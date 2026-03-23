Гилберт - Что такое Евангелие?

Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Series 9 признаков (10 books)

На сцену выходит Грег Гилберт. Его книга не столько претендует на новизну суждений, сколько заново исследует известные земли, которые никак нельзя игнорировать, не говоря уже о том, чтобы отбросить их. Ясность авторской мысли и его выразительный стиль вызывают безусловное восхищение. Эта книга поможет многим опытным христианам достигнуть более глубокого понимания Евангелия. Что более важно - она является таким инструментом, который следует широко распространить среди руководителей Церкви, новообращённых и даже тех, кто ещё не доверился Христу, но хочет, чтобы ему доходчиво объяснили суть Евангелия. Прочтите книгу, а потом купите целую упаковку для щедрого распространения.

Грег Гилберт - Что такое Евангелие?

Издатель: In Lumine, Серия: Девять признаков, 144 стр., тв.пер., 2012 год

ISBN: 978-966-2593-12-9

Грег Гилберт - Что такое Евангелие? - Содержание

Вступление к серии
Предисловие
Введение

  • 1. Поиск Евангелия в Библии

  • 2. Праведный Бог - Творец

  • 3. Грешный человек

  • 4. Спаситель Иисус Христос

  • 5. Отклик - вера и покаяние

  • 6. Царство

  • 7. Крест в центре всего

  • 8. Сила Евангелия

Благодарности
Указатель цитат из Писания

Added 23.03.2026
Author AlexDigger
Related Books

All Books