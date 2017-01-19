Гладштейн - Свет в колодце
Беседы по недельным главам Торы
В древние времена существовала идея о том, что если днём забраться в глубину колодца, то оттуда можно увидеть звёзды. Именно этим мы и будем заниматься в нашей книге: погружаясь в глубинные пласты текста, мы попытаемся разглядеть её свет с помощью настоящих светил мира Торы. Раши и Рамбан, Гаон ми-Вильна и рабби Хаим Воложинер, Бааль Шем-Тов и «Ор га-Хаим», рабби Нахман и Бааль га-Тания, рав Кук и Нецив, «Сфат Эмет» и «Шем ми-Шмуэль» — каждый из них светит своим неповторимым светом.
Основная цель этой книги — это, прежде всего, показать читателю всю губительную силу умственной «ассимиляции» — механизма, с помощью которого мы нивелируем целые пласты Торы, когда пытаемся подогнать её под наши представления о мире, помещая неудобные для нас идеи в аккуратные глухие ящички, заранее заготовленные для них в шаткой этажерке нашего сознания. Мы постоянно подминаем реальность под старые лекала и даже не осознаём этого. Поэтому некоторые комментарии будут начинаться с так называемого поверхностного смысла разбираемого стиха, а затем мы постараемся взглянуть на те же самые строки по-новому, и мне хочется надеяться, что в конце нашего пути читатель воочию убедится в том, как много можно увидеть, если научиться правильно смотреть.
Мы также должны будем расширить рамки своего восприятия и на некоторое время отказаться от шаблонов, с помощью которых кроим под себя реальность. Именно поэтому комментарии, собранные здесь, такие разные — автору хотелось как следует растормошить и пробудить своего читателя.
Элиягу Гладштейн - Свет в колодце
Light in the Well
Eliyahu Gladshteyn
Издательский дом «Еврейская Книга»
Директор Мендель Шапиро
Jerusalem, Israel
JEWISH BOOK
ЕВРЕЙСКАЯ КНИГА
Иерусалим, 320 стр
5774 - 2014
ISBN 978-965-7392-58-4
Элиягу Гладштейн - Свет в колодце - Содержание
Вместо вступления
Книга Берешит
- Берешит
- Hoax
- Лех леха
- Ваера
- Хаей Сара
- Толдот
- Вайецэ
- Вайишлах
- Ваешев
- Микец
- Вайигаш
- Ваехи
Книга Шмот
- Шмот
- Ваэра
- Бо
- Бешалах
- Итро
- Мишпатим
- Трума
- Тецаве
- Ки тиса
- Ваякгель
- Пкудей
Книга Ваикра
- Ваикра
- Цав
- Шмини
- Тазриа
- Мецора
- Ахарей мот
- Кдошим
- Эмор
- Бегар
- Бехукотай
Книга Бемидбар
- Бемидбар
- Насо
- Бегаалотха
- Шлах
- Корах
- Хукат
- Балак
- Пинхас
- Матот
- Масэй
Книга Дварим
- Дварим
- Ваэтханан
- Экев
- Реэ
- Шофтим
- Ки теце
- Ки таво
- Ницавим
- Вайелех
- Г аазину
- Ве-зот г а-браха
Элиягу Гладштейн - Свет в колодце - Вместо вступления
Беглого взгляда на имена мудрецов Торы, цитируемые на этих страницах, достаточно, чтобы увидеть, что комментарии, собранные в книге, были составлены в самые разные эпохи, включая и наши дни. Естественный вопрос, который может возникнуть у читателя: чем обусловлен выбор комментариев? Почему было не ограничиться теми, кого принято считать классическими толкователями Торы, такими как Онкелос, Раши, Рамбан?.. Неужели ныне живущие раввины могут сравниться с ними по глубине постижения?.. Ответ на этот вопрос мы можем найти у Ижбицер Ребе в его книге «Мей га-Шилоах».
