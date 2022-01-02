Гиренок - Свобода и судьба
Эпоха нестабильности в мире связана с переходом лидерства в политике, в технологиях, в науке, в промышленности от Запада к Востоку, от США к Китаю. Но началась она не с пандемии. Она началась в 2016 году с избрания Трампа президентом США. Почему с Трампа? Потому что Трамп - патриот и националист, а правящий западный класс, которым ему предстояло руководить, был воспитан на идеях философии глобализма. И кто-то из них двоих был обречен идти не в ногу. Трамп требовал вернуть заводы в Америку. А финансовому капиталу было хорошо и в Китае. Затем началась пандемия коронавируса. Ни одно западное общество, равно как и Россия, не было готово к пандемии. Китай с ней справился. Возник вопрос: демократия и либерализм - это, конечно, хорошо, но, может быть, порядок лучше свободы? А мобилизационное общество лучше демократии? В конце концов, что такое свобода и как она соотносится с судьбой? Этот вопрос стал тревожить интеллектуалов Запада. В русской философии этот вопрос ставится иначе. Она спрашивает: кто кому служит: человек - экономике или экономика - человеку? И почему общество относится к человеку как к своему продукту? Бог сотворил человека, а не общество.
Запад - это капитализм. Восток - это китайский социализм. На Западе верят в справедливость торжества такой мнимости, как деньги. На Востоке сомневаются в ценности этой симуляции. В Китае говорят о ценности социального доверия. Противоречивость положения России в этой ситуации проистекает из настроений правящего класса, который, не имея достаточной легитимности, не успел еще насладиться прелестями позднего капитализма, как ему уже напомнили, что правила игры меняются и не в лучшую для него сторону.
Сегодня стало ясно, что философия общества, равно как и глобализма требует корректировки. Мобильности движения людей, товаров, идей, капиталов никак не мешают национально расчерченные границы. Напротив, они могут быть прозрачны в одном отношении и непрозрачны в другом отношении. Мобильность и нации совместимы. Но национальные перегородки имеют еще и то достоинство, что могут быть препятствием на пути распространения эпидемий и прочих катаклизмов. Нам нужен не глобализм, а мобильные нации.
Пандемия коронавируса показала, что социальная машина как на Западе, так и в России работает плохо. Бюрократия оказалась не готова принимать решения. Если бы она работала хорошо, то не было бы никакой нужды в героях пандемии, в людях, которые своими личными качествами затыкают дыры в плохо работающей социальной машинерии. В пандемии этими героями стали врачи, медицинские работники и ученые. Но правящий класс России выделял значительные средства на индустрию развлечений, монументальный спорт и пропаганду и не финансировал развитие здравоохранения, образования и науки. Пандемия ослабила силу бюрократии и потребовала иных форм организации власти. Должны меняться не люди, а институты.
Финансовый капитал погубит Запад и Россию, если уже не погубил. К человеку постепенно приходит осознание того, что экономика не центр жизни людей, а внешняя ее сторона. Пандемия нам показала, что чем лучше общество, тем хуже становится человек. Почему хуже? Потому что человек изначально есть двойственное существо, а современное общество лишает его двойственности. Делает его монотонно односторонним. От человека требуется позитивное согласие с собой и тем, что он делает. Но этот человек не знает, что ему делать, когда он остается наедине с собой. Вопрос о человеке стал решающим. От ответа на него зависит наше будущее.
Федор Иванович Гиренок - Свобода и судьба. Что мы поняли благодаря пандемии?
М.: Проспект, 2021. — 80 с.
ISBN 978-5-392-32713-3
Федор Иванович Гиренок - Свобода и судьба. Что мы поняли благодаря пандемии? – Содержание
Введение
КОРОНАВИРУС: СВОБОДА ИЛИ СУДЬБА?
- Люди не термиты
- Странные объекты
- Смена лидера
- Финансовый капитал
- Число или спекуляция?
- Социалистическая переделка человека
- Система социального доверия
- Жунчэнь
- Что мешает переделке?
- О неравенстве
- Пангалины
- Паноптикум Бентама
- Око власти
- Поручение
- Торжество
- Новый числовой порядок
- Письмо экономистов
- Сколько стоит человек
- Резюме
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С МЫШЛЕНИЕМ В АМЕРИКЕ?
- Бадью: ужас глубокой ночи
- Фукуяма: разочарование в идее конца истории
- Хомский - диссидент Америки
- Жижек - Элвис от философии
- Сэнди Грант: пусть развяжутся эмоции
- Трамп: взгляд либерала из России
- Взгляд русского патриота на Трампа
- Трамп: бред и темное сознание
ЗАЧЕМ ЭКОНОМИСТУ НУЖНО ЗНАТЬ, КАК УСТРОЕНО СОЗНАНИЕ?
- Бунюэль
- Мир без субъекта
- Субъект
- Тела и субъекты
- Субъективность
- Кризис: разрыв между субъективностью и субъектом
- Субъект без субъективности
- Субъективность без субъекта
- Экономист
- Капитал
- Концепты
- Сознание
- Ответ Лейбница
- Дезорганизация сознания
- Психиатр Кандинский
- Экономика наизнанку
- Резюме
КУДА ДЕЛАСЬ СВОБОДА?
ПАНДЕМИЯ ИЗМЕНИТ МИР
- Что сделал вирус?
- Почему мы не отказались от общества?
- Десакрализация общества
- Коронавирус не даст нам бытие вместе
- Чем собор отличается от коллектива?
- Человек живет в мире призраков
- О двух взглядах на человека
- Нечеловеческое заполняет отсутствие Бога
- О распятии человека между внешней жизнью и внутренней
О ДВУХ ПУТЯХ ВХОЖДЕНИЯ В ЧИСЛОВОЙ ПОРЯДОК
- Новая искренность, или денатурализация человека
- Проблема китайской стратегии перехода к числовому миру
- Проблема западной стратегии перехода к числовому порядку
- Научная интеллигенция о постсингулярном мире
С. Лем
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