Гимборг Ася - Главное в истории исламского искусства - Ключевые произведения, эпохи, династии, техники

ОДРЭ АЗУЛЕ: «ИСЛАМСКОЕ ИСКУССТВО — ЭТО ПОСТОЯННОЕ СТРЕМЛЕНИЕ ВЗГЛЯНУТЬ НА ОКРУЖАЮЩИЙ МИР ПО-НОВОМУ, ПЕРЕОСМЫСЛИТЬ УВИДЕННОЕ И ПРЕДСТАВИТЬ ЕГО В САМЫХ РАЗНООБРАЗНЫХ ФОРМАХ».

Термин «исламское искусство» ввели европейские искусствоведы в XIX веке, когда возникла необходимость описать и категоризировать достижения Востока. Под ним подразумевается все созданное на землях, где ислам был доминирующей религией. Правда, термин, придуманный для удобства, оказался неидеальным. Порой он и вовсе сбивает с толку, поскольку не дает представления ни о географии исламского искусства, ни о принципах, по которым к нему относят те или иные объекты.

Сложность заключается в том, что за время своего существования ислам распространился на территориях с уже сложившимися традициями и культурой, поэтому на сегодняшний день исламское искусство невозможно описать через призму конкретных временных периодов, регионов или имен.

Кроме того, исламское искусство, в отличие от христианского или буддийского, охватывает не только религиозный аспект жизни людей. Оно включает объекты как религиозного, так и светского назначения, а иногда и совсем неожиданные вещи: например, одежду православного служителя с характерным османским орнаментом. К тому же, несмотря на то что большинство объектов были созданы мусульманами для мусульман, вероисповедание создателя или заказчика не имело столь большого значения.

В этой книге мы рассмотрим исламское искусство более широко, чем принято в традиции европейского искусствоведения, включив сюда также Россию, Китай и Юго-Восточную Азию. Мы будем говорить об исламском мире как о цивилизации, где создание предметов искусства, с одной стороны, подчинено религиозным догмам, а с другой — вступает в противоречие с ними и демонстрирует попытку обойти запреты. Тем не менее исламское искусство придерживается особой философии и единого художественного языка, который прослеживается в произведениях всех рассматриваемых в книге эпох и регионов.

Если учесть важность Востока в мировой истории и в современной геополитике, изучение исламского искусства поможет видеть глобальную картину происходящего сейчас и понимать значение событий, о которых мы слышим в новостях. Кроме того, имея представление о выдающихся интеллектуальных и эстетических достижениях исламского мира, мы можем проследить, как они служили и продолжают служить источником вдохновения для европейского искусства и дизайна.

Гимборг Ася - Главное в истории исламского искусства - Ключевые произведения, эпохи, династии, техники

Науч. ред. П. Коротчикова. — Москва : МИФ, 2024. — 224 с. : ил. — (Главное в истории).

ISBN 978-5-00214-500-3

Гимборг Ася - Главное в истории исламского искусства – Содержание

Введение

Как пользоваться книгой

ЭПОХИ И РЕГИОНЫ

Доисламская Аравия

Омейяды

Аббасиды

Аглабиды

Фатимиды

Айюбиды

Мамлюки

Испанские Омейяды

Альморавиды и Альмохады

Насриды

Саманиды

Газневиды

Гуриды

Великие Сельджуки

Сельджуки Анатолии

Хулагуиды

Тимуриды

Шейбаниды

Ханские княжества

Великие Моголы

Сефевиды

Каджары

Османы

Колониальный период

Китай

Юго-Восточная Азия

Россия

Современное исламское искусство

ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Кааба

Заповедная мечеть

Купол скалы

Большая мечеть Омейядов

Большая мечеть Сианя

Большая мечеть Кордовы

Большая мечеть Кайруана

Минарет аль-Мальвия

Мечеть Ибн Тулуна

Голубой Коран

Чаша с каллиграфической надписью

Фрагмент текстиля икат

Подвеска в форме полумесяца с птицами

Мечеть аль-Акмар

Котелок Бобринского,

Мухаммад ибн Абд ал-Вахид,

Масуд ибн Ахмад ан-Наккаш

Медресе Чифте-Минаре

Большая мечеть Дивриги

Комплекс Калауна

Астролябия, Умар ибн Юсуф

Ваза Фортуни

Мавзолей Олджейту

Пятничная мечеть в Верамине

Бахрам Гур, убивающий дракона

Комплекс Хасана

Светильник для мечети

Мечеть Биби-Ханым

Гур-Эмир

Комплекс Кайт-бея

Книга неподвижных звезд,

Абд ар-Рахман ас-Суфи

Блюдо

Хосров и Ширин

Семейный портрет,

Лоренцо Лотто

Музыкант Барбад прячется на дереве, Мирза Али

Мечеть Шехзаде, Мимар Синан

Тугра султана Сулеймана

Великолепного

Османская ткань

Дамасские изразцы

Парадный шлем и наручи князя Мстиславского

Беседа птиц, Хабибулла Мешхеди

Кинжал в ножнах

Медресе Шер-Дор, Абдул Джаббар

Влюбленные, Реза-и Аббаси

Тадж-Махал,

Устад Ахмад Лахаури

Мечеть Вади аль-Хусейна

Ковер полонез

Ушакский ковер с медальонами

Каллиграфический галеон,

Абд аль-Кадир Хисари

Роскошный Коран, Хафиз Махмуд

Джелаледдин, Ибрагим Назиф

Ковер мильфлер

Руки Фатимы

Кувшин с лебединой шеей

Женщина у окна

Набор для каллиграфии

Дворец Бейлербей, Саркис Бальян

Соборная мечеть

Санкт-Петербурга,

Николай Васильев

Шестая ода, Али Омар Эрмес

Белая мечеть, Сергей Шакуров

Беременная Халич II, Элиф Урас

Гравитация, Сакс Африди

ИСЛАМСКИЙ МИР

Коран

Кибла

Мечеть

Хадж

Дворцы пустыни

Медресе

Мавзолеи и гробницы

Интерьеры

Торговля и путешествия

Наука

Поэзия

Растительные орнаменты

Геометрические орнаменты

Каллиграфия

Фигуративные изображения

Княжеский цикл

ТЕХНИКИ И МАТЕРИАЛЫ

Дворцы

Сады

Мебель

Оружие

Изделия из металла

Текстиль

Ковры

Керамика

Резьба по стуку и слоновой кости

Стекло и горный хрусталь

Кундекари

Миниатюры

Монеты и печати

Ювелирные украшения

Словарь терминов

Библиография

Алфавитный указатель

Источники иллюстраций