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Гинцберг - Предания еврейского народа - 2 тома

Луис Гинцберг – Предания еврейского народа
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, JUDAICA, Biblical Studies, History, **Jewish History
«Предания еврейского народа» Луиса Гинцберга, впервые представляемые читателю на русском языке, формально можно сопоставить с собранием русских народных сказок А.Н. Афанасьева. Колоритные образы, острый сюжет кратких повествований, живой язык. Вот только предмет сказок Афанасьева — это легенды о животных, об Иване-царевиче и Сером Волке, о Кощее Бессмертном и молодильных яблоках... При всей мифологической глубине многих мотивов и образов современные люди относятся к ним как к светской литературе, не затрагивающей религиозные чувства. А ведь в «Преданиях...» Гинцберга сюжеты — библейские! Например, в данном томе — из Книги Бытия. Нет ли тут противоречия между формой и содержанием, посягательства на слово Священного Писания? Заверяем читателя, что нет, и он сам скоро в этом убедится. У него в руках — вовсе не «Забавная Библия» Лео Таксиля и не «Библия для всех» Емельяна Ярославского.
Луис Гинцберг (1873—1953) — выдающийся американский гебраист, исследователь Библии, Талмуда и раввинистических традиций. Автор более пятисот книг и статей, Гинцберг уделял особое внимание истории еврейского религиозного закона (Галаха) и в течение полувека был идейным вдохновителем консервативного иудаизма Америки. Однако при этом он всегда оставался вдумчивым ученым, сторонником научного исследования иудаизма. Луис Гинцберг виртуозно суммировал опыт своих многолетних исследований в кратких и доступных текстах, в целом сохраняющих последовательность библейских глав.
И получилось нечто уникальное! Это как бы «живая Библия» — не упрощенная, не адаптированная, но, напротив, дополненная множеством ярких, по-сказочному колоритных мотивов. Священное Писание при этом остается неприкосновенным, но расцвечивается образами, свойственными лишь народным легендам.

Луис Гинцберг – Предания еврейского народа – Том 1 – От Бытия до Исхода

Пер. с англ. Е.В. Лазаревой. — М. Вече, 2011. — 560 с. ил.
ISBN 978-5-9533-1979-9

