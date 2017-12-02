Глубоковский - Лекции по Новому Завету
Большой объем «Лекций по Священному Писанию Нового Завета» Н. Н. Глубоковского не позволил нам издать их одной книгой. В настоящее время нами подготовлен первый том, в который вошли: вступление, отведенное для общих вопросов изучения новозаветных памятников; отдел, охватывающий Евангелия как целое и вплотную касающийся синоптической проблемы; наконец, главы, посвященные первым двум Евангелиям. Предваряет сочинение Глубоковского небольшой яркий очерк свящ. Дмитрия Юревича, во многом построенный на самых современных публикациях, материалах конференций и т. д. Очерк, с одной стороны, освещает научный путь Глубоковского и особенности его экзегетического метода, с другой — является кратким резюме и путеводителем по публикуемым нами «Лекциям».
Николай Никанорович Глубоковский - Лекции по Священному Писанию Нового Завета - Том 1
Подг. текста и прим. Владимира Пислякова, научная редакция протоиерея Леонида Грилихеса, предисл. священника Димитрия Юревича.
М.: Издательство Свято-Владимирского Братства, 2006. - 408 с.
Православная богословская библиотека, вып. 5
ISBN 5-900249-49-2
Лекции, посвященные методологии изучения Нового Завета, истории новозаветной письменности, включая «синоптическую проблему» и возможные методы ее решения, а также подробное исследование двух первых книг Нового Завета — Евангелия от Матфея и от Марка.
Николай Никанорович Глубоковский - Лекции по Священному Писанию Нового Завета - Том 1 - Содержание
От издателей
Профессор Н. Н. Глубоковский как экзегет Священного Писания
Предмет и задача изучения Священного Писания Нового Завета
- Значение истории канона и обзор ее за период апостольский
Евангелия
- Значение наименования «Εύαγγέλιον»
- Надписание Евангелий: писатели их
- Четверичное число Евангелийи значение его
Взаимное отношение первых трех Евангелий: «Синоптическая проблема»
- Пункты сходства между первыми тремя Евангелиями
-
Опыты решения синоптической проблемы
- Гипотеза устного первоевангелия
- Теория письменного первоевангелия
- Гипотеза взаимного пользования первых трех Евангелий
- Теоретическое обоснование мысли о взаимном пользовании синоптиков из идеи цели евангельского благовестия
- Общие замечания о происхождении и взаимных отношениях Евангелий: их зависимость и самостоятельность при воспроизведении целостного образа жизни Христа-Спасителя
- Исторически достоверное и законоположительно- непреходящее значение Евангелий
Евангелие от Матфея
- Апостол Матфей (Левий), писатель первого Евангелия
- Апостол Матфей — издатель первого письменного Евангелия
- Характер этого Матфеева Евангелия со стороны
- а) содержания и б) языка
- Отношение греческой редакции Евангелия Матфеева к еврейскому оригиналу и достоинство первой
- Время издания греческого перевода и его «редактор»
- Время написания первогоЕвангелия
- Место написания первого Евангелия
- Читатели и повод к написанию Евангелия Матфеева
- Цель первого Евангелия
- Анализ содержания первого Евангелия. Учение Матфея о лице и делеХриста-Спасителя
- Характеристика первого Евангелия как литературного писания
- План первого Евангелия
Евангелие от Марка
- Евангелист Марк -— писатель второго Евангелия
- Источник сведений Марка и качестваего Евангелия с материальной и формальной стороны — по известию «пресвитера» Иоанна
- Первоначальный вид Маркова Евангелия на основании свидетельств о его зависимости от проповеди Петра
- Принадлежность нашего второго Евангелия Марку во всём его объеме, со включениеми отдела Мк. 16,9-20
- Историческая достоверность и боговдохновенное достоинство Маркова Евангелия
- Отношение второго Евангелия к первому
- Место происхождения и первые читатели второго Евангелия
- Время написания второго Евангелия
- Обозрение содержания второго Евангелия по сравнению с проповедью св. ап. Петра применительно к потребностям его первых читателей (римских христиан) и с наиболее важных сторон в учении о лице и деле Христовом
- Литературная характеристика Евангелия Маркова по способу изображения личности Христа, по плану и языку
Библиографические обозначенияИменной указатель
Николай Никанорович Глубоковский - Лекции по Священному Писанию Нового Завета - Том 1 - От издателей
Основным источником для настоящей публикации послужили литографические издания «Лекций», прочитанных Глубоковским в конце XIX- начале XX в., в Санкт-Петербургской духовной академии. В процессе подготовки издания перед редактором встал целый ряд существенных проблем.
