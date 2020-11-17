Церковь, претендуя на то, что она заняла место Израиля, потеряла из виду библейское понимание Царства Божьего. Когда Господь Иисус учил Своих учеников прекрасной молитве, известной нам как «Отче наш», Он начал ее с таких слов: «...Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе» (Матфея 6:5-14).

Что Он имел в виду, молясь о том, чтобы Царство пришло? Может, мы молимся о духовном Царстве в сердцах людей? Разумеется, и об этом в том числе. Апостол Павел говорит в послании к Римлянам 14:17: «Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Рождаясь свыше, человек получает дар Святого Духа: «...уверовав в Него, вы запечатлены обетованным Святым Духом» (Ефесянам 1:13). Таким образом, Церковь является одной из форм Царства Божьего: это - сообщество людей, которые по вере во Христа и, благодаря пребывающему в них Святому Духу, служат Ему в мире. Служа словом и делом, они играют ключевую роль в проявлении признаков грядущего Царства. Он Сам делал то же самое во время Своей земной жизни. О Своих чудесах Он говорил, как о «признаках Царства», поскольку это были «лучи света» во тьме,- примеры и указатели Царства, которое грядет. Больные исцелялись, мертвые воскресали, стихии природы повиновались Ему, голодные насыщались, слепые прозревали, а уши глухих отверзались. Даже демоны изгонялись, и грехи прощались.

Виллем Дж. Дж. Гласхауэр - Израиль: Заветы и Царство

«Христиане за Израиль Интернэшнл»

Украина, г. Винница, 2016 г. - 232 с.

ISBN 978-90-824277-1-4

Виллем Дж. Дж. Гласхауэр - Израиль: Заветы и Царство - Содержание

Глава 1. Предисловие

- Божья Любовь

- Теология замещения

- Земля - народ - благословение

- Новая библейская теология

- Барменская декларация

- Дитрих Бонхёффер

- Сегодня

Глава 2. От Создания до выхода Авраама из Вавилона

- Смерть

- Доступ к дереву жизни будет открыт

- Богобоязненные люди и безбожники

- Потоп

- Безусловный завет, заключенный с Ноем для народов мира

- Иудаизм и Завет с Ноем

- Вавилон

- Нимрод

- Авраам покидает Вавилонскую цивилизацию

- Земля

- Семь безусловных заветов и один условный

Глава 3. Сыны Авраама

- Горящий факел

- Измаил

- Исаак

- Завет с Исааком и благословение для Измаила

- Завет о Земле Обетованной

- Потомки Измаила, проживающие на Земле Обетованной

- 13-я глава Захарии

- Эрдоган

- Проклят злословящий тебя

Глава 4. Божья любовь и Заветы с Израилем

- Израиль - Божий Первенец

- Любовь и брачный союз

- Подтверждение Завета с Исааком

- Подтверждение Завета с Иаковом

- Вечные Заветы

- Завет с Авраамом

- Завет об Обетованной Земле Израиля

- Завет с левитами

- Завет с Давидом

- Новый Завет

- Завет с Иерусалимом

- Завет мира

- Новый Завет... но с кем?

- Новый Завет заключен с Израилем

- Привитые

- Бог - не обманщик

- Корень

- Благословение для народов

Глава 5. Церковь и Царство

- Внутри Вас и среди вас

- Царство и Израиль

- Проповедь Евангелия Царства

- Что такое теология замещения?

- Христианские гонения

- Ненависть к евреям

- Подготовка к пришествию Господа

- Небо

- Воскресение тела

- Иоанн увидел и уверовал

- Небесные измерения

- Мученик или жертва за грех

- Царство грядёт

- «Без содействия рук...»

- Корень отрублен, плоды украдены

Глава 6 .Царство и Заветы

- Будущая Царица

- Божественные «доколе не...»

- Что должна сделать Церковь?

- Евангелие Царства

Глава 7. Иерусалим

- Начало искупления

- Место пребывания Его Имени

- Ковчег Завета и Скиния

- Бог избрал гору Сион

- Выбор Давида

- Разрушение и восстановление

- Восстановление Храма

- Множество пророческих сценариев

- Храм или Церковь?

- Храм или мечеть?