Луис Гинцберг – Предания еврейского народа – Том 1 – Содержание

  • ЖИВЫЕ ЛИКИ КНИГИ КНИГ (Е.С. Лазарев)
БИБЛЕЙСКИЕ ВРЕМЕНА И ИХ ГЕРОИ ОТ СОТВОРЕНИЯ МИРА ДО ИАКОВА
  • ПРЕДИСЛОВИЕ
I. СОТВОРЕНИЕ МИРА
  • СОЗДАНИЕ ПЕРВЫХ ВЕЩЕЙ
  • АЛФАВИТ
  • ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ТВОРЕНИЯ
  • ВТОРОЙ ДЕНЬ
  • ТРЕТИЙ ДЕНЬ
  • ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ
  • ПЯТЫЙ ДЕНЬ
  • ШЕСТОЙ ДЕНЬ
  • ВСЕ ТВОРЕНИЕ СЛАВИТ ГОСПОДА
II. АДАМ
  • ЧЕЛОВЕК И МИР
  • АНГЕЛЫ И СОТВОРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
  • СОТВОРЕНИЕ АДАМА
  • ДУША ЧЕЛОВЕКА
  • ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК
  • ПАДЕНИЕ САТАНЫ
  • ЖЕНЩИНА
  • АДАМ И ЕВА В РАЮ
  • ГРЕХОПАДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
  • НАКАЗАНИЕ
  • ШАББАТ НА НЕБЕ
  • ПОКАЯНИЕ АДАМА
  • КНИГА РАЗИЭЛЯ
  • БОЛЕЗНЬ АДАМА
  • РАССКАЗ ЕВЫ О ГРЕХОПАДЕНИИ
  • СМЕРТЬ АДАМА
  • СМЕРТЬ ЕВЫ
III. ДЕСЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ
  • РОЖДЕНИЕ КАИНА
  • БРАТОУБИЙСТВО
  • НАКАЗАНИЕ КАИНА
  • ОБИТАТЕЛИ СЕМИ ЗЕМЕЛЬ
  • ПОТОМКИ КАИНА
  • ПОТОМКИ АДАМА И ЛИЛИТ
  • СИФ И ЕГО ПОТОМКИ
  • ЕНОС (ЭНОШ)
  • ГРЕХОПАДЕНИЕ АНГЕЛОВ
  • ЕНОХ, ПРАВИТЕЛЬ И УЧИТЕЛЬ
  • ВОЗНЕСЕНИЕ ЕНОХА
  • ВЗЯТИЕ ЕНОХА НА НЕБО
  • МАФУСАИЛ
IV. НОЙ
  • РОЖДЕНИЕ НОЯ
  • НАКАЗАНИЕ ПАДШИХ АНГЕЛОВ
  • ПОКОЛЕНИЕ ПОТОПА
  • СВЯЩЕННАЯ КНИГА
  • ОБИТАТЕЛИ КОВЧЕГА
  • ПОТОП
  • НОЙ ПОКИДАЕТ КОВЧЕГ
  • ПРОКЛЯТИЕ ПЬЯНСТВА
  • РАССЕЛЕНИЕ ПОТОМКОВ НОЯ
  • ИСПОРЧЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
  • НИМРОД
  • ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ
V. АВРААМ
  • НЕЧЕСТИВЫЕ ПОКОЛЕНИЯ
  • РОЖДЕНИЕ АВРААМА
  • ДИТЯ ВОЗВЕЩАЕТ БОГА
  • ПЕРВОЕ ПОЯВЛЕНИЕ АВРААМА НА ЛЮДЯХ
  • ПРОПОВЕДНИК ИСТИННОЙ ВЕРЫ
  • В ОГНЕННОЙ ПЕЧИ
  • АВРААМ ПЕРЕСЕЛЯЕТСЯ В ХАРРАН
  • ЗВЕЗДА С ВОСТОКА
  • ИСТИННО ВЕРУЮЩИЙ
  • ИКОНОБОРЕЦ
  • АВРААМ В ХАНААНЕ
  • ПРЕБЫВАНИЕ АВРААМА В ЕГИПТЕ
  • ПЕРВЫЙ ФАРАОН
  • ВОЙНА ЦАРЕЙ
  • ЗАВЕТ БОГА С АВРААМОМ
  • РОЖДЕНИЕ ИЗМАИЛА
  • ПОСЕЩЕНИЕ АНГЕЛОВ
