Эта книга - совершенно необычный сборник хасидских рассказов об удивительной, почти легендарной личности: рабби Исраэле Бааль-Шем- Тове, БеШТе. Сборник необычен тем, что кроме самих рассказов он содержит широкие комментарии рабби Ицхака Гинзбурга, проливающие свет на глубинный смысл этих рассказов, который выходит далеко за пределы фабулы.

В качестве эпиграфа к этой книге можно привести слова рабби Шнеур-Залмана из Ляд, основателя хасидского учения Хабад: «Так говорят наши мудрецы, благословенной памяти: “Сначала намеревался Всевышний сотворить мир качеством строгого справедливого суда, но было ясно, что мир не сможет существовать так, и Он добавил к нему качество милосердия, т.е. проявление Б-жественности [в этом мире] через праведников, и чудеса, и знамения в Торе» (Тания, часть 2, гл. 5).

Трудно определить, что такое хасидские рассказы. Слова «жанр» и «литература» относятся к иной реальности - эти рассказы не имеют к ней никакого отношения. В предисловии к ивритскому изданию объясняется, чем именно являются эти рассказы, и мы очень рекомендуем начинать чтение книги с этого предисловия, которое является интегральной и очень важной ее частью. Мы же отметим лишь ряд «технических» моментов: Источники, по которым написана эта книга.

Есть огромное множество историй о БеШТе. Для нашей книги отобраны только те, что фигурируют в источниках, которые принято считать достоверными. Мы не приводим здесь сам список источников и соображения их отбора, т.к. подавляющее большинство их (если не все) не существуют на русском языке, а потому этот список бесполезен для читателя, не владеющего ивритом и идишем в достаточной степени. Читателя, желающего видеть этот список и соображения отбора, мы отсылаем к оригиналу книги:

״אור ישראל״ כרך א׳, ע׳ 17-22.הוצאה לאור ״גל עיני״, שנת 5766

Мы так же опустили ссылки на первоисточники и дополнительные комментарии, полагая, что читателю не будет интересно смотреть их в ори- гинале, и чтобы уменьшить объем книги. Тем не менее, желающие найти их могут сделать это, обратившись к оригиналу книги. Чтобы облегчить такой поиск, в конце каждого рассказа приведено его место в книге. Так, например, Ор Исраэль 1,29 означает: книга Ор Исраэль, том 1, стр.29.

Следует пояснить, на какого читателя рассчитана эта книга: на того, кто готов использовать интуитивные силы своего разума наряду с аналитическими и не позволять одной из этих сил подавить другую. Логика может быть важным инструментом, но не верховным судьей. И еще. Специфика русского языка весьма осложняет перевод каббалистического труда с иврита из-за отсутствия адекватных понятий. Отличие мироощущения и интересов обеих культур отражается и в языках. В переводе данного издания мы старались придерживаться правил, которые приведены в приложениях. Рекомендуем читателю ознакомиться с этими правилами с самого начала знакомства с книгой (они помещены в конце).

Раввин Ицхак Гинзбург - Факел перед рассветом - Том I - Рабби Исраэль Бааль-Шем-Тов

Издательство — «Галь Эйнай» — 218 с.

Израиль — 5777 / 2016 г.

ISBN: 978-965-532-031-2

Раввин Ицхак Гинзбург - Факел перед рассветом - Том I - Рабби Исраэль Бааль-Шем-Тов - Содержание

Об авторе

Предисловие к русскому изданию

Предисловие к ивритскому изданию

Видеть и слышать

Писатель, Книга и Рассказ

Подобные сказкам истории из некоего прошлого

Ор Исраэль

Душа Израиля

Всеобъемлющая душа

Как удостоиться сына

«Исчезнут все творящие зло»

Чистая Б ־ гобоязненность

гобоязненность «Ибо в Ицхаке наречется тебе потомство»

У лжи короткие ноги

«Еще немного - и не будет злодея»

Свет, посеянный для праведника

«Всмотрелся в его место…и нет его»!

Строгий суд как милосердие

Возвышение эмоций

«Не будь чересчур святым»

«Ибо нет на земле такого праведника»

И швырнул правду на землю

«Для обитания создал»

Достоинство сумасшествия.

