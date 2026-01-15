Гинцберг - Предания еврейского народа - 2 тома
«Предания еврейского народа» Луиса Гинцберга, впервые представляемые читателю на русском языке, формально можно сопоставить с собранием русских народных сказок А.Н. Афанасьева. Колоритные образы, острый сюжет кратких повествований, живой язык. Вот только предмет сказок Афанасьева — это легенды о животных, об Иване-царевиче и Сером Волке, о Кощее Бессмертном и молодильных яблоках... При всей мифологической глубине многих мотивов и образов современные люди относятся к ним как к светской литературе, не затрагивающей религиозные чувства. А ведь в «Преданиях...» Гинцберга сюжеты — библейские! Например, в данном томе — из Книги Бытия. Нет ли тут противоречия между формой и содержанием, посягательства на слово Священного Писания? Заверяем читателя, что нет, и он сам скоро в этом убедится. У него в руках — вовсе не «Забавная Библия» Лео Таксиля и не «Библия для всех» Емельяна Ярославского.
Луис Гинцберг (1873—1953) — выдающийся американский гебраист, исследователь Библии, Талмуда и раввинистических традиций. Автор более пятисот книг и статей, Гинцберг уделял особое внимание истории еврейского религиозного закона (Галаха) и в течение полувека был идейным вдохновителем консервативного иудаизма Америки. Однако при этом он всегда оставался вдумчивым ученым, сторонником научного исследования иудаизма. Луис Гинцберг виртуозно суммировал опыт своих многолетних исследований в кратких и доступных текстах, в целом сохраняющих последовательность библейских глав.
И получилось нечто уникальное! Это как бы «живая Библия» — не упрощенная, не адаптированная, но, напротив, дополненная множеством ярких, по-сказочному колоритных мотивов. Священное Писание при этом остается неприкосновенным, но расцвечивается образами, свойственными лишь народным легендам.
Луис Гинцберг – Предания еврейского народа – Том 1 – От Бытия до Исхода
