Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Гимнология - Материалы Международной научной конференции - 1

Гимнология. Материалы Международной научной конференции «Памяти протоиерея Димитрия Разумовского»
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Liturgical Books, Sheet Music Church Singing, Cultural Studies Art

Гимнология - Выпуск 1

В сентябре 1996 г. Научным центром русской церковной музыки при кафедре истории русской музыки Московской консерватории была проведена международная научная конференция, посвященная памяти протоиерея Димитрия Разумовского. Она была приурочена к 130-летию Московской консерватории и открытой в ней, впервые в России, кафедры истории и теории русской церковной музыки, которую возглавлял профессор Д.В.Разумовский.


Он был первым настоящим ученым в области русской музыкальной палеографии и истории певческого искусства, счастливо сочетавшим священное служение, практическую деятельность во благо церковно-певческого образования, систематические научные труды. Его архив, хранящийся в Российской государственной библиотеке (ф. 380), позволяет говорить о том, что в 1860-1880-е гг. протоиерей Димитрий Разумовский входил в узкий круг блестящих исследователей восточно-христианской книжности наряду с протоиереем А.В.Горским, архимандритом Амфилохием (Сергиевским), архимандритом Антонином (Капустиным), архимандритом Леонидом (Кавелиным), К.И.Невоструевым (их письма — среди архивных материалов фонда) и другими. Знание древних певческих рукописей, византийских и древнерусских музыкальнотеоретических трактатов, азбук, исторических документов, касающихся хоровой исполнительской практики, внимание и уважение к работе коллег, авторов церковно-музыкальных композиций XVIII-XIX вв. — эти характерные свойства личности Д.В.Разумовского повлияли на решение организаторов конференции по возможности соединить в программе многообразные аспекты изучения певческой культуры.

Гимнология. Материалы Международной научной конференции «Памяти протоиерея Димитрия Разумовского» - Выпуск 1 - Книги первая и вторая

к 130-летию Московской консерватории) 3-8 сентября 1996.

И. Лозовая - отв. редактор, сост. -

Вып. 1. В двух книгах. М., 2000 — 672 с , нот.,илл.
ISBN 5-89508-070-8

Гимнология. Материалы Международной научной конференции «Памяти протоиерея Димитрия Разумовского» - Книги первая и вторая - Содержание

  • Velimirovic М. (Charlottesvill) - Father Razumovsky and Byzantine chant

  • Шлихтнна Ю. (Москва) - Материалы по византийско-русским музыкально-теоретическим связям из архива Д.В.Разумовского

  • Мерцалова О. (Москва) - Д.В.Разумовский в письмах о церковном пении в России

  • Смоляков Б. (Москва) - Вопросы современного научного изучения древнепевческой терминологии и их отражение в трудах Д.В.Разумовского

  • Архимандрит Макарий (Веретенников) (Свято-Троицкая Сергиева лавра) - О службе митрополиту Московскому Макарию

  • Чинякова Г. (Москва) - Единство словесного, живописного и музыкального образа в богослужении на примере Службы всем святым, в земле Русской просиявшим, XVI-XX вв.

  • Тулиатос Д. (Сент-Луис) - Статус византийской музыки к XXI в.

  • Статис Г. (Афины) - Искусство пения в православном богослужении. Сущность византийского и поствизантийского пения

  • Василии В. (Санкт-Петербург) - К датировке Богоявленского канона

  • Уханова Е. (Москва) - Этапы развития восточно-христианского богослужения IX — начала XV в. в древнерусских списках Студийского Устава

  • Крашенинникова О. (Москва) - Ранневизантийские источники славянского Октоиха XIII-XIV вв.

  • Schi0dt N. (Copenhagen) - Enigmatic neumes in the Kontakion repertoire. An examination based on the Akathistos hymn

  • Стефанович Д. (Белград) - Церковно-славянская первооснова

  • Серегина Н. (Санкт-Петербург) - Стихира и тропарь св. Кириллу Философу в йотированном Стихираре русской певческой традиции

  • Шидловскнй Н. (Нью-Йорк) - Об источниках древнерусского Стихираря в связи с развитием византийской музыкальной культуры XI-XV вв.

  • Алексеева Г. (Владивосток) - Свидетельства певческих рукописей XII в. о взаимодействии византийской и древнерусской культур

  • Кириллин В. (Москва) - К истории стихословия Великого Покаянного канона св. Андрея Критского в Древней Руси

  • Осокина Е. (Москва) - Методологические проблемы соотношения гимнографических и агиографических произведений (на материале текстов, посвященных княгине Ольге)

  • Фролов С. (Санкт-Петербург) - Древнейший период истории знаменного пения. Новые материалы культурно-исторического контекста

  • Кантер А. (Москва) - Об исполнении псалмов 102 и 145, «Блаженн» и тропарей на «Блаженнах» в чине литургии

  • Лозовая И. (Москва) - Древнерусский йотированный Параклит в кругу Ирмологиев XII — первой половины XV в.: мелодические варианты и версии в роспеве канонов

  • Гусейнова 3. (Санкт-Петербург) - Памятники музыкально-теоретической мысли в рукописях Кирилло-Белозерского монастыря XV-XVTI вв.

