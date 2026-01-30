Гиббон - Упадок и разрушение Римской империи
Классическое историческое произведение, открывающее перед читателем грандиозную панораму истории Римской империи — от величайшего расцвета до полного распада. Эдвард Гиббон мастерски исследует не только политические и военные события, но и социальные, экономические, культурные и религиозные процессы, которые оказали решающее влияние на судьбу могущественного государства. Автор анализирует внутренние слабости, коррупцию, влияние варварских племён, религиозные преобразования и роль личности в истории, показывая сложное переплетение причин упадка.
Это произведение признано одной из важнейших работ исторической мысли XVIII века и остается обязательным для всех, кто интересуется древней историей, цивилизациями и закономерностями развития государств. Язык Гиббона отличается глубиной анализа, логичностью построения и литературной выразительностью, что делает книгу интересной не только как научное исследование, но и как образец исторического письма.
Эдвард Гиббон - Упадок и разрушение Римской империи
Москва, Центрполиграф, 2005
ISBN 5-9524-1575-X
Эдвард Гиббон - Упадок и разрушение Римской империи - Содержание
Введение
Пролог ЗОЛОТОЙ ВЕК АНТОНИНОВ (отрывок из главы 3)
Глава 1 РАЗМЕРЫ И ОБЩАЯ ИДЕЯ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ
Глава 2 ЕДИНСТВО И ПРОЦВЕТАНИЕ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ. ПРОВИНЦИИ И ПАМЯТНИКИ. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Глава 3 КОНСТИТУЦИЯ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ. ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ИМПЕРСКОГО СТРОЯ
ВЫЗОВ СТАРОМУ ПОРЯДКУ
Глава 4 ПРАВЛЕНИЕ КОММОДА
УСИЛЕНИЕ ВОЕННОЙ АВТОКРАТИИ И НАЧАЛО ОРИЕНТАЛИЗМА
Глава 5 ПРОДАЖА ИМПЕРИИ ПРЕТОРИАНЦАМИ. ВСТУПЛЕНИЕ НА ПРЕСТОЛ СЕПТИМИЯ СЕВЕРА
Глава 6 ДИНАСТИЯ СЕВЕРОВ. КАРАКАЛЛА И ГЕТА. ЭЛАГАБАЛ. АЛЕКСАНДР СЕВЕР. РОСТ ВЛИЯНИЯ ЖЕНЩИН ПРИ ДВОРЕ
РАСКОЛ ИМПЕРИИ
Глава 7 ИМПЕРАТОР-ВАРВАР. ГОРДИАНЫ. ФИЛИПП АРАБ
