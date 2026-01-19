Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Глазерсон - Нумерология

Рав Матитьягу Глазерсон - Нумерология - Огненные буквы - Мистические прозрения в еврейском языке
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, JUDAICA

Мир был создан Словом — так гласит древняя традиция. Но что скрывается за формой и числовым значением букв священного языка? Известный исследователь Торы и каббалы рав Матитьягу Глазерсон приглашает вас в путешествие по сакральной лингвистике.

В этой книге вы узнаете, почему каждая буква иврита считается «огненной», как их гематрия (числовое значение) раскрывает внутреннюю суть вещей и каким образом через нумерологию можно увидеть скрытые связи между историческими событиями и человеческой судьбой. Это не просто учебник, это карта духовной реальности.

Рав Матитьягу Глазерсон - Нумерология - Огненные буквы - Мистические прозрения в еврейском языке - Нумерология, астрология, медитация в еврейской традиции

2-е издание

ГЕШАРИМ ИЕРУСАЛИМ 5762

МОСТЫ КУЛЬТУРЫ МОСКВА 2002

180 стр.

ISBN 5-93273-096-Х

Rabbi Matityahu Glazerson

Numerology, Astrology, Meditation in Hebrew Tradition

Издатель M. Гринберг

Перевод с иврита Г. Спинаделя

Мосты культуры, Москва

Рав Матитьягу Глазерсон - Нумерология - Огненные буквы - Мистические прозрения в еврейском языке - Нумерология, астрология, медитация в еврейской традиции - Содержание

Вступление

Предисловие

Руководство к гематриям

  • 1. Буквы — ключ к пониманию Торы

  • 2. Наука языка

  • 3. Слова из одинаковых букв в различном порядке

  • 4. Замена букв показывает развитие идеи

  • 5. Устное и письменное слово — средство и цель

  • 6. Природа мира

  • 7. Слова из одинаковых букв в том же порядке, но разные по смыслу

  • 8. Свобода воли в словах

  • 9. Преступление и наказание

  • 10. Путьктшуве

  • 11. Цель и средство, причина и эффект в словах

  • 12. Атрибуты Всевышнего, раскрываемые в мире и человеке. . .

  • 13. Значение имен

  • 14. Названия животных

  • 15. Жизнь и смерть

  • 16. Изгнание и избавление

Список источников по главам

Мир был создан Словом — так гласит древняя традиция. Но что скрывается за формой и числовым значением букв священного языка? Известный исследователь Торы и каббалы рав Матитьягу Глазерсон приглашает вас в путешествие по сакральной лингвистике.

В этой книге вы узнаете, почему каждая буква иврита считается «огненной», как их гематрия (числовое значение) раскрывает внутреннюю суть вещей и каким образом через нумерологию можно увидеть скрытые связи между историческими событиями и человеческой судьбой. Это не просто учебник, это карта духовной реальности.

Рав Матитьягу Глазерсон - Огненные буквы - Нумерология, астрология, медитация в еврейской традиции

(Современная Каббала, 1)

Москва-Иерусалим, Gesharim - Lechaim publications

5758 - 1997

223 с.

ISBN 5-7349-0027-3

Рав Матитьягу Глазерсон - Огненные буквы - Нумерология, астрология, медитация в еврейской традиции - Содержание

Руководство к гематриям

1. Буквы — ключ к пониманию Торы - 2. Наука языка - 3. Слова из одинаковых букв в различном порядке - 4. Замена букв показывает развитие идеи - 5. Устное и письменное слово — средство и цель - 6. Природа мира - 7. Слова из одинаковых букв в том же порядке, но разные по смыслу - 8. Свобода воли в словах - 9. Преступление и наказание - 10. Путь к тшуве - 11. Цель и средство, причина и эффект в словах - 12. Атрибуты Всевышнего, раскрываемые в мире и человеке - 13. Значение имен - 14. Названия животных - 15. Жизнь и смерть - 16. Изгнание и избавление

Список источников по главам

Views 1 755
Rating 4.4 / 5
Added 19.01.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
4.4/5 (8)

Comments (2 comments)

7
7aliaksei7 5 years ago

Интересная книга!
K
kino511 9 years ago

Спасибо!

Related Books

All Books