Ижбицер Ребе предлагает нам пристальнее взглянуть на браху на изучение Торы, ежедневно предваряющую нашу учёбу. Приглядевшись внимательнее, мы увидим, что в ней названы два разных времени, указывающие на две основные функции Торы как вечного руководства к действию: натанлануэт Торато — «давший нам Его Тору» и нотен га-Тора — дающий [нам] Тору. «Давший нам Его Тору», то есть глагол, употреблённый в прошедшем времени, олицетворяет неизменную Тору, которая не может быть ни ослаблена, ни утеряна. «Дающий [нам] Тору» в настоящем времени означает ту индивидуальную Тору, которая соответствует корню нашей души, Тору, которую мы получаем сейчас, и для того, чтобы по-настоящему её понять и принять так, чтобы она действительно была во благо, нам нужно дышать тем же воздухом, которым дышали праведники нашего времени, мудрецы этого и предыдущего поколений, и иметь чёткое представление относительно того, о чём они говорили.
Элиягу Гладштейн
Элиягу Гладштейн - Свет в колодце - Берешит - Необходимое и достаточное
Первая книга Торы начинается с описания процесса создания мира: «В начале сотворения Богом неба и земли...». Комментарий Раши на этот стих звучит несколько неожиданно. Если Тора — это Книга заповедей, пишет Раши, то её следовало было бы начать с совершенно иного события, а именно — с заповеди о новом месяце, то есть с первого предписания, данного евреям в Египте. А дело в том, что если народы мира заявят, что Израиль силой забрал чужую землю, то ответом им будет как раз сам процесс её создания — Создатель владеет всей Вселенной и распоряжается Своим миром так, как Ему захочется.
Это необычное объяснение Раши имеет целый ряд смысловых уровней, и существуют буквально сотни, если не тысячи, комментариев, разъясняющих его трактовку первого стиха Торы. Зададим вопрос и мы: а в самом деле, для чего нужна Книга Берешит? Каково назначение 15 глав, предваряющих две первые мицвы (заповеди): о пасхальном ягненке и о лунном календаре, — данные евреям в Египте? Упомянем, что в эти «лишние» главы между разделами Берешит и Бо (Книга Шмот) входит большинство сюжетов первой книги Торы, где в частности фигурируют Адам и Хава, Каин и Гевель, а также Hoax и наши праотцы Аврагам,
Ицхак и Яааков. Итак, почему Всевышний счёл необходимым начать Тору с описаний, а не с предписаний?
Ключом к ответу на этот вопрос послужит известное изречение «Дерех эрец кадма ле-Тора» — «Моральное поведение предшествует Торе» (Ваикра Раба 9:3). Все эти истории: о гостеприимстве Аврагама, о самообладании Ицхака, о праведности Йосефа и т. д. — призваны заставить нас, евреев, задуматься о том, какая огромная психологическая работа над собой должна быть проведена нами, чтобы мы смогли достичь уровня, который позволит нам воспринять Тору в полном объёме. Ведь работа по изменению собственных черт характера и есть одна из основных задач человека в этом мире.
По мнению Аризаля, работа над своими качествами, то есть над тем, что в наше время принято называть структурой личности, настолько важна, что следует остерегаться действий, ведущих к приобретению негативных черт характера, с ещё большей тщательностью, чем от действий, запрещённых самой Торой (Шаарей Кдуша 1:2). Вспомним также известный всем и каждому психологический принцип, согласно которому самым надёжным и статистически достоверным фактором, определяющим наше поведение в будущем, является наше же собственное поведение в прошлом. Именно этот принцип лежит в основе известного русского выражения «Привычка — вторая натура».
Суммируя вышесказанное, один из ответов на вопрос, для чего нужна Книга Берешит, можно сформулировать так. Первая книга Торы даёт нам описания архетипов — моделей поведения наших предков, изучив которые, мы сможем изменить себя настолько, что получим шанс воспринимать Тору во всей её полноте.
Спасибо!