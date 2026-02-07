Книга Гингеров — это идеальное сочетание теории и практики. Она написана очень живым, «вкусным» языком, полным метафор и клинических примеров. Авторы показывают, что гештальт-терапия — это не просто набор техник («пустой стул» и т.д.), а философия жизни, направленная на развитие осознанности и ответственности.

Пособие помогает начинающим терапевтам понять, как строить диагностику, не наклеивая ярлыков, и как использовать «энергию контакта» для трансформации личности. Для опытных специалистов книга ценна интегративным подходом, который связывает нейробиологию, психоанализ и восточные духовные практики. Главная мысль авторов: терапия должна не «лечить болезнь», а возвращать человеку способность творчески и полно проживать каждый момент своей жизни.

Гингер Серж - Гингер Анн - Практическое пособие для психотерапевтов

Пер. с фр. Л. Гинар. — М.: Академический проект, 2020. — 239 с. — (Психологические технологии).

ISBN 978-5-8291-2461-8

Гингер Серж - Гингер Анн - Практическое пособие для психотерапевтов – Содержание

Предисловие

Вступление

Глава 1. Они принимают решение начать практику психотерапии

Глава 2. Первый клиент

Глава 3. Диагностика и решение работать с клиентом

Глава 4. Легализация, создание рекламы

Глава 5. Первые трудности

Глава 6. Изгоняем общепринятые истины

Глава 7. Психотерапия и общество

Глава 8. В процессе психотерапии

Глава 9. Деонтология

Глава 10. «Инструментарий» и технические приемы

Глава 11. Широкий круг клиентов

Глава 12. Работа в группе

Глава 13. Работа с парами

Глава 14. Профессия психотерапевта

Приложение 1. Психотерапия в Европе

Приложение 2. Mировая хартия личности, проходящей курс психотерапии

Приложение 3. Деонтологический кодекс Европейской ассоциации психотерапии (ЕАП)

Приложение 4. Страсбургская декларация

Приложение 5. Европейский сертификат психотерапии (ЕСП)

Приложение 6. Training Accreditation Committee (TAC)

Приложение 7. Список литературы (the selection of the main Russian books about this topic will be done by Pr Makarov)