Глава 10 ВСЕНАРОДНЫЕ БЕДСТВИЯ В ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ ВАЛЕРИАНА И ГАЛЛИЕНА. НАБЕГИ ГОТОВ. ВТОРЖЕНИЕ ПЕРСОВ В АРМЕНИЮ. ПЛЕНЕНИЕ ВАЛЕРИАНА
ПОВОРОТ СУДЬБЫ
Глава 11 ЗЕНОБИЯ И ПАЛЬМИРСКОЕ ЦАРСТВО. ТРИУМФ И СМЕРТЬ АВРЕЛИАНА
НОВОЕ УСТРОЙСТВО ИМПЕРИИ
Глава 13 ПРАВЛЕНИЕ ДИОКЛЕТИАНА И ТРЕХ ЕГО СОПРАВИТЕЛЕЙ. ЕГО ТРИУМФ И НОВЫЙ ПОРЯДОК. УСЛОЖНЕНИЕ ПРИДВОРНОГО ЦЕРЕМОНИАЛА. ОТРЕЧЕНИЕ И СМЕРТЬ ДИОКЛЕТИАНА. УПАДОК ИСКУССТВ
Глава 14 КОНСТАНТИН В РИМЕ. ЕГО СУДЕБНЫЕ РЕФОРМЫ
ЗАРОЖДЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА
Глава 15 ПЯТЬ ПРИЧИН РОСТА ХРИСТИАНСКОЙ РЕЛИГИИ, УСЛОВИЯ, БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДЛЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ. ЧИСЛЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРВЫХ ХРИСТИАН
Глава 16 ПОВЕДЕНИЕ РИМСКИХ ВЛАСТЕЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К ХРИСТИАНАМ. ПОЗИЦИЯ ИМПЕРАТОРОВ. МУЧЕНИЧЕСТВО КИПРИАНА. РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ПОЛИТИКИ ГОНЕНИЯ. ЦЕРКОВЬ ПРИ ДИОКЛЕТИАНЕ И ЕГО ПРЕЕМНИКАХ. ЭДИКТ ГАЛЕРИЯ О ВЕРОТЕРПИМОСТИ
ДВИЖЕНИЕ НА ВОСТОК
Глава 17 НОВЫЙ РИМ. ОСНОВАНИЕ И ОСВЯЩЕНИЕ КОНСТАНТИНОПОЛЯ. РАЗДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ В НОВОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ. ЗАРОЖДЕНИЕ ПОЛИЦЕЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
Глава 18 ХАРАКТЕР КОНСТАНТИНА, ЕГО СЕМЬЯ. СМЕРТЬ КОНСТАНТИНА. УСИЛЕНИЕ ПЕРСИИ ПРИ ШАПУРЕ II
Глава 19 ВОЗВЫШЕНИЕ ЮЛИАНА. ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОЛЖНОСТИ НАМЕСТНИКА ГАЛЛИИ. ЕГО ЛЮБОВЬ К ГОРОДУ ПАРИЖУ
ПРИЗНАНИЕ ХРИСТИАНСТВА. НАЧАЛО ЕРЕСИ
Глава 20 ОБРАЩЕНИЕ КОНСТАНТИНА В ХРИСТИАНСТВО. ЭДИКТ О ВЕРОТЕРПИМОСТИ. ВИДЕНИЕ КОНСТАНТИНА И ЕГО КРЕЩЕНИЕ. УЗАКОНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА. ОТДЕЛЕНИЕ ДУХОВНОЙ ВЛАСТИ ОТ СВЕТСКОЙ
Глава 21 АРИАНСТВО. НИКЕЙСКИЙ СОБОР И ЕДИНОСУЩНОСТЬ. ИМПЕРАТОРЫ И СПОР С АРИАНАМИ. ХАРАКТЕР АФАНАСИЯ И СОБЫТИЯ ЕГО ЖИЗНИ. СЪЕЗДЫ В АРЛЕ И МИЛАНЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХРИСТИАНСКИХ СЕКТ
ЯЗЫЧЕСКАЯ КОНТРРЕФОРМАЦИЯ
Глава 22 ВСТУПЛЕНИЕ НА ПРЕСТОЛ ЮЛИАНА. ЕГО ХАРАКТЕР
