Гиббон - Закат и падение Римской империи - Том 1

Классическое историческое произведение, раскрывающее величественную историю Римской империи — от расцвета до полного упадка. Гиббон подробно анализирует политические, социальные, экономические и культурные процессы, которые привели к ослаблению империи, а также влияние варварских племён, религии и личностей на её судьбу. Книга сочетает глубокий исторический анализ с изысканным литературным стилем и остаётся обязательным чтением для всех, кто интересуется древней историей и закономерностями развития цивилизаций.

Пер. с англ.

М.: ТЕРРА, 1997. 640 с.

ISBN 5-300-00917-2

От издателей

Предисловие издателя

Предисловие Гизо к его переводу (изд. 1828 г.)

Очерк к жизни и характера Гиббона (Перевод очерка, написанного на французском языке г-ном Гизо)

Предисловие Гиббона

Глава XIV Смуты после отречения Диоклетиана. — Смерть Констанция. — Возведение на престол Константина и Максенция. — Шесть императоров в одно и то же время. — Смерть Максимина и Галерия. — Победы Константина над Максенцием и Лицинием. — Воссоединение империй под властью Константина

Глава XIII Царствование Диоклетиана и его трех сотоварищей — Максимиана, Галерия и Констанция. — Восстановление всеобщего порядка и спокойствия. — Персидская война, победа и триумф. — Новая форма управления. — Отречение и удаление Диоклетиана и Максимиана

Глава XII Поведение армии и сената после смерти Аврелиана. — Царствования Тацита, Проба, Кара и его сыновей

Глава VIII О положении Персии после восстановления этой монархии Арташиром

Глава VII Возведение на престол и тирания Максимина. — Восстания в Африке и в Италии под влиянием сената. — Междоусобные войны и мятежи. — Насильственная смерть Максимина и его сына, Максима и Бальбина и трех Гордианов. — Узурпация и Столетние праздничные зрелища Филиппа

Глава V Преторианская гвардия публично продает империю Дидию Юлиан. — Клавдий Альбин в Британии, Песценний Нигер в Сирии и Септимий Север в Паннонии восстают против убийц Пертинакса. — Междоусобная война и победа Севера над его тремя соперниками. — Распущенность дисциплины. — Новые принципы управления

Глава IV Жестокости, безрассудства и умерщвление Коммода. — Избрание Пертинакса. — Его попытки произвести реформы в государстве. — Его умерщвление преторианской гвардией

Глава II О единстве и внутреннем благоденствии Римской империи в век Антонинов

Пер. с англ.

М.: ТЕРРА, 1997. 576 с.

ISBN 5-300-00917-2

Глава XXIII Религия Юлиана. — Всеобщая веротерпимость. — Он пытается восстановить и преобразовать языческое богослужение. — Он хочет вновь построить Иерусалимский храм. — Коварство, с которым он преследует христиан. — Фанатизм и несправедливость обеих партий

Глава XXI Преследование еретиков. — Секта донатистов. — Споры, вызванные Арием. — Афанасий. — Тревожное состояние церкви и империи при Константине и его сыновьях. — Терпимость язычества

Глава XX Мотивы, постепенность и последствия обращения Константина в христианство. — Легальное основание и устройство христианской, или кафолической, церкви

Глава XIX Констанций один остается императором. — Возвышение и смерть Галла. — Опасное положение и возвышение Юлиана. — Война с сарматами и персами. — Победы Юлиана в Галлии

Глава XVIII Характер Константина. — Война с готами. — Смерть Константина. — Разделение империи между его тремя сыновьями. — Персидская война. — Трагическая смерть Константина Младшего и Константа. — Узурпация Магненция. — Междоусобная война. — Победа Констанция

Глава XVI Образ действий римского правительства по отношению к христианам с царствования Нерона до царствования Константина

Пер. с англ.

М: ТЕРРА, 1997. 624 с.

ISBN 5-300-00917-2

Глава XXXII Царствование восточного императора Аркадия. — Управление и опала Евтропия. — Восстание Гайны. — Преследование св. Иоанна Златоуста. — Вступление на престол Феодосия II. — Его сестра Пульхерия. — Его жена Евдоксия. — Персидская война и разделение Армении

Глава XXXI Вторжение Алариха в Италию. — Нравы римского сената и народа. — Рим осажден три раза и наконец разграблен готами. — Смерть Алариха. — Готы удаляются из Италии. — Падение Константина. — Варвары занимают Галлию и Испанию. — Независимость Британии

Глава XXX Восстание готов. — Они грабят Грецию. — Два нашествия Алариха и Радагайса на Италию. — Они отражены Стилихоном. — Германцы вторгаются в Галлию. — Узурпация Константина на Западе. — Опала и смерть Стилихона

