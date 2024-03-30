Глаубер Иоганн Рудольф - Минеральное делание

Без сомнения, найдутся люди, которые, не зная о различных Путешествиях, которые я совершил, и о других имевшихся препятствиях, представят себе, что я не хочу или не могу сдержать свое слово и забыл до этого момента об Издании некоторых трактатов, о которых я упоминал. Найдутся и другие, которые, зная о моей простоте и клевете моих врагов, представят себе, что я нарочно держу скрытыми вещи, которые пообещал. Именно поэтому я решил сдержать свое слово, чтобы показать им, что я совсем не тронут оскорблением своих завистников, а другим то, что я хочу убедить их с помощью ощутимого доказательства, издавая и сообщая людям некоторые из моих тайн. Хотя неблагодарность Мира дает мне повод их запечатать, однако искренность моей души одержала верх над этим мотивом. Кроме того, я был побужден другой причиной: есть некоторые честолюбивые Души, которые хвастаются, что знают мои Тайны, что бьшо вызвано тем, что многие убеждены, что мои Труды исходили не от меня, а от кого-то другого, кому они приписывали похвалу, которая была моей; со мной часто случалось, что те, кто получили Тайну от меня, хвастали, что являются ее Изобретателем, выставляя напоказ тщеславную гордость.

Есть еще и те, кто, не дойдя до цели своего намерения, ложно обвиняют меня в том, что я написал глупости, но они должны порицать только свое незнание, а не мои научные труды. Все эти мотивы бьши способны помешать мне выпустить в свет свои Работы, но я захотел это сделать в пользу порядочных людей. Таким образом, я открыто поддерживаю, что мои Труды вовсе не являются глупостями, а очень достоверной истиной, что они также являются не вымыслом кого-то другого, а изобретением моего разума. Наконец, я предупреждаю тебя, мой дорогой читатель, что я не подражаю большинству Писателей, которые упражняются скорее в украшении слов, чем в доктрине, но, что касается меня, я делаю это простым и неискушенным стилем и стремлюсь только к пользе для своего ближнего. Именно поэтому я бы лучше предпочел использовать многословие, которое утомительно для нежных ушей, чем краткость, которая обычно непонятна, хоть она и украшена риторическими фигурами. Итак, призвав Святое Имя Бога, я начну свой Труд, который я разделил на три части, под названием Минеральное Делание.

В первой части будет показано, как Золото может быть получено из песка и гальки с помощью Духа Соли. Хоть и, кажется, что эта Тайна имеет небольшое значение, однако она способна питать того, кто ее использует, если только у него есть знание камней и песка, подходящих для этой операции.

Во второй части будет изложено происхождение и зарождение металлов, и смерть, как минералов, так и металлов.

В третьей части будет представлена возможность металлической Трансмутации по различным причинам, что еще не было осуществлено никем, кого я знаю; это будет основой всей металлической Философии и словно золотым Венцом всех моих Трудов. Дай Бог, чтобы я смог осуществить свое намерение во славу Его и для пользы моего ближнего.

Глаубер Иоганн Рудольф - Минеральное делание

Пер. с фран. - Харьков: ФЛП Артыщенко Б.К., 2020. - 276 с. - Серия «Королевское Искусство».

ISBN 978-966-97939-1-1

Глаубер Иоганн Рудольф - Минеральное делание – Содержание

Предисловие редактора

МИНЕРАЛЬНОЕ ДЕЛАНИЕ

Первая часть

Вторая часть

Третья частъ

ТИНКТУРА ЗОЛОТА или настоящее питьевое золото

УТЕШЕНИЕ ПЛАВАЮЩИХ

Примечания

Символы в трактатах И.Р. Глаубера