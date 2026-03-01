Монография «Деньги в мифологическом сознании человека: вчера и сегодня» (2007) Семена Глузмана представляет собой междисциплинарное исследование, выходящее далеко за рамки классической политэкономии. Автор предлагает взглянуть на деньги не как на утилитарный инструмент обмена, а как на самостоятельный психический феномен, обладающий характеристиками Абсолюта. В работе анализируется, как современное сознание, во многом утратившее традиционные религиозные ориентиры, наделило деньги мифологическим статусом «меры всех вещей», сделав их центральным узлом человеческих фантазий, страхов и поисков смысла.

Исследование охватывает обширную историческую перспективу: от архаических представлений о сакральном даре до христианской этики и формирования «человека денег» в индустриальную эпоху. Особое внимание Глузман уделяет литературному мифу, анализируя через классические тексты внутреннее, интимное отношение личности к богатству и власти. Книга вскрывает механизмы, с помощью которых экономическое мышление трансформирует психику, создавая новые эстетические и этические стандарты, где формула «чем больше, тем лучше» становится не просто лозунгом, а мифологическим фундаментом существования современного субъекта.

Издание, выпущенное Санкт-Петербургским государственным университетом, адресовано психологам, культурологам и философам, а также всем, кто интересуется скрытыми пружинами потребительского общества. Глузман убедительно доказывает, что за сухими цифрами банковских счетов скрывается глубокая психология «человека власти», ищущего в деньгах спасения от экзистенциальной пустоты. Книга помогает осознать, каким образом финансовые категории проецируются на внутренний мир личности, превращая повседневную экономическую деятельность в бесконечный процесс мифотворчества.

СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. — 192 с.

ISBN 978-5-288-04253-9

С.А. Глузман — Деньги в мифологическом сознании - Содержание