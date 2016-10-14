Гиюр - путь в еврейство - Антология

Предлагаемая вашему вниманию хрестоматия, посвященная различным аспектам гиюра — присоединения к еврейскому народу тех, кто не рожден еврейской матерью, — выходит на русском языке впервые; впрочем, и на других языках число такого рода изданий весьма невелико. Причина этого ясна — вплоть до последнего десятилетия случаи гиюра были достаточно редки, поэтому и необходимости в подобном издании попросту не возникало.

Великие исторические изменения конца XX в., вернувшие еврейству огромную русскоязычную общину, которая в течение многих десятилетий пребывала в насильственной изоляции, привели к тому, что вопрос гиюра стал актуален для десятков, а то и сотен тысяч людей. Эта тема, и в первую очередь гиюр репатриантов из бывшего Советского Союза, обсуждается сегодня как одна из самых актуальных проблем израильского общества. Гиюр стал одним из наиважнейших факторов еврейской жизни как Израиля, так и многих общин диаспоры.

Изменения, происходящие в мире, всегда отражаются в иудаизме, мировая цивилизация влияет на евреев, а они, в свою очередь, влияют на ее развитие. Именно сочетание верности традициям и динамичности, известной замкнутости и открытости внешним влияниям делает возможным еврейское бытие в рамках различных цивилизаций на протяжении множества исторических эпох. В различные времена менялась тенденция: то сильнее проявлялась сосредоточенность на собственном существовании, то—стремление к диалогу. Прозелитизм — прием геров — в одни эпохи играл огромную роль, в другие — был крайне редким явлением, но возможность присоединиться к еврейству существовала всегда, и всегда хоть кто-нибудь да пользовался ею, нередко вопреки всему, даже угрозе для жизни. Отношение к гиюру разных мудрецов в разные времена тоже было раз личным, но огромное значение этого акта — как для самого гера, так и для еврейского народа — не подвергалось сомнению.

Талмудическое высказывание: «Всевышний отправил в изгнание Израиль только для того, чтобы присоединились к нему геры» — в наши дни приобретает особый смысл. Гиюр предполагает глубинные изменения, затрагивающие не только самого гера, но и тех, кто его принимает. Он необходим не только для сближения репатриантов-неевреев с израильтянами, но и для примирения различных взглядов на общество и культуру, углубления самосознания израильского общества и всего еврейского народа.