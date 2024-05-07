Гимборг Ася - Главное в истории исламского искусства - Ключевые произведения, эпохи, династии, техники

Гимборг - Главное в истории исламского искусства
ОДРЭ АЗУЛЕ: «ИСЛАМСКОЕ ИСКУССТВО — ЭТО ПОСТОЯННОЕ СТРЕМЛЕНИЕ ВЗГЛЯНУТЬ НА ОКРУЖАЮЩИЙ МИР ПО-НОВОМУ, ПЕРЕОСМЫСЛИТЬ УВИДЕННОЕ И ПРЕДСТАВИТЬ ЕГО В САМЫХ РАЗНООБРАЗНЫХ ФОРМАХ».
Термин «исламское искусство» ввели европейские искусствоведы в XIX веке, когда возникла необходимость описать и категоризировать достижения Востока. Под ним подразумевается все созданное на землях, где ислам был доминирующей религией. Правда, термин, придуманный для удобства, оказался неидеальным. Порой он и вовсе сбивает с толку, поскольку не дает представления ни о географии исламского искусства, ни о принципах, по которым к нему относят те или иные объекты.
Сложность заключается в том, что за время своего существования ислам распространился на территориях с уже сложившимися традициями и культурой, поэтому на сегодняшний день исламское искусство невозможно описать через призму конкретных временных периодов, регионов или имен.
Кроме того, исламское искусство, в отличие от христианского или буддийского, охватывает не только религиозный аспект жизни людей. Оно включает объекты как религиозного, так и светского назначения, а иногда и совсем неожиданные вещи: например, одежду православного служителя с характерным османским орнаментом. К тому же, несмотря на то что большинство объектов были созданы мусульманами для мусульман, вероисповедание создателя или заказчика не имело столь большого значения.
В этой книге мы рассмотрим исламское искусство более широко, чем принято в традиции европейского искусствоведения, включив сюда также Россию, Китай и Юго-Восточную Азию. Мы будем говорить об исламском мире как о цивилизации, где создание предметов искусства, с одной стороны, подчинено религиозным догмам, а с другой — вступает в противоречие с ними и демонстрирует попытку обойти запреты. Тем не менее исламское искусство придерживается особой философии и единого художественного языка, который прослеживается в произведениях всех рассматриваемых в книге эпох и регионов.
Если учесть важность Востока в мировой истории и в современной геополитике, изучение исламского искусства поможет видеть глобальную картину происходящего сейчас и понимать значение событий, о которых мы слышим в новостях. Кроме того, имея представление о выдающихся интеллектуальных и эстетических достижениях исламского мира, мы можем проследить, как они служили и продолжают служить источником вдохновения для европейского искусства и дизайна.
Гимборг Ася - Главное в истории исламского искусства - Ключевые произведения, эпохи, династии, техники
Науч. ред. П. Коротчикова. — Москва : МИФ, 2024. — 224 с. : ил. — (Главное в истории).
ISBN 978-5-00214-500-3
Гимборг Ася - Главное в истории исламского искусства – Содержание
Введение
Как пользоваться книгой
ЭПОХИ И РЕГИОНЫ
- Доисламская Аравия
- Омейяды
- Аббасиды
- Аглабиды
- Фатимиды
- Айюбиды
- Мамлюки
- Испанские Омейяды
- Альморавиды и Альмохады
- Насриды
- Саманиды
- Газневиды
- Гуриды
- Великие Сельджуки
- Сельджуки Анатолии
- Хулагуиды
- Тимуриды
- Шейбаниды
- Ханские княжества
- Великие Моголы
- Сефевиды
- Каджары
- Османы
- Колониальный период
- Китай
- Юго-Восточная Азия
- Россия
- Современное исламское искусство
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
- Кааба
- Заповедная мечеть
- Купол скалы
- Большая мечеть Омейядов
- Большая мечеть Сианя
- Большая мечеть Кордовы
- Большая мечеть Кайруана
- Минарет аль-Мальвия
- Мечеть Ибн Тулуна
- Голубой Коран
- Чаша с каллиграфической надписью
- Фрагмент текстиля икат
- Подвеска в форме полумесяца с птицами
- Мечеть аль-Акмар
- Котелок Бобринского,
- Мухаммад ибн Абд ал-Вахид,
- Масуд ибн Ахмад ан-Наккаш
- Медресе Чифте-Минаре
- Большая мечеть Дивриги
- Комплекс Калауна
- Астролябия, Умар ибн Юсуф
- Ваза Фортуни
- Мавзолей Олджейту
- Пятничная мечеть в Верамине
- Бахрам Гур, убивающий дракона
- Комплекс Хасана
- Светильник для мечети
- Мечеть Биби-Ханым
- Гур-Эмир
- Комплекс Кайт-бея
- Книга неподвижных звезд,
- Абд ар-Рахман ас-Суфи
- Блюдо
- Хосров и Ширин
- Семейный портрет,
- Лоренцо Лотто
- Музыкант Барбад прячется на дереве, Мирза Али
- Мечеть Шехзаде, Мимар Синан
- Тугра султана Сулеймана
- Великолепного
- Османская ткань
- Дамасские изразцы
- Парадный шлем и наручи князя Мстиславского
- Беседа птиц, Хабибулла Мешхеди
- Кинжал в ножнах
- Медресе Шер-Дор, Абдул Джаббар
- Влюбленные, Реза-и Аббаси
- Тадж-Махал,
- Устад Ахмад Лахаури
- Мечеть Вади аль-Хусейна
- Ковер полонез
- Ушакский ковер с медальонами
- Каллиграфический галеон,
- Абд аль-Кадир Хисари
- Роскошный Коран, Хафиз Махмуд
- Джелаледдин, Ибрагим Назиф
- Ковер мильфлер
- Руки Фатимы
- Кувшин с лебединой шеей
- Женщина у окна
- Набор для каллиграфии
- Дворец Бейлербей, Саркис Бальян
- Соборная мечеть
- Санкт-Петербурга,
- Николай Васильев
- Шестая ода, Али Омар Эрмес
- Белая мечеть, Сергей Шакуров
- Беременная Халич II, Элиф Урас
- Гравитация, Сакс Африди
ИСЛАМСКИЙ МИР
- Коран
- Кибла
- Мечеть
- Хадж
- Дворцы пустыни
- Медресе
- Мавзолеи и гробницы
- Интерьеры
- Торговля и путешествия
- Наука
- Поэзия
- Растительные орнаменты
- Геометрические орнаменты
- Каллиграфия
- Фигуративные изображения
- Княжеский цикл
ТЕХНИКИ И МАТЕРИАЛЫ
- Дворцы
- Сады
- Мебель
- Оружие
- Изделия из металла
- Текстиль
- Ковры
- Керамика
- Резьба по стуку и слоновой кости
- Стекло и горный хрусталь
- Кундекари
- Миниатюры
- Монеты и печати
- Ювелирные украшения
Словарь терминов
Библиография
Алфавитный указатель
Источники иллюстраций
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