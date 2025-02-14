Глазерсон – Откровения о браке
Основа брака во многих домах, по всему миру и, в особенности, в Израиле стремительно разрушается. Это один из симптомов болезни того общества, которое называют "современным”. Английское слово "модерн" - "современный" — вошло в иврит, который позволит нам понять скрытый смысл этого слова. Сделаем маленькую перестановку: ТРЭ-ТТ-ХЗ (модернит - современный) - ТРО-Т»□ (марданит - бунтарский). Действительно, бунт против всего, что прежде считалось незыблемым и святым, безжалостное разрушение традиции, революционный переворот - можно считать основной характеристикой современной цивилизации.
Бунтарский дух проникает во все слои современного общества, им заражены все, от высших представителей интеллектуальной элиты до простых людей, каждый из которых начинает мерить мир на свой собственный аршин, считая себя и только себя мерилом и целью всего сущего, а целью собственной жизни - исполнение своих желаний. Но такая установка вступает в непреодолимое противоречие с интересами и потребностями других людей, и поэтому какой- либо длительный и прочный союз при таком мировоззрении оказывается невозможным. Тем более брак. Так падают стены семейного дома, нанося зачастую, неизлечимые увечья всем его обитателям, особенно детям.
Беды нашего времени, предсказывали тысячи лет назад великие еврейские пророки, вдохновленные. Самим Б-гом, Творцом вселенной, Который Один знает все, что будет. О характерных тяготах периоды, который называют "Пятами Машиаха", говорили и наши мудрецы - талмидей-хахамим. Время "родовых мук Машиаха" предшествует Мессианской эпохе, когда придет Машиах - великий праведник из рода царя Давида, и будет принят всем еврейским народом, и воцарится в нем, и весь народ сделает "тшуву" - вернется на пути Г-спода, и увидят это все народы земли, и придут к Единому Б-гу, да святится имя Его, и наступит на земле шалом.
Итак, один из признаков того, что мы живем в период, предшествующий приходу Машиаха, - все растущее число разводов.
В соответствии со статистикой, в Израиле разрушается чуть меньше половины. Более того, во многих семьях не разводятся лишь из-за детей или по другим внешним причинам, однако отношения между мужем и женой, которые продолжают формально оставаться в браке, лишенные радости и любви, доставляют обеим сторонам лишь бесконечные и унизительные страдания. И это среди евреев, при том, что еврейский брак всегда славился своей верностью и исключительной прочностью даже среди других народов! Среди светских людей сейчас очень трудно найти дом, в котором бы царили гармония и умиротворенность.
Это поистине трагическая ситуация, и не только для ее участников, потому что дом, семья-действительно основа народа и государства.
Матитья'гу Глазерсон – Откровения о браке – Кабала о тайне счастливого брака
Перевел Гедалья Спинадель. – Иерусалим: The Kest-Lebovits Jewish Heritage and Roots Library, 1999. – 114 с.
Матитья'гу Глазерсон – Откровения о браке - Содержание
- 1. Брак возвышает
- 2. Буквы נשא символизируют и объединяют все миры
- 3. Разные типы гематрий, раскрывающие возвышенные ценности, скрытые в корне נשא
- 4. Корень נשא указывает на истину, вечность и совершенство статуса человека
- 5. В святости брака мужчина и женщина объединяются, связывая правое и левое
- 6. Кидушин подчиняет злые силы (клипот)
- 7. Хупа (свадебный балдахин) символизирует совершенство качества йесод (основа)
- 8. С помощью жены мужчина достигает совершенства
- 9. Особые ценности, которые жена приносит мужу, - основа счастливого дома
- 10. Благодаря браку человек достигает совершенной радости
- 11. У отца - милость, у матери - утешение
- 12. Характеристика мужчины и женщины
- 13. Жена - источник благосостояния мужа
- 14. Соединение сил мужчины и женщины - источник радости
- 15. Понимание (вина) у женщины больше, чем у мужчины
- 16. ש - центральная буква слова אשה (женщина)
- 17. Оружие женщины
- 18. Благословение исходит от жены
- 19. ב - "дом" благословения
- 20. Дом женщины - бина
- 21. Благословение буквы ה
- 22. Благо (това)
- 23. "Форма" צורה - это воплощение "блага" טובה
- 24. Доброта души исходит от женщины
- 25. Благо праведности
- 26. Нашел жену - нашел добро
- 27. Благо Торы и благо жены
- 28. Чистота Торы
- 29. Жена как "стена"
- 30. Жена как поддержка для мужа
- 31. Жена - средство усовершенствования мужа
- 32. Когда муж и жена едины - между ними Шхина
- 33. "Правитель" удостаивается мира
- 34. Среди особых благословений брака: мир, благо, Тора и жизнь
- 35. Мицва "плодитесь и размножайтесь" - основа мира
- 36. Имя Б-га раскрывается благодаря мужу и жене
- 37. "Все" (коль) означает "жена"
- 38. Жена - помощь мужу
- 39. Женщина (некева) - щит мужа
- 40. Женщина - суть мужчины
- 41. Адам и Хава - корень мира
- 42. Муж и жена - корона Творения
- 43. Жена - основа мира
- 44. Скромность - символ женщины
- 45. Муж с женой - основа праведности
- 46. Имена Б-га в муже и жене (иш и иша)
- 47. Задача жены - выражать свое мнение мужу и детям
- 48. Приспособляемость женщины
- 49. Сватовство и свадьба - шидух и кидушин
- 50. Совершенство мужчины и женщины достигается благодаря святости (кдуша)
- 51. Искупление и жизнь благодаря влиянию жены
- 52. Связь между мужем и женой
- 53. Единение "мужского" и "женского" ведет к раскрытию Шхины
- 54. Задача мужчины - побеждать
- 55. "Время нахождения" относится к жене, которую "находят" благодаря молитве
- 56. Любовь - основа брака
- 57. Опасности жизни, основанной на эмоциях
- 58. Семейное счастье зависит от просвещения "головы"
- 59. Мягкость речи - основа дома
- 60. Правда - основа брака
- 61. Мужчина и женщина--солнце и луна
- 62. Сдержанность и скромность - взаимозависимы
- 63. Контроль над побуждениями необходим для прочности дома
- 64. Нечистота запрещенных отношений причиняет ущерб супругам
- 65. "Запретные связи" ערוה и "испорченность" רועה состоят из тех же букв
- 66. Нида (месячная нечистота) и дин (суд) состоят из одинаковых букв
- 67. Миквэ
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