Пер. с англ. Е.В. Лазаревой. — М. Вече, 2011. — 560 с. ил.
ISBN 978-5-9533-1979-9
Луис Гинцберг – Предания еврейского народа – Том 1 – Содержание
- ЖИВЫЕ ЛИКИ КНИГИ КНИГ (Е.С. Лазарев)
БИБЛЕЙСКИЕ ВРЕМЕНА И ИХ ГЕРОИ ОТ СОТВОРЕНИЯ МИРА ДО ИАКОВА
- ПРЕДИСЛОВИЕ
I. СОТВОРЕНИЕ МИРА
- СОЗДАНИЕ ПЕРВЫХ ВЕЩЕЙ
- АЛФАВИТ
- ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ТВОРЕНИЯ
- ВТОРОЙ ДЕНЬ
- ТРЕТИЙ ДЕНЬ
- ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ
- ПЯТЫЙ ДЕНЬ
- ШЕСТОЙ ДЕНЬ
- ВСЕ ТВОРЕНИЕ СЛАВИТ ГОСПОДА
II. АДАМ
- ЧЕЛОВЕК И МИР
- АНГЕЛЫ И СОТВОРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
- СОТВОРЕНИЕ АДАМА
- ДУША ЧЕЛОВЕКА
- ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК
- ПАДЕНИЕ САТАНЫ
- ЖЕНЩИНА
- АДАМ И ЕВА В РАЮ
- ГРЕХОПАДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
- НАКАЗАНИЕ
- ШАББАТ НА НЕБЕ
- ПОКАЯНИЕ АДАМА
- КНИГА РАЗИЭЛЯ
- БОЛЕЗНЬ АДАМА
- РАССКАЗ ЕВЫ О ГРЕХОПАДЕНИИ
- СМЕРТЬ АДАМА
- СМЕРТЬ ЕВЫ
III. ДЕСЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ
- РОЖДЕНИЕ КАИНА
- БРАТОУБИЙСТВО
- НАКАЗАНИЕ КАИНА
- ОБИТАТЕЛИ СЕМИ ЗЕМЕЛЬ
- ПОТОМКИ КАИНА
- ПОТОМКИ АДАМА И ЛИЛИТ
- СИФ И ЕГО ПОТОМКИ
- ЕНОС (ЭНОШ)
- ГРЕХОПАДЕНИЕ АНГЕЛОВ
- ЕНОХ, ПРАВИТЕЛЬ И УЧИТЕЛЬ
- ВОЗНЕСЕНИЕ ЕНОХА
- ВЗЯТИЕ ЕНОХА НА НЕБО
- МАФУСАИЛ
IV. НОЙ
- РОЖДЕНИЕ НОЯ
- НАКАЗАНИЕ ПАДШИХ АНГЕЛОВ
- ПОКОЛЕНИЕ ПОТОПА
- СВЯЩЕННАЯ КНИГА
- ОБИТАТЕЛИ КОВЧЕГА
- ПОТОП
- НОЙ ПОКИДАЕТ КОВЧЕГ
- ПРОКЛЯТИЕ ПЬЯНСТВА
- РАССЕЛЕНИЕ ПОТОМКОВ НОЯ
- ИСПОРЧЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
- НИМРОД
- ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ
V. АВРААМ
- НЕЧЕСТИВЫЕ ПОКОЛЕНИЯ
- РОЖДЕНИЕ АВРААМА
- ДИТЯ ВОЗВЕЩАЕТ БОГА
- ПЕРВОЕ ПОЯВЛЕНИЕ АВРААМА НА ЛЮДЯХ
- ПРОПОВЕДНИК ИСТИННОЙ ВЕРЫ
- В ОГНЕННОЙ ПЕЧИ
- АВРААМ ПЕРЕСЕЛЯЕТСЯ В ХАРРАН
- ЗВЕЗДА С ВОСТОКА
- ИСТИННО ВЕРУЮЩИЙ
- ИКОНОБОРЕЦ
- АВРААМ В ХАНААНЕ
- ПРЕБЫВАНИЕ АВРААМА В ЕГИПТЕ
- ПЕРВЫЙ ФАРАОН
- ВОЙНА ЦАРЕЙ
- ЗАВЕТ БОГА С АВРААМОМ