Глава XXIX Окончательное разделение Римской империи между сыновьями Феодосия. — Царствование Аркадия и Гонория. — Управление Руфина и Стилихона. — Восстание и поражение Гильдона в Африке

Глава ХХVIII Окончательное уничтожение язычества. — Христиане вводят у себя поклонение святым и мощам

Глава XXVII Смерть Грациана. — Уничтожение арианства. — Св. Амвросий. — Первая междоусобная война с Максимом. — Характер, управление и покаяние Феодосия. — Смерть Валентиниана II. — Вторая междоусобная война с Евгением. — Смерть Феодосия

Глава XXVI Нравы пастушеских народов. — Движение гуннов от Китая к Европе. — Бегство готов. — Они переходят Дунай. — Война с готами. — Поражение и смерть Валента. — Грациан возводит Феодосия в звание восточного императора. — Характер и успехи Феодосия. — Заключение мира и поселения готов

Глава XXV Управление и смерть Иовиана. — Избрание Валентиниана, который берет в соправители своего брата Валента и окончательно отделяет Восточную империю от Западной. — Восстание Прокопия. — Светское и церковное управление. — Германия. — Британия. — Африка. — Восток. — Дунай. — Смерть Валентиниана. — Его два сына, Грациан и Валентиниан II, получают в наследство Западную империю

Глава XXIV Пребывание Юлиана в Антиохии. — Его успешный поход против Персов. — Переход через Тигр. — Отступление и смерть Юлиана. — Избрание Иовиана. — Он спасает римскую армию постыдным мирным трактатом

Пер. с англ.

М.: ТЕРРА, 1997. 624 с.

ISBN 5-300-00917-2

Глава XLIII Восстания в Африке. — Тотила восстановляет владычество готов. — Рим взят готами и снова отнят у них. — Окончательное покорение Италии Нарсесом. — Слава остготов совершенно угасает. — Поражение франков и алеманнов. — Последняя победа, опала и смерть Велисария. — Смерть Юстиниана и его характер. — Кометы, землетрясения и моровая язва

ГЛАВА XLII Положение варварских стран. — Поселение лангобардов на Дунае. — Славянские племена и их нашествия. — Происхождение турок, их могущество и посольства. — Бегство авар. — Персидский царь Хосров I, или Ануширван. — Его благополучное царствование и войны с римлянами. — Война в Колхиде, или Лазике. — Эфиопы.

Глава XLI Завоевания Юстиниана на Западе. — Характер Велисария и его первые походы. — Он нападает на Вандальское королевство в Африке и завоевывает его. — Его триумф. — Война с готами. — Велисарий отнимает у них Сицилию, Неаполь и Рим. — Осада Рима готами. — Их отступление и потери. Взятие Равенны. — Слава Велисария. — Его семейные несчастья и позор

Глава XL Возведение на престол Юстина Старшего. — Царствование Юстиниана. — I. Императрица Феодора. — II. Партии цирка и мятеж в Константинополе. — III. Торговля и шелковые мануфактуры. — IV. Финансы и подати. — V. Воздвигнутые Юстинианом здания. — Церковь Св. Софии. — Укрепления и границы Восточной империи. — Упразднение афинских школ и римского консульства

Глава XXXIX Восточные императоры Зенон и Анастасий. — Происхождение, воспитание и первые подвиги остгота Теодориха. — Он нападает на Италию и завоевывает ее. — Готское королевство в Италии. — Положение Запада. — Военное и гражданское управление. — Сенатор Боэций. — Последние дела и смерть Теодориха

Глава XXXVIII Царствование Хлодвига и его обращение в христианство. — Его победы над алеман нам и, бургундами и вестготами. — Основание франкской монархии в Галлии. — Законы варваров. — Положение римлян. — Вестготы в Испании. — Завоевание Британии саксами Общие замечания касательно упадка римского владычества на Западе

Глава XXXVII Происхождение, развитие и последствия монашеской жизни. — Обращение варваров в христианство и в арианство. — Гонения, возбужденные вандалами в Африке. — Уничтожение арианства между варварами

Глава XXXV Вторжение Аттилы в Галлию. — Он отражен Аэцием и вестготами. — Аттила вторгается в Италию и очищает ее. Смерть Аттилы, Аэция и Валентиниана Третьего

Пер. с англ.

М.: ТЕРРА, 1997. 592 с.