Простые евреи читают Теилим

Достоинство простых евреев Простой еврей - по сути бааль тшува

Чуткость к происходящему

Задумайся, но в меру

Несколько советов

Загадка могилы Дайчеля

Сила мысли

«И в прах земной вернешься»

Корень, душа и тело

Огонь и вода

«И в прах ты вернешься»

Драгоценности невесты

Глаза Его видят всё и везде

«Земля желанная»

«Дерех Эрец предшествовала Торе»

Бескорыстие

Непростой «простой»

«Живи на земле и питайся верой»

Отменить приговор Небес

Встретить пророка Элияу

«Ты создал меня [с двумя ликами], сзади и спереди»

Раскрытие йехиды

Помогая друг другу

Ищи её как серебро

Парнаса в паре

Как находить парнасу

«Тогда уста наши наполнятся радостным смехом»

Все суета

Душа принца

Кто такой хасид

Семь наставлений

Ключ хасидизма

«Мощь заглотил он - и извергнет»

«Избавь от пса единую мою»

В Геhином из-за самопожертвования

Дерзкий - в ад

Посланник и посылающий

Проломить преграды!

Бейт Мидраш Машиаха

Четыре «локтя хождения»

Процитируем Рашимат дварим:

Порядок появления света

Хасидская служба

Подход к переводу

Еврейски алфавит и числовое значение букв

Книги рабби Гинзбурга на русском

Раввин Ицхак Гинзбург - Факел перед рассветом - Том I - Рабби Исраэль Бааль-Шем-Тов - Душа Израиля

Рабби Элиэзер, будущий отец учителя нашего, рабби Исраэля Бааль-Шем-Това, жил на Украине, в деревне среди Карпатских гор, три века назад. Он всегда сла- вился выполнением заповеди гостеприимства в самом лучшем виде. Его посланцы прочесывали округу в поисках путников. После того, как гости уже были хорошенько накормлены, напоены и собирались продолжить путь, цадик еще и давал им в дорогу запасы еды и питья. На Небесном Суде его деятельностью были очень довольны. Но обвинители утверждали, что рабби Элиэзеру пока далек от необходимого уровня исполнения этой мицвы Аврамом-Авину, и вообще, что он еще не подвергался настоящему испытанию. Самэх-Мэм (Самаэль, он же Сатан, он же ангел смерти) предложил дать ему позволение испытать рабби Элиэзера.

Но Элияу а ־ Нави (пророк Илия) возразил, что нехорошо, дабы Самэх-Мэм был посланцем испытания, поскольку он может нанести праведнику вред, не дай Б-г, и попросил, чтобы ему самому дали возможность выполнить эту роль. Получив согласие Свыше, Элияу спустился в этот мир и появился в доме рабби Элиэзеру под видом бедного путника в самый разгар святой субботы, после полудня. Он вошел в дом праведника на глазах многочисленных гостей с громким приветствием: «Доброй субботы!».

Но рабби Элиэзер не возмутился и не рассердился на него за наглость прийти издалека посередине шабата (явно нарушив шабат), даже не стесняясь этого. Гостю незамедлительно подали обильные и вкусные субботние блюда, чтобы он мог поесть третью трапезу. На исходе шабата он был приглашен на трапезу мелавэ малка (проводы царицы-субботы). На следующей утро рабби Элиэзер отнесся к нему так же дружелюбно и с большой симпатией и, провожая, дал ему еще и приличную сумму денег. Он ни словом не упомянул о нарушении гостем святости субботы. И тогда вдруг бедняк преобразился - Элияу а-Нави открылся рабби Элиэзеру и сказал: «Знай, что я пророк Элияу. И в заслугу твоего поведения ты удостоишься сына, который осветит глаза всего еврейского народа (буквально: Израиля)».

Всеобъемлющая душа. Перед нами рассказ, который - чудо из чудес. В нем разворачиваются события, предшествовавшие рождению нашего учителя Бааль-Шем-Това, и перед нами раскрывается суть рабби Исраэля, его предназначения и деятельности всей его жизни, как сказано: «Результат действия [всегда] связан с первоначальным замыслом». Благодаря чему его родители удостоились такого сына - великого праведника, святая душа которого спустилась к нам с такой высоты? Именно благодаря тому, что не отличали еврея от еврея! Когда отец Бааль-Шем-Това смотрел на пришедшего под его крышу бедняка, он видел не его грехи и недостатки, а только чистого еврея: святую душу, частичку Б-га свыше, которая живет и действует в нем.

