Мир был создан Словом — так гласит древняя традиция. Но что скрывается за формой и числовым значением букв священного языка? Известный исследователь Торы и каббалы рав Матитьягу Глазерсон приглашает вас в путешествие по сакральной лингвистике.

В этой книге вы узнаете, почему каждая буква иврита считается «огненной», как их гематрия (числовое значение) раскрывает внутреннюю суть вещей и каким образом через нумерологию можно увидеть скрытые связи между историческими событиями и человеческой судьбой. Это не просто учебник, это карта духовной реальности.

Рав Матитьягу Глазерсон - Нумерология - Огненные буквы - Мистические прозрения в еврейском языке - Нумерология, астрология, медитация в еврейской традиции

2-е издание

ГЕШАРИМ ИЕРУСАЛИМ 5762

МОСТЫ КУЛЬТУРЫ МОСКВА 2002

180 стр.

ISBN 5-93273-096-Х

Rabbi Matityahu Glazerson

Numerology, Astrology, Meditation in Hebrew Tradition

Издатель M. Гринберг

Перевод с иврита Г. Спинаделя

Мосты культуры, Москва

Рав Матитьягу Глазерсон - Нумерология - Огненные буквы - Мистические прозрения в еврейском языке - Нумерология, астрология, медитация в еврейской традиции - Содержание

Вступление

Предисловие

Руководство к гематриям

1. Буквы — ключ к пониманию Торы

2. Наука языка

3. Слова из одинаковых букв в различном порядке

4. Замена букв показывает развитие идеи

5. Устное и письменное слово — средство и цель

6. Природа мира

7. Слова из одинаковых букв в том же порядке, но разные по смыслу

8. Свобода воли в словах

9. Преступление и наказание

10. Путьктшуве

11. Цель и средство, причина и эффект в словах

12. Атрибуты Всевышнего, раскрываемые в мире и человеке. . .

13. Значение имен

14. Названия животных

15. Жизнь и смерть

16. Изгнание и избавление

Список источников по главам

Мир был создан Словом — так гласит древняя традиция. Но что скрывается за формой и числовым значением букв священного языка? Известный исследователь Торы и каббалы рав Матитьягу Глазерсон приглашает вас в путешествие по сакральной лингвистике.

В этой книге вы узнаете, почему каждая буква иврита считается «огненной», как их гематрия (числовое значение) раскрывает внутреннюю суть вещей и каким образом через нумерологию можно увидеть скрытые связи между историческими событиями и человеческой судьбой. Это не просто учебник, это карта духовной реальности.

Рав Матитьягу Глазерсон - Огненные буквы - Нумерология, астрология, медитация в еврейской традиции

(Современная Каббала, 1)

Москва-Иерусалим, Gesharim - Lechaim publications

5758 - 1997

223 с.

ISBN 5-7349-0027-3

Рав Матитьягу Глазерсон - Огненные буквы - Нумерология, астрология, медитация в еврейской традиции - Содержание

Руководство к гематриям

1. Буквы — ключ к пониманию Торы - 2. Наука языка - 3. Слова из одинаковых букв в различном порядке - 4. Замена букв показывает развитие идеи - 5. Устное и письменное слово — средство и цель - 6. Природа мира - 7. Слова из одинаковых букв в том же порядке, но разные по смыслу - 8. Свобода воли в словах - 9. Преступление и наказание - 10. Путь к тшуве - 11. Цель и средство, причина и эффект в словах - 12. Атрибуты Всевышнего, раскрываемые в мире и человеке - 13. Значение имен - 14. Названия животных - 15. Жизнь и смерть - 16. Изгнание и избавление

Список источников по главам