  • ПОРОЧНЫЕ ГОРОДА
  • АВРААМ ВСТУПАЕТСЯ ЗА ГРЕШНИКОВ
  • РАЗРУШЕНИЕ ПОРОЧНЫХ ГОРОДОВ
  • СРЕДИ ФИЛИСТИМЛЯН
  • РОЖДЕНИЕ ИСААКА
  • ИЗГНАНИЕ ИЗМАИЛА
  • ДВЕ ЖЕНЫ ИЗМАИЛА
  • ДОГОВОР С АВИМЕЛЕХОМ
  • САТАНА ЗЛОСЛОВИТ АВРААМА
  • ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ МОРИЯ
  • АКЕДА
  • СМЕРТЬ И ПОГРЕБЕНИЕ САРЫ
  • МИССИЯ ЕЛЕАЗАРА
  • СВАТОВСТВО РЕВЕККИ
  • ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ АВРААМА
  • ВЕСТНИК СМЕРТИ
  • АВРААМ ЗРИТ ЗЕМЛЮ И НЕБО
  • ПОКРОВИТЕЛЬ ХЕВРОНА
VI. ИАКОВ
  • РОЖДЕНИЕ ИСАВА И ИАКОВА
  • ЛЮБИМЕЦ АВРААМА
  • ПРОДАЖА ПРАВА ПЕРВОРОДСТВА
  • ИСААК И ФИЛИСТИМЛЯНЕ
  • ИСААК БЛАГОСЛОВЛЯЕТ ИАКОВА
  • ОБНАРУЖИВАЕТСЯ ПОДЛИННЫЙ ХАРАКТЕР ИСАВА
  • ИАКОВ ПОКИДАЕТ ДОМ ОТЦА
  • ИСАВ И ЕЛИФАЗ ПРЕСЛЕДУЮТ ИАКОВА
  • ДЕНЬ ЧУДЕС
  • ИАКОВ У ЛАВАНА
  • ЖЕНИТЬБА ИАКОВА
  • РОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ ИАКОВА
  • БЕГСТВО ИАКОВА ОТ ЛАВАНА
  • ДОГОВОР С ЛАВАНОМ
  • ИАКОВ И ИСАВ ГОТОВЯТСЯ К ВСТРЕЧЕ
  • ИАКОВ БОРЕТСЯ С АНГЕЛОМ
  • ВСТРЕЧА ИСАВА И ИАКОВА
  • ВОЗМУЩЕНИЕ В СИХЕМЕ
  • НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ВОЙНА
  • ВОЙНА С НИНЕВИТАМИ
  • ВОЙНА С АМОРЕЯМИ
  • ИСААК БЛАГОСЛОВЛЯЕТ ЛЕВИЯ И ИУДУ
  • РАДОСТЬ И ПЕЧАЛЬ В ДОМЕ ИАКОВА
  • НАПАДЕНИЕ ИСАВА НА ИАКОВА
  • ПОТОМКИ ИСАВА
БИБЛЕЙСКИЕ ВРЕМЕНА И ИХ ГЕРОИ ОТ ИОСИФА ДО ИСХОДА
  • ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
I. ИОСИФ
  • ЛЮБИМЫЙ СЫН
  • НЕНАВИСТЬ БРАТЬЕВ К ИОСИФУ
  • ИОСИФ, БРОШЕННЫЙ В ЯМУ
  • ПРОДАЖА ИОСИФА БРАТЬЯМИ
  • ТРОЕ ХОЗЯЕВ ИОСИФОВЫХ
  • ОТЦУ ПРИНОСЯТ ПЛАЩ ИОСИФА
  • ИУДА И ЕГО СЫНОВЬЯ
  • ЖЕНЫ СЫНОВЕЙ ИАКОВЛЕВЫХ
  • ИОСИФ — РАБ ПОТИФАРА
  • ИОСИФ И ЗУЛЕЙКА
  • ИОСИФ ПРОТИВОСТОИТ ИСКУШЕНИЮ
  • ИОСИФ В ЗАКЛЮЧЕНИИ
  • СНЫ ФАРАОНА
  • ИОСИФ ПРЕД ФАРАОНОМ
  • ПРАВИТЕЛЬ ЕГИПТА
  • ИОСИФОВЫ БРАТЬЯ В ЕГИПТЕ
  • ИОСИФ ВСТРЕЧАЕТСЯ С БРАТЬЯМИ
  • ВТОРОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ЕГИПЕТ
  • ИОСИФ И ВЕНИАМИН
  • ВОР ПОЙМАН
  • МОЛЬБЫ И УГРОЗЫ ИУДЫ
  • ИОСИФ ОТКРЫВАЕТСЯ БРАТЬЯМ
  • ИАКОВ ПОЛУЧАЕТ РАДОСТНЫЕ ВЕСТИ
