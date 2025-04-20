Гиглио, Луи – Неописуемый - 100 вдохновляющих историй о Боге и науке

Когда ты в последний раз произносил выражение: «Вот это круто!»? Может быть, в тот момент, когда ты делился своими впечатлениями о ком-то из звёзд спорта, чьим фанатом ты себя считаешь, или когда описывал блюдо, которое ты готов есть хоть каждый день, или когда говорил о своей любимой паре обуви. Я согласен, что картошка фри, фирменные кроссовки и звёзды футбола — всё это очень круто, но в этой книге я хочу рассказать тебе о самой удивительной Личности во всём мире: о великом Боге, Который создал эту великолепную Вселенную и всё, что в ней существует.

Божье Слово, Библия, говорит нам, что небеса днём и ночью провозглашают Божью славу и воспевают Его творчество. Звёзды не могут говорить подобно людям, используя слова, но их размеры и то, насколько ярко они сияют, свидетельствуют нам о том, что Бог, создавший их, безгранично удивителен и силён. Вот почему нам так важно посвящать своё время изучению Божьего творения, с огромным интересом открывая для себя всё новые и новые захватывающие факты. И чем больше мы узнаём о созданном Им мире, тем ближе мы знакомимся с Ним Самим.

Иногда мне так и хочется представить себе Бога в роли учёного, одетого в белый халат, готового рассказать нам о всех тех невероятных творениях, которые Он создал в Своей неописуемой, неизмеримой вселенской лаборатории. Знаешь что? Бог не просто любит науку — Он Сам является величайшим Учёным!

В этой книге мы будем исследовать невероятную, неописуемую, удивительную Вселенную, которую Бог создал и держит в Своих руках. Я попросил некоторых из своих друзей помочь нам в этом. Знакомься, это Эвин, Раз, Нора, Джошуа, Кларк и Аделинн. Эти дети так же, как и ты, стремятся больше узнать обо всём, что сотворил Бог.

Каждый день мы вместе будем читать о многообразии Божьего творения, начиная от космоса и заканчивая Землёй, от животных до людей. У нас будет прекрасная возможность рассматривать реальные фотографии и красочные иллюстрации, мы узнаем множество научных фактов, а также будем вместе молиться нашему Богу Создателю.

Гиглио, Луи – Неописуемый - 100 вдохновляющих историй о Боге и науке

Перевод с англ. — Здолбунов: ФЛП Бортнийчук А. В. — Самара : Благая Весть, 2023. — 208 с.

ISBN 978-5-7454-1830-3

Гиглио, Луи – Неописуемый – Содержание

Введение