Гимнология - Материалы Международной научной конференции - 1
Гимнология - Выпуск 1
В сентябре 1996 г. Научным центром русской церковной музыки при кафедре истории русской музыки Московской консерватории была проведена международная научная конференция, посвященная памяти протоиерея Димитрия Разумовского. Она была приурочена к 130-летию Московской консерватории и открытой в ней, впервые в России, кафедры истории и теории русской церковной музыки, которую возглавлял профессор Д.В.Разумовский.
Он был первым настоящим ученым в области русской музыкальной палеографии и истории певческого искусства, счастливо сочетавшим священное служение, практическую деятельность во благо церковно-певческого образования, систематические научные труды. Его архив, хранящийся в Российской государственной библиотеке (ф. 380), позволяет говорить о том, что в 1860-1880-е гг. протоиерей Димитрий Разумовский входил в узкий круг блестящих исследователей восточно-христианской книжности наряду с протоиереем А.В.Горским, архимандритом Амфилохием (Сергиевским), архимандритом Антонином (Капустиным), архимандритом Леонидом (Кавелиным), К.И.Невоструевым (их письма — среди архивных материалов фонда) и другими. Знание древних певческих рукописей, византийских и древнерусских музыкальнотеоретических трактатов, азбук, исторических документов, касающихся хоровой исполнительской практики, внимание и уважение к работе коллег, авторов церковно-музыкальных композиций XVIII-XIX вв. — эти характерные свойства личности Д.В.Разумовского повлияли на решение организаторов конференции по возможности соединить в программе многообразные аспекты изучения певческой культуры.
Гимнология. Материалы Международной научной конференции «Памяти протоиерея Димитрия Разумовского» - Выпуск 1 - Книги первая и вторая
к 130-летию Московской консерватории) 3-8 сентября 1996.
И. Лозовая - отв. редактор, сост. -
Вып. 1. В двух книгах. М., 2000 — 672 с , нот.,илл.
ISBN 5-89508-070-8
Гимнология. Материалы Международной научной конференции «Памяти протоиерея Димитрия Разумовского» - Книги первая и вторая - Содержание
Velimirovic М. (Charlottesvill) - Father Razumovsky and Byzantine chant
Шлихтнна Ю. (Москва) - Материалы по византийско-русским музыкально-теоретическим связям из архива Д.В.Разумовского
Мерцалова О. (Москва) - Д.В.Разумовский в письмах о церковном пении в России
Смоляков Б. (Москва) - Вопросы современного научного изучения древнепевческой терминологии и их отражение в трудах Д.В.Разумовского
Архимандрит Макарий (Веретенников) (Свято-Троицкая Сергиева лавра) - О службе митрополиту Московскому Макарию
Чинякова Г. (Москва) - Единство словесного, живописного и музыкального образа в богослужении на примере Службы всем святым, в земле Русской просиявшим, XVI-XX вв.
Тулиатос Д. (Сент-Луис) - Статус византийской музыки к XXI в.
Статис Г. (Афины) - Искусство пения в православном богослужении. Сущность византийского и поствизантийского пения
Василии В. (Санкт-Петербург) - К датировке Богоявленского канона
Уханова Е. (Москва) - Этапы развития восточно-христианского богослужения IX — начала XV в. в древнерусских списках Студийского Устава
Крашенинникова О. (Москва) - Ранневизантийские источники славянского Октоиха XIII-XIV вв.
Schi0dt N. (Copenhagen) - Enigmatic neumes in the Kontakion repertoire. An examination based on the Akathistos hymn
Стефанович Д. (Белград) - Церковно-славянская первооснова
Серегина Н. (Санкт-Петербург) - Стихира и тропарь св. Кириллу Философу в йотированном Стихираре русской певческой традиции
Шидловскнй Н. (Нью-Йорк) - Об источниках древнерусского Стихираря в связи с развитием византийской музыкальной культуры XI-XV вв.
Алексеева Г. (Владивосток) - Свидетельства певческих рукописей XII в. о взаимодействии византийской и древнерусской культур
Кириллин В. (Москва) - К истории стихословия Великого Покаянного канона св. Андрея Критского в Древней Руси
Осокина Е. (Москва) - Методологические проблемы соотношения гимнографических и агиографических произведений (на материале текстов, посвященных княгине Ольге)
Фролов С. (Санкт-Петербург) - Древнейший период истории знаменного пения. Новые материалы культурно-исторического контекста
Кантер А. (Москва) - Об исполнении псалмов 102 и 145, «Блаженн» и тропарей на «Блаженнах» в чине литургии
Лозовая И. (Москва) - Древнерусский йотированный Параклит в кругу Ирмологиев XII — первой половины XV в.: мелодические варианты и версии в роспеве канонов
Гусейнова 3. (Санкт-Петербург) - Памятники музыкально-теоретической мысли в рукописях Кирилло-Белозерского монастыря XV-XVTI вв.