- РОЖДЕНИЕ ИЗМАИЛА
- ПОСЕЩЕНИЕ АНГЕЛОВ
- ПОРОЧНЫЕ ГОРОДА
- АВРААМ ВСТУПАЕТСЯ ЗА ГРЕШНИКОВ
- РАЗРУШЕНИЕ ПОРОЧНЫХ ГОРОДОВ
- СРЕДИ ФИЛИСТИМЛЯН
- РОЖДЕНИЕ ИСААКА
- ИЗГНАНИЕ ИЗМАИЛА
- ДВЕ ЖЕНЫ ИЗМАИЛА
- ДОГОВОР С АВИМЕЛЕХОМ
- САТАНА ЗЛОСЛОВИТ АВРААМА
- ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ МОРИЯ
- АКЕДА
- СМЕРТЬ И ПОГРЕБЕНИЕ САРЫ
- МИССИЯ ЕЛЕАЗАРА
- СВАТОВСТВО РЕВЕККИ
- ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ АВРААМА
- ВЕСТНИК СМЕРТИ
- АВРААМ ЗРИТ ЗЕМЛЮ И НЕБО
- ПОКРОВИТЕЛЬ ХЕВРОНА
VI. ИАКОВ
- РОЖДЕНИЕ ИСАВА И ИАКОВА
- ЛЮБИМЕЦ АВРААМА
- ПРОДАЖА ПРАВА ПЕРВОРОДСТВА
- ИСААК И ФИЛИСТИМЛЯНЕ
- ИСААК БЛАГОСЛОВЛЯЕТ ИАКОВА
- ОБНАРУЖИВАЕТСЯ ПОДЛИННЫЙ ХАРАКТЕР ИСАВА
- ИАКОВ ПОКИДАЕТ ДОМ ОТЦА
- ИСАВ И ЕЛИФАЗ ПРЕСЛЕДУЮТ ИАКОВА
- ДЕНЬ ЧУДЕС
- ИАКОВ У ЛАВАНА
- ЖЕНИТЬБА ИАКОВА
- РОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ ИАКОВА
- БЕГСТВО ИАКОВА ОТ ЛАВАНА
- ДОГОВОР С ЛАВАНОМ
- ИАКОВ И ИСАВ ГОТОВЯТСЯ К ВСТРЕЧЕ
- ИАКОВ БОРЕТСЯ С АНГЕЛОМ
- ВСТРЕЧА ИСАВА И ИАКОВА
- ВОЗМУЩЕНИЕ В СИХЕМЕ
- НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ВОЙНА
- ВОЙНА С НИНЕВИТАМИ
- ВОЙНА С АМОРЕЯМИ
- ИСААК БЛАГОСЛОВЛЯЕТ ЛЕВИЯ И ИУДУ
- РАДОСТЬ И ПЕЧАЛЬ В ДОМЕ ИАКОВА
- НАПАДЕНИЕ ИСАВА НА ИАКОВА
- ПОТОМКИ ИСАВА
БИБЛЕЙСКИЕ ВРЕМЕНА И ИХ ГЕРОИ ОТ ИОСИФА ДО ИСХОДА
- ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
I. ИОСИФ
- ЛЮБИМЫЙ СЫН
- НЕНАВИСТЬ БРАТЬЕВ К ИОСИФУ
- ИОСИФ, БРОШЕННЫЙ В ЯМУ
- ПРОДАЖА ИОСИФА БРАТЬЯМИ
- ТРОЕ ХОЗЯЕВ ИОСИФОВЫХ
- ОТЦУ ПРИНОСЯТ ПЛАЩ ИОСИФА
- ИУДА И ЕГО СЫНОВЬЯ
- ЖЕНЫ СЫНОВЕЙ ИАКОВЛЕВЫХ
- ИОСИФ — РАБ ПОТИФАРА
- ИОСИФ И ЗУЛЕЙКА
- ИОСИФ ПРОТИВОСТОИТ ИСКУШЕНИЮ
- ИОСИФ В ЗАКЛЮЧЕНИИ
- СНЫ ФАРАОНА
- ИОСИФ ПРЕД ФАРАОНОМ
- ПРАВИТЕЛЬ ЕГИПТА
- ИОСИФОВЫ БРАТЬЯ В ЕГИПТЕ
- ИОСИФ ВСТРЕЧАЕТСЯ С БРАТЬЯМИ
- ВТОРОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ЕГИПЕТ
- ИОСИФ И ВЕНИАМИН
- ВОР ПОЙМАН
- МОЛЬБЫ И УГРОЗЫ ИУДЫ
- ИОСИФ ОТКРЫВАЕТСЯ БРАТЬЯМ
- ИАКОВ ПОЛУЧАЕТ РАДОСТНЫЕ ВЕСТИ
- ИАКОВ ПРИБЫЛ В ЕГИПЕТ