  • ИАКОВ ПРИБЫЛ В ЕГИПЕТ
  • ДОБРОТА И ЩЕДРОСТЬ ИОСИФА
  • ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ ИАКОВА
  • БЛАГОСЛОВЛЕНИЕ ЭФРАИМА И МАНАССИИ
  • БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДВЕНАДЦАТИ КОЛЕН
  • СМЕРТЬ ИАКОВА
  • СЫНОВЬЯ ИАКОВА В ВОЙНЕ С СЫНОВЬЯМИ ИСАВА
  • ЦЕФО — ЦАРЬ КИТТИМА
  • ВОЮЮЩИЕ НАРОДЫ
  • ВЕЛИКОДУШИЕ ИОСИФА
  • АСЕНЕТ
  • БРАКОСОЧЕТАНИЕ ИОСИФА
  • ДОБРЫЕ И НЕДОБРЫЕ БРАТЬЯ
  • ПРЕДАТЕЛЬСТВО НАКАЗАНО
  • СМЕРТЬ И ПОГРЕБЕНИЕ ИОСИФА
II. СЫНОВЬЯ ИАКОВА
  • ЗНАЧЕНИЕ ИМЕН
  • ЗАВЕЩАНИЕ РУВИМА
  • ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ СИМЕОНА ПРОТИВ ЗАВИСТИ
  • ВОЗВЫШЕНИЕ ЛЕВИЯ
  • ИУДА ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ ПРОТИВ ЖАДНОСТИ И РАСПУЩЕННОСТИ
  • ЧИСТОСЕРДЕЧИЕ ИССАХАРА
  • ЗАВУЛОН ПРИЗЫВАЕТ К СОСТРАДАНИЮ
  • ИСПОВЕДЬ ДАНА
  • СОН НЕФФАЛИМА О РАЗДЕЛЕ ИЗРАИЛЕВЫХ КОЛЕН
  • ГАД О НЕНАВИСТИ
  • ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА АСИРА
  • ВЕНИАМИН СЛАВИТ ИОСИФА
III. ИОВ
  • ИОВ И ПАТРИАРХИ
  • БОГАТСТВО И БЛАГОДЕЯНИЯ
  • САТАНА И ИОВ
  • СТРАДАНИЯ ИОВА
  • ЧЕТЫРЕ ДРУГА
  • ИСЦЕЛЕННЫЙ ИОВ
IV. МОИСЕЙ В ЕГИПТЕ
  • НАЧАЛО РАБСТВА ЕГИПЕТСКОГО
  • КОВАРСТВО ФАРАОНА
  • БЛАГОЧЕСТИВЫЕ ПОВИТУХИ
  • ТРОЕ СОВЕТЧИКОВ
  • УБИЙСТВО МЛАДЕНЦЕВ
  • РОДИТЕЛИ МОИСЕЯ
  • РОЖДЕНИЕ МОИСЕЯ
  • МОИСЕЙ, СПАСЕННЫЙ ИЗ ВОДЫ
  • МЛАДЕНЧЕСТВО МОИСЕЯ
  • МОИСЕЙ, СПАСЕННЫЙ ГАВРИИЛОМ
  • ЮНОСТЬ МОИСЕЯ
  • ПОБЕГ
  • ЭФИОПСКИЙ ЦАРЬ
  • ИОФОР
  • МОИСЕЙ ЖЕНИТСЯ НА СЕПФОРЕ
  • КРОВАВОЕ СРЕДСТВО
  • ЗАБОТЛИВЫЙ ПАСТУХ
  • ГОРЯЩИЙ ТЕРНОВЫЙ КУСТ
  • ВОЗНЕСЕНИЕ МОИСЕЯ
  • МОИСЕЙ ПОСЕЩАЕТ РАЙ И АД
  • МОИСЕЙ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ МИССИИ
  • МОИСЕЙ НАКАЗАН ЗА СВОЕ УПРЯМСТВО
  • ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЕГИПЕТ
  • МОИСЕЙ И ААРОН ПРЕД ФАРАОНОМ
  • СТРАДАНИЯ УСИЛИВАЮТСЯ
  • МЕРА ЗА МЕРУ
  • КАЗНИ, ПРИШЕДШИЕ ЧЕРЕЗ ААРОНА
  • КАЗНИ, ПРИШЕДШИЕ ЧЕРЕЗ МОИСЕЯ
  • ПЕРВАЯ ПАСХА
  • УМЕРЩВЛЕНИЕ ПЕРВЕНЦЕВ
  • ИЗБАВЛЕНИЕ ИЗРАИЛЯ ОТ ЕГИПЕТСКОГО ПЛЕНА
  • ИСХОД

