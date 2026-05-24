Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Гейтвуд - История церкви – От Иерусалима до Рима

Гейтвуд - История церкви – От Иерусалима до Рима
Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, History, Educational

Книга Отиса Гейтвуда представляет собой комментарий к Деяниям святых апостолов как к единственной исторической книге Нового Завета. Автор рассматривает Деяния не только как рассказ о первых христианах, но как историю церкви от Иерусалима до Рима, историю исполнения «полноты времен» и распространения Евангелия среди иудеев, самарян и язычников.

Особое внимание уделено началу Церкви, проповеди апостолов, обращению первых верующих, крещению, действию Святого Духа, миссионерским путешествиям Павла и формированию новозаветного народа Божьего.

Гейтвуд Отис – История церкви – От Иерусалима до Рима

Гейтвуд Отис. История церкви от Иерусалима до Рима: Комментарии по Книге Деяний Святых Апостолов. – Нижний Новгород: «СММ», 1994. – 560 с.
ISBN 5-86531-001-1

Гейтвуд Отис – История церкви – Содержание

  • Вступление

    • Название

    • «Деяния» как историческая книга Нового Завета

    • «Деяния» — история «полноты времен»

    • Особое место книги «Деяния»

    • «Деяния» как Бытие Нового Завета

    • «Деяния» — книга начал

    • Об авторе

    • «Деяния» — книга обращений в веру

  • Церковь в Иерусалиме

    • Главы 1–7

  • Церковь в Иудее и Самарии

    • Главы 8–12

  • Церковь в Азии

    • Главы 13–15

  • Церковь в Европе

    • Главы 16–20

  • Церковь «в самых отдалённых частях земли»: Рим

    • Главы 21–28

Views 24
Rating 5.0 / 5
Added 24.05.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books