Каледа - Домашняя церковь
Книга священника и богослова Глеб Каледа посвящена пониманию семьи как «малой церкви», где духовная жизнь становится основой отношений между супругами и воспитания детей.
Автор рассматривает христианский брак не только как социальный институт, но прежде всего как духовное призвание, в котором супруги вместе проходят путь веры, взаимной ответственности и любви. В книге обсуждаются вопросы построения семейной жизни в современных условиях: духовное воспитание детей, роль молитвы в доме, преодоление конфликтов и сохранение единства семьи.
Особое внимание уделяется идее «домашней церкви», согласно которой семья становится пространством духовного роста, где родители передают детям веру через личный пример, совместную молитву и участие в церковной жизни.
Книга сочетает богословское осмысление, пастырские советы и жизненные наблюдения, помогая читателю увидеть семью как путь служения, любви и духовного становления человека.
Глеб Каледа – Домашняя церковь - Очерки духовно-нравственных основ созидания и построения семьи в современных условиях
Издание третье. – Москва: Издательство Зачатьевского монастыря, 2001. – 284 с.
ISBN 5-900688-18-6
Глеб Каледа – Домашняя церковь – Содержание
От издательства
Предисловие
Введение
I. Семья как школа любви
II. Семья освящается благодатию Святого Духа
III. Брак и Евхаристия
IV. О молитве супругов
V. Семья как школа
Религиозное воспитание
Воспитание любви и милосердия
Трудовое воспитание
VI. Образование, наука, искусство
VII. Христианский быт
Ритм дома
Отец и мать
Молитва
Телевизор
Праздники
Пост
VIII. О домашнем богослужении
Место богослужения
Богослужебные круги
Схемы богослужения и пособия
IX. Брак честен, ложе нескверно
X. Блуд и прелюбодеяние
XI. Брак и современное общество
XII. Семья и дом священника
Заключение
Приложение. Православное воспитание детей в наши дни (записки американца русского происхождения)
Воспоминания об отце