Луис Гинцберг – Предания еврейского народа – Том 2 – От Исхода до Эсфири

Пер. с англ. П.А. Обухова, Ю.С. Евтушенкова. — М. Вече, 2011. — 624 с. ил.
ISBN 978-5-9533-5418-9

Луис Гинцберг – Предания еврейского народа – Том 2 - Содержание

  • ЗДЕСЬ БУКВЫ РАЗГОВАРИВАЮТ С БОГОМ
БИБЛЕЙСКИЕ ВРЕМЕНА И ИХ ГЕРОИ ОТ ИСХОДА ДО СМЕРТИ МОИСЕЯ (Перевод П.А. Обухова)
  • ПРЕДИСЛОВИЕ
  • МОИСЕЙ, ВЕДУЩИЙ В ЗЕМЛЮ ОБЕТОВАННУЮ
    • ДОЛГИЙ ПУТЬ
    • ФАРАОН ПРЕСЛЕДУЕТ ЕВРЕЕВ
    • ВОДЫ МОРЯ РАССТУПАЮТСЯ
    • ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ КРАСНОЕ МОРЕ
    • УНИЧТОЖЕНИЕ ЕГИПТЯН
    • ПЕСНОПЕНИЕ У МОРЯ
    • УЖАСЫ ПУСТЫНИ
    • ПИЩА НЕБЕСНАЯ
    • СОБИРАНИЕ МАННЫ НЕБЕСНОЙ
    • КОЛОДЕЦ МАРИАМ
    • ВОЙНА АМАЛИКА ПРОТИВ ИЗРАИЛЯ
    • РАЗГРОМ АМАЛИКА
    • ИОФОР
    • НАЗНАЧЕНИЕ СТАРЕЙШИН И СУДЕЙ
    • ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИОФОРА
    • ВРЕМЯ ПРИШЛО
    • ЯЗЫЧНИКИ ОТВЕРГАЮТ ТОРУ
    • СОРЕВНОВАНИЕ ГОР
    • ИЗРАИЛЬ ПОЛУЧАЕТ ТОРУ
    • ИЗРАИЛЬ ГОТОВИТСЯ ПРИНЯТЬ ОТКРОВЕНИЕ
    • ОТКРОВЕНИЕ НА ГОРЕ СИНАЙ
    • ПЕРВАЯ ЗАПОВЕДЬ
    • ДРУГИЕ ЗАПОВЕДИ, ДАННЫЕ НА ГОРЕ СИНАЙ
    • ЕДИНСТВО ДЕСЯТИ ЗАПОВЕДЕЙ
    • МОИСЕЙ ВЫБРАН В КАЧЕСТВЕ ПОСРЕДНИКА
    • МОИСЕЙ СПОРИТ С АНГЕЛАМИ ЗА ПРАВО ПОЛУЧИТЬ ОТ ГОСПОДА ТОРУ
    • МОИСЕЙ ПОЛУЧАЕТ ТОРУ
    • ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ
    • ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ГРЕХ ИЗРАИЛЯ ЛОЖИТСЯ НА МОИСЕЯ
    • НАКАЗАНИЕ СОГРЕШИВШИХ
    • МОИСЕЙ ВСТУПАЕТСЯ ЗА НАРОД ИЗРАИЛЯ
    • НЕИСПОВЕДИМЫЕ ПУТИ ГОСПОДА
    • ТРИНАДЦАТЬ СВОЙСТВ ГОСПОДА БОГА
    • ВТОРЫЕ СКРИЖАЛИ
    • ПЕРЕПИСЬ НАРОДА ИЗРАИЛЬСКОГО
    • ГОСПОДЬ ПОВЕЛЕВАЕТ СООРУДИТЬ СКИНИЮ
    • МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ СКИНИИ
    • ВЕСЕЛЕИЛ
    • КОВЧЕГ С ХЕРУВИМАМИ
    • СТОЛ И СВЕТИЛЬНИК
    • ЖЕРТВЕННИК
    • СИМВОЛИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СКИНИИ
    • ОДЕЖДЫ ДЛЯ СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЯ
    • ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ НАПЕРСНИКА
    • ЗАВЕРШЕНИЕ СКИНИИ
    • КАК БЫЛА ВОЗДВИГНУТА СКИНИЯ
    • ПОМАЗАНИЕ В СВЯЩЕННИЧЕСКИЙ САН
    • ДЕНЬ ДЕСЯТИ ВЕНЦОВ
    • ПРЕРВАННАЯ РАДОСТЬ
    • ДАРЫ ГЛАВ КОЛЕН ИЗРАИЛЕВЫХ
    • ОТКРОВЕНИЯ В СКИНИИ
    • ОЧИЩЕНИЕ СТАНА ИЗРАИЛЬТЯН
    • ЗАЖЖЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА В СКИНИИ
