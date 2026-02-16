«Провозглашение Царства» Артура Глассера — это монументальный труд, представляющий собой библейское богословие миссии, прослеженное от книги Бытия до Откровения. Автор отходит от привычного понимания миссионерства как чисто новозаветного явления, доказывая, что концепция Божьего Царства и Его миссии по искуплению человечества является центральной темой всего Писания. Глассер убедительно показывает, что Бог с самого начала избрал стратегию «благословения всех народов», и эта миссионерская направленность связывает воедино закон, пророков и евангельские повествования.

Основное внимание в книге уделяется динамике Божьего правления: автор анализирует, как Бог взаимодействует с народами через заветы и как Его народ призван быть «светом для язычников». Глассер подчеркивает, что провозглашение Царства — это не только слова, но и демонстрация Божьей власти над силами зла, грехом и несправедливостью. Книга призывает современную церковь осознать свою роль как инструмента этого Царства, продолжая миссию, начатую Богом в Эдеме и завершающуюся триумфальным видением Нового Иерусалима, где соберутся представители всех племен и языков.

Пер. с англ. - Херсон: Таврийский христианский институт, 2016. - 448 с.

ISBN 0-8010-2626-1

Артур Глассер - Провозглашение Царства - История Божьей миссии в Библии - Содержание

Предисловие Пола Г. Хиберта

Предисловие к английскому изданию

Часть 1. Божья миссия в начале

1. Вся Библия — миссионерская книга - 2. Бог создает мир, а человечество поднимает бунт - 3. Бог судит человечество. Потоп и Вавилонская башня - 4. Бог призывает патриархов стать благословением для народов

Часть 2. Исполнение Божьей миссии через Израиль

5. Бог управляет Египтом и заключает завет со Своим народом - 6. Бог создает нацию из народа, принадлежащего Ему - 7. Цари Израиля бросают вызов Божьему правлению

Часть 3. Божья миссия среди народов

8. Бог отправляет Израиль жить в изгнании среди других народов - 9. Бог готовит мир к приходу Мессии - 10. Бог трудится через еврейскую диаспору

Часть 4. Божья миссия в Иисусе Христе

11.Иисус устанавливает Царство - 12.Царство в служении Иисуса - 13.Иисус провозглашает Царство народам - 14.Иисус провозглашает миссию Божьего Царства - 15 Иисус предвосхищает приход Божьего Царства

Часть 5. Божья миссия, совершаемая Церковью под водительством Святого Духа

16.Святой Дух создает миссионерскую Церковь - 17.Иерусалимская Церковь провозглашает Божье Царство - 18.Павел проповедует Благую весть о Царстве в Иисусе Христе. - 19.Апостольская Церковь выполняет миссию Христа - 20.Бог царствует: уже и еще нет

Часть 6. Божья миссия до конца времен

21.Божье Царство простирается над вражескими силами - 22.Лишь одно имя дает спасение: Иисус Христос Господь - 23.Вся Библия провозглашает Божье правление

