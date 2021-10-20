Углубляясь в платоновскую «Апологию» или «Федона», мы открываем необыкновенно величественный мир. Нас глубоко трогают справедливость и мужество Сократа, его безоговорочная любовь к истине, его благожелательность даже по отношению к своим противникам и его доходящая до мученичества готовность следовать нравственному долгу.

Очевидно, мы имеем здесь нечто совершенно отличное от поражающей нас одаренности, гениальности таких, например, исторических личностей, как Александр Великий или Наполеон. Образ Сократа, который говорил, что лучше пострадать от несправедливости, чем совершить ее самому, переносит нас в уникальную сферу нравственного добра, в мир нравственных ценностей.

Эта сфера имеет первостепенное значение в жизни человека. Ибо в ней мы вступаем в глубочайшую и важнейшую область человеческого существования. Только эта область является родной для таких глубоко определяющих нашу жизнь факторов, как совесть, вина и заслуга. В своей повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с фундаментальным различием между нравственной сферой и всеми прочими областями человеческого существования. Лишь только возникает какой-либо этический вопрос, как мы сразу оказываемся в особом мире. Мы ощущаем необыкновенную серьезность обязанностей, связанных с ним.

Для понимания этой нравственной сферы нам необходимо погрузиться в неисчерпаемое качественное богатство нравственной данности и по-настоящему «удивиться» ему. Мы должны попытаться проанализировать эту данность, углубиться в ее сущность, исследовать ее связи с другими фундаментальными опытными данностями и в заключение выяснить условия, которые должны быть выполнены для того, чтобы человек мог стать носителем нравственного добра.

Дитрих фон Гильдебранд - Этика

СПб.: Алетейя, 2001. - 569 с.

ISBN 5-89329-391-6

Дитрих фон Гильдебранд - Этика - Содержание

Часть первая

І. Ценность и мотивация

Глава 1 Понятие значимости вообще

Глава 2 Значимость и мотивация

Глава 3 Категории значимости

Глава 4 Полезное

Глава 5 Примат ценностей

Глава 6 Роль ценности в жизни человека

ІІ. Реальность ценностей вопреки взглядам тех, кто их игнорирует

Глава 7 Категории значимости как свойства бытия

Глава 8 Ценность как первичная данность, несводимая ни к чему другому

Глава 9 Релятивизм

ІІІ. Существенные аспекты сферы ценностей

Глава 10 Онтологические и квалитативные ценности (ценности-качества)

Глава 11 Единство ценностей

Глава 12 Ценность и бытие

Глава 13 Благовестие ценностей

Глава 14 Бог и ценности

Часть вторая

І. Ценность и нравственность

Глава 15 Сущность нравственных ценностей

Глава 16 Нравственность и разумность

Глава 17 Ценностный ответ

Глава 18 Отношение долженствования

Глава 19 Нравственная сознательность

ІІ. Свобода

Глава 20 Вводные замечания

Глава 21 Два качества воли

Глава 22 Свобода и животная спонтанность

Глава 23 Сфера действия первого измерения свободы

Глава 24 Непосредственная и косвенная свобода

Глава 25 Содействующая свобода

Глава 26 Косвенное влияние человеческой свободы

ІІІ. Источники нравственного добра

Глава 27 Три сферы нравственности

Глава 28 Нравственный «ригоризм»

Глава 29 Роль объективного блага для человека

IV Корни нравственного зла

Глава 30 Проблема нравственного зла

Глава 31 Центры нравственности и безнравственности

Глава 32 Формы сосуществования в человеке зла и добра

Глава 33 Законный интерес к субъективно приятному

Глава 34 Чувственность

Глава 35 Гордыня

Глава 36 Христианская этика

V. Заключение