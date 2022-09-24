Вторая мировая война стала одним из самых разрушительных конфликтов в истории человечества; погибло свыше 55 миллионов солдат и гражданских лиц, многие из них — при жутких обстоятельствах. За 2174 дня войны, между нападением Германии на Польшу в сентябре 1939 г. и капитуляцией Японии в сентябре 1945 г., имена и лица подавляющего большинства тех, кто был убит в бою или в тылу, были знакомы лишь немногим, кто знал и любил их. Во многих случаях, число которых, возможно, тоже достигает миллионов, даже те, кто мог бы вспомнить жертву годы спустя, тоже погибли. Были уничтожены не только 55 миллионов, но и вся динамичная жизнь и средства к существованию, которые они унаследовали и могли бы передать потомкам: работа и радость, борьба и созидательность, обучение, надежды и счастье.

На страницах этой книги встречаются миллионы жертв этой войны. Многие из них известны поименно, но еще горше наследие безвестных мужчин, женщин и детей. На этих страницах есть место и мужеству: солдат, моряков и пилотов, партизан и бойцов Сопротивления, мужеству всех тех, кто голодным, нагим, без сил и оружия был послан на смерть. Кто стал первой жертвой войны, которая унесла 46 миллионов жизней ? Это был безымянный узник одного из концлагерей Адольфа Гитлера — вероятнее всего, обычный преступник. Чтобы представить Германию невинной жертвой польской агрессии, гестаповцы переодели его в польскую униформу, перевезли в немецкий приграничный город Глейвиц и застрелили 31 августа 1939 г., подделав странное «польское нападение» на местную радиостанцию. На следующее утро, когда немецкие войска начали продвижение вглубь Польши, Гитлер в качестве одной из причин вторжения назвал «нападение регулярных польских сил на передатчик в Глейвице».

Мартин Гилберт - Вторая мировая война. Полная история

ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», КоЛибри, 2022, 1460 стр. 213 иллюстраций

Федюшин В. В. - перевод на русский язык

ISBN: 978-5-389-17486-3

Мартин Гилберт - Вторая мировая война. Полная история - Оглавление

1 Вторжение Германии в Польшу

2 Разгромленная Польша

3 Непокорная Финляндия

4 Скандинавский театр военных действий

5 Наступление Германии на Западе

6 Дюнкерк

7 Битва за Францию8 Агония Франции, решимость Британии9 Битва за Британию10 Гитлер: «Война выиграна! »

11 Рузвельт: «Новый порядок тирании»

12 Расширение войны13 Завоевание Германией Югославии и Греции

14 Падение Крита и война в Африке

15 Вторжение Германии в СССР16 Террор на Востоке

17 На Ленинград, Москву и Киев

18 Россия загнана в угол

19 Гитлер: «Верша судьбу Европы»

20 Пределы германских завоеваний

21 Япония наносит удар22 Черчилль: «Мы больше не одни»23 Глобальная война24 Усиление сопротивления и террора

25 Триумф оси

26 Гуадалканал, Дьеп, Эль-Аламейн

27 Сталинград и «Факел»

28 Переломный момент для союзников

29 Касабланка — план победы

30 Немецкие армии в опасности31 Монтгомери: «Сбросьте противника в море! »

32 Рузвельт: «Первая трещина оси»

33 Отступление Германии и Японии

34 Истекающая кровью немецкая армия

35 Анцио, Кассино, Кваджалейн

36 Бомбардировки, депортация и массовые убийства

37 Сопротивление, саботаж и дезинформация

38 День «Д»

39 Германия в кольце

40 Бои за Польшу и Францию

41 Горько-сладкий путь к освобождению

42 Вступление в Германию и продвижение к Филиппинам

43 Бои за каждый километр

44 «Фау», летчики-самоубийцы, марши смерти

45 Берлин, Манила, Дрезден, Токио

46 Катастрофа оси и разногласия среди союзников

47 Смерть Рузвельта, Муссолини и Гитлера

48 Окончание войны в Европе

49 Германия побеждена, Япония не сломлена

50 Аламогордо, Потсдам, Хиросима

51 Поражение Японии

52 Возмездие и память

53 «Незавершенные дела»

Благодарности

Библиография

Приложение

Региональные карты

Фотографии