Эпоха нестабильности в мире связана с переходом лидерства в политике, в технологиях, в науке, в промышленности от Запада к Востоку, от США к Китаю. Но началась она не с пандемии. Она началась в 2016 году с избрания Трампа президентом США. Почему с Трампа? Потому что Трамп - патриот и националист, а правящий западный класс, которым ему предстояло руководить, был воспитан на идеях философии глобализма. И кто-то из них двоих был обречен идти не в ногу. Трамп требовал вернуть заводы в Америку. А финансовому капиталу было хорошо и в Китае. Затем началась пандемия коронавируса. Ни одно западное общество, равно как и Россия, не было готово к пандемии. Китай с ней справился. Возник вопрос: демократия и либерализм - это, конечно, хорошо, но, может быть, порядок лучше свободы? А мобилизационное общество лучше демократии? В конце концов, что такое свобода и как она соотносится с судьбой? Этот вопрос стал тревожить интеллектуалов Запада. В русской философии этот вопрос ставится иначе. Она спрашивает: кто кому служит: человек - экономике или экономика - человеку? И почему общество относится к человеку как к своему продукту? Бог сотворил человека, а не общество.

Запад - это капитализм. Восток - это китайский социализм. На Западе верят в справедливость торжества такой мнимости, как деньги. На Востоке сомневаются в ценности этой симуляции. В Китае говорят о ценности социального доверия. Противоречивость положения России в этой ситуации проистекает из настроений правящего класса, который, не имея достаточной легитимности, не успел еще насладиться прелестями позднего капитализма, как ему уже напомнили, что правила игры меняются и не в лучшую для него сторону.

Сегодня стало ясно, что философия общества, равно как и глобализма требует корректировки. Мобильности движения людей, товаров, идей, капиталов никак не мешают национально расчерченные границы. Напротив, они могут быть прозрачны в одном отношении и непрозрачны в другом отношении. Мобильность и нации совместимы. Но национальные перегородки имеют еще и то достоинство, что могут быть препятствием на пути распространения эпидемий и прочих катаклизмов. Нам нужен не глобализм, а мобильные нации.

Пандемия коронавируса показала, что социальная машина как на Западе, так и в России работает плохо. Бюрократия оказалась не готова принимать решения. Если бы она работала хорошо, то не было бы никакой нужды в героях пандемии, в людях, которые своими личными качествами затыкают дыры в плохо работающей социальной машинерии. В пандемии этими героями стали врачи, медицинские работники и ученые. Но правящий класс России выделял значительные средства на индустрию развлечений, монументальный спорт и пропаганду и не финансировал развитие здравоохранения, образования и науки. Пандемия ослабила силу бюрократии и потребовала иных форм организации власти. Должны меняться не люди, а институты.

Финансовый капитал погубит Запад и Россию, если уже не погубил. К человеку постепенно приходит осознание того, что экономика не центр жизни людей, а внешняя ее сторона. Пандемия нам показала, что чем лучше общество, тем хуже становится человек. Почему хуже? Потому что человек изначально есть двойственное существо, а современное общество лишает его двойственности. Делает его монотонно односторонним. От человека требуется позитивное согласие с собой и тем, что он делает. Но этот человек не знает, что ему делать, когда он остается наедине с собой. Вопрос о человеке стал решающим. От ответа на него зависит наше будущее.

Федор Иванович Гиренок - Свобода и судьба. Что мы поняли благодаря пандемии?

М.: Проспект, 2021. — 80 с.

ISBN 978-5-392-32713-3

Федор Иванович Гиренок - Свобода и судьба. Что мы поняли благодаря пандемии? – Содержание

Введение

КОРОНАВИРУС: СВОБОДА ИЛИ СУДЬБА?

Люди не термиты

Странные объекты

Смена лидера

Финансовый капитал

Число или спекуляция?

Социалистическая переделка человека

Система социального доверия

Жунчэнь

Что мешает переделке?

О неравенстве

Пангалины

Паноптикум Бентама

Око власти

Поручение

Торжество

Новый числовой порядок

Письмо экономистов

Сколько стоит человек

Резюме

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С МЫШЛЕНИЕМ В АМЕРИКЕ?

Бадью: ужас глубокой ночи

Фукуяма: разочарование в идее конца истории

Хомский - диссидент Америки

Жижек - Элвис от философии

Сэнди Грант: пусть развяжутся эмоции

Трамп: взгляд либерала из России

Взгляд русского патриота на Трампа

Трамп: бред и темное сознание

ЗАЧЕМ ЭКОНОМИСТУ НУЖНО ЗНАТЬ, КАК УСТРОЕНО СОЗНАНИЕ?

Бунюэль

Мир без субъекта

Субъект

Тела и субъекты

Субъективность

Кризис: разрыв между субъективностью и субъектом

Субъект без субъективности

Субъективность без субъекта

Экономист

Капитал

Концепты

Сознание

Ответ Лейбница

Дезорганизация сознания

Психиатр Кандинский

Экономика наизнанку

Резюме

КУДА ДЕЛАСЬ СВОБОДА?

ПАНДЕМИЯ ИЗМЕНИТ МИР

Что сделал вирус?

Почему мы не отказались от общества?

Десакрализация общества

Коронавирус не даст нам бытие вместе

Чем собор отличается от коллектива?

Человек живет в мире призраков

О двух взглядах на человека

Нечеловеческое заполняет отсутствие Бога

О распятии человека между внешней жизнью и внутренней

О ДВУХ ПУТЯХ ВХОЖДЕНИЯ В ЧИСЛОВОЙ ПОРЯДОК

Новая искренность, или денатурализация человека

Проблема китайской стратегии перехода к числовому миру

Проблема западной стратегии перехода к числовому порядку

Научная интеллигенция о постсингулярном мире

С. Лем