Глава 23 РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЕРОВАНИЯ ЮЛИАНА. ЕГО ФАНАТИЗМ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕФОРМИРОВАНИЕ ЮЛИАНОМ ЯЗЫЧЕСТВА. ЕГО ПОВЕДЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЕВРЕЯМ. УГНЕТЕНИЕ ЮЛИАНОМ ХРИСТИАН. ХРАМ И СВЯЩЕННАЯ РОЩА В ДАФНЕ. СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ. ЮЛИАН И АФАНАСИЙ
Глава 24 ИЗБРАНИЕ ИОВИАНА. РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ СМЕРТИ ЮЛИАНА
ВОЗВРАЩЕНИЕ ХРИСТИАНСТВУ ИМПЕРАТОРСКОЙ БЛАГОСКЛОННОСТИ
Глава 25 ХРИСТИАНЕ ПРИ ИОВИАНЕ
Глава 27 АМВРОСИЙ, АРХИЕПИСКОП МИЛАНСКИЙ. ДОБРОДЕТЕЛИ И ОШИБКИ ФЕОДОСИЯ. МЯТЕЖ В АНТИОХИИ И РЕЗНЯ В ФЕССАЛОНИКЕ. ПОКАЯНИЕ ФЕОДОСИЯ. ХАРАКТЕР И СМЕРТЬ ВАЛЕНТИНИАНА. СМЕРТЬ ФЕОДОСИЯ
Глава 28 КОНЕЦ ЯЗЫЧЕСТВА. УНИЧТОЖЕНИЕ ХРАМА СЕРАПИСА. ЗАПРЕЩЕНИЕ ЯЗЫЧЕСКИХ ОБРЯДОВ. ПОЧИТАНИЕ ХРИСТИАНСКИХ МУЧЕНИКОВ И ВОЗРОЖДЕНИЕ ОБЫЧАЕВ МНОГОБОЖИЯ
ВЕЛИКИЕ ВТОРЖЕНИЯ
Глава 31 ВТОРЖЕНИЕ АЛАРИХА В ИТАЛИЮ. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАТИ И НАРОДА РИМА. ТРИ ОСАДЫ РИМА И ЕГО РАЗГРАБЛЕНИЕ. ОТСТУПЛЕНИЕ ГОТОВ И СМЕРТЬ АЛАРИХА
Глава 32 ЦАРСТВОВАНИЕ АРКАДИЯ. СВЯТОЙ ИОАНН ЗЛАТОУСТ. СМЕРТЬ АРКАДИЯ И ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ЕГО НАСЛЕДНИКОМ ФЕОДОСИЯ МЛАДШЕГО. ПРАВЛЕНИЕ ПУЛЬХЕРИИ. ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ ЕВДОКИИ
Глава 33 ВТОРЖЕНИЕ ВАНДАЛОВ В АФРИКУ. СВЯТОЙ АВГУСТИН И ОСАДА ГИППОНА. РАЗГРАБЛЕНИЕ КАРФАГЕНА. ЛЕГЕНДА О СЕМИ СПЯЩИХ
КОНЕЦ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ НА ЗАПАДЕ
Глава 35 ВТОРЖЕНИЕ АТТИЛЫ В ГАЛЛИЮ И ИТАЛИЮ. ОСНОВАНИЕ ВЕНЕЦИИ. СМЕРТЬ АТТИЛЫ И РАСПАД ЕГО ИМПЕРИИ. УБИЙСТВО АЭЦИЯ И СМЕРТЬ ВАЛЕНТИНИАНА III. ПРИЗНАКИ УПАДКА ЗАПАДНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ
Глава 36 ИМПЕРАТОР МАЙОРИАН. КОРОЛЬ ИТАЛИИ ОДОАКР
Глава 37 ПОЯВЛЕНИЕ ПЕРВЫХ МОНАХОВ. ПРИЧИНЫ БЫСТРОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ МОНАШЕСТВА. СВЯТОЙ СИМЕОН СТОЛПНИК. ОБРАЩЕНИЕ ВАРВАРОВ В ХРИСТИАНСТВО
Глава 38 РАЗРУШЕНИЕ ЗАПАДНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ ИТАЛИИ
Глава 39 ЦАРСТВОВАНИЕ ТЕОДОРИХА ОСТГОТСКОГО. ПРОЦВЕТАНИЕ РИМА И ИТАЛИИ. АРИАНСТВО ТЕОДОРИХА. КАЗНЬ БОЭЦИЯ. СМЕРТЬ ТЕОДОРИХА
ЭПОХА ЮСТИНИАНА
