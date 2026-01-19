Глазерсон - Нумерология
Мир был создан Словом — так гласит древняя традиция. Но что скрывается за формой и числовым значением букв священного языка? Известный исследователь Торы и каббалы рав Матитьягу Глазерсон приглашает вас в путешествие по сакральной лингвистике.
В этой книге вы узнаете, почему каждая буква иврита считается «огненной», как их гематрия (числовое значение) раскрывает внутреннюю суть вещей и каким образом через нумерологию можно увидеть скрытые связи между историческими событиями и человеческой судьбой. Это не просто учебник, это карта духовной реальности.
Рав Матитьягу Глазерсон - Нумерология - Огненные буквы - Мистические прозрения в еврейском языке - Нумерология, астрология, медитация в еврейской традиции
2-е издание
ГЕШАРИМ ИЕРУСАЛИМ 5762
МОСТЫ КУЛЬТУРЫ МОСКВА 2002
180 стр.
ISBN 5-93273-096-Х
Rabbi Matityahu Glazerson
Numerology, Astrology, Meditation in Hebrew Tradition
Издатель M. Гринберг
Перевод с иврита Г. Спинаделя
Мосты культуры, Москва
Рав Матитьягу Глазерсон - Нумерология - Огненные буквы - Мистические прозрения в еврейском языке - Нумерология, астрология, медитация в еврейской традиции - Содержание
Вступление
Предисловие
Руководство к гематриям
1. Буквы — ключ к пониманию Торы
2. Наука языка
3. Слова из одинаковых букв в различном порядке
4. Замена букв показывает развитие идеи
5. Устное и письменное слово — средство и цель
6. Природа мира
7. Слова из одинаковых букв в том же порядке, но разные по смыслу
8. Свобода воли в словах
9. Преступление и наказание
10. Путьктшуве
11. Цель и средство, причина и эффект в словах
12. Атрибуты Всевышнего, раскрываемые в мире и человеке. . .
13. Значение имен
14. Названия животных
15. Жизнь и смерть
16. Изгнание и избавление
Список источников по главам
Мир был создан Словом — так гласит древняя традиция. Но что скрывается за формой и числовым значением букв священного языка? Известный исследователь Торы и каббалы рав Матитьягу Глазерсон приглашает вас в путешествие по сакральной лингвистике.
В этой книге вы узнаете, почему каждая буква иврита считается «огненной», как их гематрия (числовое значение) раскрывает внутреннюю суть вещей и каким образом через нумерологию можно увидеть скрытые связи между историческими событиями и человеческой судьбой. Это не просто учебник, это карта духовной реальности.
Рав Матитьягу Глазерсон - Огненные буквы - Нумерология, астрология, медитация в еврейской традиции
(Современная Каббала, 1)
Москва-Иерусалим, Gesharim - Lechaim publications
5758 - 1997
223 с.
ISBN 5-7349-0027-3
Рав Матитьягу Глазерсон - Огненные буквы - Нумерология, астрология, медитация в еврейской традиции - Содержание
Руководство к гематриям
1. Буквы — ключ к пониманию Торы - 2. Наука языка - 3. Слова из одинаковых букв в различном порядке - 4. Замена букв показывает развитие идеи - 5. Устное и письменное слово — средство и цель - 6. Природа мира - 7. Слова из одинаковых букв в том же порядке, но разные по смыслу - 8. Свобода воли в словах - 9. Преступление и наказание - 10. Путь к тшуве - 11. Цель и средство, причина и эффект в словах - 12. Атрибуты Всевышнего, раскрываемые в мире и человеке - 13. Значение имен - 14. Названия животных - 15. Жизнь и смерть - 16. Изгнание и избавление
Список источников по главам
Интересная книга!
Спасибо!