Герцман Б. (Санкт-Петербург) - Загадки, оставленные Александром Мезенцем
Казанцева М. (Екатеринбург) - Ирмологий и древнерусская музыкальная теория XVII в.
Кручинина А. (Санкт-Петербург) - Певческая традиция прославления преподобного Кирилла Белозерского в XVI-XVII вв.
Попов А. (Санкт-Петербург) - Техника композиции древнерусских роспевщиков
Новиков А. (Санкт-Петербург) - О текстологическом изучении нормативных композиций знаменного роспева (на примере воскресных стихир)
Ревунова А. (Санкт-Петербург) - Традиция многораспевности в рукописях Кирилло-Белозерского монастыря
Тутолмнна С.Н. (Санкт-Петербург) "Фиты и строки мудры я ис Треодеи»
Сушкевич Н. (Санкт-Петербург) - Особенности формирования йотированных сборников начала XVII в. (по рукописи РНБ ОСРК Q I 1408)
Игошев Л. (Москва) - Проблема певческих моделей
Пожидаева Г. (Москва) - Принципы пространного (мелизматического) распева в русской гимнографии XV-XVII вв.
Богомолова М. (Москва) - Многоголосие греческого роспева в записи «греческой» нотацией
Ясиновский Ю. (Львов) - Репертуар греческого напева в украинских певческих сборниках
Шевчук Б. (Киев) - Об атрибуции песнопений киевского роспева в многороспевном контексте украинской певческой культуры XVII-XVIII вв.
Анатолий Конотоп. Строчное многоголосие в литургической практике XVII в.
Владимир Протопопов. Система осмогласия в песнопениях русской Литургии XVII в.
Нина Герасимова-Персидская. Некоторые заметки по текстологии нотолинейных рукописей
Наталия Городецкая О Различных подходах к гармонизации херувиской песни в партесных композициях середины XVII - начала XVIll в. (На материале рукописи ГИМ, Син. певч. собр. 657).
Ольга Дольская-Акерли. Хоровое многоголосие русского барокко. Наблюдения над исполнительской практикой.
Юрий Медведих. Некоторые аспекты текстологического исследования украинских духовных песен XVII-XVIII вв.
Наталия Заболотная. Методы информатики в источниковедении древнерусского церковного пения.
Евгения Резниченко. Высшее ругентское образование в России: задачи и проблемы. По разработкам Православноrо Свято-Тихововскоrо Боrословскоrо института.
Нина Захарьина. О методике курса теории и истории строчного многоголосия.
Елена Агеева. Гуслицкие рукописи московской коллекции отдела редких книг и рукописей научной библиотеки Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
Николай Денисов. Квопросу о соотноешнии письменной и устной версий песнопения в современной старообрядческой практике.
Елена Коняхина. "Гласовое" пение старообрядческой службы как источник изучения древнерусской системы осмогласия.
Наталия Денисова . Певческие азбуки старообрядцев Урала. "Руководства справочного типа" в традиции часовенных.
Елена Коляда. Древние музыкальные инструменты в церковно-славянских и русских переводах Священного Писания.
Анна Аревшатян. Армянские средневековые "толкования на гласы".
Манана Андриадзе. Грузинское нотное письмо. Пути расшифровки.
Сергей Лебедев. Неизвестный трактат о музыке картезианского монаха.
Юлия Москва. Антифонарий № 1553/v из библиотеки Львовского государственного университета им. И. Франко. Проблема исторической и географической локализации.
Юлия Москва. О происхождении рифмованных оффициев. На материале рукописного Аитифонария № 1553/V из библиотеки Львовскоrо государственного университета им. И. Франко.
Eгop Резников. Сравнительный подход к интерпретации крюков.
Римма Поспелова. К изучению генезиса и феномена киевской нотации.
Fred Flindell. Some early accounts concerning liturgical and secular music noted down ву foreign тrа vellers то Russia.
Graham Dixon. Some english impressions of thе russian church and its music.
Протоиерей Михаил Фортунато. Роль П.И. Чайковского в истории церковного пения. Духовное завещание П.И.Чайковского.
Наталия Плотникова. Принципы обработки древних роспевов в творчестве А.Д.Кастальского.
Татьяна Антипова. Виктор Калинников как представитель новой московской школы церковной музыки.
Олга Захарова. Духовные произведения Н.С. Голованова.
Александр Тевосян. Основоположник Американской русистики Альфред Сван.
Светлана Зверева. Жанр историко-этнографического действа в музыке А.Д.Кастальского.
Татьяна Старостина. О составной природе русских народнопесенных ладов.
Дмитрий Смирнов. К вопросу о ладовой концепции Е.Э.Линевой.
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