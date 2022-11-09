Среди плеяды академических наставников наших духовных школ Николай Никанорович Глубоковский (1863-1937) занимает одно из самых замечательных мест. Его жизненный путь, столь типичный для выходцев из духовного сословия в своем начале, и столь же исключительный по всемирной славе, которую стяжал он к концу своего земного поприща, был исполнен множеством скорбей и лишений. Лучший выпускник Московской духовной академии по разрядному списку 1889 года, ее магистр, а затем и доктор богословия, он рано стяжал в христианском мире славу блестящего знатока церковной истории и искуснейшего экзегета новозаветных текстов. В стенах Санкт-Петербургской (затем - Петроградской) духовной академии, где Η. Н. Глубоковский более четверти века возглавлял кафедру Нового Завета, им была воспитана целая когорта истинных пастырей нашей Церкви, многим из которых пришлось пройти через горнило исповедничества и мученических страданий страшного для нашей отчизны XX века. Последние годы выдающегося богослова, проведенные им в эмиграции, были связаны с трудами по развитию и созиданию высшего духовного образования в Сербии и Болгарии. Став профессором Богословского факультета Софийского университета, Η. Н. Глубоковский продолжал нести свет христианского ведения болгарским студентам с тем же усердием, что и в период своей преподавательской деятельности в России.

Настоящим научным везением можно назвать «обретение» иеромонахом Петром (Еремеевым) три года назад в Софии личного архива ученого, относящегося к годам его изгнанничества, содержащего множество интереснейших документов, доселе неизвестных исследователям. Материалы этого уникального собрания, оказавшиеся в стенах Московской духовной академии, постепенно становятся доступными читателям, благодаря соработничеству с Синодальной библиотекой Московского Патриархата, свидетельство чему - настоящее издание. Особый интерес вызовут у его читателя автобиографические воспоминания и вводные лекции, предварявшие курсы Нового Завета, читавшиеся Η. Н. Глубоковским с начала его преподавательской деятельности в Санкт-Петербургской духовной академии до самого ее закрытия в 1918 году, многочисленные фотографии его родных и друзей, личные документы. Для Η. Н. Глубоковского академическое служение было подобным служению священническому, а свое восхождение на профессорскую кафедру он представлял сродным предстоянию алтарю Господню. «Святые Академии» - так, вслед за своим покровителем и наставником митрополитом Санкт-Петербургским Антонием (Вадковским, + 1912), Николай Никанорович называл высшие духовные школы России.

Зная все темные стороны их жизни, он, исполненный верой в торжество в их стенах Евангельских идеалов, с особым благоговением почитал память тех, с чьими трудами и молитвами было сопряжено становление этих очагов духовного просвещения. Поэтому преемственность, зримая Η. Н. Глубоковским в трудах наставников церковно-академической среды, побуждала его донести свои сокровенные думы до тех, кто должен послужить возрождению духовной жизни и России и всего славянского мира. Поистине сыновнее отношение к воспитавшей его Московской духовной академии до самых последних дней земного поприща не оставляло Η. Н. Глубоковского. Итак, издание, приуроченное к празднованию 320-летия Almae Matris выдающегося отечественного богослова, выходит в свет. Оно, хотя быть может и в малой степени, является исполнением «заветов» ее верного сына. Η. Н. Глубоковскому и сейчас есть что сказать и православному студенчеству и своим коллегам - преподавателям духовных школ Русской Православной Церкви, число которых по милости Божией увеличивается с каждым годом. Надеемся, что голос корифея русской церковно-академической науки будет услышан в наше время теми, от кого во многом зависит сохранение и преумножение сокровищницы русской богословской традиции и свидетельство Православия в разделенном мире.

Глубоковский Ηиколай - Академические обеты и заветы: Из академических уроков за 1891-1918 учебные годы; Из автобиографических записок; Обращение к выпускникам, учащимся и наставникам Вологодской духовной семинарии

Составление и общая редакция протоиерея Бориса Даниленко и иеромонаха Петра Еремеева

Москва; Сергиев Посад: Синодальная библиотека Московского Патриархата, 2005. 152 с.

ISBN 5-93495-020-7

Глубоковский Ηиколай - Академические обеты и заветы: Из академических уроков за 1891-1918 учебные годы; Из автобиографических записок; Обращение к выпускникам, учащимся и наставникам Вологодской духовной семинарии - Содержание

Архиепископ Евгений К читателям

Иеромонах Петр (Еремеев) Новые материалы в составе Софийского архива профессора Η. Н. Глубоковского

Протоиерей Борис Даниленко Η. Н. Глубоковский: труды на чужбине (1921-1937)

Η. Н. Глубоковский

Предисловие Η. Н. Глубоковского

Академические обеты и заветы. Из академических уроков за 1891-1918 учебные годы

Из автобиографических записок

Обращение к выпускникам, учащимся и наставникам Вологодской духовной семинарии по поводу ее окончания в 1884 г.

Протоиерей Борис Даниленко Библиография прижизненных публикаций Η. Н. Глубоковского, относящихся к периоду его эмиграции (1921-1937)

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