Прежде всего это вопрос о степени тщательности комментирования экзегезы Глубоковского с позиций современной науки. Разумеется, мы не имели возможности проанализировать каждую мысль автора, посмотрев на нее «век спустя»: это потребовало бы выпустить труд не меньшего объема, чем сами «Лекции». С другой стороны, книга содержит материал, который было бы ошибочно давать «как есть», совсем без комментария, — например сведения об авторстве и аутентичности тех или иных сочинений, о количестве найденных новозаветных папирусов и кодексов и т. д. Поэтому, не ставя себе целью детальный анализ гипотез Глубоковского, мы, тем не менее, отметили некоторые места, где современные исторические и экзегетические данные подтверждают выводы автора или, наоборот, находятся с ними в противоречии.
Далее, имеется вопрос об оптимальном уровне грамматической и стилистической коррекции текста. Нами не ставилось цели подготовить сочинение Глубоковского как исторический памятник, каждая буква, описка, небрежность которого имеют важный смысл для исследователя и должны быть отражены. С одной стороны, мы стремились издать книгу, которую наш современник мог бы с легкостью читать, не находясь в непрестанной борьбе с самобытностью текста в ущерб смыслу. С другой стороны, было бы, безусловно, недоразумением переписать труд Глубоковского языком XXI века, не дав читателю почувствовать очарование особого дореволюционного стиля научной историко-богословской литературы, несущей к тому же отпечаток непосредственности живого лекционного материала. Поэтому мы старались держаться золотой середины, выправив орфографию и пунктуацию по современным нормам, при этом лишь в нескольких местах незначительно скорректировав стиль или выбор слова: как правило, вопросы стилистики и прояснения значения отдельных не совсем удачных фраз перенесены в редакторские примечания. Кроме того, для удобства читателя добавлены русские переводы всех многочисленных цитат на древних и современных иностранных языках. Перевод помещается редактором в квадратных скобках после цитаты из оригинального текста. Вместе с этим ряд зарубежных имен, данных у Глубоковского латиницей, мы приводим в русской транскрипции. Также отметим здесь, что в рукописи автор использует для выделения текста подчеркивание, которое в настоящем издании заменено на курсив.
К вопросу о языке тесно примыкает другой — о корректности и полноте библиографических ссылок и точности используемых Глубоковским отрывков из цитируемых авторов. Здесь задача редактора понималась более широко. Культура цитирования столетней давности отличается от нынешней, несколько более строгой. Кроме того, автор «Лекций» мог не утруждать себя созданием библиографически безупречного аппарата, держа в уме, например, то, какое именно издание цитируемого труда доступно студентам в библиотеке, а также имея возможность дать интересующимся полную информацию об источнике в процессе устного общения. Для современного читателя все эти детали должны быть прояснены, в связи с чем мы стремились воссоздать полное библиографическое описание цитируемого сочинения, сразу приводя восстановленный (полный) вариант, без специальных комментариев. К сожалению, не всегда это удавалось и ряд публикаций, вышедших более 100 лет назад, как правило в зарубежной периодике, остались нам недоступными. Аналогичный подход был применен к самим цитируемым отрывкам: неточности и опечатки, довольно многочисленные, исправлялись по первоисточникам и помещались в таком виде в текст без указания на внесенные изменения (имеются лишь редкие специфические исключения).
No comments yet. Be the first!