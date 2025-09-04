Гиннес - Время ZERO для Америки - перевод ESXATOS

Америка падет — если только. Подобно надписи на стене на пиру Валтасара, эти четыре суровых слова будут преследовать Америку в тысячах вариаций, если только нация не примет мудрого и смелого решения остановиться, подумать и развернутся, а затем продемонстрирует, что последствия этого решения реальны и прочны, а не временны, косметичны или лицемерны. Недавние события — от неоднозначных выборов до тревожной реакции на глобальную пандемию, до гуманитарного и гражданского кризиса на южной границе, внутренних угроз свободе слова, разрушительного государственного долга, американского унижения и позора за рубежом, интеллигенции, прямо противоречащей убеждениям нации, растущих вопросов о характере и стабильности более чем одного президентства, безумных экспериментов с образом жизни, проводимых во имя свободы. Все это вместе взятое с завершающим пятидесятилетним дрейфом и упадком - должно встряхнуть американцев, и должны начаться давно назревшие дебаты о настоящем состояние Союза. Перед американской республикой и ее гражданами сейчас стоят титанические вопросы, ответы на которые окажутся решающими для будущего Америки. Во-первых, разумно ли и могут ли американцы менять революции в середине истории, а если нет, могут ли они повернуть назад? Будучи основанными на идеалах упорядоченной свободы Американской революции 1776 года (включая, к сожалению, такое вопиющее лицемерие и противоречие, как рабство), многие американцы в последнее время перешли к основанному на власти наследию Французской революции 1789 года - через такие движения, как культурный марксизм, постмодернизм, политика идентичности, сексуальная революция и критическая теория. При нынешнем незнании истории и уровне нынешних конфликтов и путанице возможно ли вообще для нынешнего поколения американцев вспомнить о своем основании и восстановить его первоначальные обещания? Или Америка ускорит свое падение, колеблясь между конкурирующим наследием двух революций и пожиная горькие плоды сомнительных и противоположных взглядов на свободу, справедливость и политический порядок?

Во-вторых, может ли Америка как ведущее общество огромной цивилизации проверить свою совесть, находясь на вершине своего могущества, сделать признание и загладить свою очевидную неправоту — прежде всего, рабство и обращение с коренными американцами? — и исправлять, реформировать и перенаправлять свои пути к удовлетворению своих граждан и высшим идеалам человечества? Или Америка поддастся оргии политически организованных взаимных обвинений и станет жертвой своего непрощенного прошлого?

В-третьих, будут ли американцы признавать и уважать характер свободы и реагировать на свободу так, как того требует сама свобода, или же они продолжат следовать ошибочным и лицемерным взглядам на свободу и будут довольствоваться своими искажениями и имитациями, пока не потерпят необратимый упадок? И не все кричащие о свободе, имеют основание или границы для свободы, о которой они кричат, и многие из этих взглядов звучат как предсмертный звон, а не как Колокол Свободы, но могут ли современные американцы отличить их?

В-четвертых, есть ли в Америке лидеры, обладающие достаточной мудростью, мужеством, знанием истории и пониманием характера свободы, чтобы призвать американцев вернуться, направить американский народ к рассмотрению и ответу на эти вопросы и сделать это таким конструктивным образом, чтобы объединить глубоко разделенный народ и возродить чувство единой американской идентичности и национальной цели? Или Америка без лидеров будет скатываться к упадку?

Это переломные вопросы, и история и человечество ждут ответа от Америки. Но стоит ли Америка вообще перед такими вопросами? Докажет ли Америка свою интеллектуальную и моральную способность сделать это? Американцы не должны сомневаться: ни свобода, ни вера, сделавшая свободу возможной, вас не подвели. Вы, американцы, подвели и веру, и свободу, и это будет вашей трагедией, если вы будете обвинять неверные источники, прибегать к ложным ответам и подрывать веру и свободу с последствиями, которые станут необратимыми. Ибо одно несомненно и с каждым днем ​​становится все яснее для все большего числа людей: радикальные левые, прогрессисты и взрывной арсенал их протестов и политики, представляют собой такой же решительный отход от идей и идеалов американской республики, каким был отход южных штатов из Союза во время Гражданской войны.

Гиннес, Оз - Час ZERO для Америки - Исторический ультиматум свободе и ответ, который мы должны дать

Оз Гиннес; [пер. с англ. с издания Os Guinness. Zero Hour America, InterVarsity Press, 2022 г. исключительно в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS]