Одно из самых впечатляющих, незаурядных и дискутируемых сообщений Нового Завета, взволновавшее столь многие умы, заставившее задуматься стольких мыслителей и вдохновившее столь многих художников на создание своих полотен, - это история путешествия мудрецов (греч. «magoi» - мудрецы) с Востока (в России чаще именуются «волхвами». - Прим, перевод.). Вместе с тем едва ли какое другое сообщение Нового Завета подвергалось столь многим изменениям, искажениям и обрастало легендами, как история этих безымянных людей, совершивших дальнее путешествие.

В Новом Завете мудрецы не именуются царями, кроме того там не содержится никаких данных об их числе. Эти и другие вымыслы были привнесены более поздними легендами, которые получили особенно широкое распространение на Западе, начиная с III века нашей эры. Распространённые в западно-христианской церкви имена Каспар, Мельхиор и Бальтазар впервые упоминаются в легендах VI столетия. Однако в сирийских легендах они выступают под именами Лавандад, Хормисдас и Гушнасаф. У армян их называют Кагба и Бададилма, а у эфиоплян - Танисурам, Мика, Сисисба, Авнисон, Либтар и Касэд. В зависимости от легенды и страны её происхождения число мудрецов колеблется от двух до двенадцати.

Раннехристианский писатель, юрист и теолог Тертуллиан (примерные годы жизни 150-220-й н. э.) написал, что эти люди с Востока якобы явились как цари. Тем самым он поспособствовал «возведению» мудрецов в сан царей. Ту же мысль за ним 6 повторили Цезарь Арльский и Исидор Сивильский. Католическая церковь, канонизировав «трёх царей», стала почитать их как святых. Затем последовал очередной шаг к их возвеличиванию, когда в церковном календаре им был отведён один из дней. Речь идёт о празднике Эпифании (Богоявления), который отмечается 6-го января. Во многих областях Германии 6 января - Праздник трёх королей (или День трёх королей) - стал нерабочим днём.

Вернер Гитт - Вифлеемская звезда - что это было

Lichtzeichen Verlag GmbH, 2017

ISBN: 978-3-86954-286-7

Вернер Гитт - Вифлеемская звезда - что это было - Содержание

Предисловие

Глава 1 Вифлеемская звезда: что это было ?

Глава 2 Вопросы, связанные с Вифлеемской звездой

Глава 3 Путешествие мудрецов с Востока. (Свободное повествование на основе Библии)

Глава 4 Существует ли вечная жизнь ?

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