сознанию свойственно их мистифицировать. Нам интересны не только химические реакции и физические явления, происходящие в звездах и галактиках; мы ищем ответы на извечные вопросы: как произошла Вселенная и есть ли жизнь на других планетах? И мы не перестаем восхищаться той совершенной красотой, которой обладают многие объекты во Вселенной.

Занятия астрономией следует начать с трех простых вещей: нужно понять, что вы хотите наблюдать, когда имеет смысл этим заниматься и как найти интересующий вас объект. Конечно, мы с природой играем не на равных, и все запланировать невозможно. Откуда ни возьмись, появится комета, и нужно быть готовым к неожиданностям разного рода. Потому и бодрствуют на земном шаре астрономы, вооруженные телескопами и Интернетом, чтобы сразу оповестить мировое астрономическое сообщество о новом, необычном космическом явлении. Эта книга поможет вам стать полноправным членом этого сообщества.

В первой части книги рассказывается о разных типах астрономических объектов, которые вы, возможно, захотите наблюдать: о планетах, звездах и туманностях. Вы поймете, как астрономы ориентируются на небе, заменив его воображаемой сферой. Мы подскажем вам, какой телескоп лучше купить и как его подготовить к наблюдениям, а также как делать снимки астрономических объектов. Книга снабдит вас подробными картами созвездий и объяснит, как их найти на небе; расскажет о планетах Солнечной системы и звездах нашей Галактики. За короткое время вы научитесь находить на небе планеты, познакомитесь со многими звездами, увидите, как небесные тела перемещаются по небу, будете легко распознавать созвездия. Желаем удачи в звездном путешествии!

Уилл Гейтер, Антон Вэмплю - Настольная книга астронома-любителя

М.: Издательство «Астрель», 2010. — 256 с.

ISBN 978-5-271-36822-6

Уилл Гейтер, Антон Вэмплю - Настольная книга астронома-любителя – Содержание

ВВЕДЕНИЕ

1. ЧТО ТАКОЕ ВСЕЛЕННАЯ

ВСЕЛЕННАЯ

НЕБО, КАК МЫ ЕГО ВИДИМ

ПЛАНЕТЫ

ЧТО ТАКОЕ ЗВЕЗДА

НАБЛЮДЕНИЯ ЗВЕЗД

ТУМАННОСТИ

ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ

ГАЛАКТИКИ

СПЕКТР КОСМОСА

2. НЕБО НАД НАМИ

ВРАЩЕНИЕ НЕБОСВОДА

НЕБЕСНАЯ СФЕРА

КАК ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА НЕБЕ

УСЛОВИЯ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЙ

3. НАБЛЮДЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ

ПОДГОТОВКА К НАБЛЮДЕНИЯМ

НАБЛЮДЕНИЯ В БИНОКЛЬ

ОПТИКА ТЕЛЕСКОПА

ТЕЛЕСКОПЫ И МОНТИРОВКИ

УСТАНОВКА ТЕЛЕСКОПА

АВТОНАВЕДЕНИЕ

АСТРОФОТОГРАФИЯ

4. В ПОМОЩЬ НАБЛЮДАТЕЛЮ

СОЗВЕЗДИЯ

ЗВЕЗДНЫЕ КАРТЫ

КАРТЫ ЗВЕЗДНОГО НЕБА

БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА

ПОИСК ОТ БОЛЬШОГО КОВША

МАЛАЯ МЕДВЕДИЦА И ДРАКОН

КАССИОПЕЯ

ЦЕФЕЙ И ЖИРАФ

ГОНЧИЕ ПСЫ

ВОЛОПАС И ВОЛОСЫ ВЕРОНИКИ

ДЕВА

СЕВЕРНАЯ КОРОНА И ГОЛОВА ЗМЕИ

ЗМЕЕНОСЕЦ И ХВОСТ ЗМЕИ

ЛИРА И ГЕРКУЛЕС

ЛЕБЕДЬ

ПОИСК ОТ ЛЕТНЕГО ТРЕУГОЛЬНИКА

ОРЕЛ

ЛИСИЧКА

ПЕГАС И РЫБЫ

ПОИСК ОТ КВАДРАТА ПЕГАСА

АНДРОМЕДА

ОВЕН И ТРЕУГОЛЬНИК

ПЕРСЕЙ

ВОЗНИЧИЙ

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ И РАК

ЕДИНОРОГ И МАЛЫЙ ПЕС

ОРИОН

ПОИСК ОТ ОРИОНА

ЮЖНЫЙ КРЕСТ

ПОИСК ОТ ЮЖНОГО КРЕСТА

КЕНТАВР

КИЛЬ

ПАРУСА

ЗОЛОТАЯ РЫБА

ТУКАН

ПАВЛИН

ВЕСЫ И ГИДРА

КОРМА

БОЛЬШОЙ ПЕС

КИТ И НАУГОЛЬНИК

ВОДОЛЕЙ

КОЗЕРОГ И ЩИТ

СТРЕЛЕЦ

СКОРПИОН

5. СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА

НАШИ КОСМИЧЕСКИЕ СОСЕДИ

НАБЛЮДЕНИЯ ПЛАНЕТ

МЕРКУРИЙ И ВЕНЕРА

МАРС

ЮПИТЕР

САТУРН

УРАН И НЕПТУН

КАРЛИКОВЫЕ ПЛАНЕТЫ И АСТЕРОИДЫ

СОЛНЦЕ

ЛУНА

КОМЕТЫ И МЕТЕОРЫ

АТМОСФЕРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

МКС И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ

6. АСТРОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЛЕНДАРЯ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО НЕБУ

МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦЕМ

7. СПРАВОЧНИК НАБЛЮДАТЕЛЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

УКАЗАТЕЛЬ

БЛАГОДАРНОСТИ