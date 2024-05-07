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Гимборг - Главное в истории исламского искусства

Гимборг Ася - Главное в истории исламского искусства - Ключевые произведения, эпохи, династии, техники
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Category ESXATOS BOOKS, ISLAM, Cultural Studies Art
ОДРЭ АЗУЛЕ: «ИСЛАМСКОЕ ИСКУССТВО — ЭТО ПОСТОЯННОЕ СТРЕМЛЕНИЕ ВЗГЛЯНУТЬ НА ОКРУЖАЮЩИЙ МИР ПО-НОВОМУ, ПЕРЕОСМЫСЛИТЬ УВИДЕННОЕ И ПРЕДСТАВИТЬ ЕГО В САМЫХ РАЗНООБРАЗНЫХ ФОРМАХ».
Термин «исламское искусство» ввели европейские искусствоведы в XIX веке, когда возникла необходимость описать и категоризировать достижения Востока. Под ним подразумевается все созданное на землях, где ислам был доминирующей религией. Правда, термин, придуманный для удобства, оказался неидеальным. Порой он и вовсе сбивает с толку, поскольку не дает представления ни о географии исламского искусства, ни о принципах, по которым к нему относят те или иные объекты.
Сложность заключается в том, что за время своего существования ислам распространился на территориях с уже сложившимися традициями и культурой, поэтому на сегодняшний день исламское искусство невозможно описать через призму конкретных временных периодов, регионов или имен.
Кроме того, исламское искусство, в отличие от христианского или буддийского, охватывает не только религиозный аспект жизни людей. Оно включает объекты как религиозного, так и светского назначения, а иногда и совсем неожиданные вещи: например, одежду православного служителя с характерным османским орнаментом. К тому же, несмотря на то что большинство объектов были созданы мусульманами для мусульман, вероисповедание создателя или заказчика не имело столь большого значения.
В этой книге мы рассмотрим исламское искусство более широко, чем принято в традиции европейского искусствоведения, включив сюда также Россию, Китай и Юго-Восточную Азию. Мы будем говорить об исламском мире как о цивилизации, где создание предметов искусства, с одной стороны, подчинено религиозным догмам, а с другой — вступает в противоречие с ними и демонстрирует попытку обойти запреты. Тем не менее исламское искусство придерживается особой философии и единого художественного языка, который прослеживается в произведениях всех рассматриваемых в книге эпох и регионов.
Если учесть важность Востока в мировой истории и в современной геополитике, изучение исламского искусства поможет видеть глобальную картину происходящего сейчас и понимать значение событий, о которых мы слышим в новостях. Кроме того, имея представление о выдающихся интеллектуальных и эстетических достижениях исламского мира, мы можем проследить, как они служили и продолжают служить источником вдохновения для европейского искусства и дизайна.

Гимборг Ася - Главное в истории исламского искусства - Ключевые произведения, эпохи, династии, техники

Науч. ред. П. Коротчикова. — Москва : МИФ, 2024. — 224 с. : ил. — (Главное в истории).
ISBN 978-5-00214-500-3

Гимборг Ася - Главное в истории исламского искусства – Содержание

Введение
Как пользоваться книгой
ЭПОХИ И РЕГИОНЫ
  • Доисламская Аравия
  • Омейяды
  • Аббасиды
  • Аглабиды
  • Фатимиды
  • Айюбиды
  • Мамлюки
  • Испанские Омейяды
  • Альморавиды и Альмохады
  • Насриды
  • Саманиды
  • Газневиды
  • Гуриды
  • Великие Сельджуки
  • Сельджуки Анатолии
  • Хулагуиды
  • Тимуриды
  • Шейбаниды
  • Ханские княжества
  • Великие Моголы
  • Сефевиды
  • Каджары
  • Османы
  • Колониальный период
  • Китай
  • Юго-Восточная Азия
  • Россия
  • Современное исламское искусство
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
  • Кааба
  • Заповедная мечеть
  • Купол скалы
  • Большая мечеть Омейядов
  • Большая мечеть Сианя
  • Большая мечеть Кордовы
  • Большая мечеть Кайруана
  • Минарет аль-Мальвия
  • Мечеть Ибн Тулуна
  • Голубой Коран
  • Чаша с каллиграфической надписью
  • Фрагмент текстиля икат
  • Подвеска в форме полумесяца с птицами
  • Мечеть аль-Акмар
  • Котелок Бобринского,
  • Мухаммад ибн Абд ал-Вахид,
  • Масуд ибн Ахмад ан-Наккаш
  • Медресе Чифте-Минаре
  • Большая мечеть Дивриги
  • Комплекс Калауна
  • Астролябия, Умар ибн Юсуф
  • Ваза Фортуни
  • Мавзолей Олджейту
  • Пятничная мечеть в Верамине
  • Бахрам Гур, убивающий дракона
  • Комплекс Хасана
  • Светильник для мечети
  • Мечеть Биби-Ханым
  • Гур-Эмир
  • Комплекс Кайт-бея
  • Книга неподвижных звезд,
  • Абд ар-Рахман ас-Суфи
  • Блюдо
  • Хосров и Ширин
  • Семейный портрет,
  • Лоренцо Лотто
  • Музыкант Барбад прячется на дереве, Мирза Али
  • Мечеть Шехзаде, Мимар Синан
  • Тугра султана Сулеймана
  • Великолепного
  • Османская ткань
  • Дамасские изразцы
  • Парадный шлем и наручи князя Мстиславского
  • Беседа птиц, Хабибулла Мешхеди
  • Кинжал в ножнах
  • Медресе Шер-Дор, Абдул Джаббар
  • Влюбленные, Реза-и Аббаси
  • Тадж-Махал,
  • Устад Ахмад Лахаури
  • Мечеть Вади аль-Хусейна
  • Ковер полонез
  • Ушакский ковер с медальонами
  • Каллиграфический галеон,
  • Абд аль-Кадир Хисари
  • Роскошный Коран, Хафиз Махмуд
  • Джелаледдин, Ибрагим Назиф
  • Ковер мильфлер
  • Руки Фатимы
  • Кувшин с лебединой шеей
  • Женщина у окна
  • Набор для каллиграфии
  • Дворец Бейлербей, Саркис Бальян
  • Соборная мечеть
  • Санкт-Петербурга,
  • Николай Васильев
  • Шестая ода, Али Омар Эрмес
  • Белая мечеть, Сергей Шакуров
  • Беременная Халич II, Элиф Урас
  • Гравитация, Сакс Африди
ИСЛАМСКИЙ МИР
  • Коран
  • Кибла
  • Мечеть
  • Хадж
  • Дворцы пустыни
  • Медресе
  • Мавзолеи и гробницы
  • Интерьеры
  • Торговля и путешествия
  • Наука
  • Поэзия
  • Растительные орнаменты
  • Геометрические орнаменты
  • Каллиграфия
  • Фигуративные изображения
  • Княжеский цикл
ТЕХНИКИ И МАТЕРИАЛЫ
  • Дворцы
  • Сады
  • Мебель
  • Оружие
  • Изделия из металла
  • Текстиль
  • Ковры
  • Керамика
  • Резьба по стуку и слоновой кости
  • Стекло и горный хрусталь
  • Кундекари
  • Миниатюры
  • Монеты и печати
  • Ювелирные украшения
Словарь терминов
Библиография
Алфавитный указатель
Источники иллюстраций
Views 325
Rating 5.0 / 5
Added 07.05.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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