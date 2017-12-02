ISBN 5-900249-49-2

Лекции, посвященные методологии изучения Нового Завета, истории новозаветной письменности, включая «синоптическую проблему» и возможные методы ее решения, а также подробное исследование двух первых книг Нового Завета — Евангелия от Матфея и от Марка.

Николай Никанорович Глубоковский - Лекции по Священному Писанию Нового Завета - Том 1 - Содержание

Николай Никанорович Глубоковский - Лекции по Священному Писанию Нового Завета - Том 1 - От издателей

Основным источником для настоящей публикации послужили литографические издания «Лекций», прочитанных Глубоковским в конце XIX- начале XX в., в Санкт-Петербургской духовной академии. В процессе подготовки издания перед редактором встал целый ряд существенных проблем.

Прежде всего это вопрос о степени тщательности комментирования экзегезы Глубоковского с позиций современной науки. Разумеется, мы не имели возможности проанализировать каждую мысль автора, посмотрев на нее «век спустя»: это потребовало бы выпустить труд не меньшего объема, чем сами «Лекции». С другой стороны, книга содержит материал, который было бы ошибочно давать «как есть», совсем без комментария, — например сведения об авторстве и аутентичности тех или иных сочинений, о количестве найденных новозаветных папирусов и кодексов и т. д. Поэтому, не ставя себе целью детальный анализ гипотез Глубоковского, мы, тем не менее, отметили некоторые места, где современные исторические и экзегетические данные подтверждают выводы автора или, наоборот, находятся с ними в противоречии.

Далее, имеется вопрос об оптимальном уровне грамматической и стилистической коррекции текста. Нами не ставилось цели подготовить сочинение Глубоковского как исторический памятник, каждая буква, описка, небрежность которого имеют важный смысл для исследователя и должны быть отражены. С одной стороны, мы стремились издать книгу, которую наш современник мог бы с легкостью читать, не находясь в непрестанной борьбе с самобытностью текста в ущерб смыслу. С другой стороны, было бы, безусловно, недоразумением переписать труд Глубоковского языком XXI века, не дав читателю почувствовать очарование особого дореволюционного стиля научной историко-богословской литературы, несущей к тому же отпечаток непосредственности живого лекционного материала. Поэтому мы старались держаться золотой середины, выправив орфографию и пунктуацию по современным нормам, при этом лишь в нескольких местах незначительно скорректировав стиль или выбор слова: как правило, вопросы стилистики и прояснения значения отдельных не совсем удачных фраз перенесены в редакторские примечания. Кроме того, для удобства читателя добавлены русские переводы всех многочисленных цитат на древних и современных иностранных языках. Перевод помещается редактором в квадратных скобках после цитаты из оригинального текста. Вместе с этим ряд зарубежных имен, данных у Глубоковского латиницей, мы приводим в русской транскрипции. Также отметим здесь, что в рукописи автор использует для выделения текста подчеркивание, которое в настоящем издании заменено на курсив.

К вопросу о языке тесно примыкает другой — о корректности и полноте библиографических ссылок и точности используемых Глубоковским отрывков из цитируемых авторов. Здесь задача редактора понималась более широко. Культура цитирования столетней давности отличается от нынешней, несколько более строгой. Кроме того, автор «Лекций» мог не утруждать себя созданием библиографически безупречного аппарата, держа в уме, например, то, какое именно издание цитируемого труда доступно студентам в библиотеке, а также имея возможность дать интересующимся полную информацию об источнике в процессе устного общения. Для современного читателя все эти детали должны быть прояснены, в связи с чем мы стремились воссоздать полное библиографическое описание цитируемого сочинения, сразу приводя восстановленный (полный) вариант, без специальных комментариев. К сожалению, не всегда это удавалось и ряд публикаций, вышедших более 100 лет назад, как правило в зарубежной периодике, остались нам недоступными. Аналогичный подход был применен к самим цитируемым отрывкам: неточности и опечатки, довольно многочисленные, исправлялись по первоисточникам и помещались в таком виде в текст без указания на внесенные изменения (имеются лишь редкие специфические исключения).