- ДОБРОТА И ЩЕДРОСТЬ ИОСИФА
- ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ ИАКОВА
- БЛАГОСЛОВЛЕНИЕ ЭФРАИМА И МАНАССИИ
- БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДВЕНАДЦАТИ КОЛЕН
- СМЕРТЬ ИАКОВА
- СЫНОВЬЯ ИАКОВА В ВОЙНЕ С СЫНОВЬЯМИ ИСАВА
- ЦЕФО — ЦАРЬ КИТТИМА
- ВОЮЮЩИЕ НАРОДЫ
- ВЕЛИКОДУШИЕ ИОСИФА
- АСЕНЕТ
- БРАКОСОЧЕТАНИЕ ИОСИФА
- ДОБРЫЕ И НЕДОБРЫЕ БРАТЬЯ
- ПРЕДАТЕЛЬСТВО НАКАЗАНО
- СМЕРТЬ И ПОГРЕБЕНИЕ ИОСИФА
II. СЫНОВЬЯ ИАКОВА
- ЗНАЧЕНИЕ ИМЕН
- ЗАВЕЩАНИЕ РУВИМА
- ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ СИМЕОНА ПРОТИВ ЗАВИСТИ
- ВОЗВЫШЕНИЕ ЛЕВИЯ
- ИУДА ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ ПРОТИВ ЖАДНОСТИ И РАСПУЩЕННОСТИ
- ЧИСТОСЕРДЕЧИЕ ИССАХАРА
- ЗАВУЛОН ПРИЗЫВАЕТ К СОСТРАДАНИЮ
- ИСПОВЕДЬ ДАНА
- СОН НЕФФАЛИМА О РАЗДЕЛЕ ИЗРАИЛЕВЫХ КОЛЕН
- ГАД О НЕНАВИСТИ
- ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА АСИРА
- ВЕНИАМИН СЛАВИТ ИОСИФА
III. ИОВ
- ИОВ И ПАТРИАРХИ
- БОГАТСТВО И БЛАГОДЕЯНИЯ
- САТАНА И ИОВ
- СТРАДАНИЯ ИОВА
- ЧЕТЫРЕ ДРУГА
- ИСЦЕЛЕННЫЙ ИОВ
IV. МОИСЕЙ В ЕГИПТЕ
- НАЧАЛО РАБСТВА ЕГИПЕТСКОГО
- КОВАРСТВО ФАРАОНА
- БЛАГОЧЕСТИВЫЕ ПОВИТУХИ
- ТРОЕ СОВЕТЧИКОВ
- УБИЙСТВО МЛАДЕНЦЕВ
- РОДИТЕЛИ МОИСЕЯ
- РОЖДЕНИЕ МОИСЕЯ
- МОИСЕЙ, СПАСЕННЫЙ ИЗ ВОДЫ
- МЛАДЕНЧЕСТВО МОИСЕЯ
- МОИСЕЙ, СПАСЕННЫЙ ГАВРИИЛОМ
- ЮНОСТЬ МОИСЕЯ
- ПОБЕГ
- ЭФИОПСКИЙ ЦАРЬ
- ИОФОР
- МОИСЕЙ ЖЕНИТСЯ НА СЕПФОРЕ
- КРОВАВОЕ СРЕДСТВО
- ЗАБОТЛИВЫЙ ПАСТУХ
- ГОРЯЩИЙ ТЕРНОВЫЙ КУСТ
- ВОЗНЕСЕНИЕ МОИСЕЯ
- МОИСЕЙ ПОСЕЩАЕТ РАЙ И АД
- МОИСЕЙ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ МИССИИ
- МОИСЕЙ НАКАЗАН ЗА СВОЕ УПРЯМСТВО
- ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЕГИПЕТ
- МОИСЕЙ И ААРОН ПРЕД ФАРАОНОМ
- СТРАДАНИЯ УСИЛИВАЮТСЯ
- МЕРА ЗА МЕРУ
- КАЗНИ, ПРИШЕДШИЕ ЧЕРЕЗ ААРОНА
- КАЗНИ, ПРИШЕДШИЕ ЧЕРЕЗ МОИСЕЯ
- ПЕРВАЯ ПАСХА
- УМЕРЩВЛЕНИЕ ПЕРВЕНЦЕВ
- ИЗБАВЛЕНИЕ ИЗРАИЛЯ ОТ ЕГИПЕТСКОГО ПЛЕНА
- ИСХОД
Луис Гинцберг – Предания еврейского народа – Том 2 – От Исхода до Эсфири