    • ДВЕНАДЦАТЬ ГЛАВ КОЛЕН ИЗРАИЛЕВЫХ
    • ПОДСЧЕТ ЛЕВИТОВ
    • ЧЕТЫРЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЛЕВИТОВ
    • ЧЕТЫРЕ ЗНАМЕНИ
    • СТАН ИЗРАИЛЬТЯН
    • ХУЛИТЕЛЬ ГОСПОДА И НАРУШИТЕЛЬ ЗАКОНОВ ДНЯ СУББОТНЕГО
    • НЕБЛАГОДАРНАЯ ТОЛПА
    • КОТЛЫ С МЯСОМ В ЗЕМЛЕ ЕГИПЕТСКОЙ
    • НАЗНАЧЕНИЕ СЕМИДЕСЯТИ СТАРЕЙШИН
    • ЕЛДАДИМОДАД
    • ПЕРЕПЕЛЫ
    • ААРОН И МАРИАМ ЗЛОСЛОВЯТ НА МОИСЕЯ
    • НАКАЗАНИЕ МАРИАМ
    • ОТПРАВКА РАЗВЕДЧИКОВ В ЗЕМЛЮ ОБЕТОВАННУЮ
    • МНОГОЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИМЕНА
    • ИЗРАИЛЬСКИЕ ЛАЗУТЧИКИ В ПАЛЕСТИНЕ
    • КЛЕВЕТНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
    • НОЧЬ ПЛАЧА
    • НЕБЛАГОДАРНОСТЬ НАКАЗАНА
    • ГОДЫ НЕМИЛОСТИ БОЖИЕЙ
    • МЯТЕЖ КОРЕЯ
    • КОРЕЙ ОСКОРБЛЯЕТ МОИСЕЯ И ТОРУ
    • МОИСЕЙ НАПРАСНО ПЫТАЕТСЯ УГОВОРИТЬ КОРЕЯ
    • НАКАЗАНИЕ КОРЕЯ И ЕГО СТОРОННИКОВ
    • СПАСЕНИЕ АВНАНА И ТРЕХ СЫНОВЕЙ КОРЕЯ
    • НАРОД УБЕЖДАЕТСЯ В ПЕРВОСВЯЩЕННИЧЕСТВЕ ААРОНА
    • ВОДЫ МЕРИВЫ
    • ГНЕВ МОИСЕЯ ПРЕДОПРЕДЕЛЯЕТ ЕГО СУДЬБУ
    • ЦАРЬ ЕДОМА НЕ ПО-БРАТСКИ ОТНЕССЯ К НАРОДУ ИЗРАИЛЯ
    • ТРОЕ ПАСТЫРЕЙ
    • ПОДГОТОВКА ААРОНА К УГОТОВАННОЙ ЕМУ СМЕРТИ
    • СМЕРТЬ ААРОНА
    • ВСЕОБЩАЯ СКОРБЬ ПО ААРОНУ
    • ФАЛЬШИВЫЕ ДРУЗЬЯ
    • МЕДНЫЙ ЗМЕЙ
    • В АРНОНЕ
    • СИГОН, ЦАРЬ АМОРЕЙСКИЙ
    • ВЕЛИКАН ОГ
    • МОИСЕЙ ОБРАЩАЕТСЯ К ИЗРАИЛЬТЯНАМ С УВЕЩЕВАНИЕМ
    • ВАЛАК, ЦАРЬ МОАВИТСКИЙ
    • ВАЛААМ, ПРОРОК ЯЗЫЧНИКОВ
    • ВАЛАК ПОСЫЛАЕТ ПОСЛОВ К ВАЛААМУ
    • ВАЛААМ ПРИНИМАЕТ ПРИГЛАШЕНИЕ ВАЛАКА
    • ВАЛААМОВА ОСЛИЦА
    • ВАЛААМ ИДЕТ К СВОЕЙ ГИБЕЛИ
    • ВСТРЕЧА ВАЛААМА С ВАЛАКОМ
    • ЖЕРТВЫ ВАЛААМА ОТВЕРГНУТЫ
    • ВАЛААМ ПРОСЛАВЛЯЕТ ИЗРАИЛЬ
    • НАДЕЖДЫ ВАЛААМА РУШАТСЯ
    • ПРОКЛЯТИЯ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В БЛАГОСЛОВЛЕНИЯ
    • ДУРНОЙ СОВЕТ ВАЛААМА
    • ФИНЕЕС, РЕВНОСТНЫЙ СЛУЖИТЕЛЬ ГОСПОДА
    • ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС
    • ГОСПОДЬ ВОЗНАГРАЖДАЕТ ФИНЕЕСА
    • ДОЧЕРИ САЛПААДА
    • НАЗНАЧЕНИЕ ИИСУСА НАВИНА
    • НАСЛЕДИЕ МОИСЕЯ, ПЕРЕДАННОЕ ИИСУСУ НАВИНУ
    • ПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНА МОИСЕЯ
    • УНИЧТОЖЕНИЕ МАДИАНИТЯН
    • СТРАШНЫЙ КОНЕЦ ВАЛААМА
    • ПОБЕДОНОСНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ С ВОЙНЫ
    • БОГАТСТВО, ПРИНОСЯЩЕЕ ПОГИБЕЛЬ