  • Герцман Б. (Санкт-Петербург) - Загадки, оставленные Александром Мезенцем

  • Казанцева М. (Екатеринбург) - Ирмологий и древнерусская музыкальная теория XVII в.

  • Кручинина А. (Санкт-Петербург) - Певческая традиция прославления преподобного Кирилла Белозерского в XVI-XVII вв.

  • Попов А. (Санкт-Петербург) - Техника композиции древнерусских роспевщиков

  • Новиков А. (Санкт-Петербург) - О текстологическом изучении нормативных композиций знаменного роспева (на примере воскресных стихир)

  • Ревунова А. (Санкт-Петербург) - Традиция многораспевности в рукописях Кирилло-Белозерского монастыря

  • Тутолмнна С.Н. (Санкт-Петербург) "Фиты и строки мудры я ис Треодеи»

  • Сушкевич Н. (Санкт-Петербург) - Особенности формирования йотированных сборников начала XVII в. (по рукописи РНБ ОСРК Q I 1408)

  • Игошев Л. (Москва) - Проблема певческих моделей

  • Пожидаева Г. (Москва) - Принципы пространного (мелизматического) распева в русской гимнографии XV-XVII вв.

  • Богомолова М. (Москва) - Многоголосие греческого роспева в записи «греческой» нотацией

  • Ясиновский Ю. (Львов) - Репертуар греческого напева в украинских певческих сборниках

  • Шевчук Б. (Киев) - Об атрибуции песнопений киевского роспева в многороспевном контексте украинской певческой культуры XVII-XVIII вв.

  • Анатолий Конотоп. Строчное многоголосие в литургической практике XVII в.

  • Владимир Протопопов. Система осмогласия в песнопениях русской Литургии XVII в.

  • Нина Герасимова-Персидская. Некоторые заметки по текстологии нотолинейных рукописей

  • Наталия Городецкая О Различных подходах к гармонизации херувиской песни в партесных композициях середины XVII - начала XVIll в. (На материале рукописи ГИМ, Син. певч. собр. 657).

  • Ольга Дольская-Акерли. Хоровое многоголосие русского барокко. Наблюдения над исполнительской практикой.

  • Юрий Медведих. Некоторые аспекты текстологического исследования украинских духовных песен XVII-XVIII вв.

  • Наталия Заболотная. Методы информатики в источниковедении древнерусского церковного пения.

  • Евгения Резниченко. Высшее ругентское образование в России: задачи и проблемы. По разработкам Православноrо Свято-Тихововскоrо Боrословскоrо института.

  • Нина Захарьина. О методике курса теории и истории строчного многоголосия.

  • Елена Агеева. Гуслицкие рукописи московской коллекции отдела редких книг и рукописей научной библиотеки Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

  • Николай Денисов. Квопросу о соотноешнии письменной и устной версий песнопения в современной старообрядческой практике.

  • Елена Коняхина. "Гласовое" пение старообрядческой службы как источник изучения древнерусской системы осмогласия.

  • Наталия Денисова . Певческие азбуки старообрядцев Урала. "Руководства справочного типа" в традиции часовенных.

  • Елена Коляда. Древние музыкальные инструменты в церковно-славянских и русских переводах Священного Писания.

  • Анна Аревшатян. Армянские средневековые "толкования на гласы".

  • Манана Андриадзе. Грузинское нотное письмо. Пути расшифровки.

  • Сергей Лебедев. Неизвестный трактат о музыке картезианского монаха.

  • Юлия Москва. Антифонарий № 1553/v из библиотеки Львовского государственного университета им. И. Франко. Проблема исторической и географической локализации.

  • Юлия Москва. О происхождении рифмованных оффициев. На материале рукописного Аитифонария № 1553/V из библиотеки Львовскоrо государственного университета им. И. Франко.

  • Eгop Резников. Сравнительный подход к интерпретации крюков.

  • Римма Поспелова. К изучению генезиса и феномена киевской нотации.

  • Fred Flindell. Some early accounts concerning liturgical and secular music noted down ву foreign тrа vellers то Russia.

  • Graham Dixon. Some english impressions of thе russian church and its music.

  • Протоиерей Михаил Фортунато. Роль П.И. Чайковского в истории церковного пения. Духовное завещание П.И.Чайковского.

  • Наталия Плотникова. Принципы обработки древних роспевов в творчестве А.Д.Кастальского.

  • Татьяна Антипова. Виктор Калинников как представитель новой московской школы церковной музыки.

  • Олга Захарова. Духовные произведения Н.С. Голованова.

  • Александр Тевосян. Основоположник Американской русистики Альфред Сван.

  • Светлана Зверева. Жанр историко-этнографического действа в музыке А.Д.Кастальского.

  • Татьяна Старостина. О составной природе русских народнопесенных ладов.

  • Дмитрий Смирнов. К вопросу о ладовой концепции Е.Э.Линевой.

Views 735
Rating 5.0 / 5
Added 02.12.2023
Author brat Vital
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books