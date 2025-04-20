Гиглио, Луи – Неописуемый - 100 вдохновляющих историй о Боге и науке

Гиглио – Неописуемый
Когда ты в последний раз произносил выражение: «Вот это круто!»? Может быть, в тот момент, когда ты делился своими впечатлениями о ком-то из звёзд спорта, чьим фанатом ты себя считаешь, или когда описывал блюдо, которое ты готов есть хоть каждый день, или когда говорил о своей любимой паре обуви. Я согласен, что картошка фри, фирменные кроссовки и звёзды футбола — всё это очень круто, но в этой книге я хочу рассказать тебе о самой удивительной Личности во всём мире: о великом Боге, Который создал эту великолепную Вселенную и всё, что в ней существует.
Божье Слово, Библия, говорит нам, что небеса днём и ночью провозглашают Божью славу и воспевают Его творчество. Звёзды не могут говорить подобно людям, используя слова, но их размеры и то, насколько ярко они сияют, свидетельствуют нам о том, что Бог, создавший их, безгранично удивителен и силён. Вот почему нам так важно посвящать своё время изучению Божьего творения, с огромным интересом открывая для себя всё новые и новые захватывающие факты. И чем больше мы узнаём о созданном Им мире, тем ближе мы знакомимся с Ним Самим.
Иногда мне так и хочется представить себе Бога в роли учёного, одетого в белый халат, готового рассказать нам о всех тех невероятных творениях, которые Он создал в Своей неописуемой, неизмеримой вселенской лаборатории. Знаешь что? Бог не просто любит науку — Он Сам является величайшим Учёным!
В этой книге мы будем исследовать невероятную, неописуемую, удивительную Вселенную, которую Бог создал и держит в Своих руках. Я попросил некоторых из своих друзей помочь нам в этом. Знакомься, это Эвин, Раз, Нора, Джошуа, Кларк и Аделинн. Эти дети так же, как и ты, стремятся больше узнать обо всём, что сотворил Бог.
Каждый день мы вместе будем читать о многообразии Божьего творения, начиная от космоса и заканчивая Землёй, от животных до людей. У нас будет прекрасная возможность рассматривать реальные фотографии и красочные иллюстрации, мы узнаем множество научных фактов, а также будем вместе молиться нашему Богу Создателю.
Гиглио, Луи – Неописуемый - 100 вдохновляющих историй о Боге и науке
Перевод с англ. — Здолбунов: ФЛП Бортнийчук А. В. — Самара : Благая Весть, 2023. — 208 с.
ISBN 978-5-7454-1830-3
Гиглио, Луи – Неописуемый – Содержание
Введение
- 1. Чистый лист
- 2. Звуки тишины
- 3. Динозавры и драконы — вот это да!
- 4. Что за запах?!?
- 5. Насколько глубока бездна?
- 6. Скрепить воедино!
- 7. Превосходя скорость света
- 8. Инструмент для Бога
- 9. Кости
- 10. История звёзд
- 11. Кое-что о яках
- 12. Звездочёт
- 13. Даже камни
- 14. Без шуток
- 15. Большие огненные шары!
- 16. Толстый и тонкий
- 17. Уши, чтобы слышать
- 18. Полны силы
- 19. Астрономическая благодать
- 20. Альпинизм
- 21. За тобой наблюдают
- 22. Освети мир
- 23. Отдохни в тени
- 24. Всё творение поёт
- 25. Трудиться как... пчела?
- 26. Сияй
- 27. Я чувствую, как движется земля... под моими ногами
- 28. Нетленное сокровище
- 29. Сила Божьего Сына
- 30. Идеальное исполнение
- 31. Когда умирают звёзды
- 32. Внутренняя красота
- 33. Взгляни на морского конька
- 34. Бетельгейзе
- 35. Чудо? Да, это ты!
- 36. Глаза
- 37. Какой путь избрать?
- 38. Неизмеримый Бог
- 39. Осторожно: яд!
- 40. Волосы
- 41. Следуй за лидером
- 42. Плеяды в ладонях
- 43. Прекрасный и несокрушимый
- 44. Попробуй на вкус и поймёшь
- 45. Разгром теории Большого взрыва
- 46. Просто дыши
- 47. Удержаться на Земле
- 48. На Сатурне невозможно стоять
- 49. Кто там?
- 50. Невозможно сосчитать
- 51. Атомы, электроны, кварки и другое
- 52. Не просто ещё одна снежинка среди таких же остальных
- 53. Свети
- 54. Идеально задуман и создан
- 55. Рождение звезды
- 56. Одна семья
- 57. Урчание, бурчание, ворчание
- 58. Проектировщик
- 59. Невероятная дружба
- 6о. Взрослые тоже плачут
- 61. Завертелось всё вокруг
- 62. Когда ты оказался в тени
- 63. Берегись! Сейчас рванёт!
- 64. Такие огромные!
- 65. Окаменелости динозавров
- 66. Общее дело
- 67. Это же настоящий клад!
- 68. Подробнее о коже
- 69. Надёжная скала
- 70. Невероятно!
- 71. Самый правильный размер
- 72. Мощность мозга
- 73. В тумане
- 74. Кто на кого охотится?
- 75. Универсальный
- 76. Укрощая волны
- 77. Бледно-голубая точка
- 78. Вонзиться зубами
- 79. Магнитное поле
- 8о. Твёрдое сердце?
- 81. Спеши к Нему
- 82. Что ты говоришь?
- 83. Исключительно на Земле
- 84. Цвети там, где ты посажен
- 85. Опасные сети
- 86. Подключись к Источнику силы
- 87. Подожди
- 88. Мышцы
- 89. Что видит Бог
- 90. Жить с умом
- 91. Дождик, дождик... пуще лей!
- 92. Поиграем?
- 93. Сердце
- 94. Куда дует ветер?
- 95. О чём науке неизвестно
- 96. Чудеса выживания
- 97. Решение проблемы загрязнения
- 98. Вода есть повсюду
- 99. Плодотворный
- 100. Твоё превращение
Большое спасибо!