    • СМЕРТЬ МОИСЕЯ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНА
    • МОИСЕЙ МОЛИТ ОТЛОЖИТЬ ВОЗДАЯНИЕ
    • ГОСПОДЬ УТЕШАЕТ МОИСЕЯ В ПРЕДДВЕРИИ ЕГО СМЕРТИ
    • ХОДАТАЙСТВА ЗА МОИСЕЯ
    • МОИСЕЙ СЛУЖИТ ИИСУСУ НАВИНУ
    • ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЖИЗНИ МОИСЕЯ
    • МОИСЕЙ ПРОЗРЕВАЕТ БУДУЩЕЕ
    • МОИСЕЙ ВСТРЕЧАЕТСЯ НА НЕБЕСАХ С МЕССИЕЙ
    • ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ МОИСЕЯ
    • БЛАГОСЛОВЕНИЯ МОИСЕЯ
    • МОИСЕЙ МОЛИТСЯ О СМЕРТИ
    • МОИСЕЙ КАРАЕТ АНГЕЛА САМАЭЛЯ
    • ГОСПОДЬ ЦЕЛУЕТ ДУШУ МОИСЕЯ
    • СКОРБЬ ПО МОИСЕЮ
    • НАПРАСНЫЕ ПОИСКИ АНГЕЛА САМАЭЛЯ
    • МОИСЕЙ ПРЕВОСХОДИТ ВСЕХ ПРАВЕДНИКОВ
БИБЛЕЙСКИЕ ВРЕМЕНА И ИХ ГЕРОИ ОТ ИИСУСА НАВИНА ДО ЕСФИРИ (Перевод Ю.С. Евтушенкова)
  • ИИСУС НАВИН
    • СЛУЖИТЕЛЬ МОИСЕЕВ
    • ВСТУПЛЕНИЕ В ОБЕТОВАННУЮ ЗЕМЛЮ
    • ЗАВОЕВАНИЕ ОБЕТОВАННОЙ ЗЕМЛИ
    • СОЛНЦЕ ПОВИНУЕТСЯ ИИСУСУ НАВИНУ
    • ВОЙНА С АРАМЕЯМИ
    • РАЗДЕЛ ЗЕМЛИ НА УДЕЛЫ
  • КНИГА СУДЕЙ ИЗРАИЛЕВЫХ
    • ПЕРВЫЙ СУДЬЯ
    • ПОХОДЫ КЕНАЗА
    • ГОФОНИИЛ
    • ВООЗ И РУФЬ
    • ДЕВОРА
    • ГЕДЕОН
    • ИЕФФАЙ
    • САМСОН
    • ПРЕСТУПЛЕНИЕ ВЕНИАМИТЯН
  • САМУИЛ И САУЛ
    • ЕЛКАНА И АННА
    • ЮНОСТЬ САМУИЛА
    • ИЛИЙ И ЕГО СЫНОВЬЯ
    • ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САМУИЛА
    • ПРАВЛЕНИЕ САУЛА
    • ДВОР САУЛА
  • ДАВИД
    • РОЖДЕНИЕ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДАВИДА
    • ПОМАЗАННЫЙ ЦАРЬ
    • ВСТРЕЧА С ГОЛИАФОМ
    • ПРЕСЛЕДОВАНИЯ САУЛА
    • ВОЙНЫ
    • АХИТОФЕЛ
    • ИОАВ
    • БЛАГОЧЕСТИЕ И ГРЕХ ДАВИДА
    • МЯТЕЖ АВЕССАЛОМА
    • ИСКУПЛЕНИЕ ДАВИДА
    • КАРЫ
    • СМЕРТЬ ДАВИДА
    • ДАВИД В РАЮ
    • РОД ДАВИДОВ
    • ГРОБНИЦА ДАВИДА
  • СОЛОМОН
    • СОЛОМОН НАКАЗЫВАЕТ ИОАВА
    • БРАКОСОЧЕТАНИЕ СОЛОМОНА
    • МУДРОСТЬ СОЛОМОНА
    • ЦАРИЦА САВСКАЯ
    • СОЛОМОН — ПОВЕЛИТЕЛЬ НЕЧИСТЫХ ДУХОВ
    • СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА
    • ПРЕСТОЛ СОЛОМОНОВ
    • ИППОДРОМ
    • УРОКИ СМИРЕНИЯ
    • АСМОДЕЙ
    • СОЛОМОН — НИЩИЙ
    • ДВОР СОЛОМОНОВ
  • ИУДЕЯ И ИЗРАИЛЬ
    • РАЗДЕЛ ЦАРСТВА
    • ИЕРОВОАМ
    • ДВААВИИ
    • АСА
    • ИОСАФАТ И АХАВ
    • ИЕЗАВЕЛЬ
    • ИОРАМ ИЗРАИЛЬСКИЙ
  • ИЛИЯ
    • ИЛИЯ ДО ВОЗНЕСЕНИЯ
    • ПОСЛЕ ВОЗНЕСЕНИЯ
    • БЛЮСТИТЕЛЬ НРАВОВ И МСТИТЕЛЬ
    • ОБЩЕНИЕ С МУДРЕЦАМИ
    • ОПРАВДАНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
    • ИЛИЯ И АНГЕЛ СМЕРТИ
    • УЧИТЕЛЬ КАББАЛЫ
    • ПРЕДВЕСТНИК МЕССИИ
  • ЦАРИ ИУДЕИ БОЛЕЕ ПОЗДНЕЙ ЭПОХИ
    • ИОАС
    • ТРИ ВЕЛИКИХ ПРОРОКА
    • ДВА НАКАЗАННЫХ ЦАРСТВА
    • ЕЗЕКИЯ
    • ЧУДЕСА ДЛЯ ЕЗЕКИИ
    • МАНАССИЯ
    • ИОСИЯ И ЕГО ПРЕЕМНИКИ
  • ВАВИЛОНСКОЕ ПЛЕНЕНИЕ
    • СЕДЕКИЯ
    • ИЕРЕМИЯ
    • НАВУХОДОНОСОР
    • ПАДЕНИЕ ИЕРУСАЛИМА
    • ВЕЛИКИЙ ПЛАЧ
    • ПУТЕШЕСТВИЕ ИЕРЕМИИ В ВАВИЛОН
    • ДОСТАВКА ПЛЕННЫХ
    • СЫНОВЬЯ МОИСЕЕВЫ
    • АВДЕМЕЛЕХ
    • ХРАМОВЫЕ СОСУДЫ
    • ВАРУХ
    • ГРОБНИЦЫ ВАРУХА И ИЕЗЕКИИЛЯ
    • ДАНИИЛ
    • ТРОЕ МУЖЕЙ В ПЕЧИ ОГНЕННОЙ
    • ИЕЗЕКИИЛЬ ВОСКРЕШАЕТ МЁРТВЫХ
    • НАВУХОДОНОСОР-ЗВЕРЬ
    • ХИРАМ
    • ЛЖЕПРОРОКИ
    • БЛАГОЧЕСТИЕ ДАНИИЛА
  • ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ПЛЕНА
    • ВАЛТАСАРОВ ПИР
    • ГРОБНИЦА ДАНИИЛА
    • ЗОРОВАВЕЛЬ
    • ЕЗДРА
    • МУЖИ ВЕЛИКОГО СОБРАНИЯ
  • ЕСФИРЬ
    • ПИР ДЛЯ ВЕЛЬМОЖ
    • ПРАЗДНЕСТВО В СУЗАХ
    • ПИР АСТИНЬ
    • СУДЬБА АСТИНЬ
    • БЕЗРАССУДСТВО АХАШВЕРОША
    • МАРДОХЕЙ
    • КРАСОТА И БЛАГОЧЕСТИЕ ЕСФИРИ
    • ЗАГОВОР
    • АМАН — ГОНИТЕЛЬ ЕВРЕЕВ
    • ГОРДОСТЬ МАРДОХЕЯ
    • БРОСАНИЕ ЖРЕБИЯ
    • ОБВИНЕНИЕ ЕВРЕЕВ
    • УКАЗ О ПОЛНОМ ИСТРЕБЛЕНИИ
    • САТАНА ОБВИНЯЕТ ЕВРЕЕВ
    • ИСПОЛНИВШИЙСЯ СОН МАРДОХЕЯ
    • МОЛИТВА ЕСФИРИ
    • ЗАСТУПНИЧЕСТВО ЕСФИРИ
    • НЕСПОКОЙНАЯ НОЧЬ
    • ПАДЕНИЕ АМАНА
    • ЦАРСКИЙ УКАЗ
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Rating 4.4 / 5
Added 15.01.2026
Author brat Vadim
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4.4/5 (8)

Comments (3 comments)

T
Tov 3 years ago
Супер!
O
OlegN 3 years ago

Благодарю за труд !
E
esxatos 3 years ago

Фантастическая книга! Десятки лет с этой книги начинают изучение Библии люди в разных странах, независимо от того, какую религию они исповедуют. Ведь исчерпывающий по охвату материал, живо и образно написанный труд талантливого библеиста, родившегося в Российской империи и прожившего большую часть жизни в Америке, обращен именно к самому широкому читателю. Изучив великое множество древних источников, Луис Гинцберг преобразил их в яркие зарисовки из Священной истории Ветхого Завета и старинных легенд, нисколько не умалив их глубины и содержательности.

 

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