Гимнология - Материалы Международной научной конференции - 1

Гимнология - Выпуск 1

В сентябре 1996 г. Научным центром русской церковной музыки при кафедре истории русской музыки Московской консерватории была проведена международная научная конференция, посвященная памяти протоиерея Димитрия Разумовского. Она была приурочена к 130-летию Московской консерватории и открытой в ней, впервые в России, кафедры истории и теории русской церковной музыки, которую возглавлял профессор Д.В.Разумовский.



Он был первым настоящим ученым в области русской музыкальной палеографии и истории певческого искусства, счастливо сочетавшим священное служение, практическую деятельность во благо церковно-певческого образования, систематические научные труды. Его архив, хранящийся в Российской государственной библиотеке (ф. 380), позволяет говорить о том, что в 1860-1880-е гг. протоиерей Димитрий Разумовский входил в узкий круг блестящих исследователей восточно-христианской книжности наряду с протоиереем А.В.Горским, архимандритом Амфилохием (Сергиевским), архимандритом Антонином (Капустиным), архимандритом Леонидом (Кавелиным), К.И.Невоструевым (их письма — среди архивных материалов фонда) и другими. Знание древних певческих рукописей, византийских и древнерусских музыкальнотеоретических трактатов, азбук, исторических документов, касающихся хоровой исполнительской практики, внимание и уважение к работе коллег, авторов церковно-музыкальных композиций XVIII-XIX вв. — эти характерные свойства личности Д.В.Разумовского повлияли на решение организаторов конференции по возможности соединить в программе многообразные аспекты изучения певческой культуры.

Гимнология. Материалы Международной научной конференции «Памяти протоиерея Димитрия Разумовского» - Выпуск 1 - Книги первая и вторая

к 130-летию Московской консерватории) 3-8 сентября 1996.

И. Лозовая - отв. редактор, сост. -

Вып. 1. В двух книгах. М., 2000 — 672 с , нот.,илл.

ISBN 5-89508-070-8



Гимнология. Материалы Международной научной конференции «Памяти протоиерея Димитрия Разумовского» - Книги первая и вторая - Содержание