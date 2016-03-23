Гийон – Познание глубин Иисуса Христа
Как лучше всего употребить эту книгу? Надо отдать ей много времени. И ещё одно. Я рекомендую вам в будущем возвращаться к ней снова и снова. Чем больше вы взрослеете во Христе, тем больше раскрывается её значение. Эта книга увлечёт вас в 20 лет, пробудит вас в 30 лет; сокрушит вас в 40 лет и в последующие годы будет всё так: же призывать в глубины Христа.
Возвращайтесь к ней снова и снова.
Впервые эта книга попала мне в руки в очень плохом перепечатанном издании. Тот, кто подготовил это издание, добавил предисловие. Я до сих пор помню суть первых слов. Я окончу эпилог этими словами:
"Эта маленькая книга попала вам в руки в знак того, что Бог: желает произвести особую работу в вашем сердце".
Жанна Гийон – Познание глубин Иисуса Христа
Киев: Издательство "Руфь" (русское издание), 1997 г. – 145 с.
ISBN 966-7023-13-3
Жанна Гийон – Познание глубин Иисуса Христа - Содержание
Признательность
Предисловие
- 1. С мелководья в глубину
- 2. В путь
- 3. Глубины - даже для неграмотных
- 4. Второй уровень
- 5. Периоды засухи
- 6. Подчинение
- 7. Подчинение и страдание
- 8. Подчинение и откровение
- 9. Подчинение и святая жизнь
- 10. Жизнь внугри
- 11. К центру
- 12. Постоянная молитва
- 13. Изобилие
- 14. Тишина
- 15. Новый взгляд на исповедь грехов
- 16. Писание
- 17. Молитвенные просьбы?
- 18. Помехи
- 19. Искушение
- 20. Поглощены
- 21. Тишина в глубинах
- 22. Постоянное состояние
- 23. Христианским работникам
- 24. Конечное достижение христианина
- 25. Из тюрьмы
Эпилог
История этой книги
Текущее состояние духовного опыта церкви
Будущее этой книги
Вопрос нашего века
Как употребить эту книгу
Жанна Гийон – Познание глубин Иисуса Христа - Предисловие
Написано в конце семнадцатого столетия.
Эта маленькая книга, задуманная в великой простоте, не была написана для опубликования. Я написала её для нескольких людей, желавших любить Бога всем своим сердцем. Но из-за пользы, полученной ими от чтения рукописи, многие захотели иметь свой собственный экземпляр. Именно благодаря их просьбам эта маленькая книга была размножена.
Я оставила книгу в её оригинальной простоте. Она не содержит критики учений других людей, писавших о духовных вещах. Наоборот, она усиливает эти учения.
И сейчас я предаю всю книгу на суд сведущих и опытных людей с одной единственной просьбой: пожалуйста, не оставайтесь на поверхности, но углубитесь и достигните ту цель, которую я преследовала при написании этой книги. Эта цель - склонить весь мир к тому, чтобы любить Бога и служить Ему способом, лёгкость и простоту которого трудно себе представить.
Я намеренно написала эту книгу тем дорогим простым последователям Иисуса Христа, которые, хотя и не имеют достаточной подготовки для глубокого изучения, всё же желают полностью отдаться Богу.
Читатель, который подходит к этой книге без предубеждений, под простыми выражениями обнаружит тайное помазание. Это помазание даст ему желание искать то внутреннее счастье, которым должны обладать все ученики Господа.
Я написала, что совершенство достигается легко, и это верно. Иисус Христос есть совершенство; когда мы ищем Его внутри себя, то Его легко найти.
Но, возможно, вы ответите: "Не сказал ли Господь: "Будете искать Меня и не найдёте"?" (Ин. 7:34). О, но ваш Господь, Который не может противоречить Самому Себе, также сказал всем: "Ищите, и найдёте" (Мф. 7:7).
Да, верно, если вы ищете Господа, и всё же не желаете прекратить грешить, то вы не найдёте Его. Почему? Потому что вы ищете Его там, где Его нет. Поэтому сказано: "Умрёте во грехах ваших".
Но если вы возьмёте на себя труд поискать Господа в своём собственном сердце, и если вы искренно оставите свои грехи, чтобы приблизиться к Нему, то вы непременно найдёте Его.
Я понимаю, что перспектива "благочестивой и набожной жизни" пугает многих христиан! На молитву смотрят как на очень трудное достижение. Вследствие этого большинство верующих уже в самом начале слишком раздосадованы, чтобы сделать первые шаги в этом направлении. Конечно, если вы примете во внимание сложность какого-то нового дела, то из-за этого вы можете расстроиться и потерять желание начинать. С другой стороны, стремление к новому и осознание его доступности может привести к тому, что вы энергично начнёте действовать. Итак, эта книга открывает для читателя необходимость, удовольствие, преимущества и лёгкость этих двух вещей: молитвы и благочестия.
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