Именно благодаря любви и преданности, которые были проявлены также к таким евреям, в мир низошла душа главы евреев будущих поколений. У хасидов известно, что у настоящего Ребе «светят» три аспекта души: новая душа, душа мира Ацилут и всеобъемлющая душа. Новая душа. То есть очень высокая душа, никогда ранее не спускавшаяся в этот мир, ничего подобного которой еще не было! Это новый свет, которого мы удостаиваемся, и он поднимает мир на совершенно другой уровень продвижения к окончательной Геуле. Главная новизна души праведника выражается в новаторстве его учения, с помощью которого он проливает новый свет на наш мир. Бааль-Шем-Тов, учение которого - первые лучи восхода будущей Торы Машиаха, раскрыл, что еврей вообще никогда не грешит и не грешил.

Все его грехи и недостатки лишь в его внешнем «слое», но они не захватывают ничего в сути еврея. Так и отец Бешта мог принять у себя в доме еврея, который, казалось бы, нагло и в открытую нарушал субботу. Однако рабби Элиэзер не почувствовал к нему ничего отрицательного, даже отчуждения. Душа мира Ацилут. Задача мира Ацилут в том, чтобы соединять Б-жественность и сотворенные миры. В нем нет ничего отделенного от Святого Благословенного, и поэтому тот, кто имеет отношение к этому миру, может подниматься и соединять нижние творения со Всевышним, и при этом никакое чуждое влияние не может помешать и испортить связь этого единения. Душа мира Ацилут буквально выделяется от остальных душ своим благородством (на иврите: ацилут).

Цадик - он из «избранников сынов Израиля», от него исходит особый «аромат», в нем чувствуется тайна, привлекающая к нему сердца и собирающая евреев вокруг него. Бааль-Шем- Тов раскрыл это свойство и «использовал» его на пользу народу Израиля, привлекая и приближая сердца людей ко Всевышнему словами симпатии и любви способ возвышенный и очень отличающийся от того, что был принят до него. Это еще одна сторона гостеприимства его отца, проявившего к бедняку отношение настолько приветливое и теплое, что удостоился извлечь из него нечто совершенно скрытое в нем: самого Элияу а-Нави! Заглядывая глубже, можно сказать, что это лишь пример, а на самом деле в каждом еврее есть нечто сокрытое, что нужно извлечь на свет.

Речи, полные любви и симпатии, способствуют этому раскрытию, когда являются частью творимого человеку добра, в материальном и духовном планах. Всеобъемлющая душа. Ребе (или Раби, רבי ) не может в самом деле быть главой сынов Израиля (рош бней исраэлъ, ראש בני ישראל ), если его душа не является всеобъемлющей душой всего еврейского народа. Он должен быть «человеком, в котором дух» - то есть тем, кто может глубоко понять рух каждого еврея, а это возможно лишь если он дей- ствительно будет тесно связан и буквально «прилеплен» к душе каждого, кто называется сыном Израиля (т.е. евреем). О Бааль-Шем-Тове можно сказать, что его главным предназначением было выполнение деятельности, характерной для всеобъемлющей души, а все остальные аспекты души были интегрированы в этот. Он был целиком и полностью погружен в заботы о своем народе и предан ему.

Рабби Исраэль даже говорил, что сотворен ради единственной цели: приносить пользу другим евреям. И если бы он не мог принести им никакой пользы, то не родился бы. И возможно, что такой еврей рождается один раз в семьдесят лет. Душа называется всеобъемлющей, когда всё происходящее с ней не есть ее частное дело, а касается всего еврейского народа, и наоборот. Когда Бааль-Шем-Тов наблюдал за действиями людей и находил в них что-то нехорошее, он всегда говорил: сам факт, что Сверху ему дали увидеть этот изъян, означает наличие такого изъяна и в нем самом, пусть даже в весьма слабой форме. Весь еврейский народ как общность, вместе с его недостатками и изъянами, он распознавал в себе и, ощущая себя одним целым с ним, нес полную ответственность за него.