Пер. с англ. П.А. Обухова, Ю.С. Евтушенкова. — М. Вече, 2011. — 624 с. ил.
ISBN 978-5-9533-5418-9
Луис Гинцберг – Предания еврейского народа – Том 2 - Содержание
- ЗДЕСЬ БУКВЫ РАЗГОВАРИВАЮТ С БОГОМ
БИБЛЕЙСКИЕ ВРЕМЕНА И ИХ ГЕРОИ ОТ ИСХОДА ДО СМЕРТИ МОИСЕЯ (Перевод П.А. Обухова)
- ПРЕДИСЛОВИЕ
-
МОИСЕЙ, ВЕДУЩИЙ В ЗЕМЛЮ ОБЕТОВАННУЮ
- ДОЛГИЙ ПУТЬ
- ФАРАОН ПРЕСЛЕДУЕТ ЕВРЕЕВ
- ВОДЫ МОРЯ РАССТУПАЮТСЯ
- ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ КРАСНОЕ МОРЕ
- УНИЧТОЖЕНИЕ ЕГИПТЯН
- ПЕСНОПЕНИЕ У МОРЯ
- УЖАСЫ ПУСТЫНИ
- ПИЩА НЕБЕСНАЯ
- СОБИРАНИЕ МАННЫ НЕБЕСНОЙ
- КОЛОДЕЦ МАРИАМ
- ВОЙНА АМАЛИКА ПРОТИВ ИЗРАИЛЯ
- РАЗГРОМ АМАЛИКА
- ИОФОР
- НАЗНАЧЕНИЕ СТАРЕЙШИН И СУДЕЙ
- ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИОФОРА
- ВРЕМЯ ПРИШЛО
- ЯЗЫЧНИКИ ОТВЕРГАЮТ ТОРУ
- СОРЕВНОВАНИЕ ГОР
- ИЗРАИЛЬ ПОЛУЧАЕТ ТОРУ
- ИЗРАИЛЬ ГОТОВИТСЯ ПРИНЯТЬ ОТКРОВЕНИЕ
- ОТКРОВЕНИЕ НА ГОРЕ СИНАЙ
- ПЕРВАЯ ЗАПОВЕДЬ
- ДРУГИЕ ЗАПОВЕДИ, ДАННЫЕ НА ГОРЕ СИНАЙ
- ЕДИНСТВО ДЕСЯТИ ЗАПОВЕДЕЙ
- МОИСЕЙ ВЫБРАН В КАЧЕСТВЕ ПОСРЕДНИКА
- МОИСЕЙ СПОРИТ С АНГЕЛАМИ ЗА ПРАВО ПОЛУЧИТЬ ОТ ГОСПОДА ТОРУ
- МОИСЕЙ ПОЛУЧАЕТ ТОРУ
- ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ
- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ГРЕХ ИЗРАИЛЯ ЛОЖИТСЯ НА МОИСЕЯ
- НАКАЗАНИЕ СОГРЕШИВШИХ
- МОИСЕЙ ВСТУПАЕТСЯ ЗА НАРОД ИЗРАИЛЯ
- НЕИСПОВЕДИМЫЕ ПУТИ ГОСПОДА
- ТРИНАДЦАТЬ СВОЙСТВ ГОСПОДА БОГА
- ВТОРЫЕ СКРИЖАЛИ
- ПЕРЕПИСЬ НАРОДА ИЗРАИЛЬСКОГО
- ГОСПОДЬ ПОВЕЛЕВАЕТ СООРУДИТЬ СКИНИЮ
- МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ СКИНИИ
- ВЕСЕЛЕИЛ
- КОВЧЕГ С ХЕРУВИМАМИ
- СТОЛ И СВЕТИЛЬНИК
- ЖЕРТВЕННИК
- СИМВОЛИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СКИНИИ
- ОДЕЖДЫ ДЛЯ СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЯ
- ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ НАПЕРСНИКА
- ЗАВЕРШЕНИЕ СКИНИИ
- КАК БЫЛА ВОЗДВИГНУТА СКИНИЯ
- ПОМАЗАНИЕ В СВЯЩЕННИЧЕСКИЙ САН
- ДЕНЬ ДЕСЯТИ ВЕНЦОВ
- ПРЕРВАННАЯ РАДОСТЬ
- ДАРЫ ГЛАВ КОЛЕН ИЗРАИЛЕВЫХ
- ОТКРОВЕНИЯ В СКИНИИ
- ОЧИЩЕНИЕ СТАНА ИЗРАИЛЬТЯН
- ЗАЖЖЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА В СКИНИИ
- ДВЕНАДЦАТЬ ГЛАВ КОЛЕН ИЗРАИЛЕВЫХ
- ПОДСЧЕТ ЛЕВИТОВ
- ЧЕТЫРЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЛЕВИТОВ
- ЧЕТЫРЕ ЗНАМЕНИ
- СТАН ИЗРАИЛЬТЯН
- ХУЛИТЕЛЬ ГОСПОДА И НАРУШИТЕЛЬ ЗАКОНОВ ДНЯ СУББОТНЕГО
- НЕБЛАГОДАРНАЯ ТОЛПА
- КОТЛЫ С МЯСОМ В ЗЕМЛЕ ЕГИПЕТСКОЙ
- НАЗНАЧЕНИЕ СЕМИДЕСЯТИ СТАРЕЙШИН
- ЕЛДАДИМОДАД
- ПЕРЕПЕЛЫ
- ААРОН И МАРИАМ ЗЛОСЛОВЯТ НА МОИСЕЯ
- НАКАЗАНИЕ МАРИАМ
- ОТПРАВКА РАЗВЕДЧИКОВ В ЗЕМЛЮ ОБЕТОВАННУЮ
- МНОГОЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИМЕНА
- ИЗРАИЛЬСКИЕ ЛАЗУТЧИКИ В ПАЛЕСТИНЕ
- КЛЕВЕТНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
- НОЧЬ ПЛАЧА
- НЕБЛАГОДАРНОСТЬ НАКАЗАНА
- ГОДЫ НЕМИЛОСТИ БОЖИЕЙ
- МЯТЕЖ КОРЕЯ
- КОРЕЙ ОСКОРБЛЯЕТ МОИСЕЯ И ТОРУ
- МОИСЕЙ НАПРАСНО ПЫТАЕТСЯ УГОВОРИТЬ КОРЕЯ
- НАКАЗАНИЕ КОРЕЯ И ЕГО СТОРОННИКОВ
- СПАСЕНИЕ АВНАНА И ТРЕХ СЫНОВЕЙ КОРЕЯ
- НАРОД УБЕЖДАЕТСЯ В ПЕРВОСВЯЩЕННИЧЕСТВЕ ААРОНА
- ВОДЫ МЕРИВЫ
- ГНЕВ МОИСЕЯ ПРЕДОПРЕДЕЛЯЕТ ЕГО СУДЬБУ
- ЦАРЬ ЕДОМА НЕ ПО-БРАТСКИ ОТНЕССЯ К НАРОДУ ИЗРАИЛЯ
- ТРОЕ ПАСТЫРЕЙ
- ПОДГОТОВКА ААРОНА К УГОТОВАННОЙ ЕМУ СМЕРТИ
- СМЕРТЬ ААРОНА
- ВСЕОБЩАЯ СКОРБЬ ПО ААРОНУ
- ФАЛЬШИВЫЕ ДРУЗЬЯ
- МЕДНЫЙ ЗМЕЙ
- В АРНОНЕ
- СИГОН, ЦАРЬ АМОРЕЙСКИЙ
- ВЕЛИКАН ОГ
- МОИСЕЙ ОБРАЩАЕТСЯ К ИЗРАИЛЬТЯНАМ С УВЕЩЕВАНИЕМ
- ВАЛАК, ЦАРЬ МОАВИТСКИЙ
- ВАЛААМ, ПРОРОК ЯЗЫЧНИКОВ
- ВАЛАК ПОСЫЛАЕТ ПОСЛОВ К ВАЛААМУ
- ВАЛААМ ПРИНИМАЕТ ПРИГЛАШЕНИЕ ВАЛАКА
- ВАЛААМОВА ОСЛИЦА
- ВАЛААМ ИДЕТ К СВОЕЙ ГИБЕЛИ
- ВСТРЕЧА ВАЛААМА С ВАЛАКОМ
- ЖЕРТВЫ ВАЛААМА ОТВЕРГНУТЫ
- ВАЛААМ ПРОСЛАВЛЯЕТ ИЗРАИЛЬ
- НАДЕЖДЫ ВАЛААМА РУШАТСЯ
- ПРОКЛЯТИЯ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В БЛАГОСЛОВЛЕНИЯ
- ДУРНОЙ СОВЕТ ВАЛААМА
- ФИНЕЕС, РЕВНОСТНЫЙ СЛУЖИТЕЛЬ ГОСПОДА
- ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС
- ГОСПОДЬ ВОЗНАГРАЖДАЕТ ФИНЕЕСА
- ДОЧЕРИ САЛПААДА
- НАЗНАЧЕНИЕ ИИСУСА НАВИНА
- НАСЛЕДИЕ МОИСЕЯ, ПЕРЕДАННОЕ ИИСУСУ НАВИНУ
- ПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНА МОИСЕЯ
