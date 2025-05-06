1. Чтобы помочь Вам, нашему курсанту, иметь Ваш курс з удобной форме, мы решились издать его в этом формате, что означает для нас экстренные трудя и издержки»

2. Для большей ясности печати, и для дольше сохранения бумаги, мы печатаем эти лекции на одной стороне бумаги, что также сопряжено с более крупными расходами.

3. Мы приобрели специальную папку для этих лекций дабы Вы могли легко додавать новые достаточные лекций.

4. Если хотите взять с собою материал для изучения в дороге или в свободные от работы минуты, тс лучше взять всю книгу с собою.

5. Лучше не вынимать страниц, ибо трудно уберечься чтобы их не запачкать, смять или порвать. Но конечно если Вы найдете это абсолютно необходимым вынуть бумагу, то поступайте как лучше для Вас, ибо дни для курсанта, а не курсант для лекций,

6. Если Вам придется носить книгу с собою частенько, то хорошо обложки обернуть опрятно в бумаге, что сохранит Вам книгу.

Гитлин - Малый толковый словарь русской Библии

Составил Проповедник Моисей Е. Гитлин 45стр

BIBLE CORRESPONDENCE SCHOOL (for Hussion speaking people)

4542 West Wrightwood Chicago 39, Illinois U. S. A.

Гитлин - Малый толковый словарь русской Библии - Оглавление