Гиленсон - История зарубежной литературы конца XIX — начала XX века
Рубеж XIX—XX вв. — один из интереснейших и художественно богатых этапов истории мировой литературы. Его хронологические рамки — 1870-е гг. и окончание Первой мировой войны. Этот этап характеризуется чертами переходности: определенную трансформацию претерпевает по сравнению с классическим бальзаковским типом реализм, обогащаясь в художественно-тематическом плане. Одновременно происходит становление новаторских художественных течений: натурализма, символизма, импрессионизма, а на заре нового, XX, века появляются авангардистские школы: футуризм, экспрессионизм, сюрреализм.
Исторический процесс в рассматриваемый период отмечен чертами переходности. Капитализм в ведущих странах Европы и США вступает в новую, монополистическую, стадию развития. Происходят судьбоносные события: в США Гражданская война (1861—1865) кладет конец рабству; во Франции франко-прусская война (1870) имеет своим итогом падение Второй империи и рождение Третьей республики; победа в войнах с Австрией (1866) и Францией (1870) приводит к преодолению многовековой раздробленности и образованию Германской империи; Англия в 1860— 1870-е гг. вступает в поздневикторианскую фазу развития. Завершением этого этапа становится Первая мировая война (1914—1918) — событие огромного исторического значения.
Происходят глубинные процессы социально-экономического характера. Обостряются противоречия между европейскими державами, борьба за жизненное пространство, рынки и колонии, завершается передел мира. Ширится рабочее движение, создаются влиятельные социал-демократические партии. Начало 1900-х гг. отмечено конфликтами и войнами. Катастрофа 1914—1918 гг., а также большевистская революция 1917 г. в России во многом изменяют мир и знаменуют наступление нового исторического этапа.
Новые факторы и реалии оказывают многообразное влияние на характер литературного, культурного, духовного развития. На смену великим мастерам классического реализма приходят писатели нового поколения. Это: Золя и Мопассан, Верлен и Рембо, Ибсен и Оскар Уайльд, Генри Джеймс и Марк Твен. Вступают на литературную стезю и продолжают свой путь уже в XIX столетии Франс и Роллан, Шоу и Уэллс, Киплинг и Голсуорси, Верхарн и Метерлинк, Стриндберг и Рильке, Джек Лондон и Драйзер и многие другие.
Гиленсон, Б. А. - История зарубежной литературы конца XIX — начала XX века - Учебник и практикум для среднего профессионального образования
Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 253 с. — (Профессиональное образование). — Текст : непосредственный.
ISBN 978-5-534-18755-7
Гиленсон, Б. А. - История зарубежной литературы конца XIX — начала XX века – Содержание
Введение
Предисловие
Историко-теоретическое введение
ФРАНЦИЯ
- Глава 1. На вершинах символистской поэзии: И. Верлен, А. Рембо, С. Малларме
- Глава 2. Эмиль Золя: страсть к истине
- Глава 3. Ги де Мопассан: ясновидение мира
- Глава 4. Анатоль Франс: поэзия мысли
- Глава 5. Ромен Роллан: поэтика героического
БЕЛЬГИЯ
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Глава 6. Три бельгийских классика: Костер, Верхарн, Метерлинк
- 6.1. Верхарн: ритмы жизни
- 6.2. Метерлинк: долгий полет синей птицы
СКАНДИНАВИЯ
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Глава 7. Писатели Скандинавии: проблематика, жанры, стилистика
- 7.1. Горизонты скандинавских литератур: от Брандеса до Стриндберга
- 7.2. Ибсен: архитектор новой драмы
АНГЛИЯ
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Глава 8. Литературные тенденции на исходе века: Оскар Уайльд
- 8.1. Разные грани художественного процесса: от Гарди до Морриса
- 8.2. Оскар Уайльд: необходимость красоты
- Глава 9. Бернард Шоу: интеллектуальный театр
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Глава 10. На переломе столетий: Киплинг, Уэллс, Голсуорси
- 10.1. Редиард Киплинг: бремя белых
- 10.2. Герберт Уэллс: пророчества фантаста
- 10.3. Джон Голсуорси: Форсайты и форсайтизм
ГЕРМАНИЯ И АВСТРИЯ
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Глава 11. Писатели Германии и Австрии на рубеже столетий: Гауптман, Рильке
- 11.1. Литературный процесс на исходе XIX века: Ницше
- 11.2. Герхарт Гауптман: от восхода до заката
- 11.3. Австрийская литература: Рильке
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Глава 12. Многообразие романной формы: Генрих и Томас Манны
- 12.1. Генрих Манн: защита культуры
- 12.2. Томас Манн: пространство эпоса
АМЕРИКА
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Глава 13. Особенности литературного процесса (1865—1918): Генри Джеймс
- 13.1. Литература и новые реалии времени: от Эмили Дикинсон до Эптона Синклера
- 13.2. Генри Джеймс: у истоков новой прозы
- Глава 14. Марк Твен: судьба короля смеха
- Глава 15. Джек Лондон: пафос мужества
- Глава 16. Теодор Драйзер: тяжелая поступь правдоискателя
Заключение
Вместо эпилога, или Классика современная исвоевременная
Список литературы
Практические занятия
- Занятие 1. Рубеж веков как переходная литературная эпоха. Главные художественные течения
- Занятие 2. Символистская поэзия Франции: таинства слова. Верлен. Рембо. Малларме
- Занятие 3. Эмиль Золя: «страсть к истине». «Западня»
- Занятие 4. Мопассан: «ясновидение мира». «Пышка», «Милый друг»
- Занятие 5. Ибсен: «с троллями вечный бой». «Бранд», «Кукольный дом»
- Занятие 6. Оскар Уайльд: слава и драма художника. «Портрет Дориана Грея»
- Занятие 7. Бернард Шоу: «интеллектуальный театр». «Профессия мисс Уоррен», «Пигмалион»
- Занятие 8. Генрих Манн: «Дух и деяние». «Верноподданный»
- Занятие 9. Томас Манн: искусство «одухотворения». «Будденброки»
- Занятие 10. Марк Твен: «король смеха». От Тома Сойера к Геку Финну
- Занятие 11. Драйзер: тяжелая поступь правдоискателя. «Сестра Керри»
Большое спасибо!