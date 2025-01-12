Гибсон - Уроки творения

Первые три главы Книги Бытие задают общий контекст, в котором остальные главы Священного Писания обретают свое истинное значение. Они показывают нам подлинность единственного истинного Бога и происхождение нашего мира и разнообразных видов, с которыми мы разделяем нашу планету. Этот отрывок раскрывает наше происхождение и обязанности, которые возложены на нас при творении, значение нашего существования и рассказывает, как грех и смерть пришли в наш мир. Главы повествуют о битве между добром и злом и приводят первые упоминания о плане Божьем вернуть нас, падшее человечество, к Себе. Эти три главы очень важны для нашего понимания Бога, самих себя и нашего мира.

Одна из целей написания «Уроков творения» — побудить читателя внимательно перечитать библейские тексты и учение о наших истоках. Даже при поверхностном знакомстве с отрывком Бытие 1 -3 мы можем увидеть восхитительную историю творения и падения. В нем представлены важные темы: создание совершенного мира без насилия и смерти; творение нашего мира словом за шесть дней; создание людей по образу и подобию Божьему. Это основные факты библейского учения, и их важность не может быть отвергнута. Однако в вышеуказанных главах содержится гораздо большее.

Вторая цель книги — показать, как доктрина творения в шесть дней влияет на все аспекты христианского мировоззрения. В истории творения мы находим истоки бытия и осознаем важность брака и семьи, ответственность за окружающий мир, понимание семидневной недели, шести рабочих дней и дня отдыха, субботы, седьмого дня недели. Читая о грехопадении, мы обнаруживаем, как мы и наш мир отвернулись от Бога, допустив страдание и смерть. Мы также можем прочитать и об обещании Божьем, что змей-искуси- тель будет в конечном счете сокрушен. Здесь содержится ответ на вопрос, почему мы нуждаемся в Спасителе, а также рассказ о причине нашей зависимости от милости Божьей. Евангельская история базируется на событиях Бытия 1 -3.

Третья цель написания данной книги — это предостережение от последствий упрощения библейского учения о творении и падении. Стало достаточно модным в некоторых кругах отрицать сотворение совершенного мира, сотворение за шесть дней, сотворение людей и многое другое. Даже внутри Церкви слышны голоса неверующих, призывающих нас «вырасти» и «двигаться дальше», того чему учит Библия. Этому не следует удивляться, ведь вопрос сотворения мира и вечное Евангелие — основные источники противостояния в конце времен (Откровение 14:6-12, см. также Е. Уайт «Евангелизм», с. 593). Учитывая значимость этих вопросов, очень важно, чтобы каждый человек был проинформирован о проблемах и их последствиях.

Гибсон Дж. - Уроки творения

Заокский: «Источник жизни», 2012. — 160 с.

ISBN 978-5-86847-819-2

Гибсон Дж. - Уроки творения – Содержание

ВВЕДЕНИЕ