ISBN 5-300-01184-3

Глава L Описание Аравии и ее населения. — Рождение, характер и учение Мухаммеда. — Он занимается проповедью в Мекке. — Бежит в Медину. — Распространяет свою религию мечом. — Арабы подчиняются ему отчасти волей, отчасти неволей. — Его смерть и его преемники. — Притязания и судьба Али и его потомков

Глава XLIX Введение, почитание и гонение икон. — Восстание Италии и Рима. — Светская власть пап. — Завоевание Италии франками. — Поклонение иконам восстановлено. — Характер Карла Великого и его коронование. — Восстановление и упадок римского владычества на Западе. — Независимость Италии. — Государственное устройство Германии

Глава XLVIII План остальных частей этого сочинения. — Порядок вступления на престол и характер греческих императоров, царствовавших в Константинополе со времен Ираклия до взятия города латинами

Глава XLVII Богословская история учения о воплощении. — Человеческая и божественная натура Христа. — Вражда между патриархами Александрийским и Константинопольским. — Св. Кирилл и Несторий. — Третий вселенский собор в Эфесе. — Евтихиева ересь. — Четвертый вселенский собор в Халкидоне. — Гражданские и церковные раздоры. — Религиозная нетерпимость Юстиниана. — Три главы. — Споры с монофелитами. — Положение восточных школ. — I. Несториане. — II. Якобиты. — III. Марониты. — IV. Армяне. — V. Копты и абиссинцы

Глава XLVI Перевороты в Персии после смерти Хосрова, или Ануширвана. — Его сын, тиран Ормузд, свергнут с престола. — Узурпация Бахрама. — Бегство Хосрова II и его вторичное вступление на престол. — Его признательность к римлянам. — Аварский каган. — Восстание армии против Маврикия. Его смерть. — Тирания Фоки. — Возведение на престол Ираклия. — Персидская война. — Хосров завоевывает Сирию, Египет и Малую Азию. — Персы и авары осаждают Константинополь. — Персидские экспедиции. — Победы и триумф Ираклия

Глава XLV Царствование Юстина Младшего. — Посольство от авар. — Их поселение на Дунае. — Завоевание Италии лангобардами. — Усыновление Тиберия и его царствование. — Царствование Маврикия. — Положение Италии под властью лангобардов и равеннских экзархов. — Бедственное положение Рима. — Характер и правление папы Григория 1-го

Глава XLIV Очерк римской юриспруденции. — Законы царей. — Двенадцать таблиц децемвиров. — Законы, утверждавшиеся народом. — Декреты сената. — Эдикты должностных лиц и императоров. — Авторитет юристов. — Кодекс, Пандекты, Новеллы и Институции Юстиниана. — I. Личные права. — II. Имущественные права. — III. Личные обиды и иски. — IV. Преступления и наказания

Пер. с англ.

М.: ТЕРРА — Книжный клуб, 2008, 592 с.

ISBN 978-5-275-01700-7

Глава LX Раскол между греками и латинами. — Положение Константинополя. — Восстание болгар. — Исаак Ангел свергнут с престола своим братом Алексеем. — Причины четвертого Крестового похода. — Союз франков и венецианцев с сыном Исаака. — Их морская экспедиция в Константинополь. — Две осады Константинополя и взятие города латинами

Глава LIX Греческая империя спасена. — Крестовые походы второй и третий; число участвовавших в них крестоносцев; поход в Палестину и исход этого предприятия. — Св. Бернард. — Царствование Саладина в Египте и в Сирии. — Он завоевывает Иерусалим. — Морские крестовые по- ходы. — Ричард Первый, король Английский. — Папа Иннокентий Тре- тий; Крестовые походы третий и четвертый. — Император Фридрих Второй. — Король Франции Людовик Девятый и два последних Крес-товых похода. — Изгнание латинов, или франков, Мамелюками

ГЛАВА LVIII Причины первого Крестового похода и число первых крестоносцев. - Ха- рактеристические особенности латинских принцев. - Их поход в Констан- тинополь. - Политика греческого императора Алексея. - Завоевание Ни- кеи, Антиохии и Иерусалима франками. - Освобождение гроба Господня. - Первый король Иерусалимский Готфрид Бульонский. - Основание франкского, или латинского, королевства

Глава LVII Тюрки сельджуки. — Их восстание против завоевателя Индостана, Махмуда. — Тогрул покоряет Персию и покровительствует халифам. — Поражение и взятие в плен императора Романа Алп Арсланом. — Могущество и великолепие Малик-шаха. — Завоевание Малой Азии и Сирии. — Положение и угнетенное состояние Иерусалима. — Благочестивые странствования к гробу Господню

Глава LVI Сарацины, франки и греки в Италии. — Первые предприятия и поселения норманнов. — Характер и завоевания герцога Апулии, Роберта Гвискара. — Его брат Роджер освобождает Сицилию. — Победы, одержанные Робертом над императорами восточным и западным. — Король Сицилии Роджер нападает на Африку и на Грецию. — Император Мануил Комнин. — Войны греков с норманнами. — Владычество норманнов прекращается

Глава LV Болгары. — Происхождение венгров, их переселения и водворение на постоянном месте жительства. — Их нашествия на Восток и на Запад. — Российская монархия. — География и торговля этой нации. — Войны русских с Греческой империей. — Обращение варваров в христианство

