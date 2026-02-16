Глуховский - Метро 2035
«Метро 2035» Дмитрия Глуховского — это финальная часть трилогии, которая радикально отличается от предыдущих книг («Метро 2033» и «Метро 2034») своим бескомпромиссным реализмом и политической остротой. Если первая книга была мистическим путешествием, а вторая — лирической драмой, то завершающий роман превращается в жесткую антиутопию и социальную сатиру. Артём, главный герой первой части, возвращается в центр повествования. Он одержим идеей, что за пределами московской подземки есть жизнь, и весь мир не погиб, вопреки тому, во что верят обитатели Метро.
Сюжет разворачивается вокруг попыток Артёма найти радиосигнал извне и его столкновения с жестокой реальностью внутреннего устройства Метро. Автор безжалостно срывает покровы с мифов, на которых строилось выживание людей в туннелях. Книга исследует темы пропаганды, манипуляции сознанием масс и добровольного рабства. Глуховский ставит перед читателем неутешительный вопрос: хотят ли люди на самом деле свободы, или им комфортнее жить в тесном, темном, но понятном мире, где за них всё решают вожди? Это роман о крушении иллюзий, где главными монстрами оказываются не мутанты с поверхности, а сами люди и их нежелание видеть правду.
Дмитрий Глуховский – Метро 2035
Роман. — Москва: Издательство АСТ, 2015. — 384 с. — (Бестселлеры Дмитрия Глуховского).
ISBN 978-5-17-090538-6
Дмитрий Глуховский – Метро 2035 - Содержание
Глава 1. ТУТ МОСКВА
Глава 2. МЕТРО
Глава 3. ТРУБА
Глава 4. ОПЛАТА
Глава 5. ВРАГИ
Глава 6. ВОСЕМЬ МЕТРОВ
Глава 7. ЦВЕТНОЙ
Глава 8. HEIL
Глава 9. ТЕАТР
Глава 10. КРАСНОЕ
Глава 11. ОСАДКИ
Глава 12. ОРДЕН
Глава 13. ЖИЗНЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО
Глава 14. ЧУЖИЕ
Глава 15. ШОССЕ ЭНТУЗИАСТОВ
Глава 16. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС
Глава 17. ВСЕ ПРАВИЛЬНО
Глава 18. СЛУЖБА
Глава 19. ЧТО ПИСАТЬ
Глава 20. ЧУДЕСА
Глава 21. ТОВАРИЩИ
Глава 22. ПРАВДА
Глава 23. СВОИ
ПОСЛЕСЛОВИЕ