Глава 40 ЦАРСТВОВАНИЕ ЮСТИНИАНА. ИМПЕРАТРИЦА ФЕОДОРА. МЯТЕЖ «НИКА». ВВОЗ ШЕЛКА ИЗ КИТАЯ. ЦЕРКОВЬ СВЯТОЙ СОФИИ. УПРАЗДНЕНИЕ АФИНСКИХ ШКОЛ И ДОЛЖНОСТИ РИМСКОГО КОНСУЛА
Глава 43 ПОСЛЕДНЯЯ ПОБЕДА И СМЕРТЬ ВЕЛИЗАРИЯ. ХАРАКТЕР И СМЕРТЬ ЮСТИНИАНА. КОМЕТЫ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ И ЧУМА В ЦАРСТВОВАНИЕ ЮСТИНИАНА
Глава 45 НИЩЕТА РИМА В КОНЦЕ VI ВЕКА. ГРИГОРИЙ ВЕЛИКИЙ НА ПАПСКОМ ПРЕСТОЛЕ
БОГОСЛОВСКИЕ ВЛИЯНИЯ
Глава 47 ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О БОГОВОПЛОЩЕНИИ. ЭБИОНИТЫ И ГНОСТИКИ. ДВЕ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ – ТЕОРИИ КЕРИНФА И АПОЛЛИНАРИЯ; КИРИЛЛ, НЕСТОРИЙ И ПЕРВЫЙ ЭФЕССКИЙ СОБОР. ЕРЕСЬ ЕВТИХИЯ И ВТОРОЙ ЭФЕССКИЙ СОБОР. ХАЛКЕДОНСКИЙ СОБОР. «ЭНОТИКОН» ЗЕНОНА. БОГОСЛОВСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЮСТИНИАНА
Глава 49 ПОЧИТАНИЕ ИКОН. ЛЕВ ИКОНОБОРЕЦ. ВОССТАНИЕ В ИТАЛИИ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПИПИНА И КАРЛА ВЕЛИКОГО С ПАПАМИ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЧИТАНИЯ ИКОН НА ВОСТОКЕ. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАП ОТ ВОСТОЧНОЙ ИМПЕРИИ. ЦАРСТВОВАНИЕ И ХАРАКТЕР КАРЛА ВЕЛИКОГО. ЦАРСТВОВАНИЕ КАРЛА IV И СРАВНЕНИЕ ЕГО С АВГУСТОМ
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИСЛАМА
Глава 50 ОПИСАНИЕ АРАВИИ. ХАРАКТЕР И ОПРЕДЕЛЕНИЕ АРАБОВ. ВОЗВЫШЕНИЕ МАГОМЕТА. ЕГО НАСТАВЛЕНИЯ. ЕГО БЕГСТВО ИЗ МЕККИ В МЕДИНУ. ОБЪЯВЛЕНИЕ ИМ ВОЙНЫ ПРОТИВ НЕВЕРНЫХ. СМЕРТЬ МАГОМЕТА. ЕГО ХАРАКТЕР, ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ, ВЛИЯНИЕ
Глава 51 СУДЬБА АЛЕКСАНДРИЙСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
УПАДОК ВОСТОЧНОЙ ИМПЕРИИ
Глава 53 ПОЛОЖЕНИЕ ВОСТОЧНОЙ ИМПЕРИИ В X ВЕКЕ. БОГАТСТВО, РЕМЕСЛА И ДОХОДЫ ИМПЕРИИ. ИМПЕРАТОРСКИЙ ДВОРЕЦ. ЗАБВЕНИЕ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА. ВОЗРОЖДЕНИЕ ГРЕЧЕСКОЙ УЧЕНОСТИ. УПАДОК ВКУСА
Глава 56 СТОЛКНОВЕНИЯ МЕЖДУ САРАЦИНАМИ, ФРАНКАМИ И ГРЕКАМИ В ИТАЛИИ. ПОЯВЛЕНИЕ НОРМАНДЦЕВ. ЗАВОЕВАНИЯ РОБЕРТА ГВИСКАРА
Глава 57 ЦАРСТВО РУМ. ЗАХВАТ ИЕРУСАЛИМА ТУРКАМИ
КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ
