Глуховский - Метро 2035

Category ESXATOS BOOKS, **Eschatology, Ethics, Philology Literature, Religious Studies Atheism

«Метро 2035» Дмитрия Глуховского — это финальная часть трилогии, которая радикально отличается от предыдущих книг («Метро 2033» и «Метро 2034») своим бескомпромиссным реализмом и политической остротой. Если первая книга была мистическим путешествием, а вторая — лирической драмой, то завершающий роман превращается в жесткую антиутопию и социальную сатиру. Артём, главный герой первой части, возвращается в центр повествования. Он одержим идеей, что за пределами московской подземки есть жизнь, и весь мир не погиб, вопреки тому, во что верят обитатели Метро.

Сюжет разворачивается вокруг попыток Артёма найти радиосигнал извне и его столкновения с жестокой реальностью внутреннего устройства Метро. Автор безжалостно срывает покровы с мифов, на которых строилось выживание людей в туннелях. Книга исследует темы пропаганды, манипуляции сознанием масс и добровольного рабства. Глуховский ставит перед читателем неутешительный вопрос: хотят ли люди на самом деле свободы, или им комфортнее жить в тесном, темном, но понятном мире, где за них всё решают вожди? Это роман о крушении иллюзий, где главными монстрами оказываются не мутанты с поверхности, а сами люди и их нежелание видеть правду.

Дмитрий Глуховский – Метро 2035

Роман. — Москва: Издательство АСТ, 2015. — 384 с. — (Бестселлеры Дмитрия Глуховского).

ISBN 978-5-17-090538-6

Дмитрий Глуховский – Метро 2035 - Содержание

  • Глава 1. ТУТ МОСКВА

  • Глава 2. МЕТРО

  • Глава 3. ТРУБА

  • Глава 4. ОПЛАТА

  • Глава 5. ВРАГИ

  • Глава 6. ВОСЕМЬ МЕТРОВ

  • Глава 7. ЦВЕТНОЙ

  • Глава 8. HEIL

  • Глава 9. ТЕАТР

  • Глава 10. КРАСНОЕ

  • Глава 11. ОСАДКИ

  • Глава 12. ОРДЕН

  • Глава 13. ЖИЗНЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО

  • Глава 14. ЧУЖИЕ

  • Глава 15. ШОССЕ ЭНТУЗИАСТОВ

  • Глава 16. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС

  • Глава 17. ВСЕ ПРАВИЛЬНО

  • Глава 18. СЛУЖБА

  • Глава 19. ЧТО ПИСАТЬ

  • Глава 20. ЧУДЕСА

  • Глава 21. ТОВАРИЩИ

  • Глава 22. ПРАВДА

  • Глава 23. СВОИ

  • ПОСЛЕСЛОВИЕ

Added 16.02.2026
