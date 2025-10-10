Апологетика: Новая апостольская реформация

Меня (Холли) часто спрашивают: «Чем вызван твой интерес к Новой апостольской реформации?» В 2003 году я работала в Университете Байола (редактировала официальные публикации) и одновременно занимала пост ответственного редактора журнала Biola Magazine. Помимо прочего в мои обязанности входило просматривать письма читателей. Однажды в редакцию пришло электронное сообщение, которое показалось мне интересным. Писала бывшая студентка Байолы. Она выражала озабоченность новым религиозным движением так называемых «апостолов и пророков», которое приобрело широкий размах в ее городе, и просила университет подсказать, у какого специалиста или в какой книге можно найти правдивую информацию об этом учении.

К тому моменту я ни разу не слышала о подобном движении и даже подумать не могла, что спустя десять лет вместе с моим соавтором, д-ром Дугом Гейветтом, возьмусь писать книгу на эту тему. Но именно в тот день с нескольких строк, забитых в поисковую строку Google, начались мои исследования Новой апостольской реформации (НАР). Я хотела посмотреть, есть ли о ней какие-нибудь сведения в Сети. Результат меня удивил. С первой же попытки я обнаружила целые страницы, в том числе сайты больших организаций, возглавляемых апостолами и пророками, сведения о церквях и конференциях НАР, а также рекламу бесчисленных книг, посвященных этой теме. Вне всякого сомнения, речь шла о широком и влиятельном движении. Почему я раньше ничего о нем не слышала?

После первого знакомства я начала повсюду замечать признаки влияния НАР — признаки, на которые раньше просто не обращала внимания, поскольку не видела их и не понимала их истинный смысл. Внезапно до меня дошло, что некоторые из моих друзей посещают церкви НАР. Я осознала, что спонсорами молитвенных конференций, проходивших на стадионах моего города, были организации, связанные с НАР. А на полках книжных магазинов я увидела книги, написанные апостолами и пророками НАР. И хотя сама я всю жизнь вращалась в консервативных евангелических кругах, а потому никогда не соприкасалась с этим движением, многие люди явно были с ним знакомы не понаслышке.

Р. Дуглас Гейветт, Холли Пивек - Новая апостольская реформация?

(Христианская апологетика)

Санкт-Петербург : Центр апологетических исследований, 2022. - 232 с.

ISBN 978-1-941337-03-5

Р. Дуглас Гейветт, Холли Пивек - Новая апостольская реформация? - Содержание

Предисловие

1. Что такое Новая апостольская реформация?

2. Масштаб и растущее политическое влияние

3. Как создается позитивный имидж

4. Апостолы НАР: генералы духовной войны

5. Апостолы НАР: их функции и власть

6. Апостолы в Библии: Двенадцать и Павел

7. Апостолы в Библии: другие апостолы и лжеапостолы

8. Апостолы НАР и библейские апостолы

9. Испытаем апостолов НАР

10. Пророки НАР: духовная разведка

11. Пророки НАР: их функции и власть

12. Пророки в Библии

13. Пророки НАР и библейские пророки

14. Испытаем пророков НАР

15. Стратегия духовной войны

16. Библейский анализ стратегии духовной войны

17. Апостольское единство: концентрация сил

18. Учение НАР о чудесах

19. Библейский анализ чудотворной армии НАР

Приложение A: Многовековая цепь пророков

Приложение B: Апостольские определения и поручения

Приложение C: Наиболее влиятельные сообщества НАР