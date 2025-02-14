Основа брака во многих домах, по всему миру и, в особенности, в Израиле стремительно разрушается. Это один из симптомов болезни того общества, которое называют "современным”. Английское слово "модерн" - "современный" — вошло в иврит, который позволит нам понять скрытый смысл этого слова. Сделаем маленькую перестановку: ТРЭ-ТТ-ХЗ (модернит - современный) - ТРО-Т»□ (марданит - бунтарский). Действительно, бунт против всего, что прежде считалось незыблемым и святым, безжалостное разрушение традиции, революционный переворот - можно считать основной характеристикой современной цивилизации.

Бунтарский дух проникает во все слои современного общества, им заражены все, от высших представителей интеллектуальной элиты до простых людей, каждый из которых начинает мерить мир на свой собственный аршин, считая себя и только себя мерилом и целью всего сущего, а целью собственной жизни - исполнение своих желаний. Но такая установка вступает в непреодолимое противоречие с интересами и потребностями других людей, и поэтому какой- либо длительный и прочный союз при таком мировоззрении оказывается невозможным. Тем более брак. Так падают стены семейного дома, нанося зачастую, неизлечимые увечья всем его обитателям, особенно детям.

Беды нашего времени, предсказывали тысячи лет назад великие еврейские пророки, вдохновленные. Самим Б-гом, Творцом вселенной, Который Один знает все, что будет. О характерных тяготах периоды, который называют "Пятами Машиаха", говорили и наши мудрецы - талмидей-хахамим. Время "родовых мук Машиаха" предшествует Мессианской эпохе, когда придет Машиах - великий праведник из рода царя Давида, и будет принят всем еврейским народом, и воцарится в нем, и весь народ сделает "тшуву" - вернется на пути Г-спода, и увидят это все народы земли, и придут к Единому Б-гу, да святится имя Его, и наступит на земле шалом.

Итак, один из признаков того, что мы живем в период, предшествующий приходу Машиаха, - все растущее число разводов.

В соответствии со статистикой, в Израиле разрушается чуть меньше половины. Более того, во многих семьях не разводятся лишь из-за детей или по другим внешним причинам, однако отношения между мужем и женой, которые продолжают формально оставаться в браке, лишенные радости и любви, доставляют обеим сторонам лишь бесконечные и унизительные страдания. И это среди евреев, при том, что еврейский брак всегда славился своей верностью и исключительной прочностью даже среди других народов! Среди светских людей сейчас очень трудно найти дом, в котором бы царили гармония и умиротворенность.

Это поистине трагическая ситуация, и не только для ее участников, потому что дом, семья-действительно основа народа и государства.

Матитья'гу Глазерсон – Откровения о браке – Кабала о тайне счастливого брака

Перевел Гедалья Спинадель. – Иерусалим: The Kest-Lebovits Jewish Heritage and Roots Library, 1999. – 114 с.

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