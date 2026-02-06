Гленн Дениз - Свобода матери

Книга Дениз Гленн «Свобода матери» — это вдохновляющее практическое руководство, призванное помочь женщинам обрести внутренний покой и уверенность в своей высокой роли. Автор убеждена: чтобы создать атмосферу любви и принятия для детей, матери необходимо прежде всего найти источник восполнения собственных духовных потребностей. Гленн предостерегает от ложных путей — попыток найти удовлетворение в карьере, моде или идеальной внешности, — и направляет взор читательницы к библейскому образу истинной Лозы.

Основанная на Евангелии от Иоанна, книга предлагает уникальную методику духовного роста через метафору виноградника. Читательницы проходят путь от понимания своей связи с Христом-Лозой до болезненного, но необходимого процесса «обрезки» сухих ветвей — старых обид, стресса и страхов. Дениз Гленн говорит прямо: материнство — это вызов, но Иисус уже предложил всё необходимое, чтобы стать той замечательной мамой, которой Бог задумал каждую женщину. Книга учит превращать повседневную рутину в пространство Божьего присутствия.

Это издание станет незаменимым инструментом для личного изучения или работы в женских группах. Каждая глава снабжена практическими заданиями, ключевыми стихами и местом для молитвенных нужд. «Свобода матери» обещает не просто теоретические знания, а реальную трансформацию: обретение свободы от груза прошлого и радость воспитания детей в силе Святого Духа. Это послание надежды для каждой женщины, мечтающей увидеть в зеркале обновленного, счастливого и богоугодного человека.

Дениз Гленн — Свобода матери

Перевод с англ. Л. Матиной. — Houston: Kardo International Ministries, 2009. — 221 с.

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Дениз Гленн — Свобода матери — Содержание