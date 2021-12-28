Цели и проекты Стратегического общественного движения «Россия 2045», связанные со сценариями будущего нашей цивилизации, трансгуманистической эволюцией, преобразованиями человеческой телесности и социума, радикального продления жизни (вплоть до кибернетического бессмертия), вызывают в научном сообществе различные оценки, служат предметом оживленных дискуссий. Всем понятно, однако, что острая постановка вопросов о путях преодоления антропологического кризиса, выхода нашей цивилизации из потребительского тупика, изменения гибельной траектории ее развития является в высшей степени актуальной, безотлагательно требует объединения социальных сил, концентрации творческих усилий для их осмысления и для создания средств их решения.

Именно в этом видит свою главную задачу Общественное движение «Россия 2045», которое насчитывает уже более 20 000 сторонников; среди них видные ученые, философы, деятели культуры. Оно стремится стать катализатором мощного всероссийского, а затем и международного движения, способного создать духовные и материальные ресурсы, реальные силы для противостояния глобальным угрозам не столь уже отдаленного будущего.

В феврале 2012 года организаторами Движения во главе с его основателем Дмитрием Ицковым в Москве был проведен Первый международный конгресс «Глобальное будущее 2045», в котором приняли участие в общей сложности около 1500 человек, в том числе крупные ученые из США, Западной Европы, Австралии, Канады. Идет подготовка второго международного конгресса на ту же тему, который состоится в июне 2013 года в Нью-Йорке.

Глобальное будущее 2045. Конвергентные технологии (НБИКС) и трансгуманистическая эволюция

Под ред. проф. Д.И. Дубровского

М.: ООО «Издательство МБА», 2013. - 272 с.

ISBN 978-5-906325-26-6

Глобальное будущее 2045. Конвергентные технологии (НБИКС) и трансгуманистическая эволюция - Содержание

Предисловие

I. ГЛОБАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ

B. С. Стёпин - Перелом в цивилизационном развитии. Точки роста новых ценностей

A. П. Назаретян - Мировоззренческая перспектива планетарной цивилизации

Е.Г. Гребенщикова - Технологии форсайта: от предсказаний — к конструированию будущего

C. В. Кричевский - Расселение человечества вне Земли: проблемы и перспективы

B. Е. Лепский - Проблема сборки субъектов развития в контексте эволюции технологических укладов

В.Г. Горохов, М. Декер - Технологические риски как социальная проблема при разработке и внедрении интеллектуальных автономных роботов

II. КОНВЕРГЕНТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В.И. Аршинов - Конвергентные технологии (НБИКС) и трансгуманистические преобразования в контексте парадигмы сложностности

В.В. Чеклецов - Гибридная реальность. НБИКС как интерфейс «человек — машина»

Д.И. Дубровский - Проблема «сознание и мозг»: теоретические и методологические вопросы (в связи с задачами НБИКС-конвергенции)

B. Л. Дунин-Барковский - К вопросу об обратном конструировании мозга

C. Ф. Сергеев - Наука и технология XXI века. Коммуникации и НБИКС- конвергенция

Ю.М. Сердюков - Информационная целостность человека — предпосылка создания его кибернетического аватара

III. ТРАНСГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ

A. Ю. Нестеров - Проблема человека в свете идеологии эволюционного трансгуманизма

И.В. Дёмин - Гуманизм и трансгуманизм: проблема соотношения

П.Н. Барышников -Типология бессмертия в теоретическом поле французского трансгуманизма

Р.Р. Белялетдинов - Человек трансгуманистического периода: новые концепции человека в эпоху биотехнологий

Д.И. Дубровский - Природа человека, антропологический кризис и кибернетическое бессмертие

B. Ф. Петренко - Сознание и проблема контакта с внеземными цивилизациями

Приложение. Валентин Турчин и Клифф Джослин - Кибернетический манифест

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