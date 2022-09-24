Гилберт - Вторая мировая война
Вторая мировая война стала одним из самых разрушительных конфликтов в истории человечества; погибло свыше 55 миллионов солдат и гражданских лиц, многие из них — при жутких обстоятельствах. За 2174 дня войны, между нападением Германии на Польшу в сентябре 1939 г. и капитуляцией Японии в сентябре 1945 г., имена и лица подавляющего большинства тех, кто был убит в бою или в тылу, были знакомы лишь немногим, кто знал и любил их. Во многих случаях, число которых, возможно, тоже достигает миллионов, даже те, кто мог бы вспомнить жертву годы спустя, тоже погибли. Были уничтожены не только 55 миллионов, но и вся динамичная жизнь и средства к существованию, которые они унаследовали и могли бы передать потомкам: работа и радость, борьба и созидательность, обучение, надежды и счастье.
На страницах этой книги встречаются миллионы жертв этой войны. Многие из них известны поименно, но еще горше наследие безвестных мужчин, женщин и детей. На этих страницах есть место и мужеству: солдат, моряков и пилотов, партизан и бойцов Сопротивления, мужеству всех тех, кто голодным, нагим, без сил и оружия был послан на смерть. Кто стал первой жертвой войны, которая унесла 46 миллионов жизней ? Это был безымянный узник одного из концлагерей Адольфа Гитлера — вероятнее всего, обычный преступник. Чтобы представить Германию невинной жертвой польской агрессии, гестаповцы переодели его в польскую униформу, перевезли в немецкий приграничный город Глейвиц и застрелили 31 августа 1939 г., подделав странное «польское нападение» на местную радиостанцию. На следующее утро, когда немецкие войска начали продвижение вглубь Польши, Гитлер в качестве одной из причин вторжения назвал «нападение регулярных польских сил на передатчик в Глейвице».
Мартин Гилберт - Вторая мировая война. Полная история
ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», КоЛибри, 2022, 1460 стр. 213 иллюстраций
Федюшин В. В. - перевод на русский язык
ISBN: 978-5-389-17486-3
Мартин Гилберт - Вторая мировая война. Полная история - Оглавление
- 1 Вторжение Германии в Польшу
- 2 Разгромленная Польша
- 3 Непокорная Финляндия
- 4 Скандинавский театр военных действий
- 5 Наступление Германии на Западе
- 6 Дюнкерк
- 7 Битва за Францию8 Агония Франции, решимость Британии9 Битва за Британию10 Гитлер: «Война выиграна! »
- 11 Рузвельт: «Новый порядок тирании»
- 12 Расширение войны13 Завоевание Германией Югославии и Греции
- 14 Падение Крита и война в Африке
- 15 Вторжение Германии в СССР16 Террор на Востоке
- 17 На Ленинград, Москву и Киев
- 18 Россия загнана в угол
- 19 Гитлер: «Верша судьбу Европы»
- 20 Пределы германских завоеваний
- 21 Япония наносит удар22 Черчилль: «Мы больше не одни»23 Глобальная война24 Усиление сопротивления и террора
- 25 Триумф оси
- 26 Гуадалканал, Дьеп, Эль-Аламейн
- 27 Сталинград и «Факел»
- 28 Переломный момент для союзников
- 29 Касабланка — план победы
- 30 Немецкие армии в опасности31 Монтгомери: «Сбросьте противника в море! »
- 32 Рузвельт: «Первая трещина оси»
- 33 Отступление Германии и Японии
- 34 Истекающая кровью немецкая армия
- 35 Анцио, Кассино, Кваджалейн
- 36 Бомбардировки, депортация и массовые убийства
- 37 Сопротивление, саботаж и дезинформация
- 38 День «Д»
- 39 Германия в кольце
- 40 Бои за Польшу и Францию
- 41 Горько-сладкий путь к освобождению
- 42 Вступление в Германию и продвижение к Филиппинам
- 43 Бои за каждый километр
- 44 «Фау», летчики-самоубийцы, марши смерти
- 45 Берлин, Манила, Дрезден, Токио
- 46 Катастрофа оси и разногласия среди союзников
- 47 Смерть Рузвельта, Муссолини и Гитлера
- 48 Окончание войны в Европе
- 49 Германия побеждена, Япония не сломлена
- 50 Аламогордо, Потсдам, Хиросима
- 51 Поражение Японии
- 52 Возмездие и память
- 53 «Незавершенные дела»
Благодарности
Библиография
Приложение
Региональные карты
Фотографии
спасибо