- УНИЧТОЖЕНИЕ МАДИАНИТЯН
- СТРАШНЫЙ КОНЕЦ ВАЛААМА
- ПОБЕДОНОСНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ С ВОЙНЫ
- БОГАТСТВО, ПРИНОСЯЩЕЕ ПОГИБЕЛЬ
- СМЕРТЬ МОИСЕЯ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНА
- МОИСЕЙ МОЛИТ ОТЛОЖИТЬ ВОЗДАЯНИЕ
- ГОСПОДЬ УТЕШАЕТ МОИСЕЯ В ПРЕДДВЕРИИ ЕГО СМЕРТИ
- ХОДАТАЙСТВА ЗА МОИСЕЯ
- МОИСЕЙ СЛУЖИТ ИИСУСУ НАВИНУ
- ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЖИЗНИ МОИСЕЯ
- МОИСЕЙ ПРОЗРЕВАЕТ БУДУЩЕЕ
- МОИСЕЙ ВСТРЕЧАЕТСЯ НА НЕБЕСАХ С МЕССИЕЙ
- ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ МОИСЕЯ
- БЛАГОСЛОВЕНИЯ МОИСЕЯ
- МОИСЕЙ МОЛИТСЯ О СМЕРТИ
- МОИСЕЙ КАРАЕТ АНГЕЛА САМАЭЛЯ
- ГОСПОДЬ ЦЕЛУЕТ ДУШУ МОИСЕЯ
- СКОРБЬ ПО МОИСЕЮ
- НАПРАСНЫЕ ПОИСКИ АНГЕЛА САМАЭЛЯ
- МОИСЕЙ ПРЕВОСХОДИТ ВСЕХ ПРАВЕДНИКОВ
БИБЛЕЙСКИЕ ВРЕМЕНА И ИХ ГЕРОИ ОТ ИИСУСА НАВИНА ДО ЕСФИРИ (Перевод Ю.С. Евтушенкова)
-
ИИСУС НАВИН
- СЛУЖИТЕЛЬ МОИСЕЕВ
- ВСТУПЛЕНИЕ В ОБЕТОВАННУЮ ЗЕМЛЮ
- ЗАВОЕВАНИЕ ОБЕТОВАННОЙ ЗЕМЛИ
- СОЛНЦЕ ПОВИНУЕТСЯ ИИСУСУ НАВИНУ
- ВОЙНА С АРАМЕЯМИ
- РАЗДЕЛ ЗЕМЛИ НА УДЕЛЫ
-
КНИГА СУДЕЙ ИЗРАИЛЕВЫХ
- ПЕРВЫЙ СУДЬЯ
- ПОХОДЫ КЕНАЗА
- ГОФОНИИЛ
- ВООЗ И РУФЬ
- ДЕВОРА
- ГЕДЕОН
- ИЕФФАЙ
- САМСОН
- ПРЕСТУПЛЕНИЕ ВЕНИАМИТЯН
-
САМУИЛ И САУЛ
- ЕЛКАНА И АННА
- ЮНОСТЬ САМУИЛА
- ИЛИЙ И ЕГО СЫНОВЬЯ
- ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САМУИЛА
- ПРАВЛЕНИЕ САУЛА
- ДВОР САУЛА
-
ДАВИД
- РОЖДЕНИЕ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДАВИДА
- ПОМАЗАННЫЙ ЦАРЬ
- ВСТРЕЧА С ГОЛИАФОМ
- ПРЕСЛЕДОВАНИЯ САУЛА
- ВОЙНЫ
- АХИТОФЕЛ
- ИОАВ
- БЛАГОЧЕСТИЕ И ГРЕХ ДАВИДА
- МЯТЕЖ АВЕССАЛОМА
- ИСКУПЛЕНИЕ ДАВИДА
- КАРЫ
- СМЕРТЬ ДАВИДА
- ДАВИД В РАЮ
- РОД ДАВИДОВ
- ГРОБНИЦА ДАВИДА
-
СОЛОМОН
- СОЛОМОН НАКАЗЫВАЕТ ИОАВА
- БРАКОСОЧЕТАНИЕ СОЛОМОНА
- МУДРОСТЬ СОЛОМОНА
- ЦАРИЦА САВСКАЯ
- СОЛОМОН — ПОВЕЛИТЕЛЬ НЕЧИСТЫХ ДУХОВ
- СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА
- ПРЕСТОЛ СОЛОМОНОВ
- ИППОДРОМ
- УРОКИ СМИРЕНИЯ
- АСМОДЕЙ
- СОЛОМОН — НИЩИЙ
- ДВОР СОЛОМОНОВ
-
ИУДЕЯ И ИЗРАИЛЬ
- РАЗДЕЛ ЦАРСТВА
