Гиленсон - История зарубежной литературы конца XIX — начала XX века

Рубеж XIX—XX вв. — один из интереснейших и художественно богатых этапов истории мировой литературы. Его хронологические рамки — 1870-е гг. и окончание Первой мировой войны. Этот этап характеризуется чертами переходности: определенную трансформацию претерпевает по сравнению с классическим бальзаковским типом реализм, обогащаясь в художественно-тематическом плане. Одновременно происходит становление новаторских художественных течений: натурализма, символизма, импрессионизма, а на заре нового, XX, века появляются авангардистские школы: футуризм, экспрессионизм, сюрреализм.

Исторический процесс в рассматриваемый период отмечен чертами переходности. Капитализм в ведущих странах Европы и США вступает в новую, монополистическую, стадию развития. Происходят судьбоносные события: в США Гражданская война (1861—1865) кладет конец рабству; во Франции франко-прусская война (1870) имеет своим итогом падение Второй империи и рождение Третьей республики; победа в войнах с Австрией (1866) и Францией (1870) приводит к преодолению многовековой раздробленности и образованию Германской империи; Англия в 1860— 1870-е гг. вступает в поздневикторианскую фазу развития. Завершением этого этапа становится Первая мировая война (1914—1918) — событие огромного исторического значения.

Происходят глубинные процессы социально-экономического характера. Обостряются противоречия между европейскими державами, борьба за жизненное пространство, рынки и колонии, завершается передел мира. Ширится рабочее движение, создаются влиятельные социал-демократические партии. Начало 1900-х гг. отмечено конфликтами и войнами. Катастрофа 1914—1918 гг., а также большевистская революция 1917 г. в России во многом изменяют мир и знаменуют наступление нового исторического этапа.

Новые факторы и реалии оказывают многообразное влияние на характер литературного, культурного, духовного развития. На смену великим мастерам классического реализма приходят писатели нового поколения. Это: Золя и Мопассан, Верлен и Рембо, Ибсен и Оскар Уайльд, Генри Джеймс и Марк Твен. Вступают на литературную стезю и продолжают свой путь уже в XIX столетии Франс и Роллан, Шоу и Уэллс, Киплинг и Голсуорси, Верхарн и Метерлинк, Стриндберг и Рильке, Джек Лондон и Драйзер и многие другие.

Гиленсон, Б. А. - История зарубежной литературы конца XIX — начала XX века - Учебник и практикум для среднего профессионального образования

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 253 с. — (Профессиональное образование). — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-18755-7

Гиленсон, Б. А. - История зарубежной литературы конца XIX — начала XX века – Содержание

Введение

Предисловие

Историко-теоретическое введение

ФРАНЦИЯ

Глава 1. На вершинах символистской поэзии: И. Верлен, А. Рембо, С. Малларме

Глава 2. Эмиль Золя: страсть к истине

Глава 3. Ги де Мопассан: ясновидение мира

Глава 4. Анатоль Франс: поэзия мысли

Глава 5. Ромен Роллан: поэтика героического

БЕЛЬГИЯ

Глава 6. Три бельгийских классика: Костер, Верхарн, Метерлинк 6.1. Верхарн: ритмы жизни 6.2. Метерлинк: долгий полет синей птицы



СКАНДИНАВИЯ

Глава 7. Писатели Скандинавии: проблематика, жанры, стилистика 7.1. Горизонты скандинавских литератур: от Брандеса до Стриндберга 7.2. Ибсен: архитектор новой драмы



АНГЛИЯ

Глава 8. Литературные тенденции на исходе века: Оскар Уайльд 8.1. Разные грани художественного процесса: от Гарди до Морриса 8.2. Оскар Уайльд: необходимость красоты

Глава 9. Бернард Шоу: интеллектуальный театр

Глава 10. На переломе столетий: Киплинг, Уэллс, Голсуорси 10.1. Редиард Киплинг: бремя белых 10.2. Герберт Уэллс: пророчества фантаста 10.3. Джон Голсуорси: Форсайты и форсайтизм



ГЕРМАНИЯ И АВСТРИЯ

Глава 11. Писатели Германии и Австрии на рубеже столетий: Гауптман, Рильке 11.1. Литературный процесс на исходе XIX века: Ницше 11.2. Герхарт Гауптман: от восхода до заката 11.3. Австрийская литература: Рильке

Глава 12. Многообразие романной формы: Генрих и Томас Манны 12.1. Генрих Манн: защита культуры 12.2. Томас Манн: пространство эпоса



АМЕРИКА

Глава 13. Особенности литературного процесса (1865—1918): Генри Джеймс 13.1. Литература и новые реалии времени: от Эмили Дикинсон до Эптона Синклера 13.2. Генри Джеймс: у истоков новой прозы

Глава 14. Марк Твен: судьба короля смеха

Глава 15. Джек Лондон: пафос мужества

Глава 16. Теодор Драйзер: тяжелая поступь правдоискателя

Заключение

Вместо эпилога, или Классика современная исвоевременная

Список литературы

Практические занятия