- Вечный Завет с Иерусалимом

- Храм Иезекииля

- Завет Мира

Глава 8. Резюме и заключение

- Завет с Авраамом

- Завет об Обетованной Земле

- Завет с левитами

- Завет с Давидом

- Новый Завет. Глухота и слепота евреев

- Завет с Иерусалимом

- Завет Мира

- В итоге

- Заключение: неразрывная связь между Царством и Заветами

Приложение А

Приложение Б

Виллем Дж. Дж. Гласхауэр - Израиль: Заветы и Царство - Предисловие

На протяжении многих лет мы являемся свидетелями того, как совершается чудо: евреи со всего мира возвращаются в Обетованную Землю Израиля. Мы - то поколение, на глазах которого исполняются библейские пророчества. Множество ветхозаветных обетований говорят об этом. Вот, например, в одном из них Бог обращается к Израилю со словами: «...Не бойся, ибо Я с то- бою; от востока приведу племя твое и от запада соберу тебя. Северу скажу: «отдай»; и югу: «не удерживай; веди сыновей Моих издалека и дочерей Моих от концов земли, каждого кто называется Моим именем, кого Я сотворил для славы Моей, образовал и устроил. Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши...» (Исаия 43:5-8).

Божья Любовь

Бог любит Израиль, как отец любит своего сына, ведь Израиль - первенец Божий. Пророк Осия описывает чувства Бога к Своему первенцу - Израилю, которые в отношениях между отцом и сыном являются совершенно нормальными и приемлемыми. В этих отношениях проявляется широкая гамма чувств: от любви и сострадания до всепоглощающего гнева. Несмотря на многократные проявления Божьей любви к еврейскому народу, тот часто сбивался с правильного пути. Затем им приходилось нести ответственность за последствия, которые они несут по сей день.

Из нашего собственного опыта воспитания детей мы знаем, как иногда нас просто трясет от их поведения, хотя, конечно же, мы их любим! В такие моменты разъяренный отец заявляет, что ребенку придется нести ответственность за свои поступки! Несомненно, всем, у кого есть дети, знакома такая картина! Но Вы ведь никогда не отречетесь от своих детей, потому что они - Ваши дети, и всегда ими будут. Перед нами весьма трогательная картина взаимоотношений между Богом и Израилем. Бог очень любит Своего сына, но, временами, возникает необходимость в более резких словах, и даже в определенных дисциплинарных взысканиях. Тем не менее, Бог никогда не отвергал Израиля. Израиль - зеница ока Божьего. Настанет день, когда Бог будет судить народы за их невероятно жестокие действия по от׳ ношению к Израилю. Порой, Бог гневался на Свой народ, но это ни׳ когда не оправдывало жестокости народов по отношению к евреям.

Взаимоотношения Бога и Израиля основаны на любви. Он избрал этот народ, чтобы благословить другие народы мира через него и, таким образом, явить Себя миру. Левит 20:22-24 и 26: «...Соблюдайте все уставы Мои и все законы Мои и исполняйте их,- и не свергнет вас с себя земля, в которую Я веду вас житъ. Не поступайте по обычаям народа, который Я прогоняю от вас; ибо они все это делали, и Я вознегодовал на них, и сказал Я вам: вы владейте землею их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я Господъ, Бог ваш, Который отделил вас от всех народов... Будьте предо Мною святы, ибо Я свят Господъ, и Я отделил вас от народов, чтобы вы были Мои».

Израиль - Первенец Божий; Иисус - единородный Сын Божий. Между жизнью и страданиями Иисуса и жизнью и страданиями Израиля можно провести множество удивительных аналогий. Хотя некоторые богословы утверждают, что все библейские пророчества исполнились в Иисусе, совершенно очевидным остается тот факт, что многим пророчествам, связанным с Израилем, еще предстоит осуществиться.

Бог хранит Свои заветы, и сегодня Он возвращает Своего Первенца в Землю Обетованную. Следующим пунктом в Его плане стоит удаление греха Израиля и очищение Его народа. Он снимет с них слепоту и глухоту и даст им новое сердце и новый дух. Бог делает все это не только ради самого Израиля, но, прежде всего, потому что Он верен Самому Себе. Обетованная Земля - Его земля, Он дал ее Своему народу. Наблюдая за тем, что Бог Израилев делает для Своего народа, весь мир однажды признает и будет исповедовать, что Он - Один Единственный Бог.