- ИЕРОВОАМ
- ДВААВИИ
- АСА
- ИОСАФАТ И АХАВ
- ИЕЗАВЕЛЬ
- ИОРАМ ИЗРАИЛЬСКИЙ
-
ИЛИЯ
- ИЛИЯ ДО ВОЗНЕСЕНИЯ
- ПОСЛЕ ВОЗНЕСЕНИЯ
- БЛЮСТИТЕЛЬ НРАВОВ И МСТИТЕЛЬ
- ОБЩЕНИЕ С МУДРЕЦАМИ
- ОПРАВДАНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
- ИЛИЯ И АНГЕЛ СМЕРТИ
- УЧИТЕЛЬ КАББАЛЫ
- ПРЕДВЕСТНИК МЕССИИ
-
ЦАРИ ИУДЕИ БОЛЕЕ ПОЗДНЕЙ ЭПОХИ
- ИОАС
- ТРИ ВЕЛИКИХ ПРОРОКА
- ДВА НАКАЗАННЫХ ЦАРСТВА
- ЕЗЕКИЯ
- ЧУДЕСА ДЛЯ ЕЗЕКИИ
- МАНАССИЯ
- ИОСИЯ И ЕГО ПРЕЕМНИКИ
-
ВАВИЛОНСКОЕ ПЛЕНЕНИЕ
- СЕДЕКИЯ
- ИЕРЕМИЯ
- НАВУХОДОНОСОР
- ПАДЕНИЕ ИЕРУСАЛИМА
- ВЕЛИКИЙ ПЛАЧ
- ПУТЕШЕСТВИЕ ИЕРЕМИИ В ВАВИЛОН
- ДОСТАВКА ПЛЕННЫХ
- СЫНОВЬЯ МОИСЕЕВЫ
- АВДЕМЕЛЕХ
- ХРАМОВЫЕ СОСУДЫ
- ВАРУХ
- ГРОБНИЦЫ ВАРУХА И ИЕЗЕКИИЛЯ
- ДАНИИЛ
- ТРОЕ МУЖЕЙ В ПЕЧИ ОГНЕННОЙ
- ИЕЗЕКИИЛЬ ВОСКРЕШАЕТ МЁРТВЫХ
- НАВУХОДОНОСОР-ЗВЕРЬ
- ХИРАМ
- ЛЖЕПРОРОКИ
- БЛАГОЧЕСТИЕ ДАНИИЛА
-
ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ПЛЕНА
- ВАЛТАСАРОВ ПИР
- ГРОБНИЦА ДАНИИЛА
- ЗОРОВАВЕЛЬ
- ЕЗДРА
- МУЖИ ВЕЛИКОГО СОБРАНИЯ
-
ЕСФИРЬ
- ПИР ДЛЯ ВЕЛЬМОЖ
- ПРАЗДНЕСТВО В СУЗАХ
- ПИР АСТИНЬ
- СУДЬБА АСТИНЬ
- БЕЗРАССУДСТВО АХАШВЕРОША
- МАРДОХЕЙ
- КРАСОТА И БЛАГОЧЕСТИЕ ЕСФИРИ
- ЗАГОВОР
- АМАН — ГОНИТЕЛЬ ЕВРЕЕВ
- ГОРДОСТЬ МАРДОХЕЯ
- БРОСАНИЕ ЖРЕБИЯ
- ОБВИНЕНИЕ ЕВРЕЕВ
- УКАЗ О ПОЛНОМ ИСТРЕБЛЕНИИ
- САТАНА ОБВИНЯЕТ ЕВРЕЕВ
- ИСПОЛНИВШИЙСЯ СОН МАРДОХЕЯ
- МОЛИТВА ЕСФИРИ
- ЗАСТУПНИЧЕСТВО ЕСФИРИ
- НЕСПОКОЙНАЯ НОЧЬ
- ПАДЕНИЕ АМАНА
- ЦАРСКИЙ УКАЗ
Благодарю за труд !
Фантастическая книга! Десятки лет с этой книги начинают изучение Библии люди в разных странах, независимо от того, какую религию они исповедуют. Ведь исчерпывающий по охвату материал, живо и образно написанный труд талантливого библеиста, родившегося в Российской империи и прожившего большую часть жизни в Америке, обращен именно к самому широкому читателю. Изучив великое множество древних источников, Луис Гинцберг преобразил их в яркие зарисовки из Священной истории Ветхого Завета и старинных легенд, нисколько не умалив их глубины и содержательности.