Глава 59 СВЯТОЙ ЛЮДОВИК И ШЕСТОЙ И СЕДЬМОЙ КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ. ПОТЕРЯ АНТИОХИИ. ПОТЕРЯ АКРЫ И СВЯТОЙ ЗЕМЛИ
Глава 60 РАСКОЛ ХРИСТИАНСТВА И ВРАЖДА ГРЕКОВ И ЛАТИНЯН. ЧЕТВЕРТЫЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД. СОЮЗ ФРАНЦУЗОВ И ВЕНЕЦИАНЦЕВ И ИХ ПУТЬ В КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ЗАХВАТ И РАЗГРАБЛЕНИЕ КОНСТАНТИНОПОЛЯ ЛАТИНЯНАМИ
Глава 61 БАЛДУИН II И СВЯТОЙ ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ. ГРЕКИ ОТВОЕВЫВАЮТ КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ОСНОВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ
КОНЕЦ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ
Глава 65 ОСАДА КОНСТАНТИНОПОЛЯ МУРАДОМ II. ДИСЦИПЛИНА ТУРОК. ИЗОБРЕТЕНИЕ ПОРОХА
Глава 66 ОБРАЩЕНИЯ ГРЕКОВ К СТРАНАМ ЗАПАДА. ПОЕЗДКА ИОАННА II ПАЛЕОЛОГА В РИМ. ПОЕЗДКА МАНУИЛА В ИТАЛИЮ, ФРАНЦИЮ И АНГЛИЮ. ПОХОД ИОАННА II ПАЛЕОЛОГА. ВРЕМЕННЫЙ СОЮЗ ГРЕКОВ И ЛАТИНЯН. ВОЗРОЖДЕНИЕ ГРЕЧЕСКОЙ УЧЕНОСТИ В ИТАЛИИ. ПАПА НИКОЛАЙ V. ПРИМЕНЕНИЕ ДРЕВНИХ ЗНАНИЙ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ИМИ
Глава 68 ХАРАКТЕР И ЦАРСТВОВАНИЕ МЕХМЕДА II. ОСАДА И ЗАХВАТ МЕХМЕДОМ КОНСТАНТИНОПОЛЯ. ВЪЕЗД СУЛТАНА В ГОРОД. ГОРЕ И УЖАС ЕВРОПЫ
Эпилог РИМ В СРЕДНИЕ ВЕКА И ЗАРЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Глава 69 АВТОРИТЕТ ПАП В РИМЕ. МЕТОДЫ ИЗБРАНИЯ ПАПЫ. ПЕРЕЕЗД ПАП В АВИНЬОН. УСТАНОВЛЕНИЕ ЮБИЛЕЯ, ТО ЕСТЬ СВЯЩЕННОГО ГОДА. РИМСКАЯ АРИСТОКРАТИЯ
Глава 70 ПЕТРАРКА. РИЕНЦИ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ «ХОРОШЕГО ГОСУДАРСТВА». ПРОЦВЕТАНИЕ РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. ПОСВЯЩЕНИЕ РИЕНЦИ В РЫЦАРИ, ЕГО КОРОНАЦИЯ И СУМАСБРОДСТВА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ПАП В РИМ. ВЕЛИКИЙ РАСКОЛ НА ЗАПАДЕ. УПРАВЛЕНИЕ РИМОМ В XV ВЕКЕ. ЦЕРКОВНОЕ ПРАВЛЕНИЕ
Глава 71 РЕЧЬ ПОДЖИО НА РАЗВАЛИНАХ РИМА В XV ВЕКЕ. ЧЕТЫРЕ ПРИЧИНЫ РАЗРУШЕНИЯ ГОРОДА. КОЛИЗЕЙ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ РИМА. ЗАВЕРШАЮЩИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ УПАДКЕ И РАЗРУШЕНИИ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ
Хронологический список римских императоров
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