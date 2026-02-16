«Метро 2035» Дмитрия Глуховского — это финальная часть трилогии, которая радикально отличается от предыдущих книг («Метро 2033» и «Метро 2034») своим бескомпромиссным реализмом и политической остротой. Если первая книга была мистическим путешествием, а вторая — лирической драмой, то завершающий роман превращается в жесткую антиутопию и социальную сатиру. Артём, главный герой первой части, возвращается в центр повествования. Он одержим идеей, что за пределами московской подземки есть жизнь, и весь мир не погиб, вопреки тому, во что верят обитатели Метро.

Сюжет разворачивается вокруг попыток Артёма найти радиосигнал извне и его столкновения с жестокой реальностью внутреннего устройства Метро. Автор безжалостно срывает покровы с мифов, на которых строилось выживание людей в туннелях. Книга исследует темы пропаганды, манипуляции сознанием масс и добровольного рабства. Глуховский ставит перед читателем неутешительный вопрос: хотят ли люди на самом деле свободы, или им комфортнее жить в тесном, темном, но понятном мире, где за них всё решают вожди? Это роман о крушении иллюзий, где главными монстрами оказываются не мутанты с поверхности, а сами люди и их нежелание видеть правду.

Дмитрий Глуховский – Метро 2035

Роман. — Москва: Издательство АСТ, 2015. — 384 с. — (Бестселлеры Дмитрия Глуховского).

