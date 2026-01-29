Монография «Аналитическая философия: как она есть» Ганса-Иоганна Глока представляет собой авторитетный и непредвзятый очерк о современном состоянии аналитической философии.Книга выходит за рамки простого исторического обзора, предлагая критический сравнительный анализ аналитического направления с его главным антиподом — континентальной философией.

Автор погружается в методологические споры, рассматривая, что именно отличает эти два лагеря, и прослеживая исторические корни их раскола в интеллектуальном пространстве.Глок, будучи знатоком предмета, стремится не только определить, что такое аналитическая философия, но и показать, как она работает на практике.

Книга написана живым и доступным языком, с элементами юмора, что делает ее незаменимым руководством для всех, кто хочет глубоко понять философию XX и XXI веков, а также беспристрастно оценить место каждого из конкурирующих течений в современной культуре.

Ганс-Иоганн Глок - Аналитическая философия: как она есть

М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2022. - 400 с. - (Библиотека аналитической философии)

ISBN 978-5-88373-697-0

Ганс-Иоганн Глок - Аналитическая философия: как она есть - Содержание

ГЛАВА 1. Введение

1. Почему вопрос важен - 2. Как следует подходить к вопросу - 3. Структура и содержание книги

ГЛАВА 2. Исторический обзор

1. Предыстория - 2. Первые проблески: математика и логика - 3. Восстание против идеализма - 4. Лингвистический поворот - 5. Логический конструкционизм vs концептуальный анализ - 6. Крушение логического позитивизма - 7. Реабилитация метафизики - 8. От языка к уму - 9. Вопрос о ценностях

ГЛАВА 3. География и язык

1. Туман над каналом - континент в изоляции! - 2. Vorsprung durch logik: немецкие корни аналитической философии - 3. Британский эмпиризм vs немецкий романтизм - 4. Англо-австрийская ось - 5. Современные неудачи гео-лингвистических концепций

ГЛАВА 4. История и историография

1. Историофобия vs имманентный историцизм - 2. Инструменталистский историцизм vs слабый историцизм - 3. Анахронизм vs антикварианизм - 4. Герменевтическая беспристрастность

ГЛАВА 5. Доктрины и темы

1. Крестовый поход против метафизики - 2. Язык, контекстуализм и антипсихологизм - 3. Философия и наука - 4. Тематические определения

ГЛАВА 6. Метод и стиль

1. Водворение анализа в аналитическую философию задним числом - 2. Сайентистский дух - 3. Пошаговое философствование - 4. «Ясности» не достаточно! - 5. Голос разума

ГЛАВА 7. Этика и политика

1. Избегает ли аналитическая философия этики и политической теории? - 2. Является ли аналитическая философия моральной, нейтральной и консервативной? - 3. Является ли аналитическая философия прогрессивной и освободительной? - 4. Дело Сингера - 5. Противоядие от идеологии

ГЛАВА 8. Спорные концепции, семейное сходство и традиции

1. Существенно оспариваемая концепция? - 2. Аналитическая философия как концепция семейного сходства - 3. Аналитическая философия как историческая или генетическая категория - 4. Контуры аналитической традиции

ГЛАВА 9. Настоящее и будущее

1. Самозванцы, халтурщики и релятивисты - 2. Что не так, если действительно не так, с аналитической философией? - 3. Куда ведет аналитическая философия?

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