Глава LIV Происхождение павликиан и их учение. — Греческие императоры подвергают их гонению. — Восстание в Армении и пр. — Переселение во Фракию. — Распространение их учения на запад. — Зародыши, характер и последствия этого переворота

Глава Llll Положение восточной империи в десятом столетии. — Объем и разделение. — Богатство и государственные доходы. — Констан- тинопольский дворец. — Титулы и должности. — Гордость и могущество императоров. —Тактика греков, арабов и франков. — Латинский язык предан забвению. — Ученые занятия греков и их уединенность

Глава LII Арабы два раза осаждают Константинополь. — Они вторгаются во Францию и разбиты Карлом Мартелом. — Междоусобная война между Омейядами и Аббассидами. — Ученость арабов. — Роскошь халифов. — Морские экспедиции, предпринятые с целью овладеть Критом, Сицилией и Римом. — Упадок и раздробление империи халифов. — Поражения и победы греческих императоров

Глава LI Завоевание Персии, Сирии, Египта, Африки и Испании арабами или сарацинами. — Могущество халифов или преемников Мухам м ад а. — Положение христиан и пр. под их управлением

Пер. с англ.

М.: ТЕРРА, 1997. 544 с.

ISBN 5-300-01269-6

Глава LXI Разделение империи между французами и венецианцами. — Пять латинских императоров из княжеских домов Фландрии и Куртенэ. — Их войны с болгарами и с греками. — Слабость и бедность латинской империи. — Греки снова овладевают Константинополем. — Общие последствия Крестовых походов

Глава LXII Греческие императоры, царствовавшие в Никее и в Константинополе. — Возвышение и царствование Михаила Палеолога. — Его притворный союз с папой и с римской церковью. — Враждебные замыслы Карла Анжуйского. — Восстание в Сицилии. — Война каталонцев в Азии и в Греции. — Перевороты в Афинах и теперешнее положение этого города

Глава LXIII Междоусобные войны и разрушение Византийской империи. — Царствование Андроника Старшего, Андроника Младшего и Иоанна Палеолога. — Регентство Иоанна Кантакузина; его восстание, царствование и отречение от престола. — Поселение генуэзской колонии в Пере и в Галате. — Войны этих генуэзцев с империей и с городом Константинополем

Глава LXIV Завоевания Чингис-хана и монголов на пространстве от Китая до Польши. — Опасность минует Константинополь и греков. — Происхождение оттоманских турок, утвердившихся в Вифинии. — Царствование и победы Османа, Орхана, Мурада Первого и Баязида Первого. — Основание и усиление турецкой монархии в Азии и в Европе. — Опасное положение Константинополя и Византийской империи

Глава LXV Возведение Тимура, или Тамерлана, на самаркандский престол. — Его завоевания в Персии, Грузии, Татарии, России, Индии, Сирии и Анатолии. — Его война с турками. — Поражение и взятие в плен Баязида. — Смерть Тимура. — Междоусобная война между сыновьями Баязида. — Восстановление турецкой монархии Мехметом Первым. — Myрад Второй осаждает Константинополь

Глава LXVI Восточные императоры обращаются за помощью к папам. — Поездки Палеологов Иоанна Первого, Мануила и Иоанна Второго на Запад. — Соединение церквей греческой и римской, предложенное на Базельском соборе, утверждено в Ферраре и во Флоренции. — Положение литературы в Константинополе. — Ее возрождение в Италии при содействии греческих выходцев. — Любознательность и соревнование латинов

Глава LXVII Раскол между греками и латинами. — Царствование и характер Мурада Второго. — Крестовый поход венгерского короля Владислава. — Его поражение и смерть. — Я нош Хуньяди. — Скан дербег. — Последний восточный император Константин Палеолог

Глава LXVIII Царствование и характер Мехмеда Второго. — Турки осаждают, берут приступом и окончательно завоевывают Константинополь. — Смерть Константина Палеолога. — Рабство греков. — Римское владычество прекращается на Востоке. — Изумление Европы. — Завоевания и смерть Мехмеда Второго

Глава LXIX Положение Рима с двенадцатого столетия. — Светское владычество пап. — Восстания римлян. — Политическая ересь Арнольда Брешианского. — Восстановление республики. — Сенаторы. — Гордость римлян. — Их войны. — Они лишаются избрания и присутствия пап, удалившихся в Авиньон. — Юбилей. — Знатные римские семьи. — Вражда между Колонна и Орсини

Глава LXX Характер Петрарки и его венчание. — Трибун Риенци восстанавливает свободу Рима и его управление. — Его добродетели и пороки; его изгнание и смерть. — Возвращение пап из Авиньона. — Великий западный раскол. — Объединение католической церкви. — Последняя борьба римлян за свободу. — Римские статуты. — Окончательная организация папских владений