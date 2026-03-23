Так вот, не подлежит никакому сомнению, что Иисус верил Библии. Если говорить о Ветхом Завете, то это совершенно очевидно. В Своих проповедях Иисус снова и снова называл его Словом Божьим и подтверждал его истинность. Что же касается Нового Завета, то, хотя его написали спустя годы после земной жизни Иисуса, он всецело опирается на Его авторитет, и ранние христиане это понимали. Более того, чтобы признать авторитетность писаний, они руководствовались двумя основными критериями: 1) их должен был подтвердить один из апостолов Иисуса; 2) они должны были полностью соответствовать Его учению. Мы еще поговорим об этом позже, но суть совершенно ясна. Стоит только признать, что Иисус действительно воскрес из мертвых, и вы тут же не колеблясь придете к естественному выводу об истинности и авторитетности Библии.

Грег Гилберт - Почему стоит доверять Библии?

(9 Признаков)

Чернигов : In Lumine Media, 2019. — 160 с.

ISBN 978-617-7168-62-0

Грег Гилберт - Почему стоит доверять Библии? - Содержание

1 Нельзя верить всему, что читаешь

2 О трудностях перевода

3 Копии копий, переписанных с копий?

4 Те ли книги мы читаем?

5 А могу ли я доверять вам?

6 Было ли это на самом деле?

7 Доверьтесь слову воскресшего из мертвых

Послесловие. Следующий вопрос

Приложение. Рекомендуемая литература

О книгах «9 Признаков»