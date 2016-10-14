Гиюр - путь в еврейство - Антология
Эта хрестоматия включает материалы, отражающие, насколько это возможно в одной книге, разные аспекты проблемы — исторический, философский, галахический, конкретно-практический, а также разнообразные взгляды на гиюр и геров.
Существенной ее частью является танахическая книга Рут в новом переводе и с классическими комментариями, обсуждающими путь идеального гера.
Хрестоматия адресована как тем, кто готовится к гиюру или только задумывается над такой возможностью, так и самому широкому кругу русскоязычных читателей, интересующихся судьбой еврейского народа.
Гиюр - путь в еврейство. Антология: история, философия, галаха
Составитель Арье Стриковский
Giyyur: A Way То Become a Jew (A. Strikovsky, ed.)
Перевод с иврита
Й.Векслер (II-VII разделы)
Я. Синичкин (I раздел, часть IV раздела)
А Ольман (Книга Рут и комментарии к ней)
Г.Липш (Кузари)
Гешарим, 2001 Амана, 2001, 288 стр.
ISBN 5-93273-057-9
Гиюр - путь в еврейство - Антология - история, философия, галаха - Содержание
Предисловие редактора
Примечание переводчика
I. Смысл и история гиюра
II. Первоисточники о гиюре
III. Геры и гиюр в раввинистической традиции
IV. Гиюр в зеркале Галахи
V. Отношение к герам и гиюру
VI. Геры и гиюр в новое время
VII. Книга «Рут» и комментарии к ней
Книга «РУТ»
РАШИ (Ради Шломо бен Ицхак). Из комментария к книге «Рут»
МАЛЬБИМ (Меир Лейбуш бен Йехиель-Михл). Из комментария к книге Рут
РавАръе СТРИКОВСКИЙ. К пониманию книги «Рут»
Рае Ицхак АРАМА. Любовь к земле Израиля в книге «Рут»
Рае Шломо АЛЬКАБЕЦ. Примечания к книге «Рут»
РабиЯакое КРАНЦ, Магид из Дубны. «Так вернулась с полей Моава...»
Рае Хаим-Эфраим ЗАЙЧИК. «Кто ты?!»
Рае Хаим ФРИДЛЕНДЕР. Первое доброе дело - гиюр
Рае Ханох ЭРЕНТРОЙ. Великодушие Боаза
Йегудаг Арье-Лейб АЛТЕР, ребе изГур. Гиюр РутЦеи-Перец ХАЙЕС. Речи и лекции
Гиюр - путь в еврейство - Антология - история, философия, галаха - Предисловие
Предлагаемая вашему вниманию хрестоматия, посвященная различным аспектам гиюра — присоединения к еврейскому народу тех, кто не рожден еврейской матерью, — выходит на русском языке впервые; впрочем, и на других языках число такого рода изданий весьма невелико. Причина этого ясна — вплоть до последнего десятилетия случаи гиюра были достаточно редки, поэтому и необходимости в подобном издании попросту не возникало.
Великие исторические изменения конца XX в., вернувшие еврейству огромную русскоязычную общину, которая в течение многих десятилетий пребывала в насильственной изоляции, привели к тому, что вопрос гиюра стал актуален для десятков, а то и сотен тысяч людей. Эта тема, и в первую очередь гиюр репатриантов из бывшего Советского Союза, обсуждается сегодня как одна из самых актуальных проблем израильского общества. Гиюр стал одним из наиважнейших факторов еврейской жизни как Израиля, так и многих общин диаспоры.
Изменения, происходящие в мире, всегда отражаются в иудаизме, мировая цивилизация влияет на евреев, а они, в свою очередь, влияют на ее развитие. Именно сочетание верности традициям и динамичности, известной замкнутости и открытости внешним влияниям делает возможным еврейское бытие в рамках различных цивилизаций на протяжении множества исторических эпох. В различные времена менялась тенденция: то сильнее проявлялась сосредоточенность на собственном существовании, то—стремление к диалогу. Прозелитизм — прием геров — в одни эпохи играл огромную роль, в другие — был крайне редким явлением, но возможность присоединиться к еврейству существовала всегда, и всегда хоть кто-нибудь да пользовался ею, нередко вопреки всему, даже угрозе для жизни. Отношение к гиюру разных мудрецов в разные времена тоже было раз личным, но огромное значение этого акта — как для самого гера, так и для еврейского народа — не подвергалось сомнению.
Талмудическое высказывание: «Всевышний отправил в изгнание Израиль только для того, чтобы присоединились к нему геры» — в наши дни приобретает особый смысл. Гиюр предполагает глубинные изменения, затрагивающие не только самого гера, но и тех, кто его принимает. Он необходим не только для сближения репатриантов-неевреев с израильтянами, но и для примирения различных взглядов на общество и культуру, углубления самосознания израильского общества и всего еврейского народа.
No comments yet. Be the first!