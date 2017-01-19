JEWISH BOOK

ЕВРЕЙСКАЯ КНИГА

Иерусалим, 320 стр

5774 - 2014

ISBN 978-965-7392-58-4

Беглого взгляда на имена мудрецов Торы, цитируемые на этих страницах, достаточно, чтобы увидеть, что комментарии, собранные в книге, были составлены в самые разные эпохи, включая и наши дни. Естественный вопрос, который может возникнуть у читателя: чем обусловлен выбор комментариев? Почему было не ограничиться теми, кого принято считать классическими толкователями Торы, такими как Онкелос, Раши, Рамбан?.. Неужели ныне живущие раввины могут сравниться с ними по глубине постижения?.. Ответ на этот вопрос мы можем найти у Ижбицер Ребе в его книге «Мей га-Шилоах».

Ижбицер Ребе предлагает нам пристальнее взглянуть на браху на изучение Торы, ежедневно предваряющую нашу учёбу. Приглядевшись внимательнее, мы увидим, что в ней названы два разных времени, указывающие на две основные функции Торы как вечного руководства к действию: натанлануэт Торато — «давший нам Его Тору» и нотен га-Тора — дающий [нам] Тору. «Давший нам Его Тору», то есть глагол, употреблённый в прошедшем времени, олицетворяет неизменную Тору, которая не может быть ни ослаблена, ни утеряна. «Дающий [нам] Тору» в настоящем времени означает ту индивидуальную Тору, которая соответствует корню нашей души, Тору, которую мы получаем сейчас, и для того, чтобы по-настоящему её понять и принять так, чтобы она действительно была во благо, нам нужно дышать тем же воздухом, которым дышали праведники нашего времени, мудрецы этого и предыдущего поколений, и иметь чёткое представление относительно того, о чём они говорили.

Элиягу Гладштейн

Элиягу Гладштейн - Свет в колодце - Берешит - Необходимое и достаточное

Первая книга Торы начинается с описания процесса создания мира: «В начале сотворения Богом неба и земли...». Комментарий Раши на этот стих звучит несколько неожиданно. Если Тора — это Книга заповедей, пишет Раши, то её следовало было бы начать с совершенно иного события, а именно — с заповеди о новом месяце, то есть с первого предписания, данного евреям в Египте. А дело в том, что если народы мира заявят, что Израиль силой забрал чужую землю, то ответом им будет как раз сам процесс её создания — Создатель владеет всей Вселенной и распоряжается Своим миром так, как Ему захочется.

Это необычное объяснение Раши имеет целый ряд смысловых уровней, и существуют буквально сотни, если не тысячи, комментариев, разъясняющих его трактовку первого стиха Торы. Зададим вопрос и мы: а в самом деле, для чего нужна Книга Берешит? Каково назначение 15 глав, предваряющих две первые мицвы (заповеди): о пасхальном ягненке и о лунном календаре, — данные евреям в Египте? Упомянем, что в эти «лишние» главы между разделами Берешит и Бо (Книга Шмот) входит большинство сюжетов первой книги Торы, где в частности фигурируют Адам и Хава, Каин и Гевель, а также Hoax и наши праотцы Аврагам,

Ицхак и Яааков. Итак, почему Всевышний счёл необходимым начать Тору с описаний, а не с предписаний?

Ключом к ответу на этот вопрос послужит известное изречение «Дерех эрец кадма ле-Тора» — «Моральное поведение предшествует Торе» (Ваикра Раба 9:3). Все эти истории: о гостеприимстве Аврагама, о самообладании Ицхака, о праведности Йосефа и т. д. — призваны заставить нас, евреев, задуматься о том, какая огромная психологическая работа над собой должна быть проведена нами, чтобы мы смогли достичь уровня, который позволит нам воспринять Тору в полном объёме. Ведь работа по изменению собственных черт характера и есть одна из основных задач человека в этом мире.

По мнению Аризаля, работа над своими качествами, то есть над тем, что в наше время принято называть структурой личности, настолько важна, что следует остерегаться действий, ведущих к приобретению негативных черт характера, с ещё большей тщательностью, чем от действий, запрещённых самой Торой (Шаарей Кдуша 1:2). Вспомним также известный всем и каждому психологический принцип, согласно которому самым надёжным и статистически достоверным фактором, определяющим наше поведение в будущем, является наше же собственное поведение в прошлом. Именно этот принцип лежит в основе известного русского выражения «Привычка — вторая натура».

Суммируя вышесказанное, один из ответов на вопрос, для чего нужна Книга Берешит, можно сформулировать так. Первая книга Торы даёт нам описания архетипов — моделей поведения наших предков, изучив которые, мы сможем изменить себя настолько, что получим шанс воспринимать Тору во всей её полноте.