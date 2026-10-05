Глуховский - Регистрация

«Регистрация» Дмитрия Глуховского — социально-политический роман о российском тыле во время войны, в котором частная история беременности, семейного конфликта и борьбы за юридический статус постепенно превращается в исследование общества, приспособившегося к насилию. Вологжанка Ульяна узнаёт, что беременна от Саши — молодого контрактника, переставшего выходить на связь после отправки на фронт. Его мать Татьяна одновременно пытается выяснить судьбу сына и спасти приобретённую в ипотеку квартиру, выплаты по которой зависели от его военного заработка. Когда Саша обнаруживается тяжело раненным в московском госпитале, между Ульяной и Татьяной начинается борьба за право считаться его семьёй, а значит — за возможность распоряжаться будущим ребёнка, памятью о самом Саше и государственными выплатами. Центральное действие романа организовано вокруг регистрации брака, которая из символа любви превращается в бюрократический и экономический акт.

Параллельно Глуховский вводит московскую семью Максима и Марины, у которых останавливается приехавшая к Саше Ульяна. Максим — образованный противник войны, привыкший считать собственное неучастие формой морального сопротивления; однако угроза его сыну Кириллу заставляет проверить эти убеждения практически. Роман последовательно сталкивает разные социальные языки и разные формы самооправдания: провинциальный патриотизм Татьяны, потребительскую и фаталистическую картину мира Ульяны, либеральный морализм Максима, армейскую логику раненых бойцов, язык чиновников, банков, госпиталей и силовых ведомств. В результате «Регистрация» становится не столько романом о фронте, сколько повествованием о том, как война проникает в семью, деньги, карьеру, любовь, родительство и повседневную нравственность, превращая людей одновременно в жертв системы и проводников её принципов.

Глуховский Дмитрий – Регистрация

Глуховский, Д. Регистрация : роман. — 2026. — 328 с.

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