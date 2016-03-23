Как лучше всего употребить эту книгу? Надо отдать ей много времени. И ещё одно. Я рекомендую вам в будущем возвращаться к ней снова и снова. Чем больше вы взрослеете во Христе, тем больше раскрывается её значение. Эта книга увлечёт вас в 20 лет, пробудит вас в 30 лет; сокрушит вас в 40 лет и в последующие годы будет всё так: же призывать в глубины Христа.

Возвращайтесь к ней снова и снова.

Впервые эта книга попала мне в руки в очень плохом перепечатанном издании. Тот, кто подготовил это издание, добавил предисловие. Я до сих пор помню суть первых слов. Я окончу эпилог этими словами:

"Эта маленькая книга попала вам в руки в знак того, что Бог: желает произвести особую работу в вашем сердце".

Жанна Гийон – Познание глубин Иисуса Христа

Киев: Издательство "Руфь" (русское издание), 1997 г. – 145 с.

ISBN 966-7023-13-3

Жанна Гийон – Познание глубин Иисуса Христа - Содержание

Признательность

Предисловие

1. С мелководья в глубину

2. В путь

3. Глубины - даже для неграмотных

4. Второй уровень

5. Периоды засухи

6. Подчинение

7. Подчинение и страдание

8. Подчинение и откровение

9. Подчинение и святая жизнь

10. Жизнь внугри

11. К центру

12. Постоянная молитва

13. Изобилие

14. Тишина

15. Новый взгляд на исповедь грехов

16. Писание

17. Молитвенные просьбы?

18. Помехи

19. Искушение

20. Поглощены

21. Тишина в глубинах

22. Постоянное состояние

23. Христианским работникам

24. Конечное достижение христианина

25. Из тюрьмы

Эпилог

История этой книги

Текущее состояние духовного опыта церкви

Будущее этой книги

Вопрос нашего века

Как употребить эту книгу

Жанна Гийон – Познание глубин Иисуса Христа - Предисловие

Написано в конце семнадцатого столетия.

Эта маленькая книга, задуманная в великой простоте, не была написана для опубликования. Я написала её для нескольких людей, желавших любить Бога всем своим сердцем. Но из-за пользы, полученной ими от чтения рукописи, многие захотели иметь свой собственный экземпляр. Именно благодаря их просьбам эта маленькая книга была размножена.

Я оставила книгу в её оригинальной простоте. Она не содержит критики учений других людей, писавших о духовных вещах. Наоборот, она усиливает эти учения.

И сейчас я предаю всю книгу на суд сведущих и опытных людей с одной единственной просьбой: пожалуйста, не оставайтесь на поверхности, но углубитесь и достигните ту цель, которую я преследовала при написании этой книги. Эта цель - склонить весь мир к тому, чтобы любить Бога и служить Ему способом, лёгкость и простоту которого трудно себе представить.

Я намеренно написала эту книгу тем дорогим простым последователям Иисуса Христа, которые, хотя и не имеют достаточной подготовки для глубокого изучения, всё же желают полностью отдаться Богу.

Читатель, который подходит к этой книге без предубеждений, под простыми выражениями обнаружит тайное помазание. Это помазание даст ему желание искать то внутреннее счастье, которым должны обладать все ученики Господа.

Я написала, что совершенство достигается легко, и это верно. Иисус Христос есть совершенство; когда мы ищем Его внутри себя, то Его легко найти.

Но, возможно, вы ответите: "Не сказал ли Господь: "Будете искать Меня и не найдёте"?" (Ин. 7:34). О, но ваш Господь, Который не может противоречить Самому Себе, также сказал всем: "Ищите, и найдёте" (Мф. 7:7).

Да, верно, если вы ищете Господа, и всё же не желаете прекратить грешить, то вы не найдёте Его. Почему? Потому что вы ищете Его там, где Его нет. Поэтому сказано: "Умрёте во грехах ваших".

Но если вы возьмёте на себя труд поискать Господа в своём собственном сердце, и если вы искренно оставите свои грехи, чтобы приблизиться к Нему, то вы непременно найдёте Его.

Я понимаю, что перспектива "благочестивой и набожной жизни" пугает многих христиан! На молитву смотрят как на очень трудное достижение. Вследствие этого большинство верующих уже в самом начале слишком раздосадованы, чтобы сделать первые шаги в этом направлении. Конечно, если вы примете во внимание сложность какого-то нового дела, то из-за этого вы можете расстроиться и потерять желание начинать. С другой стороны, стремление к новому и осознание его доступности может привести к тому, что вы энергично начнёте действовать. Итак, эта книга открывает для читателя необходимость, удовольствие, преимущества и лёгкость этих двух вещей: молитвы и благочестия.