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Гиглио – Неописуемый

Гиглио, Луи – Неописуемый - 100 вдохновляющих историй о Боге и науке
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Theology and Science, Science and Technology
Когда ты в последний раз произносил выражение: «Вот это круто!»? Может быть, в тот момент, когда ты делился своими впечатлениями о ком-то из звёзд спорта, чьим фанатом ты себя считаешь, или когда описывал блюдо, которое ты готов есть хоть каждый день, или когда говорил о своей любимой паре обуви. Я согласен, что картошка фри, фирменные кроссовки и звёзды футбола — всё это очень круто, но в этой книге я хочу рассказать тебе о самой удивительной Личности во всём мире: о великом Боге, Который создал эту великолепную Вселенную и всё, что в ней существует.
Божье Слово, Библия, говорит нам, что небеса днём и ночью провозглашают Божью славу и воспевают Его творчество. Звёзды не могут говорить подобно людям, используя слова, но их размеры и то, насколько ярко они сияют, свидетельствуют нам о том, что Бог, создавший их, безгранично удивителен и силён. Вот почему нам так важно посвящать своё время изучению Божьего творения, с огромным интересом открывая для себя всё новые и новые захватывающие факты. И чем больше мы узнаём о созданном Им мире, тем ближе мы знакомимся с Ним Самим.
Иногда мне так и хочется представить себе Бога в роли учёного, одетого в белый халат, готового рассказать нам о всех тех невероятных творениях, которые Он создал в Своей неописуемой, неизмеримой вселенской лаборатории. Знаешь что? Бог не просто любит науку — Он Сам является величайшим Учёным!
В этой книге мы будем исследовать невероятную, неописуемую, удивительную Вселенную, которую Бог создал и держит в Своих руках. Я попросил некоторых из своих друзей помочь нам в этом. Знакомься, это Эвин, Раз, Нора, Джошуа, Кларк и Аделинн. Эти дети так же, как и ты, стремятся больше узнать обо всём, что сотворил Бог.
Каждый день мы вместе будем читать о многообразии Божьего творения, начиная от космоса и заканчивая Землёй, от животных до людей. У нас будет прекрасная возможность рассматривать реальные фотографии и красочные иллюстрации, мы узнаем множество научных фактов, а также будем вместе молиться нашему Богу Создателю.

Гиглио, Луи – Неописуемый - 100 вдохновляющих историй о Боге и науке

Перевод с англ. — Здолбунов: ФЛП Бортнийчук А. В. — Самара : Благая Весть, 2023. — 208 с.
ISBN 978-5-7454-1830-3

Гиглио, Луи – Неописуемый – Содержание

Введение
  • 1. Чистый лист
  • 2. Звуки тишины
  • 3. Динозавры и драконы — вот это да!
  • 4. Что за запах?!?
  • 5. Насколько глубока бездна?
  • 6. Скрепить воедино!
  • 7. Превосходя скорость света
  • 8. Инструмент для Бога
  • 9. Кости
  • 10. История звёзд
  • 11. Кое-что о яках
  • 12. Звездочёт
  • 13. Даже камни
  • 14. Без шуток
  • 15. Большие огненные шары!
  • 16. Толстый и тонкий
  • 17. Уши, чтобы слышать
  • 18. Полны силы
  • 19. Астрономическая благодать
  • 20. Альпинизм
  • 21. За тобой наблюдают
  • 22. Освети мир
  • 23. Отдохни в тени
  • 24. Всё творение поёт
  • 25. Трудиться как... пчела?
  • 26. Сияй
  • 27. Я чувствую, как движется земля... под моими ногами
  • 28. Нетленное сокровище
  • 29. Сила Божьего Сына
  • 30. Идеальное исполнение
  • 31. Когда умирают звёзды
  • 32. Внутренняя красота
  • 33. Взгляни на морского конька
  • 34. Бетельгейзе
  • 35. Чудо? Да, это ты!
  • 36. Глаза
  • 37. Какой путь избрать?
  • 38. Неизмеримый Бог
  • 39. Осторожно: яд!
  • 40. Волосы
  • 41. Следуй за лидером
  • 42. Плеяды в ладонях
  • 43. Прекрасный и несокрушимый
  • 44. Попробуй на вкус и поймёшь
  • 45. Разгром теории Большого взрыва
  • 46. Просто дыши
  • 47. Удержаться на Земле
  • 48. На Сатурне невозможно стоять
  • 49. Кто там?
  • 50. Невозможно сосчитать
  • 51. Атомы, электроны, кварки и другое
  • 52. Не просто ещё одна снежинка среди таких же остальных
  • 53. Свети
  • 54. Идеально задуман и создан
  • 55. Рождение звезды
  • 56. Одна семья
  • 57. Урчание, бурчание, ворчание
  • 58. Проектировщик
  • 59. Невероятная дружба
  • 6о. Взрослые тоже плачут
  • 61. Завертелось всё вокруг
  • 62. Когда ты оказался в тени
  • 63. Берегись! Сейчас рванёт!
  • 64. Такие огромные!
  • 65. Окаменелости динозавров
  • 66. Общее дело
  • 67. Это же настоящий клад!
  • 68. Подробнее о коже
  • 69. Надёжная скала
  • 70. Невероятно!
  • 71. Самый правильный размер
  • 72. Мощность мозга
  • 73. В тумане
  • 74. Кто на кого охотится?
  • 75. Универсальный
  • 76. Укрощая волны
  • 77. Бледно-голубая точка
  • 78. Вонзиться зубами
  • 79. Магнитное поле
  • 8о. Твёрдое сердце?
  • 81. Спеши к Нему
  • 82. Что ты говоришь?
  • 83. Исключительно на Земле
  • 84. Цвети там, где ты посажен
  • 85. Опасные сети
  • 86. Подключись к Источнику силы
  • 87. Подожди
  • 88. Мышцы
  • 89. Что видит Бог
  • 90. Жить с умом
  • 91. Дождик, дождик... пуще лей!
  • 92. Поиграем?
  • 93. Сердце
  • 94. Куда дует ветер?
  • 95. О чём науке неизвестно
  • 96. Чудеса выживания
  • 97. Решение проблемы загрязнения
  • 98. Вода есть повсюду
  • 99. Плодотворный
  • 100. Твоё превращение
Views 345
Rating 5.0 / 5
Added 20.04.2025
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

A
Avel 1 year ago

Большое спасибо!

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