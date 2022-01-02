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Гиренок - Свобода и судьба

Федор Иванович Гиренок - Свобода и судьба. Что мы поняли благодаря пандемии
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, Cultural Studies Art, Sociology Political Science
Эпоха нестабильности в мире связана с переходом лидерства в политике, в технологиях, в науке, в промышленности от Запада к Востоку, от США к Китаю. Но началась она не с пандемии. Она началась в 2016 году с избрания Трампа президентом США. Почему с Трампа? Потому что Трамп - патриот и националист, а правящий западный класс, которым ему предстояло руководить, был воспитан на идеях философии глобализма. И кто-то из них двоих был обречен идти не в ногу. Трамп требовал вернуть заводы в Америку. А финансовому капиталу было хорошо и в Китае. Затем началась пандемия коронавируса. Ни одно западное общество, равно как и Россия, не было готово к пандемии. Китай с ней справился. Возник вопрос: демократия и либерализм - это, конечно, хорошо, но, может быть, порядок лучше свободы? А мобилизационное общество лучше демократии? В конце концов, что такое свобода и как она соотносится с судьбой? Этот вопрос стал тревожить интеллектуалов Запада. В русской философии этот вопрос ставится иначе. Она спрашивает: кто кому служит: человек - экономике или экономика - человеку? И почему общество относится к человеку как к своему продукту? Бог сотворил человека, а не общество.
Запад - это капитализм. Восток - это китайский социализм. На Западе верят в справедливость торжества такой мнимости, как деньги. На Востоке сомневаются в ценности этой симуляции. В Китае говорят о ценности социального доверия. Противоречивость положения России в этой ситуации проистекает из настроений правящего класса, который, не имея достаточной легитимности, не успел еще насладиться прелестями позднего капитализма, как ему уже напомнили, что правила игры меняются и не в лучшую для него сторону.
Сегодня стало ясно, что философия общества, равно как и глобализма требует корректировки. Мобильности движения людей, товаров, идей, капиталов никак не мешают национально расчерченные границы. Напротив, они могут быть прозрачны в одном отношении и непрозрачны в другом отношении. Мобильность и нации совместимы. Но национальные перегородки имеют еще и то достоинство, что могут быть препятствием на пути распространения эпидемий и прочих катаклизмов. Нам нужен не глобализм, а мобильные нации.
Пандемия коронавируса показала, что социальная машина как на Западе, так и в России работает плохо. Бюрократия оказалась не готова принимать решения. Если бы она работала хорошо, то не было бы никакой нужды в героях пандемии, в людях, которые своими личными качествами затыкают дыры в плохо работающей социальной машинерии. В пандемии этими героями стали врачи, медицинские работники и ученые. Но правящий класс России выделял значительные средства на индустрию развлечений, монументальный спорт и пропаганду и не финансировал развитие здравоохранения, образования и науки. Пандемия ослабила силу бюрократии и потребовала иных форм организации власти. Должны меняться не люди, а институты.
Финансовый капитал погубит Запад и Россию, если уже не погубил. К человеку постепенно приходит осознание того, что экономика не центр жизни людей, а внешняя ее сторона. Пандемия нам показала, что чем лучше общество, тем хуже становится человек. Почему хуже? Потому что человек изначально есть двойственное существо, а современное общество лишает его двойственности. Делает его монотонно односторонним. От человека требуется позитивное согласие с собой и тем, что он делает. Но этот человек не знает, что ему делать, когда он остается наедине с собой. Вопрос о человеке стал решающим. От ответа на него зависит наше будущее.

Федор Иванович Гиренок - Свобода и судьба. Что мы поняли благодаря пандемии?

М.: Проспект, 2021. — 80 с.
ISBN 978-5-392-32713-3

Федор Иванович Гиренок - Свобода и судьба. Что мы поняли благодаря пандемии? – Содержание

Введение
КОРОНАВИРУС: СВОБОДА ИЛИ СУДЬБА?
  • Люди не термиты
  • Странные объекты
  • Смена лидера
  • Финансовый капитал
  • Число или спекуляция?
  • Социалистическая переделка человека
  • Система социального доверия
  • Жунчэнь
  • Что мешает переделке?
  • О неравенстве
  • Пангалины
  • Паноптикум Бентама
  • Око власти
  • Поручение
  • Торжество
  • Новый числовой порядок
  • Письмо экономистов
  • Сколько стоит человек
  • Резюме
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С МЫШЛЕНИЕМ В АМЕРИКЕ?
  • Бадью: ужас глубокой ночи
  • Фукуяма: разочарование в идее конца истории
  • Хомский - диссидент Америки
  • Жижек - Элвис от философии
  • Сэнди Грант: пусть развяжутся эмоции
  • Трамп: взгляд либерала из России
  • Взгляд русского патриота на Трампа
  • Трамп: бред и темное сознание
ЗАЧЕМ ЭКОНОМИСТУ НУЖНО ЗНАТЬ, КАК УСТРОЕНО СОЗНАНИЕ?
  • Бунюэль
  • Мир без субъекта
  • Субъект
  • Тела и субъекты
  • Субъективность
  • Кризис: разрыв между субъективностью и субъектом
  • Субъект без субъективности
  • Субъективность без субъекта
  • Экономист
  • Капитал
  • Концепты
  • Сознание
  • Ответ Лейбница
  • Дезорганизация сознания
  • Психиатр Кандинский
  • Экономика наизнанку
  • Резюме
КУДА ДЕЛАСЬ СВОБОДА?
ПАНДЕМИЯ ИЗМЕНИТ МИР
  • Что сделал вирус?
  • Почему мы не отказались от общества?
  • Десакрализация общества
  • Коронавирус не даст нам бытие вместе
  • Чем собор отличается от коллектива?
  • Человек живет в мире призраков
  • О двух взглядах на человека
  • Нечеловеческое заполняет отсутствие Бога
  • О распятии человека между внешней жизнью и внутренней
О ДВУХ ПУТЯХ ВХОЖДЕНИЯ В ЧИСЛОВОЙ ПОРЯДОК
  • Новая искренность, или денатурализация человека
  • Проблема китайской стратегии перехода к числовому миру
  • Проблема западной стратегии перехода к числовому порядку
  • Научная интеллигенция о постсингулярном мире
С. Лем
Views 315
Rating 5.0 / 5
Added 02.01.2022
Author zenkevich
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5.0/5 (1)

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