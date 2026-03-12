Книга священника и богослова Глеб Каледа посвящена пониманию семьи как «малой церкви», где духовная жизнь становится основой отношений между супругами и воспитания детей.

Автор рассматривает христианский брак не только как социальный институт, но прежде всего как духовное призвание, в котором супруги вместе проходят путь веры, взаимной ответственности и любви. В книге обсуждаются вопросы построения семейной жизни в современных условиях: духовное воспитание детей, роль молитвы в доме, преодоление конфликтов и сохранение единства семьи.

Особое внимание уделяется идее «домашней церкви», согласно которой семья становится пространством духовного роста, где родители передают детям веру через личный пример, совместную молитву и участие в церковной жизни.

Книга сочетает богословское осмысление, пастырские советы и жизненные наблюдения, помогая читателю увидеть семью как путь служения, любви и духовного становления человека.

Глеб Каледа – Домашняя церковь - Очерки духовно-нравственных основ созидания и построения семьи в современных условиях

Издание третье. – Москва: Издательство Зачатьевского монастыря, 2001. – 284 с.

ISBN 5-900688-18-6

Глеб Каледа – Домашняя церковь – Содержание

От издательства

Предисловие

Введение

I. Семья как школа любви

II. Семья освящается благодатию Святого Духа

III. Брак и Евхаристия

IV. О молитве супругов

V. Семья как школа Религиозное воспитание Воспитание любви и милосердия Трудовое воспитание

VI. Образование, наука, искусство

VII. Христианский быт Ритм дома Отец и мать Молитва Телевизор Праздники Пост

VIII. О домашнем богослужении Место богослужения Богослужебные круги Схемы богослужения и пособия

IX. Брак честен, ложе нескверно

X. Блуд и прелюбодеяние

XI. Брак и современное общество

XII. Семья и дом священника

Заключение

Приложение. Православное воспитание детей в наши дни (записки американца русского происхождения)

Воспоминания об отце